Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий и ущемляют конкурентов и своих пользователей — теперь страну интересуют более сложные сферы. И такие компании оказались стабильнее всех во время паники.

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Associated Press

Китай взялся за контроль коммерческого образования и спровоцировал панику на биржах

24 июля Государственный совет Китая опубликовал документ (оригинал на китайском языке), регулирующий дошкольное и школьное образование. В числе прочего новые правила гласят:

Что организации, которые преподают предметы из школьной программы, теперь можно открывать только в форме НКО. Им нельзя проводить IPO и привлекать финансирование от публичных компаний или иностранные инвестиции, в том числе от зарубежных структур китайских компаний.

Компании, которые не отвечают эти правилам, должны «исправить ситуацию», заявил Госсовет, не вдаваясь в подробности порядка работы.



Местные власти должны остановить выдачу разрешений на создание новых внешкольных учреждений по обучению обязательным предметам.

Компаниям нельзя преподавать по иностранным учебным программам или нанимать преподавателей-иностранцев за пределами Китая.



Онлайн-уроки ограничены до 30 минут с обязательными перерывами не меньше 10 минут. Занятия с репетитором должны заканчиваться не позже 21:00.



Репетиторам запрещено преподавать школьные предметы в выходные, каникулы и праздники.



Онлайн-репетиторство и преподавание школьных предметов для детей младше шести лет запрещено. В Китае принято начинать учиться с ранних лет, поясняет Bloomberg.

Переход на новые правила будет постепенным: для пилота Госсовет выбрал девять городов, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Требования распространяются только на основные предметы, такие как математика, история и естественные науки. Искусство или музыка под них не попадают, отмечает Bloomberg. В то же время издание пишет, что правила сформулированы слишком обще и могут применены к любому в отрасли.

Цель реформы — рост рождаемости и устранение неравенства. Дело в том, что китайские родители тратят много денег на образование детей, эти расходы сдерживают семьи от рождения детей, объясняет газета SCMP. Снижение рождаемости стало одной из угроз для экономики страны, поэтому в 2016 году власти разрешили заводить двоих детей, а в 2021 году — троих.

В 2021 году объём китайского рынка коммерческого образования достигнет $125 млрд , прогнозируют аналитики Frost & Sullivan. И правительство беспокоит, что внешкольное образование «захвачено капиталом», цитирует Bloomberg статью китайского министерства образования. «Это подрывает природу образования как общественного блага», — считают в министерстве.

За последние несколько лет китайский EdTech стал популярным у международных инвесторов, включая Tiger Global, Temasek Holdings, SoftBank и DST. Только в 2020 году местные образовательные онлайн-платформы привлекли $10 млрд. Теперь для венчурных инвесторов этот рынок может закрыться. А некоторым стартапам — например, Yuanfudao с оценкой $15,5 млрд — возможно, придётся отложить выход на биржу.

Власти Китая уже с начала года критикуют внешкольное коммерческое образование и постепенно готовились к регулированию компаний из этих сфер. Например, в июне оштрафовали два образовательных стартапа за недобросовестную рекламу — Zuoyebang с инвестициями от Alibaba и Yuanfudao, в которую инвестировал Tencent. Каждая компания заплатила по 2,5 млн юаней ($389 тысяч).

С середины февраля публичные китайские EdTech-компании потеряли $126 млрд капитализации, подсчитал Bloomberg. А новые правила только усилили падение.

Стоимость трёх крупнейших китайских EdTech-компаний, акции которых торгуются в США, резко обвалилась ещё 23 июля вместе со слухами о планах властей ужесточить регулирование коммерческого образование:

TAL Education Group — на закрытии торгов 22 июля акции стоили $20,52, а на открытии 23 июля цена упала до $8,77. На закрытии 26 июля акции стоили уже около $4, а вся компания — $2,84 млрд.

— на закрытии торгов 22 июля акции стоили $20,52, а на открытии 23 июля цена упала до $8,77. На закрытии 26 июля акции стоили уже около $4, а вся компания — $2,84 млрд. New Oriental Education & Technology Group — к 26 июля акции упали ниже с $6,40 до $2, а капитализация — с $10,9 млрд до $3,3 млрд.



— к 26 июля акции упали ниже с $6,40 до $2, а капитализация — с $10,9 млрд до $3,3 млрд. Gaotu Techedu — за тот же период акции упали с $9,6 до $2,5, а капитализация — с $2,5 млрд до $638,9 млн.

