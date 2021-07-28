Что происходит в Китае: партия ограничивает b2c-сервисы без оглядки на их потери, потому что они перестали быть важными Статьи редакции
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий и ущемляют конкурентов и своих пользователей — теперь страну интересуют более сложные сферы. И такие компании оказались стабильнее всех во время паники.
Китай взялся за контроль коммерческого образования и спровоцировал панику на биржах
24 июля Государственный совет Китая опубликовал документ (оригинал на китайском языке), регулирующий дошкольное и школьное образование. В числе прочего новые правила гласят:
- Что организации, которые преподают предметы из школьной программы, теперь можно открывать только в форме НКО. Им нельзя проводить IPO и привлекать финансирование от публичных компаний или иностранные инвестиции, в том числе от зарубежных структур китайских компаний.
- Компании, которые не отвечают эти правилам, должны «исправить ситуацию», заявил Госсовет, не вдаваясь в подробности порядка работы.
- Местные власти должны остановить выдачу разрешений на создание новых внешкольных учреждений по обучению обязательным предметам.
- Компаниям нельзя преподавать по иностранным учебным программам или нанимать преподавателей-иностранцев за пределами Китая.
- Онлайн-уроки ограничены до 30 минут с обязательными перерывами не меньше 10 минут. Занятия с репетитором должны заканчиваться не позже 21:00.
- Репетиторам запрещено преподавать школьные предметы в выходные, каникулы и праздники.
- Онлайн-репетиторство и преподавание школьных предметов для детей младше шести лет запрещено. В Китае принято начинать учиться с ранних лет, поясняет Bloomberg.
Переход на новые правила будет постепенным: для пилота Госсовет выбрал девять городов, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Требования распространяются только на основные предметы, такие как математика, история и естественные науки. Искусство или музыка под них не попадают, отмечает Bloomberg. В то же время издание пишет, что правила сформулированы слишком обще и могут применены к любому в отрасли.
Цель реформы — рост рождаемости и устранение неравенства. Дело в том, что китайские родители тратят много денег на образование детей, эти расходы сдерживают семьи от рождения детей, объясняет газета SCMP. Снижение рождаемости стало одной из угроз для экономики страны, поэтому в 2016 году власти разрешили заводить двоих детей, а в 2021 году — троих.
В 2021 году объём китайского рынка коммерческого образования достигнет $125 млрд, прогнозируют аналитики Frost & Sullivan. И правительство беспокоит, что внешкольное образование «захвачено капиталом», цитирует Bloomberg статью китайского министерства образования. «Это подрывает природу образования как общественного блага», — считают в министерстве.
За последние несколько лет китайский EdTech стал популярным у международных инвесторов, включая Tiger Global, Temasek Holdings, SoftBank и DST. Только в 2020 году местные образовательные онлайн-платформы привлекли $10 млрд. Теперь для венчурных инвесторов этот рынок может закрыться. А некоторым стартапам — например, Yuanfudao с оценкой $15,5 млрд — возможно, придётся отложить выход на биржу.
Власти Китая уже с начала года критикуют внешкольное коммерческое образование и постепенно готовились к регулированию компаний из этих сфер. Например, в июне оштрафовали два образовательных стартапа за недобросовестную рекламу — Zuoyebang с инвестициями от Alibaba и Yuanfudao, в которую инвестировал Tencent. Каждая компания заплатила по 2,5 млн юаней ($389 тысяч).
С середины февраля публичные китайские EdTech-компании потеряли $126 млрд капитализации, подсчитал Bloomberg. А новые правила только усилили падение.
Стоимость трёх крупнейших китайских EdTech-компаний, акции которых торгуются в США, резко обвалилась ещё 23 июля вместе со слухами о планах властей ужесточить регулирование коммерческого образование:
- TAL Education Group — на закрытии торгов 22 июля акции стоили $20,52, а на открытии 23 июля цена упала до $8,77. На закрытии 26 июля акции стоили уже около $4, а вся компания — $2,84 млрд.
- New Oriental Education & Technology Group — к 26 июля акции упали ниже с $6,40 до $2, а капитализация — с $10,9 млрд до $3,3 млрд.
- Gaotu Techedu — за тот же период акции упали с $9,6 до $2,5, а капитализация — с $2,5 млрд до $638,9 млн.
- Все три компании заявили, что будут соблюдать новые требования и поддерживают решение партии.
