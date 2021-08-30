Компания запустила уже 288 спутников «глобального интернета», обанкротилась, вернулась и прогнозирует выручку в $1 млрд в год.

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Cпутник OneWeb OneWeb

От бесшумных вентиляторов до первых 100 млн

Грег Уайлер родился в 1969 году в Бостоне. После школы он изучал финансы и информатику в колледже, затем поступил в юридический институт Иллинойского технологического института в Чикаго.

Там в 1992 году он основал компанию No Overhead Computers. Она разработала систему охлаждения для ПК, позволяющую отказаться от больших и шумных вентиляторов.

Грег Уайлер Wikimedia

В 1994 году Уайлер создал компанию Silent Systems — она производила полупроводниковые системы охлаждения. Новая технология вышла через пять лет, одно устройство компании стоило $0,5, что в то время было почти на 80% дешевле, чем у конкурентов.

Silent Systems стала поставщиком Dell и Hewlett-Packard, а в 1999-м её приобрёл производитель электроники Molex примерно за $100 млн. Уайлер продолжил работать в компании в качестве технического директора.

Проекты Уайлера до OneWeb

Интернет в Руанде

В 2002 году погибла мать Уайлера. Как он говорил позже, это изменило его мышление.

После смерти матери я решил — всё, что буду делать дальше, должно иметь миссию. Грег Уайлер

В конце 2002 года на свадьбе друга Уайлер познакомился с руководителем администрации президента Руанды. Тот пожаловался на высокую стоимость доступа в интернет в стране — около $1000 в месяц. Уайлер решил построить более доступную сеть в Руанде.

Во время визита в Руанду в 2004 году предприниматель встретился с президентом Полем Кагаме. Тот поделился с Уайлером своим прогнозом, что население столицы Кигали вырастет примерно с 350 тысяч человек до 3,5 млн к 2020 году, а значит потенциальных пользователей интернета станет больше.

В 2004 году Уайлер основал Terracom. Компания планировала предоставить жителям Руанды услуги сотовой связи и интернета по меньшей цене. Предприниматель управлял компанией из США, но часто ездил в Африку.

Он вместе с рабочими рыл траншеи, чтобы проложить сотни километров оптоволокона, и создал в Руанде сотовую сеть с 3G. Изначально Уайлер планировал подключить к сети 300 школ к декабрю 2006 года, но смог только 85. По его словам, из-за того, что в некоторых зданиях просто не было электричества.

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В 2005 году Уайлер привлёк капитал от инвесторов и приобрёл государственного поставщика интернета в Руанде Rwandatel за $20 млн. Он уволил половину сотрудников, в течение двух лет повысил скорость интернета с 64 до 300 кбит/с и снизил стоимость с $1000 до $60–90 в месяц. При этом в среднем житель Руанды в то время зарабатывал около $200 в год.

Количество пользователей интернета увеличилось с пары тысяч человек до 20 тысяч. Число абонентов мобильной связи достигло 40 тысяч, при этом население страны было 9 млн человек.

По мере того, как клиенты подключались к сети Уайлера, канал становился перегруженным, хотя он был одним из крупнейших в Африке. Руанда не была подключена к мировой сети магистральным каналом. Данные могли быстро передаваться по стране, но для соединения с другими частями мира использовалось медленное и дорогое спутниковое соединение.

Спутниковая связь тогда у нас была медленной, с большими задержками, я не мог поверить, что люди с этим живут. Грег Уайлер

Пользователи интернета жаловались на плохое обслуживание. Чиновники утверждали, что Terracom потратила больше времени на маркетинг и привлечение клиентов к сотовой связи, чем на улучшение услуг, а глава компании мало времени проводит в стране.

В 2006 году правительство Руанды заявило, что поставщик интернета тайно пытался продать свои акции компании GV Telecom, зарегистрированной в офшоре. Это нарушало условия контракта по покупке Rwandatel, и продажу отменили.

Уайлер подвергся критике, а Terracom оштрафовали почти на $400 тысяч за попытку нарушить договоренности. В 2007 году компанию приобрело правительство Руанды за $11,9 млн.

Президент Руанды Поль Кагаме и Грег Уайлер Space in Africa

Уайлера не устраивало сотрудничество с правительством Руанды, поэтому он покинул бизнес. Тогда предприниматель решил создать компанию, которая не ограничивалась бы подключением к сети только одной страны.