— за тот же период акции упали с $9,6 до $2,5, а капитализация — с $2,5 млрд до $638,9 млн. Все три компании заявили, что будут соблюдать новые требования и поддерживают решение партии.

За один день 23 июля 15 китайских EdTech-компаний потеряли $5,8 млрд капитализации. 27 июля стоимость их акций продолжает падать



Жёсткие меры в отношении образовательных компаний вызвали панику на фондовом рынке. Инвесторы стали распродавать китайские акции и только за 26 июля продали их на $2 млрд. 27 июля распродажа продолжилась, инвесторы стали распродавать также облигации и валюту.

С 22 июля (за день до очередного обвала):

Индекс технологических компаний Hang Seng Tech на Гонконгской бирже упал почти на 14%. В него входят акции 30 компаний, включая Tencent и Alibaba. С февраля, когда индекс достиг пика роста, Hang Seng Tech потерял почти $600 млрд стоимости.

Индекс CSI 300, отслеживающий акции 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, упал на 7,5%.



Nasdaq Golden Dragon China Index, отслеживающий котировки 98 компаний Китая, просел на 19% и потерял больше $700 млрд с момента рекордного роста в феврале.

С февраля капитализация китайских интернет-компаний упала больше чем на $1 триллион, подсчитал Bloomberg.



Сейчас мы видим на рынке панические продажи, инвесторы оценивают вероятность того, что Пекин ужесточит регулирование во всех сферах, которые устойчиво растут в последние годы.

Не думаю, что сейчас инвесторы могут покупать акции «на дне». Мы просто не знаем, где находится это дно. Кастор Пан

руководитель отдела исследований Core Pacific Yamaichi

Какие ещё сферы и компании попали под удар

Доставка еды

Вечером 26 июля антимонопольный регулятор Китая опубликовал правила трудоустройства курьеров. Агрегаторы должны платить им не меньше, чем уровень минимальной зарплаты в регионе, в котором они работают.

Требования ударили по крупнейшему сервису доставки еды в Китае Meituan, на который работает около 3 млн курьеров. За две торговые сессии на бирже в Гонконге компания потеряла потеряла $60 млрд капитализации



Положение Meituan усугубляется тем, что против неё уже идёт антимонопольное расследование: регулятор проверяет, не принуждала ли компания рестораны к эксклюзивным соглашениям о доставке.

Компания согласилась сотрудничать с регуляторами и дорабатывать свои практики, а её гендиректор Ван Син пообещал обеспечить страховку для миллионов водителей-курьеров Meituan и снизить комиссию для ресторанов.

Tencent

24 июля государственное управление по регулированию рынка Китая потребовало от Tencent отказаться от эксклюзивных прав на музыку в стриминге. Компания больше не сможет требовать от правообладателей особых условий. Регулятор также оштрафовал Tencent на $77 тысяч за антиконкурентное поведение.

27 июля Tencent объявил, что приостанавливает регистрацию пользователей в приложении WeChat. Компания объяснила, что совершенствует технологию безопасности в соответствии с законами и правилами и планирует возобновить регистрацию в начале августа.



WeChat — это суперприложение, через которое жители Китая общаются друг с другом и пользуются встроенными сервисами: такси, заказ еды, оплата покупок и счетов. У WeChat более 1 млрд зарегистрированных пользователей.



Tencent — крупнейшая по капитализации компания Китая. 27 июля её акции упали на 9%, это максимальное однодневное падение с 2011 года. По оценке Bloomberg, за два дня Tencent потерял $100 млрд рыночной стоимости.

Джек Ма, Didi и другие

Усиление контроля за технологическими компаниями началось в ноябре 2020 года, когда власти остановили IPO финтех-компании Ant Group. За месяц до этого Джек Ма раскритиковал финансовую политику страны и заявил, что постоянный контроль «может задушить» инновации в Китае.

После своего выступления Ма несколько месяцев не появлялся на публике, Ant Group по требованию регулятора согласилась стать финансовой компанией и подчиняться банковским правилам, а Alibaba Group получила рекордный для Китая штраф на $2,8 млрд за то, что компания не разрешала продавцам сотрудничать с другими платформами.

