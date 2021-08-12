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Истории
Виктория Степанова

Резюме по подписке: ростовские программисты взяли заказ на фрилансе и создали конструктор Resume.io для 12 млн человек Статьи редакции

История Тихона Белоусько и Алексея Тактарова, которые после магистратуры за границей вернулись в Ростов-на-Дону, где их настигло предложение сделать сервис для США и стран Европы.

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В 2016 году предприниматель из Нидерландов заказал у Тихона Белоусько и Алексея Тактарова разработку конструктора резюме. Так появился сервис Resume.io, который продаёт по подписке готовые шаблоны.

Ребята помогали поддерживать продукт, но в саму идею не верили: кому нужен ещё один конструктор резюме, когда их уже много? За год сервис набрал почти 10 тысяч подписчиков и окупил затраты, а заказчик приехал в Ростов-на-Дону, рассказал Белоусько и Тактарову про рынок оборотом $1 млрд и предложил стать полноправными партнёрами стартапа.

За пять лет конструктором воспользовались 12 млн человек, но разработчики не хотели ограничиваться конструктором. Они планировали добавить консультации специалистов по составлению резюме и другие услуги, но команде не хватило опыта и ресурсов. Так партнёры пришли к продаже.

В 2021 году стартап поглотил американский холдинг Talent Inc, который также купил конкурентов Resume.io. «Поглощение — это возможность поучиться. Теперь мы партнёры с TopResume, с которым раньше не смогли бы конкурировать», — комментирует сделку Тактаров. Вместе с Белоусько они остались развивать Resume.io.

Алексей Тактаров и Тихон Белоусько

Ростовские разработчики учились за границей и случайно попали в стартап из Нидерландов

Тихон Белоусько и Алексей Тактаров познакомились в магистратуре математико-механического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону.

Тактаров рос в семье предпринимателя: компания его отца в нулевых продавала серверы банкам, предприятиям, госкомпаниям — «Роскосмосу» и другим.

Компьютер у Тактарова появился ещё в детстве, и с 14 лет он начал программировать, а потом поступил на мехмат. В магистратуре ЮФУ он уехал в шведский университет по программе двойных дипломов, где занимался научным проектом по робототехнике.

За границей он впервые увидел «рынки работы» — фестивали, на которых студенты показывают свои проекты преподавателям и работодателям. Это вдохновило его запустить с друзьями свой проект по возвращении в Ростов.

Белоусько родился в маленькой станице в Ростовской области и мечтал посмотреть мир. Сначала он от своего вуза побывал на стажировке в США, где ему захотелось придумать свой международный проект, а в магистратуре уехал в Финляндию.

За границей у студента украли ноутбук. Чтобы заработать на новый, он зарегистрировался на фриланс-бирже Upwork и брал заказы по разработке пользовательских интерфейсов.

Как-то раз мне в профиль написал иностранец по имени Менно, похвалил мои работы и предложил делать вместе с ним конструктор резюме.

Тогда я почти всё время писал магистерскую, и сама идея меня не особо заинтересовала. Такие продукты уже существовали, и даже у него самого был похожий сайт.

Я ответил, что ближайшие месяцы занят учёбой и не готов взяться за его проект. Но через какое-то время он написал мне в Skype, что может подождать.

Меня это сильно удивило, потому что никто до этого так не делал. В итоге я защитил свою научную работу, вернулся в Ростов и созвонился с Менно.

Тихон Белоусько

Менно Олсторн — серийный предприниматель из Нидерландов с большим опытом управления ИТ-проектами, говорит Белоусько. На тот момент у Олсторна был интернет-магазин, сервис по автоматизации подписок и конструктор резюме Resume Builder.

Менно Олсторн

Во время разговора с Белоусько он показал на макетах, что хочет превратить нидерландский конструктор в международный проект. Он предлагал сделать страницы для разных стран, работу которых должны поддерживать администраторы с правами доступа к панели управления.

Фронтенд-разработку Олсторн поручил Белоусько, а тот пригласил заняться бэкендом Тактарова. У предпринимателя был небольшой бюджет, и разработчики посоветовали сначала создать прототип конструктора, протестировать его и только потом запускать рабочую версию.

Менно — чистый предприниматель: он не боится пробовать и тратить деньги. При этом он не выбрасывает их на ветер и всё рассчитывает. Ему было нелегко строить конструктор: приходилось работать и над текущими проектами, и вкладывать в новый. Он во многом себе отказывал.

