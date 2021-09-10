Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6087,"title":"\u0428\u043a\u043e\u043b\u0430 \u043c\u0435\u0447\u0442\u044b \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=6087&url=https:\/\/vc.ru\/uchi.ru\/288109-i-vezde-gerb-zhiraf-iz-zooparka-kak-deti-i-podrostki-predstavlyayut-sebe-shkolu-mechty&placeBit=1&hash=7eb14b7a6cc9d2ce5382a5ec351a21abee4a0796c756efaea184239a06639791","isPaidAndBannersEnabled":false}
Истории
Лиана Липанова

«Не повторяете ли вы Theranos?»: чем история Элизабет Холмс навредила стартапам с анализом крови и что они с этим делали Статьи редакции

«Гламурный образ» компании сначала затмевал конкурентов, а затем отрасли пришлось избегать упоминаний Theranos.

4 4 комментария
519 просмотров
  • Элизабет Холмс основала биотехнологический стартап Theranos в США в 2003 году, когда ей было 19 лет. Основательница утверждала, что компания разрабатывает оборудование для экспресс-тестирования, которое позволит проводить 200 точных анализов из одной капли крови.
  • Theranos привлекла сотни миллионов долларов, а к 2014 году её оценка достигла $9 млрд. В 2015 году The Wall Street Journal выяснило, что на самом деле компания использовала в тестированиях и презентациях оборудование конкурентов.
  • Сотрудники компании начали увольняться, а сам стартап оказался на грани банкротства. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила, что Theranos проводила на своих машинах только 12 из 200 предлагаемых тестов. Кроме того, отчёты о выручке $1 млрд в 2015 году оказались ложью — она составила только несколько сотен тысяч долларов. Регулятор оштрафовал Холмс на $500 тысяч, запретил в течение 10 лет руководить компаниями и обязал вернуть 18,9 млн акций Theranos.
  • В 2018 году SEC предъявило руководству компании обвинения в обмане клиентов и инвесторов. Суд начался 31 августа, Холмс грозит до 20 лет тюрьмы.
Основательница Theranos Элизабет Холмс Insider

Влияние на американские компании

У менеджмента Theranos сейчас было бы гораздо меньше проблем, если бы компания не создала себе эффектный образ в период расцвета, считает издание Slate. Тогда стартап набрал в свой совет людей с громкими именами: например, бывших госсекретарей Джорджа Шульца и Генри Киссинджера. Про Theranos писали хвалебные статьи в Fortune и Forbes, напоминает Slate.

«Theranos собрала так много денег, наделала столько шума и связала себя с такими известными людьми, что из-за этого про анализ крови как услугу узнало гораздо больше людей. Это было очень позитивно для всех, особенно для нас», — рассказал изданию Гил Бландер, основатель и главный научный сотрудник InsideTracker. Его компания составляет персональные рекомендации по здоровому образу жизни на основе анализа крови.

«Когда Theranos была на подъёме, люди часто спрашивали, как мы сможем конкурировать с компанией, которая собирает миллиард долларов», — сказал Дэниел Левнер, соучредитель биотехнологической компании Sight Diagnostics, которая продаёт устройство для анализа крови с помощью укола в палец.

Крах Theranos был сенсацией, история легла в основу книги «Дурная кровь», документального фильма HBO и предстоящего сериала Hulu с Амандой Сейфрид в главной роли.

Всё это отразилось на других компаниях, которые, как и Theranos, пытались упростить процесс забора и анализа крови. Глава одной из таких компаний, с которой связался Slate, сомневался, стоит ли вообще появляться в статье о Theranos.

После расследования WSJ cравнения со стартапом стали «проклятьем» для других компаний. «Практически в каждом разговоре в течение года всплывала тема Theranos», — говорит Джон Льюис, основатель и гендиректор Nanostics, которая продаёт устройство для диагностики и прогнозирования заболеваний с помощью небольшого количества крови.

На тот момент Nanostics существовала всего полтора года. На одном из питчей первым вопросом были сходства с продуктом Theranos. С того момента Льюис старался избегать ассоциаций со стартапом Холмс.

Например, в рекламе компания воздерживалась от знаменитой формулировки Theranos о диагностике заболеваний по одной капле крови, хотя идея Nanostics состояла именно в этом. «Поэтому в наших текстах мы писали "две капли крови"», — вспоминает Льюис.

В итоге компаниям, занимающимся анализом крови, пришлось придумывать объяснения того, чем они отличаются от Theranos.

Возникла абсурдная связь между анализом крови и мошенничеством. Это было такое заметное событие, что у всех возникли такие ассоциации. Многие хотели понять, насколько широко распространено мошенничество в компаниях, занимающихся анализом крови.

