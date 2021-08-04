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Истории
Евгений Делюкин

«Мы — маленькая деревенская компания»: глава DNS Дмитрий Алексеев о бизнесе, отказе от инвестиций и странной рекламе Статьи редакции

Главное из интервью сооснователя сети DNS проекту «Русские норм».

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Дмитрий Алексеев

Оказался в бизнесе, потому что «шёл за компьютерами»

Я заканчивал факультет радиоэлектроники и приборостроения, кафедра гидроакустики, в дипломе написано «инженер-электрик», а сам всё же программист. И как компьютерщик я шёл за компьютерами.

В 80-е годы компьютеры были только в больших вычислительных центрах, в частности у нас в институте. Со второго курса я работал, чтобы добраться до компьютеров и что-то там поделать. А потом оказалось, что самая продвинутая техника — в коммерческом секторе. Я оказался в бизнесе ровно поэтому.

И попал в компанию, которая продавала компьютеры, ещё мы потихонечку занимались сетевой интеграцией: тянули сети, ставили сервера как технические специалисты. По сравнению с компьютерами в бизнесе всё просто.

Почему программисты становятся предпринимателями

Я недавно задумался, почему программисты становятся предпринимателями, захотелось разобраться в этом феномене.

Пересматривал фильмы шестидесятников и понял, что у нас так совпало, что в Советском Союзе потребовалось большое количество инженеров и ученых, которые должны сделать бомбу и устройство, чтобы закинуть её на голову потенциальному противнику.

И в 60-х в пять раз выросло количество технической интеллигенции. А в компьютерщиках мы все оказались, потому что это было модно и интересно, это новое, что пришло в эпоху моего институтства.

Про сооснователя DNS Юрия Карпцова, о котором ничего не известно

Карпцов — совладелец и финансовый директор DNS, в 2021 году Forbes оценил его состояние в $750 млн. У партнёров примерно равные доли в компании: Карпцов владеет 44,73%, Алексеев — 44,64%. О предпринимателе практически нет данных — даже фото.

Мы вместе с 1993 года, познакомились, когда я пришел в компьютерный бизнес. Прекрасный человек и товарищ, мы вместе занимаемся бизнесом.

Он занимается финансами, я больше предприниматель, а он больше «здравый смысл». Он выпускник МФТИ, а я недоучка [смеётся]. Я количество, а он качество.

Он умный человек, и мои какие-то порывы может останавливать и корректировать. Мы много общаемся по разным вопросам, и в спорах рождается истина.

Почему DNS никогда не привлекала инвестиций

Мы — маленькая деревенская компания, у нас не было задачи построить большую. Это другая стратегия, а не «надуться и продаться», поэтому инвестиции нам никогда не были нужны.

Мы довольно хорошо зарабатывали и нам хватало собственной прибыли и банковских кредитов на развитие. И сейчас хватает. Я не понимаю, почему нужно делать по-другому [брать инвестиции].

Рыночная торговля вместе с нами росла, до нас её не было вообще. Плюс наш сектор рос ещё быстрее, чем всё остальное. Он с 1998 года, как мы начали заниматься розницей, так без перерыва и пёр. Потребительский рынок вырос очень сильно. Сейчас это, естественно, невозможно и повторить модель DNS не получится.

Почему DNS «победила» конкурентов

В феврале 2021 года DNS назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по объёму выручки. Выручка DNS за 2020 год составила 514 млрд рублей против 504,8 млрд рублей выручки «М.Видео-Эльдорадо».

Мы несли новый формат розничной торговли. Мы никогда не бодались с «М.Видео» или «Эльдорадо» специально. Мы работали в нише, которая была не сильно интересна большим федеральным сетям. Они не торговали компьютерными комплектующими вообще. А мы торговали.

Поэтому мы конкурировали не сколько с ними, сколько организовывали неорганизованную розницу [хаотичной сборки компьютеров], продвигали формат супермаркета, открытую выкладку, интеграцию с интернетом. Была полная прозрачность: где, сколько и чего лежит, что можно прямо сейчас заказать.