При знакомстве я оценил, что он умеет слушать. Мне было легко объяснить, почему что-то не получится сделать или почему что-то выйдет не так, как он захотел. Он всё понимал и соглашался: «А, ладно, давай простым способом сделаем».

По опыту работы с заказчиками мы знаем, что есть ультимативные люди с большим эго, есть и те, кто просят что-то сделать, а потом пропадают. Менно же всегда пытается занять твою позицию и разобраться, почему всё так, как ты говоришь.

Алексей Тактаров

Конструктор резюме окупился за год на продаже подписки

Летом 2016 года Белоусько с Тактаровым сделали редактор для резюме на домене старого конструктора Олсторна, а предприниматель запустил рекламную кампанию. Благодаря ей на сайт пришли первые пользователи.

Олсторн сразу решил продавать подписку на сервис, чтобы вернуть затраты на разработку и продвижение. Он также заплатил разработчикам и на этом его бюджет кончился.

Поэтому следующие полгода Белоусько с Тактаровым занимались другими проектами. Они развивали в Ростове сообщество программистов Code Hipsters: создали медиа про фронтенд и устраивали профессиональные встречи.

С разработчиками из Code Hipsters они создали сервис мультимедийных презентаций Ficus.io. С его помощью, например, можно было проводить голосование: зрители через приложение выбирали вариант ответа, а их голоса мгновенно выводились на слайд.

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Команда получила на запуск три гранта, а Microsoft какое-то время использовал Ficus для корпоративных презентаций. Но проект так и не начал зарабатывать: никто из команды не разбирался в бизнесе, поэтому сервис не смог привлечь платящих клиентов, объясняют разработчики.

В то же время Белоусько и Тактаров вели проект These Guys: они занимались разработкой минимально жизнеспособных продуктов (MVP) для стартапов по принципу «быстро и недорого». Но проект не принёс им удовлетворения: заказчики принимали работу, но потом не использовали MVP.

Разработчики поддерживали связь с Олсторном и пару раз в неделю по его просьбе дорабатывали какие-то элементы или устраняли ошибки. Конструктор резюме они не сразу восприняли всерьёз: было непонятно, насколько большой рынок и кому вообще нужен продукт.

Однако за год платящая аудитория конструктора выросла до 8-9 тысяч человек, и предприниматель окупил затраты: в разработку и рекламу Олсторн в сумме вложил около €300 тысяч.

Менно постоянно рассказывал нам, как успехи. Он весь год занимался маркетингом: настраивал рекламные кампании, оптимизировал воронку продаж и видел, что затраты окупаются.

Летом 2017-го работы стало больше, и Менно чаще нас привлекал. Мы с Лёшей решили не распыляться на несколько проектов и вложить все силы в конструктор. Договорились с Менно, что будем работать над продуктом на постоянной основе.

Тихон Белоусько

Разработчики перевели конструктор на платформу Resume.io, настроили поисковую оптимизацию, и в итоге сайт получил приток новых платящих пользователей.

В 2017 году Олсторн приехал в Ростов, чтобы поближе узнать Белоусько с Тактаровым, и предложил им стать партнёрами. Разработчики получили равные доли в Resume.io, но контрольный пакет остался за основателем.

Со второго года работы и до сих пор конструктор приносит прибыль, но её сумму партнёры не называют. До 2018 года Белоусько, Тактаров и Олсторн работали втроём, к 2021 году они медленно расширили команду до 15 человек из России и Нидерландов.

Часть команды Resume.io 

Как устроен и кому нужен редактор резюме

Чтобы удержать новых клиентов, партнёры вложились в разработку удобного текстового редактора, дизайн пользовательских интерфейсов и шаблонов для резюме и сопроводительных писем.

Командой дизайнеров и иллюстраторов руководит Тихон Белоусько. У него нет профильного образования, но он ориентируется на тренды и чутьё.

Технологически мы выделяемся редактором и его структурой. Мы пришли через несколько итераций к версии, в которой в окне слева можно набирать текст, а справа моментально видеть результат. Когда мы начинали, так, по-моему, никто не делал.

Многие конкуренты копируют это решение. Например, resumedone.io. Мы сейчас разбираемся с ними, но для себя понимаем, что такое расположение элементов работает.