В 2021 году под внимание разных регуляторов Китая попали другие компании, одним из самых заметных случаев стало расследование против Didi:

30 июня компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже и привлекла $4,4 млрд, а через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.

На время расследования Didi запретили регистрировать новых пользователей, по требованию регулятора сервис удалили из магазинов приложений в Китае. Удаление стоило Didi $15 млрд капитализации.

The Wall Street Journal выяснила, что регулятор рекомендовал Didi перенести IPO и провести проверку соблюдения правил хранения персональных данных. Но компания проигнорировала рекомендации, а банкам-организаторам размещения в США сообщила, что получила одобрение на IPO.

Меньше чем за месяц Didi потеряла $29 млрд капитализации



Среди других мер властей Китая:

12 марта. Baidu, Tencent, ByteDance, Didi и ещё несколько компаний получили штрафы — на 500 тысяч юаней ($77 тысяч) каждая. Причиной стали инвестиции и приобретения в прошлом, которые, по мнению регулятора, компания провели без одобрения.

Baidu, Tencent, ByteDance, Didi и ещё несколько компаний получили штрафы — на 500 тысяч юаней ($77 тысяч) каждая. Причиной стали инвестиции и приобретения в прошлом, которые, по мнению регулятора, компания провели без одобрения. 13 апреля. 34 интернет-компании получили от Управления рыночного регулирования Китая требование исправить деловые практики, которые позволяют им пользоваться доминирующим положением на рынке и ограничивают конкуренцию. Среди них — ByteDance (владелец TikTok), поисковик Baidu, онлайн-ритейлер JD.com и сервис доставки Meituan.

34 интернет-компании получили от Управления рыночного регулирования Китая требование исправить деловые практики, которые позволяют им пользоваться доминирующим положением на рынке и ограничивают конкуренцию. Среди них — ByteDance (владелец TikTok), поисковик Baidu, онлайн-ритейлер JD.com и сервис доставки Meituan. 10 июля. Управление по вопросам киберпространства Китая утвердило новые правила подачи заявок на IPO за рубежом. Компании, которые хранят данные более 1 млн пользователей, должны пройти проверку кибербезопасности. Проверка включает изучение потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с проведением IPO за рубежом.

Управление по вопросам киберпространства Китая утвердило новые правила подачи заявок на IPO за рубежом. Компании, которые хранят данные более 1 млн пользователей, должны пройти проверку кибербезопасности. Проверка включает изучение потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с проведением IPO за рубежом. 12 июля. ByteDance планировала провести IPO в США или Гонконге, но после встречи руководства с регулятором компания отложила размещение на неопределённый срок.

ByteDance планировала провести IPO в США или Гонконге, но после встречи руководства с регулятором компания отложила размещение на неопределённый срок. 23 июля. Пекин пообещал «навести порядок» на рынке недвижимости: например, бороться с непрозрачной системой сборов за управление и резким ростом цен на жильё. Акции крупнейших застройщиков и управляющих компаний упали на 10-30%.

Пекин пообещал «навести порядок» на рынке недвижимости: например, бороться с непрозрачной системой сборов за управление и резким ростом цен на жильё. Акции крупнейших застройщиков и управляющих компаний упали на 10-30%. 26 июля. Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило о начале шестимесячной кампании по борьбе с нарушениями прав потребителей, правил кибербезопасности и антимонопольного законодательства среди интернет-приложений. Среди проблем министерство отметило поп-апы в приложениях, которые вводят пользователей в заблуждение.



Почему Китай давит на крупные интернет-компании и старается ограничить их влияние на жизнь

«Неужели Пекин не волнует, сколько денег потеряют иностранные инвесторы?» — задаётся вопросом колумнистка Bloomberg Шули Жэнь, специализирующаяся на рынках Азии. И сама отвечает: «Нет, не волнует. Но всё не так просто».

Дело не в том, что Китай враждебно относится к иностранным деньгам, просто для правительства важно, чтобы они шли в те отрасли, которые важны для экономики. К тому же государство не может доверять компаниям, которые привлекают зарубежное финансирование без его контроля.

Это послание: если хотите инвестировать в Китай, вам придётся сделать это через местный фондовый рынок. Такой подход укрепит внутреннюю экономику и позволит Пекину убедиться, что капитал идёт в те отрасли, которые он хочет развивать. И обходит те, в которых он сейчас видит угрозу общему благу.