Спутниковый интернет от O3b Networks

Спутники, обеспечивающие соединение с глобальной сетью в Руанде находились на расстоянии 35 тысяч км от поверхности планеты. Уайлер решил, что если расположить аппараты ближе к Земле, то можно обеспечить более высокую скорость интернета. В 2008 году Уайлер создал компанию O3b Networks. O3b означает «Остальные 3 миллиарда» (Other 3 billion), то есть ту часть населения мира, у которой нет доступа к широкополосному интернету.

Компания планировала запустить 16 спутников на орбиту высотой 8000 км от Земли, добиться скорости передачи данных близкой к оптоволоконным сетям и создать недорогой доступ в сеть для миллиардов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Спутники O3b Apnews

В 2008 году компания привлекла $1,2 млрд инвестиций, в том числе от Google, банка HSBC и спутникового оператора SES и начал запускать спутники. Уайлер ушёл с поста генерального директора в 2009 году по собственному желанию, но остался акционером.

В 2015 году O3b была крупнейшим интернет-провайдером в Тихоокеанском регионе, а выручка в 2016 году составила $100 млн. В 2016 году компанию выкупил люксембургский провайдер спутниковых и наземных телекоммуникационных сетей SES за $1,2 млрд.

Новый владелец планировал расширить количество аппаратов на орбите с уже имеющихся 16 до 20 и прогнозировал рост выручки O3b до $680 млн в 2023 году. SES предоставляет услуги для телекоммуникационных компаний, энергетики и аэрокосмической промышленности.

OneWeb

В 2012 году Уайлер основал компанию WorldVu. Она также планировала предоставить быстрый интернет и телефонию людям, живущим в развивающихся странах.

В июне WorldVu приобрела радиочастотный спектр обанкротившейся компании SkyBridge. В сентябре Уайлер переименовал WorldVu в OneWeb. The Wall Street Journal сообщала, что в ноябре Уайлер обсуждал с Илоном Маском создание завода по производству спутников.

OneWeb планировал запустить около 650 спутников, уменьшить их вес и направить на орбиту высотой 1200 км. Компания планировала обеспечивать скорость нисходящего потока 200 Мбит/с и восходящего потока 50 Мбит/с. А позже расширить пропускную способность канала до 400 Мбит/с и 100 Мбит/с, соответственно, с помощью обновления ПО и конфигураций сети. Стоимость сборки каждого спутника оценивалась в $350 тысяч, но позже выросла до $1 млн.

Принцип работы OneWeb

Подключать пользователей к спутниковому интернету компания планировала при помощи терминалов, которые OneWeb хотела продавать их за $250.

Уайлер заявлял, что общая стоимость проекта составит примерно $2 млрд. Для сравнения, глобальная спутниковая система из 4000 спутников Илона Маска Starlink, о которой он объявил в январе 2015 года, оценивалась в тот момент в $10 млрд.

В 2015 году Virgin и Qualcomm инвестировали в OneWeb, сумма вложений неизвестна. Председатель Qualcomm Пол Джейкобс и основатель Virgin Ричард Брэнсон вошли в совет директоров OneWeb.

Virgin Galactic должна была запустить спутники компании с помощью строящегося корабля LauncherOne. На конец августа 2021-го запуск на этих аппаратах не состоялся.

Ричард Брэнсон и Грег Уайлер Spacenews

В том же 2015-м компания подписала контракт на $300 млн с Hughes Network Systems на создание наземной системы узловых станций. У каждой из них должно было быть несколько точек доступа — для отслеживания и группировки спутников на орбите, а также для поддержки передачи высокоскоростного пользовательского трафика между ними.

В июне 2015 года OneWeb подписала соглашение с французской космической компанией Arianespace на запуск спутников на российских «Союзах» и европейских «Арианах» с 2017 года. Сумма сделки превысила $1 млрд — она стала крупнейшей в оказании пусковых услуг. В том же году OneWeb заключила соглашение с AirBus на создание самих спутников.

Arianespace использует Гвианский Космический центр в качестве стартовой площадки Arianespace

В 2016 году японская компания SoftBank вложила $1 млрд в OneWeb и стала её крупнейшим акционером с долей 40%. С 2018 года OneWeb начала уделять внимание более прибыльным рынкам, а именно предоставление широкополосной связи для самолетов, кораблей и правительства.