В нашем редакторе все обновления сохраняются автоматически, есть резервные копии файлов и возможность работать в офлайне. Мы много инвестировали в конструктор, и он один из самых быстрых на рынке.

Алексей Тактаров

Редактор Resume.io работает на базе машинного обучения: проверяет орфографию текста и подсказывает, какие навыки стоит добавить в резюме для конкретной вакансии.

Редактор Resume.io

В дальнейшем компания планирует использовать инструменты обработки естественного языка, чтобы по заполненной анкете составлять клиенту шаблон с готовым текстом.

Пользователю останется только скорректировать резюме по своим пожеланиям и требованиям работодателя, рассказывает Белоусько.

Я думаю, что эти функции не закроют проблему составления резюме, но решат проблему чистого листа, когда не знаешь, с чего начать. Они помогают правильно сформулировать мысль, найти отправную точку и потом дополнить конец предложения.

Есть такие продвинутые инструменты, как языковая модель GPT-3, которую активно используют наши конкуренты. Пользователь вводит ключевые слова, а нейросеть пишет осмысленный текст. Но я бы с таким резюме не пошёл к работодателю без проверки.

Тихон Белоусько

Целевая аудитория сервиса — это соискатели из стран Европы и США. У конструктора также есть пользователи из Малайзии, Индии, Австралии, Индонезии, ЮАР, Бразилии.

Конструктор оказался наиболее востребован в Европе, где развита культура CV — краткой профессиональной автобиографии. В финском университете у студентов были пары по профориентации и составлению CV, вспоминает Белоусько.

В России, по словам разработчиков, люди чаще просто заполняют профиль на сайтах поиска работы типа HeadHunter и сохраняют файл в PDF либо распечатывают его.

Их конструктор больше подходит тем россиянам, которые устраиваются в международные компании или хотят поступить в иностранные вузы. На Россию приходится меньше 1% всех резюме, поэтому компания не ориентируется на этот рынок.

Работа в России влечёт за собой определённые сложности с обработкой персональных данных: их надо раскрыть при локализации сайта по требованию законодательства.

При этом оно не совпадает с положением о защите данных ЕС (GDPR), которое для нас в приоритете. Размер рынка для нашего продукта не стоит огромных усилий, которые нужно приложить для запуска в России.

Алексей Тактаров

Популярнее всего на сайте шаблоны резюме разработчика, дизайнера, доктора, бухгалтера, инженера-химика и инженера электроники. Согласно внутренней статистике конструктора, на Resume.io больше всего профилей студентов и ИТ-специалистов.

Шаблоны от Resume.io

Студенты готовы потратить больше времени на эксперименты с конструктором, а соискатели с большим стажем хотят получить готовое резюме от профессионалов, объясняет Белоусько.

Сейчас Resume.io продаёт по подписке доступ к конструктору и сервисам:

  • Неделя — за $2,95.
  • Полгода — за $44,95.
  • Год — за $74,95.

Подписчик может сделать резюме и скачивать его в PDF, Word и TXT даже по истечении подписки неограниченное количество раз.

Все пользователи конструктора могут поделиться короткой ссылкой на резюме на сайтах поиска вакансий и в соцсетях. В профиле на Resume.io можно отслеживать уведомления о новых просмотрах резюме и смотреть статистику переходов по ссылке.

У меня есть на нашем сайте резюме, на котором я тестирую новые фичи. Я опубликовал его короткой ссылкой в соцсетях и мне довольно часто писали HR-специалисты — они как-то находят моё резюме. Ещё я откликаюсь на некоторые вакансии, чтобы проверить, как работают уведомления.

Алексей Тактаров

В бесплатной версии конструктора можно сделать только по одному резюме и сопроводительному письму, скачать их в формате TXT или поделиться ссылкой. Статистику просмотров могут получить только подписчики.

Также у сервиса есть расширение для Chrome — оно позволяет отслеживать вакансии в интернете. Затем их можно сортировать на доске по категориям «Интервью», «Приглашение на работу», «Отказ». Кроме того, на сайте есть вакансии и курсы от партнёров конструктора.