Шули Жэнь колумнистка Bloomberg

Почему интернет-компании столкнулись с жёстким регулированием именно сейчас? Создательница рассылки Chinese Characteristics Лиллиан Ли, которая работала в сфере венчурных инвестиций и изучает особенности технологической экосистемы Китая, выделяет следующие причины:

Онлайн-платформы больше не предлагают что-то новое, а сосредоточились на своей выгоде

Рост аудитории замедлился, а крупных рынков, в которые бы не проник интернет, почти не осталось. Поэтому технологические гиганты сосредоточились на увеличении прибыли, которую они получают от существующих пользователей.

COVID-19 укрепил позиции онлайн-платформ в жизни людей, но сами пользователи почувствовали себя стеснёнными. Ценовая дискриминация (когда Didi и другие берут с пожилых клиентов больше денег за те же самые товары и услуги), жёсткие условия для работников и «налог», который продавцы должны платить платформам, если хотят привлечь трафик и внимание к своим товарам. Всё это вызывает недовольство.

Когда весь рынок уже занят, каждый игрок стремится извлечь как можно больше выгоды из своих клиентов, и клиенты страдают.

Лиллиан Ли

Bloomberg тоже пишет о том, что неограниченный рост привёл к тому, что крупнейшие интернет-компании и их руководители «слишком независимы» и «не боятся проявлять власть». Они вынуждают конкурентов поменьше работать на их платформах или давят на них, чтобы те продали бизнес.

Власти определили свои приоритеты: их больше волнует развитие высоких технологий, а не потребительских

В начале марта власти Китая утвердили план развития страны на ближайшие пять лет — с 2021 по 2025 год. Один из приоритетов 14-й пятилетки — развитие инноваций и технологический рост.

Драйверами этого роста станут не потребительские технологии вроде онлайн-торговли, а deep tech: искусственный интеллект, квантовые вычисления, генетические исследования, производство микрочипов и полупроводников.

Я не утверждаю, что существующие технологические гиганты подавляют инновации, но я не уверена насчёт того, насколько они помогают. Много воздуха и капитала уходит на теневые войны между Alibaba и Tencent, а данные оседают на закрытых платформах. Число новых китайских стартапов падает каждый год.

Когда крупные технологические компании не создают инновации, а вместо этого копируют или поглощают конкурентов, страдает вся экосистема.

Лиллиан Ли

Смещение баланса в сторону высоких технологий косвенно подтверждает и поведение инвесторов на биржах. Акции крупнейшего производителя микрочипов SMIC сохранили устойчивость во время распродажи: 27 июля их стоимость на Гонконгской бирже выросла на 5,8%.

Другой пример — Huawei и ZTE, которые вместе контролируют китайский рынок телеком-сетей, но не попали под пристальное внимание регуляторов. Вероятно, потому что они поддерживают более тесные связи с чиновниками, предполагает ведущий экономист инвесбанка Natixis в Гонконге Алисия Гарсия-Эрреро. «Чтобы работать в Китае, надо полностью соответствовать руководству Китая», — пояснила она.

Специалист по экономике Китая Дэн Ван из исследовательской компании Gavekal Dragonomics ещё в 2019 году призывал сосредоточиться на промышленных и научных разработках, а не считать признаком технологического лидерства WeChat и потребительские сервисы.

Мир решил, будто потребительский интернет — высшая форма технологий. Я нахожу это странным. Для меня не очевидно, что приложения вроде WeChat, Facebook или Snap играют настолько важную роль и продвигают вперёд нашу цивилизацию.

На мой взгляд, Facebook и Tencent могут негативно повлиять на технологические разработки. Они делают затягивающие игры и приложения, чтобы люди могли убить время. Но почему-то нанимают для их разработки и оптимизации рекламы самых умных ребят, которые нужны в более сложных сферах R&D — материаловедении или производстве полупроводников.

Я бы хотел, чтобы мы не представляли, будто Китай — технологический лидер, потому что у него так развит потребительский интернет. Множество людей, которые играют, покупают товары для дома или заказывают доставку еды через интернет, не делают страну технологическим или научным лидером. Такие сервисы прекрасны, но, на мой взгляд, вехи нашей технологической цивилизации следует искать в научных и промышленных достижениях.

Дэн Ван

в обзоре за 2019 год



Теперь его прогнозы о том, что будущее Китая за промышленностью и реальной экономикой, подтвердились.