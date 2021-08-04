«Мы — маленькая деревенская компания»: глава DNS Дмитрий Алексеев о бизнесе, отказе от инвестиций и странной рекламе Статьи редакции
Главное из интервью сооснователя сети DNS проекту «Русские норм».
Оказался в бизнесе, потому что «шёл за компьютерами»
Почему программисты становятся предпринимателями
Про сооснователя DNS Юрия Карпцова, о котором ничего не известно
Карпцов — совладелец и финансовый директор DNS, в 2021 году Forbes оценил его состояние в $750 млн. У партнёров примерно равные доли в компании: Карпцов владеет 44,73%, Алексеев — 44,64%. О предпринимателе практически нет данных — даже фото.
Почему DNS никогда не привлекала инвестиций
Почему DNS «победила» конкурентов
В феврале 2021 года DNS назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по объёму выручки. Выручка DNS за 2020 год составила 514 млрд рублей против 504,8 млрд рублей выручки «М.Видео-Эльдорадо».
Откуда взялась спорная и вирусная реклама DNS
В 2018 году ко Дню защитника Отечества сеть выпустила рекламный ролик, в котором мужчина вывез свою девушку в лес закапывать подарки, потому что они ему не понравились. Он вызвал возмущение в соцсетях, ролик сочли унизительным и оскорбительным, а Алексеев назвал его «маркетинговым идиотизмом».
8 марта DNS обыграла шутку — в новом ролике уже недовольная подарком женщина вывезла мужчину в багажнике в лес и предложила найти закопанные подарки. В роли мужчины-жертвы был Алексеев.
У DNS были и другие спорные активности: например, в 2008 году по улицам городов ездил броневик, а в Новосибирске на открытии магазина устроили конкурс на лучший загар среди пришедших девушек и парней в костюмах инопланетян. Инопланетянин долгое время был маскотом DNS.
Почему не работает реклама в рознице
Почему Алексеев не возьмёт на работу того, кто «увеличит оборот на 30%»
О взятках и проверках
О масштабной проверке таможенниками в 2014 году
В 2014 году Федеральная таможенная служба устроила внезапную глобальную проверку сети DNS и других магазинов электроники — их подозревали в нелегальном ввозе 2,2 млн компьютеров, планшетов и других устройств. Под арест попали 700 магазинов DNS, а склады компании были арестованы.
Как на DNS в пандемию повлиял статус «системообразующего предприятия»
20 марта правительство утвердило список системообразующих компаний, которые могут претендовать на господдержку в случае финансовых проблем в условиях обвала цен на нефть и пандемии COVID-19. Например, они имеют доступ к льготным кредитам, госгарантиям и мораторию на банкротство.
Какие книги советует прочитать Алексеев
Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон. «Узкий коридор».
- Евгений Щепин. «ВкусВилл: как совершить революцию в ритейле, делая всё не так».
Джим Коллинз, Уильям Лазье. «Больше, чем бизнес», «От хорошего к великому».
Dns реально круты! Я рад что они существуют и процветают. Я рад, что из миллионов копипастных предпринимателей нашелся тот, благодаря кому dns такой, какой он есть.
DNS - топ! Лучшая контора по клиентоориентированности. Но цены у них сейчас выше конкурентов.
Плюс ДНС в том, что есть почти в каждом даже маленьком городе. У нас в городе когда они заходили, то давили ценами все мелкие комп магазины и за пару лет почти все они закрылись. Сейчас же цены уравняли с остальными сетями.
Мне одному кажется , что девушка, которая задавала вопросы Алексееву, не любит мужчин?
(в прямом и переносном смысле)
С 1 августа «БКС Мир инвестиций» проводит акцию для клиентов - разыгрываются часы Apple Watch Series 6 и Samsung Galaxy Watch 3. «Умные» часы от Apple и Samsung помимо своих основных функций позволяют также просматривать информацию о фондовом рынке, отслеживать котировки, добавлять ценные бумаги в портфель или удалять их оттуда.
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