Это началось в двухтысячных, когда про онлайн особо никто ещё не говорил. Мы обыгрывали конкурентов благодаря формату и ассортименту — это основные вещи.

Откуда взялась спорная и вирусная реклама DNS

В 2018 году ко Дню защитника Отечества сеть выпустила рекламный ролик, в котором мужчина вывез свою девушку в лес закапывать подарки, потому что они ему не понравились. Он вызвал возмущение в соцсетях, ролик сочли унизительным и оскорбительным, а Алексеев назвал его «маркетинговым идиотизмом».

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8 марта DNS обыграла шутку — в новом ролике уже недовольная подарком женщина вывезла мужчину в багажнике в лес и предложила найти закопанные подарки. В роли мужчины-жертвы был Алексеев.

У DNS были и другие спорные активности: например, в 2008 году по улицам городов ездил броневик, а в Новосибирске на открытии магазина устроили конкурс на лучший загар среди пришедших девушек и парней в костюмах инопланетян. Инопланетянин долгое время был маскотом DNS.

Мы позиционируем DNS как место, где люди могут заниматься любимым делом и самовыражаться.

Был товарищ, который увлекался креативной рекламой. У нас было много дискуссий на тему того, насколько это правильно и неправильно, но с удовольствием давали ему возможность творить — он творил. Придумал много хороших вещей — инопланетян, например, занимался брендингом. Был фанатом вирусной рекламы и нетрадиционного маркетинга.

Если разбираться, было много эпатажных вещей: конкурсы на длину юбки, броневик, конкурсы мокрых маек и так далее. Теперь мы знаем точно — это не работает. Это всё весело, задорно, но статистически значимого эффекта нет никакого.

Анализируя теперь, надо ли было нам делать такую рекламу — наверное, хорошо, что делали. Было что-то полезное, породило мифы, когда «ветераны» собираются и вспоминают: «Помнишь, как броневик в центре Омска заглох на мосту, весь город встал и нас все материли?».

Кстати, броневик нашли, оформленный как трактор, можно было потихоньку ездить даже по дорогам. И он потихоньку из Владивостока доехал до Омска, даже дальше, а там сломался, продали.

Почему не работает реклама в рознице

С рекламой есть эффект: она позволяет слегка спрямить кривую выхода на оборот нужных магазинов, причем надо считать, чтобы окупались затраты на рекламу. Мне кажется, она никогда не окупается, но у нас есть и другие мнения. До конца посчитать тяжело. Есть аргументы типа «Вот в том регионе конкуренция была меньше».

Что работает? Качественный продукт. Для меня это доказанная вещь, точно понимаю, что в рознице магазин сам себя рекламирует. Реклама не добавляет ценности в рознице.

В какой-нибудь ювелирке, премиальных товарах — добавляет, потому что люди понимают, что Harley-Davidson — это легенда. Он покупает не мотоцикл, а легенду. Если бы не было рекламы, и не было бы имиджа, то он бы купил что-то другое.

Почему Алексеев не возьмёт на работу того, кто «увеличит оборот на 30%»

Периодически люди пишут: «Я суперспециалист, работал там и там, моя квалификация подтверждена делами, я увеличу оборот минимум на 30-40%».

Я говорю: «Нет. Вы понимаете, что сходу приходите и говорите, что я дебил?»

— «Почему?»— Потому что я делаю бизнес, это довольно [сложно], а вы говорите, что я настолько плохо его делаю, что сходу увеличите его на 30-40%.

О взятках и проверках

Проверки были, были истории, когда в каком-то городе довольно серьёзно бодались с правоохранителями. Нам было хорошо за счёт общей массы: если в каком-то одном городе с кем-то бодаешься — у тебя есть ресурс делать это бесконечно. Долго, монотонно бодаешься.

Мы никогда не платили взяток, не искали крыши и договоренности, а просто тупо работали по закону. Я выучился на юриста, чтобы лучше понимать и разбираться в этом.

