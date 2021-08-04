В 2014 году сложилось два фактора: власти озадачились неконтролируемым выводом денег за границу и стали отслеживать товарно-денежные потоки. Когда (председателем в ЦБ) пришла Набиуллина всё в лучшую сторону поменялось. И стали заниматься качеством работы таможни.



Видимо, когда начали отслеживать товаро-денежные потоки, ткнули в нас — а мы совсем не были на слуху у чиновников. В Москве не присутствовали — никто и не знал, что мы на тот момент уже были большими. Увидели Владивосток, подумали, что там дырка на таможне есть, решили проверить. Это моя версия, может было по-другому. И как способ «знакомства», а система по-другому не может, сначала всё арестовали, а потом разбирались.



Была целая операция, когда одномоментно по всей стране в 9 часов по всем часовым поясам к нам приходили в каждом регионе. Утро с ОМОНом.

Работа не остановилась: какие-то запасы в магазинах были, их хватало. А пока были запасы, мы смогли перестроиться: открыть новые склады и так далее. Где-то часть продукции была арестованной на складе, другой же частью могли пользоваться.

Фактически нам пришлось создать параллельную логистическую структуру. А арестованное года полтора таможенники проверяли по серийным номерам. Мы могли ещё раз всё растаможить, но это не наш принцип — мы доказывали, что всё в порядке.

Единицы процентов товара, правда, растаможили заново но это были незначительные суммы — труд людей стоил дороже. Если у вас фундаментально в бизнесе всё хорошо, конечно, нужно проявлять принципиальность и не вестись на разводки и не пытаться упростить жизнь — на самом деле ничего не упростится. Победить можно. Правда всегда побеждает.