Жёсткие меры в отношении образовательных компаний вызвали панику на фондовом рынке. Инвесторы стали распродавать китайские акции и только за 26 июля продали их на $2 млрд. 27 июля распродажа продолжилась, инвесторы стали распродавать также облигации и валюту.
С 22 июля (за день до очередного обвала):
- Индекс технологических компаний Hang Seng Tech на Гонконгской бирже упал почти на 14%. В него входят акции 30 компаний, включая Tencent и Alibaba. С февраля, когда индекс достиг пика роста, Hang Seng Tech потерял почти $600 млрд стоимости.
- Индекс CSI 300, отслеживающий акции 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, упал на 7,5%.
- Nasdaq Golden Dragon China Index, отслеживающий котировки 98 компаний Китая, просел на 19% и потерял больше $700 млрд с момента рекордного роста в феврале.
- С февраля капитализация китайских интернет-компаний упала больше чем на $1 триллион, подсчитал Bloomberg.
Какие ещё сферы и компании попали под удар
Доставка еды
- Вечером 26 июля антимонопольный регулятор Китая опубликовал правила трудоустройства курьеров. Агрегаторы должны платить им не меньше, чем уровень минимальной зарплаты в регионе, в котором они работают.
- Требования ударили по крупнейшему сервису доставки еды в Китае Meituan, на который работает около 3 млн курьеров. За две торговые сессии на бирже в Гонконге компания потеряла потеряла $60 млрд капитализации
- Положение Meituan усугубляется тем, что против неё уже идёт антимонопольное расследование: регулятор проверяет, не принуждала ли компания рестораны к эксклюзивным соглашениям о доставке.
- Компания согласилась сотрудничать с регуляторами и дорабатывать свои практики, а её гендиректор Ван Син пообещал обеспечить страховку для миллионов водителей-курьеров Meituan и снизить комиссию для ресторанов.
Tencent
- 24 июля государственное управление по регулированию рынка Китая потребовало от Tencent отказаться от эксклюзивных прав на музыку в стриминге. Компания больше не сможет требовать от правообладателей особых условий. Регулятор также оштрафовал Tencent на $77 тысяч за антиконкурентное поведение.
- 27 июля Tencent объявил, что приостанавливает регистрацию пользователей в приложении WeChat. Компания объяснила, что совершенствует технологию безопасности в соответствии с законами и правилами и планирует возобновить регистрацию в начале августа.
- WeChat — это суперприложение, через которое жители Китая общаются друг с другом и пользуются встроенными сервисами: такси, заказ еды, оплата покупок и счетов. У WeChat более 1 млрд зарегистрированных пользователей.
- Tencent — крупнейшая по капитализации компания Китая. 27 июля её акции упали на 9%, это максимальное однодневное падение с 2011 года. По оценке Bloomberg, за два дня Tencent потерял $100 млрд рыночной стоимости.
Джек Ма, Didi и другие
- Усиление контроля за технологическими компаниями началось в ноябре 2020 года, когда власти остановили IPO финтех-компании Ant Group. За месяц до этого Джек Ма раскритиковал финансовую политику страны и заявил, что постоянный контроль «может задушить» инновации в Китае.
- После своего выступления Ма несколько месяцев не появлялся на публике, Ant Group по требованию регулятора согласилась стать финансовой компанией и подчиняться банковским правилам, а Alibaba Group получила рекордный для Китая штраф на $2,8 млрд за то, что компания не разрешала продавцам сотрудничать с другими платформами.
В 2021 году под внимание разных регуляторов Китая попали другие компании, одним из самых заметных случаев стало расследование против Didi:
- 30 июня компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже и привлекла $4,4 млрд, а через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.
- На время расследования Didi запретили регистрировать новых пользователей, по требованию регулятора сервис удалили из магазинов приложений в Китае. Удаление стоило Didi $15 млрд капитализации.
- The Wall Street Journal выяснила, что регулятор рекомендовал Didi перенести IPO и провести проверку соблюдения правил хранения персональных данных. Но компания проигнорировала рекомендации, а банкам-организаторам размещения в США сообщила, что получила одобрение на IPO.
Среди других мер властей Китая:
- 12 марта. Baidu, Tencent, ByteDance, Didi и ещё несколько компаний получили штрафы — на 500 тысяч юаней ($77 тысяч) каждая. Причиной стали инвестиции и приобретения в прошлом, которые, по мнению регулятора, компания провели без одобрения.