Тим Блоукэмп (Tim Blauwkamp)
соучредитель и главный научный сотрудник компании Karius, специализирующейся на неинвазивных анализах крови на патогены

Некоторые из опрошенных Slate руководителей компаний заявили, что потратили больше времени, чем Theranos, чтобы убедиться в надёжности своей технологии, прежде чем выходить на рынок.

Первые несколько лет мы потратили на разработку платформы, научные исследования, технологии и патенты. Theranos начала зарабатывать ещё до появления собственного продукта, а мы — только когда он был готов для рынка.

Гил Бландер
основатель и главный научный сотрудник InsideTracker

Гораздо легче стало объяснять разницу между Theranos и Sight Diagnostics, когда детали предполагаемого мошенничества появились в книге «Дурная кровь», рассказывает гендиректор Sight Diagnostics Дэниел Левнер.

Подробности позволили ему указывать на конкретные нарушения в работе Холмс и объяснять, что его компания действовала иначе. Например, он объяснял, что Sight Diagnostics была намерена быстро получить одобрение FDA, а Theranos наоборот — пыталась отложить.

Некоторым компаниям после краха Theranos стало сложнее привлекать инвестиции. Левнер рассказал, что потенциальные инвесторы спрашивали его: «Почему вы должны добиться успеха, если эта компания с миллиардами долларов и внушительным советом директоров терпит крах?».

Другие опрошенные изданием руководители также отмечали краткосрочные сложности с получением инвестиций в 2015 году, но не всегда было понятно, связано ли это с Theranos.

Сейчас последствия этой истории уже не влияют на компании, пишет издание. Индустрия диагностики заболеваний на подъёме из-за коронавируса — всё больше людей начинают понимать пользу тестирования.

Однако глава Karius Тим Блоукэмп утверждает, что Theranos оказала долгосрочное влияние на отрасль. По его словам, махинации Холмс и уменьшение инвестиций в отрасль отсрочили многие инновации в этой сфере.

Влияние на российский биотех

Лондонский стартап Biolink.Tech с российскими корнями разрабатывает приложение Otri для персонализации питания на основе анализов крови. Компания основана в 2017 году. Её основатель и гендиректор Иван Дегтярь рассказал vc.ru, что бизнес-модель Otri отличается от Theranos. Несмотря на это под статьями про Otri в СМИ встречаются комментарии в духе «Theranos, разлогинься».

«Но в этом я не вижу никакого негатива или проблем, это забавно. Это мем этого сегмента рынка, сложно, наверное, в комментариях его не шутить», — добавил он.

По словам основателя Biolink.Tech, история с Theranos повлияла на отрасль позитивно.

Конечно, этот кейс принято считать ударом по доверию к рынку MedTech, но я бы сказал, что стоит посмотреть с другой стороны — он оздоровил рынок. Инвесторы и бизнесы стали внимательнее смотреть на стартапы и лучше вникать в суть, проекты в этой области начали чуть меньше раздувать щеки и фантастические образы, и все теперь чуть больше оперируют реальными фактами.

А среди пользователей скепсис к технологиям усилился в основном, только у тех, кто и так был скептиком.

Иван Дегтярь
основатель и гендиректор Biolink.Tech

Другая британская медицинская компания Bioniq с российскими основателями начала работу в 2019 году. Компания предлагает комплекс витаминов, подобранный на основе анализов крови с помощью искусственного интеллекта.

Её сооснователь Вадим Федотов объяснил vc.ru, что технология Theranos — в сфере забора крови, а Bioniq использует традиционную технологию сбора.

Но во время запуска в 2018-2019 годах люди спрашивали, похожа ли Bioniq на Theranos.

Безусловно, вокруг истории был некий антихайп, но я бы не сказал, что он сильно отразился на нашем бренде. Просто это был дополнительный комментарий, который звучал особенно часто в тот период. Но клиенты очень быстро понимали, что сам продукт не похож на то, что пытался делать Theranos.

Вадим Федотов
сооснователь Bioniq

Сходство продукта российского стартапа Celly.AI с Theranos заключается только в том, что это исследования крови и в обоих случаях применяется ИИ, отметил гендиректор компании Ансар Жалялов. Celly.AI разрабатывает приложение на iPhone для лабораторий, которое автоматизирует изучение анализов под микроскопом. Для этого смартфон нужно подключить к окуляру микроскопа, и приложение начнёт анализировать препарат.

По словам Жалялова, когда Celly.AI проходила акселерацию в Кремниевой долине, 30% инвесторов напрямую задавали вопрос: «Слышали ли вы о Theranos? Вы, случаем, не делаете то же самое?»

