Канье Уэст много лет настаивал на том, что он миллиардер, но Forbes признал за ним этот статус только в апреле 2020 года. В 2021-м журнал оценил состояние 44-летнего рэпера в $1,8 млрд

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Канье Уэст Architecturaldigest

В 2016 году артист объявил в Twitter, что его долги составляют $53 млн, и попросил основателя Facebook Марка Цукерберга вложить $1 млрд в «идеи Канье Уэста». Просьба осталась без ответа, а музыкант вскоре нашел способ поправить свои дела.

К 2021-му музыкант открыл два ресторана, креативное агентство, компанию занимающуюся продажей недвижимости и запустил успешный бренд кроссовок. Business Insider оценил его состояние в $6,6 млрд.

Музыкальный каталог

Канье Уэст вырос в Чикаго в семье среднего класса — его мать преподавала английский язык в местном университете. Уэст рано увлёкся хип-хопом и начал заниматься музыкой в старших классах.

В конце 1990-х Уэст работал продюсером и помогал записывать песни Jay-Z, Талибу Квели и Алише Киз. Коллеги не воспринимали его как самостоятельного артиста. Однако в 2004 году он выпустил свой первый альбом — The College Dropout.

После дебюта на рэп-сцене Уэст создал музыкальный лейбл GOOD Music. В разное время на нём записывались Kid Cudi, Теана Тейлор, Big Sean, Pusha T и другие.

Логотип лейбла GOOD Music Infamousgeneration

В 2007 году сам Уэст скептически отзывался о лейбле как о бизнесе и даже жалел, что занялся проектом. В 2021 году GOOD Music оценивается в $90 млн.

Всего рэпер выпустил девять альбомов, включая совместный проект с Jay-Z Watch the Throne. Он продал более 121 млн экземпляров своих записей на физических носителях и в цифровом формате.

Музыка — не основной источник дохода Уэста, однако его альбомы по-прежнему приносят миллионы долларов каждый год.

Неудачные проекты

В 2007 году Уэст пытался создать линию одежды Pastelle. В команде дизайнеров бренда был нынешний креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло. Предполагалось, что под маркой Pastelle будут выходить и мужская, и женская одежда.

По воспоминаниям бывших членов команды, рэпер был полон вдохновения и лично работал над образцами. Однако в 2009 году проект неожиданно прекратил существование, офисы закрылись и некоторые его сотрудники остались без зарплаты. Один из них впоследствии утверждал, что причиной провала стало отсутствие чёткого бизнес-плана.

В 2008 году рэпер объявил, что собирается открыть в родном Чикаго по франшизе сеть ресторанов быстрого питания Fatburger. Продовольственная компания KW Foods, принадлежащая Уэсту, планировала запустить как минимум десять точек. В итоге она открыла только два ресторана.

Эмблема сети ресторанов быстрого питания Fatburger Facebook

Один из них вскоре закрылся, а второй выкупила сама Fatburger. Местные СМИ писали, что музыкант, недавно выпустивший платиновый альбом и продавший миллион копий, вышел из ресторанного бизнеса по финансовым причинам.

В январе 2012 года Уэст создал креативное агентство DONDA, названное в честь его матери. Артист ставил ему разные цели — от организации летних школ с режиссерами до реформы тюремной системы. Однако в основном агентство занималось оформлением обложек альбомов самого Уэста и музыкантов его лейбла, съёмками видеоклипов и рекламными кампаниями.

В марте 2015 года рэпер стал совладельцем сервиса потокового вещания Tidal, который создал Jay-Z и другие музыканты. В 2017 году Уэст со скандалом вышел из проекта. Он утверждал, что сервис должен ему более $3 млн за привлечение новых пользователей. В ответ компания пригрозила артисту судом. Примириться сторонам удалось только спустя два года.

Бренд кроссовок Yeezy

«Уэст всего за несколько лет создал бренд, который бросает вызов Nike Air Jordan за мировое господство в кроссовках. Это одна из величайших историй розничной торговли века», — написал Forbes.

Создание кроссовок Yeezy Twitter Канье Уэста

Интерес к дизайну обуви рэпер проявлял ещё в детстве. По его воспоминаниям, в средней школе он часто попадал в неприятности из-за того, что рисовал на уроках кроссовки.

В 2007 году Канье Уэст спроектировал дизайн пары кроссовок для японской компании A Bathing Ape. На них он поместил изображение плюшевого мишки, который был размещён на обложках альбомов музыканта: The College Dropout (2004 год) и Late Registration (2005 год).

Кроссовки A Bathing Ape, дизайн которых придумал Канье Уэст Reddit

Первую пару обуви под брендом Yeezy музыкант запустил совместно с Nike в 2009 году. Он стал соавтором модели Air Yeezy, а производством занималась Nike, и это была первая коллаборация компании со звездой не из спортивного мира.

Nike Air Yeezy II Nike

Спустя четыре года Уэст прекратил сотрудничество с Nike из-за разногласий вокруг роялти и заключил сделку с Adidas.