Проблемы с бизнесом в России

Для работы в России OneWeb в 2017 году подписала договор с компанией «Спутниковая система Гонец» о создании совместного предприятия — «Уанвеб».

Британская сторона получила в проекте 60% акций, российская — 40%, позже эта доля выросла до 51%. «Гонец» — дочерняя компания «Роскосмоса» и единый оператор российских систем связи и ретрансляции.

В июле того же года OneWeb подала заявку на получение частот в России. Но её рассмотрение было отложено. Как пишет Reuters, в 2018 году ФСБ выступила против проекта по обслуживанию России по соображениям безопасности.

Некоторые регионы России станут полностью зависимыми от иностранной спутниковой службы. Москва не получила убедительных доказательств того, что спутники OneWeb не будут использоваться для сбора разведывательной информации. Единственный способ противостоять угрозам иностранных спутниковых сетей, таких как OneWeb — ограничить их использование в России. Особенно в Арктическом регионе и на Крайнем Севере. Владимир Садовников представитель ФСБ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что понимает скепсис сотрудников ФСБ, однако считает: такой проект будет создан иностранными компаниями в любом случае и лучше осуществлять его с участием России.

В 2019 году Государственная комиссия по радиочастотам ещё несколько раз проводила собрания по заявке OneWeb, но решение не приняли.

Минкомсвязи сообщило, что свободные частоты для компании есть, однако не проведена частотная координация OneWeb с российскими сетями. Она необходима для предотвращения помех между новыми и существующими радиосистемами.

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OneWeb ответила, что её система разработана с учетом нормативных и культурных требований многих стран-партнеров. Компания осознаёт, что безопасность имеет первостепенное значение для каждого государства, в котором будет работать сеть.

25 июля 2019 года государственная комиссия вновь отказала OneWeb в выделении частот для работы в России.

В январе 2021 ТАСС сообщила, что компания готовит новую заявку на выделение частот.



В мае коммерческий директор OneWeb в России заявил, что услуги связи компании будут технически доступны с территории России в конце 2021 года, а также она планирует разместить в стране три наземных станции.



Начало запусков

В 2018 году ракетно-космический центр «Прогресс» сделал шесть ракет-носителей «Союз-2» для запусков спутников OneWeb. Первый запуск состоялся в феврале 2019 года из Гвианского космического центра в Куру. Компания успешно вывела на орбиту шесть спутников.

Запуск ракеты «Союз» из Космического центра Гвианы Arianespace

Через месяц организация объявила, что привлекала ещё $1,25 млрд, в результате чего общий объём инвестиций составил $3,4 млрд. OneWeb планировала начать региональное обслуживание в 2020 году с 300 спутниками и полное обслуживание в 2021 году с 600 спутниками.

В июле 2019 года компания на своём новом заводе во Флориде совместно с AirBus начала крупномасштабное производство спутников.

Стоимость создания аппарата — $1 млн, и предприятие собиралось выпускать их по два в день. В четвертом квартале того же года OneWeb планировала, что начнёт ежемесячно запускать более 30 спутников.

Завод OneWeb во Флориде AirBus

Ещё два запуска компания совершила 7 февраля и 21 марта 2020 года с космодрома «Байконур». В каждом было выведено по 34 аппарата OneWeb. У компании к этому времени была половина из 44 планируемых наземных станций в стадии разработки или завершения.

OneWeb @OneWeb Check out our Florida ground station in sync! These antenna are in test mode as we get back to work. They will move constantly to track requests from our satellites as they pass overhead. Hosted by @SSCspace , this is just one of our many sites built and coming around the world. https://t.co/jHBdXrdnNp Наземные станция OneWeb во Флориде

Банкротство

27 марта 2020 года OneWeb сообщила, что подала заявление о защите от банкротства в суд штата Нью-Йорк. В этом статусе компания с финансовыми трудностями может реструктурировать задолженность перед своими кредиторами и в случае одобрения его судом продолжить бизнес. С начала года OneWeb вела переговоры, чтобы привлечь финансирование для реализации программ запуска спутников.

OneWeb сообщила, что планирует использовать процедуру банкротства для продажи компании. А также, что она была близка к получению денег, но процесс не продвинулся из-за финансовых последствий и нестабильности на рынке, связанных с началом пандемии Covid-19.