История с Theranos это очень громкий прецедент, который повлиял на всю венчурную индустрию, особенно в части healthcare. Но разница довольно быстро объясняется. Theranos пообещали инвесторам то, что не смогли реализовать.

На потребителей история никак не повлияла, так как они знают об этой истории намного меньше. По крайней мере, меня никто из клиентов о Theranos не спрашивал.

Ансар Жалялов
гендиректор Celly.AI

#theranos

4 4 комментария
6
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["theranos"], "comments": 4, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 291808, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 10 Sep 2021 14:00:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Илья Попов

0

Если она знала, что за эту авантюру получит 20 лет тюрьмы в жизни и не подумала бы затеять такое рискованное предприятие.

Ответить

Lana Kramski

Илья
1

затеяла бы. почитайте книгу о Теранос, Холмс — психопатка.

Ответить

Илья Попов

Lana
0

🤣 на переднем плане истории всегда стоят авантюристы. С такими людьми никогда не соскучишься.

Ответить

Artemida Svet

0

ее логотип подвел - почему Зелёная капля, а не красная?, она же кровью занимается )))

а если серьезно, эта сфера строится из чувствительности датчиков...
что по ним известно ?....

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Тинькофф
Офис свободного посещения: как Тинькофф трансформировал работу сотрудников

После окончания самоизоляции у компаний появилось три варианта, как работать дальше: остаться на удаленке, полностью вернуться в офис или выбрать гибридный формат, то есть приезжать в офис несколько дней в неделю.

0 Обсудить
2
Устойчивые города: Москва
Осеннее похолодание очистило московский воздух
фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Данные о состоянии воздуха фиксируют 56 автоматических станций мониторинга воздуха. Информация в режиме реального времени публикуется на сайте Мосэкомониторинга.

0 Обсудить
–1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
Дмитрий Левковец
Waka: я устал от «Тиндера» и создал свое приложение для знакомств

Как я расстался с девушкой, привлек $125 тыс на проект, и почему зумеры больше не хотят секса.

80 80 комментариев
26
Финансы
Таня Боброва
«Тинькофф» запустил цифровой банк для премиальных клиентов Статьи редакции

Среди услуг — планирование инвестпортфеля, личный помощник, доставка наличных «в один клик», маршрут к берегам Антарктиды и другие.

55 55 комментариев
18
Positive Technologies
Как вы защищаете свой бизнес от APT-атак? Анонимный опрос Positive Technologies

Безопасники, всем ATTENTION! К вам есть несколько вопросов🕵🏻‍♂

0 Обсудить
–1
Otus
Кто такой разработчик онлайн-обучения? Новый подход к созданию онлайн-курсов
0 Обсудить
1
Трибуна
Lev Klebanov
Когда друг сказал, что покупает Ладу за 1,2 млн, стало понятно, что с рынком что-то не то. Делаем робота для поиска авто

Привет! Меня зовут Лев. Мы с командой развиваем «умного» робота HomeBro, который с недавних пор помогает бесплатно находить не только жилье, но и автомобили. Расскажу о том, почему это важно и как мы привлекли 1000 пользователей за один день.

87 87 комментариев
58
Офлайн
Виктория Степанова
Сколько приносит глэмпинг под Москвой и как он устроен: пример «Под небом» — его строили с MVP и сразу делали «как надо» Статьи редакции

В июле он принёс 13 млн рублей выручки, а по итогам сезона компания рассчитывает получить более 40 млн рублей.

Интерьер палаток в глэмпинге «Под небом» похож на обстановку обычных отелей
13 13 комментариев
25
Право
Маша Цепелева
ЦБ предложил создать платформу для отзыва согласий на обработку персональных данных Статьи редакции

Подобная платформа уже есть, но касается только данных с «Госуслуг».

76 76 комментариев
50
ЦДП
ММКиФ и «Российский кинобизнес» пройдут на площадке Цифрового делового пространства

В 2021 году, с 6 по 9 декабря, Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» впервые пройдут при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Департамента культуры города Москвы.

0 Обсудить
0
Карьера
Мегаплан
Алена Владимирская: «Из условных людей второго сорта специалисты из регионов превратились в перспективные кадры»

Когда удаленка стала обязательной, всем пришлось очень быстро стать эффективными в новой реальности. Руководители получили на порядок больше задач, пережить стрессовое время смогли немногие их подчиненные. О том, какие выводы управленцам стоит сделать из непростого времени и о трендах в HR, рассуждает, по просьбе Мегаплана, рекрутер Алена…

1 1 комментарий
13
Больше статей
null