Доска вакансий

Холдинг карьерных сервисов Talent Inc поглотил Resume.io — команда искала ресурсы для развития

Белоусько и Тактаров хотели выходить на смежные рынки и планировали запустить сервис разбора ошибок в резюме от специалиста по подбору персонала. Партнёры хотели конкурировать в этой нише с TopResume, но поняли, что им придётся построить новую компанию.

Все инициативы мы в конце концов отклоняли и фокусировались на конструкторе. Он всегда работал стабильно и приносил деньги. Мы хотели сделать его самым классным среди конкурентов, а потом уже думать о других сервисах.

Мы дополняли продукт инструментами, которые не требуют операционки: автоматическими подсказками, библиотекой примеров резюме для разных профессий и на разных языках, геймификацией и другими маленькими утилитами, которые позволяют как можно скорее получить заполненное резюме.

Алексей Тактаров

В 2018 дальше партнёры поняли, что готовы расти, запускать новые сервисы и для этого им нужны инвестиции. Они общались с несколькими частными инвесторами, которые обещали сделать из Resume.io «единорога».

Стратегия инвесторов противоречила целям команды и партнёрам показалось, что их хотят использовать. Они вышли из переговоров и решили растить бизнес самостоятельно.

В 2019 году они вернулись к поиску покупателей и начали общаться с крупными игроками. В результате им предложил слияние американский холдинг Talent Inc, который занимается карьерными консультациями, подготовкой соискателей к интервью с рекрутёром, написанием резюме, CV и заполнением профиля на LinkedIn.

Холдинг последовательно покупал HR-сервисы:

  • Для разбора резюме TopResume.
  • Для разбора CV — TopCV.
  • Консультирования перед интервью —TopInterview.
  • Инструмент для автоматической публикации интервью на разных сайтах — ResumeRabbit.

Сделка с Resume.io состоялась в июне 2021 года, её сумму стороны не разглашают.

Выручку за 2020 год в Resume.io не называют. По данным сайта для проверки контрагентов Zoominfo, компания выручила в 2020 году менее $5 млн. Выручка бывшего конкурента компании, TopResume, которого также поглотил Talent Inc, за тот же период составила $16 млн.

Другие известные конструкторы резюме получают десятки миллионов долларов выручки в год, а оборот всего рынка — около $1 млрд, оценивают Белоусько и Тактаров.

На сайте их самого крупного конкурента My Perfect Resume за всё время пользователи сделали 15 млн резюме, а в их конструкторе — 12 млн за пять лет. Сейчас на Resume.io ежедневно заходят 24 тысяч человек, а несколько тысяч из них покупают подписку .

Больше всего компания тратит на маркетинг, хостинг и закупку трафика. В последнее время Resume.io увеличила бюджет и на контент-маркетинг: статьи для блога готовит команда из 15 писателей, карьерных экспертов, переводчиков и иллюстраторов. Эти затраты соизмеримы с разработкой, рассказывают партнёры.

Мы искали и рассматривали разные компании. У нас был жёсткий отбор: мы оценивали, подходит ли нам, что они предлагают. Talent Inc появился как-то внезапно: их представитель сам написал нам, мы начали общаться и довольно быстро закрыли сделку.

Наше сотрудничество — не продажа, а поглощение. Это концепция win-win: ты и в компании остаёшься и деньги получаешь. Венчурные инвестиции мы брать не хотели.

Поглощение — это возможность поучиться. Никто из нас никогда не работал в больших компаниях. Теперь мы партнёры с TopResume, с которым раньше не смогли бы конкурировать. Мы получим хороший опыт.

Алексей Тактаров

Тактаров останется в Resume.io на позиции технического директора, Белоусько — будет возглавлять команду дизайнеров и заниматься операционными вопросами, а Олсторн останется генеральным директором. К концу года штат Resume.io вырастет с 15 до 20 человек.

Задача партнёров — научиться работать с сотней сотрудников Talent Inc. В планах у компаний построить объединённую команду из российских, нидерландских и американских специалистов.

В отличие от Talent Inc мы всегда работали удалённо и не испытывали проблем с управлением рабочими процессами. Они же до пандемии были скорее классическим офлайн-офисом, которому пришлось резко перейти на удалённую работу.

Talent Inc хотят, чтобы мы поделились с ними своим опытом, а они нам расскажут про операционную деятельность. Нам интересно, как в компании работают с консультантами по написанию резюме и с искусственным интеллектом.

Тихон Белоусько

#резюме #карьера

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