Музыканту принадлежит 100% Yeezy. Однако производит и продаёт обувь Adidas. Отчисления, которые получает Уэст от оптовых продаж кроссовок, оцениваются, по разным источникам, в 11–15%. Подразделение по производству одежды на апрель 2020 года, по данным Forbes, не приносило прибыли. В 2019 году Bank of America оценил бренд в $3 млрд.

Сотрудничество с Adidas в 2019 году принесло Уэсту сразу два места в рейтингах Forbes: первое место среди самых богатых рэперов и второе в списке самых состоятельных музыкантов. За год благодаря кроссовкам он заработал $150 млн без вычета налогов. Уэст впервые обошёл Jay-Z, который стал вторым по заработку артистом в индустрии, чей доход вдвое ниже — $81 млн.

Большую часть продаж приносят модели Yeezy Boost 350 в разных модификациях. В 2020 году Yeezy продал обуви примерно на $1,7 млрд.

Yeezy Boost 350 Adidas

В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. По данным издания, за год артист заработал $170 млн и уступил только сестре бывшей жены, создательнице косметического бренда Kylie Кайли Дженнер. Большую часть этой суммы принесли ему роялти от сделки с Adidas.

К 2021-му сумма отчислений с продаж кроссовок, которые получил рэпер, возросла до $190 млн. Forbes подсчитал, что бизнес Yeezy с Adidas стоит $1,5 млрд, что примерно на $250 млн больше, чем год назад.

В 2020 году музыкант создал собственную платформу для онлайн-продаж Yeezy Supply. Стоимость проекта, по утверждениям Уэста, составляла $1,5 млрд.

Несмотря на финансовый успех, в пандемию Yeezy получила кредит от правительства США в размере от $2 млн до $5 млн — точная сумма неизвестна. Деньги помогли сохранить компании 160 рабочих мест.

Сделка с Gap

В июне 2020 года Gap и Уэст объявили, что начнут продавать линию одежды West's Yeezy, разработанную специально для ритейлера. Контракт рассчитан на десять лет. Старт продаж планируется на вторую половину 2021 года.

Gap надеется, что будущая линейка через пять лет принесет годовой объём продаж в $1 млрд, что составит более 6% от общей выручки компании.

По условиям контракта, Уэст будет получать роялти от продаж, размер выплат не уточняется. Кроме того, если Yeezy Gap достигнет плановой выручки, Gap предоставит музыканту 8,5 млн акций. На июль цена одной акции $12, а значит эта доля может стоить более $100 млн.

В рамках соглашения бренд рэп-исполнителя создаст одежду, которую будут продавать 1100 магазинов сети по всему миру. Главным дизайнером линейки стал Мовалола Огунлеси, а не сам Уэст.

Первый предмет из линейки Yeezy Gap вышел в день 44-летия Уэста. Это синяя куртка без молнии из переработанного нейлона: она была доступна только по предзаказу и продавалась по $200.

Куртка из линейки Yeezy Gap Фото: Сomplex

В июле 2021 бренд представил версию куртки в чёрном цвете, а на презентации нового альбома Donda артист вышел на сцену в красной.

После сделки с Gap СМИ назвали Уэста самым богатым темнокожим человеком США. На фоне соглашений издание Business Insider оценило его состояние в $6,6 млрд.

Bloomberg сообщил, что бренд кроссовок Yeezy, а также Yeezy Gap, который на тот момент еще не продал ни одного предмета одежды, вместе стоят $4,7 млрд. Еще в $1,7 млрд оценили остальные активы музыканта.

Однако Forbes оценил состояние рэпера в $1,8 млрд. В основе публикации Bloomberg лежал отчет UBS о бизнесе музыканта. Банк сделал ряд предположений, основанных на прогнозируемых будущих доходах. «Банковские документы, подобные этому, хорошо известны тем, что рисуют будущие оценки по наилучшему из возможных сценариев», — объяснял Forbes.

Другие активы

Музыкант неоднократно заявлял об интересе к строительству и интерьерному дизайну.

В 2018 году артист создал архитектурную фирму Yeezy Home. Она должна была заниматься проектом социального жилья. Однако о ее текущих показателях и деятельности ничего не известно.

В 2019 году Уэст начал заниматься коммерческой недвижимостью. Тогда сообщалось, что он вложил $1 млн в исторический театр Avalon Regal Theater в Чикаго.

В 2021 году рэпер владеет недвижимостью на $100 млн. Среди них — особняк в Лос-Анджелесе и ранчо в Вайоминге.



Согласно сообщениям Уэста, в коллекции музыканта есть произведения искусства на $9,3 млн, ювелирные изделия на $7,6 млн, мебель на $3,4 млн и домашний скот на $1 млн. Ещё $5 млн стоит его автопарк.

Также Уэсту принадлежит доля в $64 млн в бренде корректирующего белья Skims его бывшей жены Ким Кардашьян.