О масштабной проверке таможенниками в 2014 году

В 2014 году Федеральная таможенная служба устроила внезапную глобальную проверку сети DNS и других магазинов электроники — их подозревали в нелегальном ввозе 2,2 млн компьютеров, планшетов и других устройств. Под арест попали 700 магазинов DNS, а склады компании были арестованы.

В 2014 году сложилось два фактора: власти озадачились неконтролируемым выводом денег за границу и стали отслеживать товарно-денежные потоки. Когда (председателем в ЦБ) пришла Набиуллина всё в лучшую сторону поменялось. И стали заниматься качеством работы таможни.

Видимо, когда начали отслеживать товаро-денежные потоки, ткнули в нас — а мы совсем не были на слуху у чиновников. В Москве не присутствовали — никто и не знал, что мы на тот момент уже были большими. Увидели Владивосток, подумали, что там дырка на таможне есть, решили проверить. Это моя версия, может было по-другому. И как способ «знакомства», а система по-другому не может, сначала всё арестовали, а потом разбирались.

Была целая операция, когда одномоментно по всей стране в 9 часов по всем часовым поясам к нам приходили в каждом регионе. Утро с ОМОНом.

Работа не остановилась: какие-то запасы в магазинах были, их хватало. А пока были запасы, мы смогли перестроиться: открыть новые склады и так далее. Где-то часть продукции была арестованной на складе, другой же частью могли пользоваться.

Фактически нам пришлось создать параллельную логистическую структуру. А арестованное года полтора таможенники проверяли по серийным номерам. Мы могли ещё раз всё растаможить, но это не наш принцип — мы доказывали, что всё в порядке.

Единицы процентов товара, правда, растаможили заново но это были незначительные суммы — труд людей стоил дороже. Если у вас фундаментально в бизнесе всё хорошо, конечно, нужно проявлять принципиальность и не вестись на разводки и не пытаться упростить жизнь — на самом деле ничего не упростится. Победить можно. Правда всегда побеждает.

Как на DNS в пандемию повлиял статус «системообразующего предприятия»

20 марта правительство утвердило список системообразующих компаний, которые могут претендовать на господдержку в случае финансовых проблем в условиях обвала цен на нефть и пандемии COVID-19. Например, они имеют доступ к льготным кредитам, госгарантиям и мораторию на банкротство.

Нас никто не спрашивал, хотим ли мы получить этот статус. Это вылилось в то, что у нас кратно вырос объём информации, которую мы должны были предоставлять. Например, проходить стресс-тесты: мы со «Сбером» проводили моделирование, насколько мы устойчивы. Для нас это вылилось в дикое количество общений.

Какие книги советует прочитать Алексеев

  • Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон. «Узкий коридор».

  • Евгений Щепин. «ВкусВилл: как совершить революцию в ритейле, делая всё не так».

  • Джим Коллинз, Уильям Лазье. «Больше, чем бизнес», «От хорошего к великому».

#дмитрийалексеев #dns #русскиенорм

6 6 комментариев
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Game Topia

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Dns реально круты! Я рад что они существуют и процветают. Я рад, что из миллионов копипастных предпринимателей нашелся тот, благодаря кому dns такой, какой он есть. 

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Канищев Максим

0

DNS - топ! Лучшая контора по клиентоориентированности. Но  цены у них сейчас выше конкурентов.

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DmitriyB

0

Плюс ДНС в том, что есть почти в каждом даже маленьком городе. У нас в городе когда они заходили, то давили ценами все мелкие комп магазины и за пару лет почти все они закрылись. Сейчас же цены уравняли с остальными сетями. 

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Лев Щенин

DmitriyB
0

Это как "Евросеть" делала 20 лет назад на рынке мобильных телефонов?

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DmitriyB

Лев
0

у нас евросеть первой была, если не считать мелких перекупов с 10 телефонами потом уже появился связной

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Лев Щенин

0

Мне одному кажется , что девушка, которая задавала вопросы Алексееву, не любит мужчин?
(в прямом и переносном смысле)

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