- 13 апреля. 34 интернет-компании получили от Управления рыночного регулирования Китая требование исправить деловые практики, которые позволяют им пользоваться доминирующим положением на рынке и ограничивают конкуренцию. Среди них — ByteDance (владелец TikTok), поисковик Baidu, онлайн-ритейлер JD.com и сервис доставки Meituan.
- 10 июля. Управление по вопросам киберпространства Китая утвердило новые правила подачи заявок на IPO за рубежом. Компании, которые хранят данные более 1 млн пользователей, должны пройти проверку кибербезопасности. Проверка включает изучение потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с проведением IPO за рубежом.
- 12 июля. ByteDance планировала провести IPO в США или Гонконге, но после встречи руководства с регулятором компания отложила размещение на неопределённый срок.
- 23 июля. Пекин пообещал «навести порядок» на рынке недвижимости: например, бороться с непрозрачной системой сборов за управление и резким ростом цен на жильё. Акции крупнейших застройщиков и управляющих компаний упали на 10-30%.
- 26 июля. Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило о начале шестимесячной кампании по борьбе с нарушениями прав потребителей, правил кибербезопасности и антимонопольного законодательства среди интернет-приложений. Среди проблем министерство отметило поп-апы в приложениях, которые вводят пользователей в заблуждение.
Почему Китай давит на крупные интернет-компании и старается ограничить их влияние на жизнь
«Неужели Пекин не волнует, сколько денег потеряют иностранные инвесторы?» — задаётся вопросом колумнистка Bloomberg Шули Жэнь, специализирующаяся на рынках Азии. И сама отвечает: «Нет, не волнует. Но всё не так просто».
Дело не в том, что Китай враждебно относится к иностранным деньгам, просто для правительства важно, чтобы они шли в те отрасли, которые важны для экономики. К тому же государство не может доверять компаниям, которые привлекают зарубежное финансирование без его контроля.
Почему интернет-компании столкнулись с жёстким регулированием именно сейчас? Создательница рассылки Chinese Characteristics Лиллиан Ли, которая работала в сфере венчурных инвестиций и изучает особенности технологической экосистемы Китая, выделяет следующие причины:
Онлайн-платформы больше не предлагают что-то новое, а сосредоточились на своей выгоде
Рост аудитории замедлился, а крупных рынков, в которые бы не проник интернет, почти не осталось. Поэтому технологические гиганты сосредоточились на увеличении прибыли, которую они получают от существующих пользователей.
Bloomberg тоже пишет о том, что неограниченный рост привёл к тому, что крупнейшие интернет-компании и их руководители «слишком независимы» и «не боятся проявлять власть». Они вынуждают конкурентов поменьше работать на их платформах или давят на них, чтобы те продали бизнес.
Власти определили свои приоритеты: их больше волнует развитие высоких технологий, а не потребительских
В начале марта власти Китая утвердили план развития страны на ближайшие пять лет — с 2021 по 2025 год. Один из приоритетов 14-й пятилетки — развитие инноваций и технологический рост.
Драйверами этого роста станут не потребительские технологии вроде онлайн-торговли, а deep tech: искусственный интеллект, квантовые вычисления, генетические исследования, производство микрочипов и полупроводников.
Смещение баланса в сторону высоких технологий косвенно подтверждает и поведение инвесторов на биржах. Акции крупнейшего производителя микрочипов SMIC сохранили устойчивость во время распродажи: 27 июля их стоимость на Гонконгской бирже выросла на 5,8%.
Другой пример — Huawei и ZTE, которые вместе контролируют китайский рынок телеком-сетей, но не попали под пристальное внимание регуляторов. Вероятно, потому что они поддерживают более тесные связи с чиновниками, предполагает ведущий экономист инвесбанка Natixis в Гонконге Алисия Гарсия-Эрреро. «Чтобы работать в Китае, надо полностью соответствовать руководству Китая», — пояснила она.
Специалист по экономике Китая Дэн Ван из исследовательской компании Gavekal Dragonomics ещё в 2019 году призывал сосредоточиться на промышленных и научных разработках, а не считать признаком технологического лидерства WeChat и потребительские сервисы.
Теперь его прогнозы о том, что будущее Китая за промышленностью и реальной экономикой, подтвердились.
У китайских регуляторов нет цели «убить инновации» и уничтожить технологических гигантов, они лишь хотят перестроить границы, в рамках которых частные компании могут максимизировать свою прибыль, заключает Лиллиан Ли. И для них было важно, чтобы технологические компании поняли: регуляторы действительно наблюдают за ними.
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