В иске были перечислены 30 крупнейших кредиторов компании. Главный среди них — Arianespace с необеспеченным требованием на сумму более $238 млн. Также, по данным газеты Financial Times, OneWeb не смогла достичь договоренности с японским SoftBank о привлечении дополнительного финансирования на сумму $2 млрд.

Аналитики сходятся во мнении, что кризис из-за коронавируса мешает компаниям собирать деньги, но проблемы OneWeb начались задолго до того, как началась пандемия.

Компания должна стоить $10–12 млрд, заявил Чак Бимс, председатель сообщества работающих в космической сфере компаний SmallSat Alliance. Привлечённые $3 млрд — слишком мало для завершения такого проекта. Коронавирус стал просто последней каплей.

Один из бывших руководителей OneWeb Мэтт О'Коннелл заявил, что просадки у компании возникли из-за того, что у основного инвестора SoftBank возникли собственные потери и что у OneWeb были проблемы с бизнес-планом.

Чтобы обеспечить доступ в интернет и отлеживать спутники по небу, компании нужно было создать недорогие, но достаточно сложные пользовательские терминалы. За восемь лет существования OneWeb сделать этого не удалось.

Макет пользовательского терминала OneWeb стоимостью около $1500 для общественного Wi-Fi Spacenews

Выход из банкротства

3 июля 2020 года аукцион по покупке OneWeb совместно выиграли правительство Великобритании и индийский конгломерат Bharti с предложением на $1 млрд, из которых $500 млн поступило от правительства.

21 сентября OneWeb объявила, что у неё есть пересмотренный контракт с Arianespace, позволяющий возобновить запуски спутников на ракетах «Союз» в декабре. Двумя днями позже суд одобрил выделение $235 млн дополнительного финансирования, чтобы позволить компании продолжить работу до конца года, включая производство новых спутников на заводе во Флориде.

Исполнительный председатель OneWeb Грег Уайлер сказал, что по-прежнему позитивно смотрит на будущее компании. Также миллионер в 2019 году инвестировал $30 млн в стартап Tarana Wireless, который разрабатывает новые технологии распределения беспроводных сигналов.

2 октября федеральный суд по делам о банкротстве разрешил продажу компании OneWeb и утвердил план реорганизации. Решение позволило ей восстановить все бизнес-операции, включая возобновление развертывания группировки спутников.

Через месяц компания объявила, что вышла из защиты от банкротства благодаря акционерному капиталу новых владельцев. Запуск спутников OneWeb планировала возобновить 17 декабря 2020-го.

Компания после банкротства

18 декабря 2020 года OneWeb вывела ещё 36 спутников на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз», которая начала полёт с космодрома «Восточный». Это довело общую орбитальную группировку до 110 спутников из 650 панируемых.

В январе 2021 года японский SoftBank Group и американская компания Hughes Network инвестировали $400 млн в OneWeb. Позже расположенная в Париже компания Eutelsat Communications инвестировала ещё $550 млн.

В марте 2021 года компания заключила контракт с южнокорейской компанией Intellian стоимостью $73 млн на разработку и поставку доступных компактных пользовательских терминалов. 24 августа она представила его, но цену пока не объявила.

Терминал OneWeb OW1 Spacenews

С 25 марта 2021-го компания ежемесячно выводит на орбиту 36 новых аппаратов с помощью российских кораблей. Изначально планировалось, что «Роскосмос» обеспечит 21 запуск, но после процедуры банкротства их сократили до 19.

В августе 2021 года корейский конгломерат Hanwha Systems инвестировал $300 млн в OneWeb в рамках сделки, которая начинает финансирование второго поколения космических аппаратов британской компании.

Запуск ракеты «Союз» со спутниками компании OneWeb с космодрома «Восточный» BBC

OneWeb работает по модели b2b. Компания предоставляет интернет-услуги существующим телекоммуникационным фирмам, которые затем распространяют интернет в дома и на предприятия. OneWeb оставит назначение цены для телекоммуникационных компаний, потому что те лучше всех знают своих клиентов. Крис Маклафлин глава руководства OneWeb

Последний запуск состоялся 22 августа 2021 года с космодрома «Байконур». Все 34 спутника на борту выведены на рабочую орбиту для обеспечения «быстрого и надежного доступа в интернет корпоративного уровня». На конец августа 2021-го в космосе 288 аппаратов компании.

Начать коммерческое предоставление услуг связи в Великобритании и арктическом регионе компания планирует в конце 2021 года, а глобальный запуск — к концу 2022 года.