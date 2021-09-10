«Гламурный образ» компании сначала затмевал конкурентов, а затем отрасли пришлось избегать упоминаний Theranos.

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Элизабет Холмс основала биотехнологический стартап Theranos в США в 2003 году, когда ей было 19 лет. Основательница утверждала, что компания разрабатывает оборудование для экспресс-тестирования, которое позволит проводить 200 точных анализов из одной капли крови.

Theranos привлекла сотни миллионов долларов, а к 2014 году её оценка достигла $9 млрд. В 2015 году The Wall Street Journal выяснило, что на самом деле компания использовала в тестированиях и презентациях оборудование конкурентов.



Сотрудники компании начали увольняться, а сам стартап оказался на грани банкротства. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила, что Theranos проводила на своих машинах только 12 из 200 предлагаемых тестов. Кроме того, отчёты о выручке $1 млрд в 2015 году оказались ложью — она составила только несколько сотен тысяч долларов. Регулятор оштрафовал Холмс на $500 тысяч, запретил в течение 10 лет руководить компаниями и обязал вернуть 18,9 млн акций Theranos.



В 2018 году SEC предъявило руководству компании обвинения в обмане клиентов и инвесторов. Суд начался 31 августа, Холмс грозит до 20 лет тюрьмы.



Основательница Theranos Элизабет Холмс Insider

Влияние на американские компании

У менеджмента Theranos сейчас было бы гораздо меньше проблем, если бы компания не создала себе эффектный образ в период расцвета, считает издание Slate. Тогда стартап набрал в свой совет людей с громкими именами: например, бывших госсекретарей Джорджа Шульца и Генри Киссинджера. Про Theranos писали хвалебные статьи в Fortune и Forbes, напоминает Slate.

«Theranos собрала так много денег, наделала столько шума и связала себя с такими известными людьми, что из-за этого про анализ крови как услугу узнало гораздо больше людей. Это было очень позитивно для всех, особенно для нас», — рассказал изданию Гил Бландер, основатель и главный научный сотрудник InsideTracker. Его компания составляет персональные рекомендации по здоровому образу жизни на основе анализа крови.

«Когда Theranos была на подъёме, люди часто спрашивали, как мы сможем конкурировать с компанией, которая собирает миллиард долларов», — сказал Дэниел Левнер, соучредитель биотехнологической компании Sight Diagnostics, которая продаёт устройство для анализа крови с помощью укола в палец.

Крах Theranos был сенсацией, история легла в основу книги «Дурная кровь», документального фильма HBO и предстоящего сериала Hulu с Амандой Сейфрид в главной роли.

Всё это отразилось на других компаниях, которые, как и Theranos, пытались упростить процесс забора и анализа крови. Глава одной из таких компаний, с которой связался Slate, сомневался, стоит ли вообще появляться в статье о Theranos.

После расследования WSJ cравнения со стартапом стали «проклятьем» для других компаний. «Практически в каждом разговоре в течение года всплывала тема Theranos», — говорит Джон Льюис, основатель и гендиректор Nanostics, которая продаёт устройство для диагностики и прогнозирования заболеваний с помощью небольшого количества крови.

На тот момент Nanostics существовала всего полтора года. На одном из питчей первым вопросом были сходства с продуктом Theranos. С того момента Льюис старался избегать ассоциаций со стартапом Холмс.

Например, в рекламе компания воздерживалась от знаменитой формулировки Theranos о диагностике заболеваний по одной капле крови, хотя идея Nanostics состояла именно в этом. «Поэтому в наших текстах мы писали "две капли крови"», — вспоминает Льюис.

В итоге компаниям, занимающимся анализом крови, пришлось придумывать объяснения того, чем они отличаются от Theranos.

Возникла абсурдная связь между анализом крови и мошенничеством. Это было такое заметное событие, что у всех возникли такие ассоциации. Многие хотели понять, насколько широко распространено мошенничество в компаниях, занимающихся анализом крови. Тим Блоукэмп (Tim Blauwkamp) соучредитель и главный научный сотрудник компании Karius, специализирующейся на неинвазивных анализах крови на патогены

Некоторые из опрошенных Slate руководителей компаний заявили, что потратили больше времени, чем Theranos, чтобы убедиться в надёжности своей технологии, прежде чем выходить на рынок.

Первые несколько лет мы потратили на разработку платформы, научные исследования, технологии и патенты. Theranos начала зарабатывать ещё до появления собственного продукта, а мы — только когда он был готов для рынка. Гил Бландер основатель и главный научный сотрудник InsideTracker

Гораздо легче стало объяснять разницу между Theranos и Sight Diagnostics, когда детали предполагаемого мошенничества появились в книге «Дурная кровь», рассказывает гендиректор Sight Diagnostics Дэниел Левнер.

Подробности позволили ему указывать на конкретные нарушения в работе Холмс и объяснять, что его компания действовала иначе. Например, он объяснял, что Sight Diagnostics была намерена быстро получить одобрение FDA, а Theranos наоборот — пыталась отложить.

Некоторым компаниям после краха Theranos стало сложнее привлекать инвестиции. Левнер рассказал, что потенциальные инвесторы спрашивали его: «Почему вы должны добиться успеха, если эта компания с миллиардами долларов и внушительным советом директоров терпит крах?».

Другие опрошенные изданием руководители также отмечали краткосрочные сложности с получением инвестиций в 2015 году, но не всегда было понятно, связано ли это с Theranos.

Сейчас последствия этой истории уже не влияют на компании, пишет издание. Индустрия диагностики заболеваний на подъёме из-за коронавируса — всё больше людей начинают понимать пользу тестирования.

Однако глава Karius Тим Блоукэмп утверждает, что Theranos оказала долгосрочное влияние на отрасль. По его словам, махинации Холмс и уменьшение инвестиций в отрасль отсрочили многие инновации в этой сфере.

Влияние на российский биотех

Лондонский стартап Biolink.Tech с российскими корнями разрабатывает приложение Otri для персонализации питания на основе анализов крови. Компания основана в 2017 году. Её основатель и гендиректор Иван Дегтярь рассказал vc.ru, что бизнес-модель Otri отличается от Theranos. Несмотря на это под статьями про Otri в СМИ встречаются комментарии в духе «Theranos, разлогинься».

«Но в этом я не вижу никакого негатива или проблем, это забавно. Это мем этого сегмента рынка, сложно, наверное, в комментариях его не шутить», — добавил он.

По словам основателя Biolink.Tech, история с Theranos повлияла на отрасль позитивно.

Конечно, этот кейс принято считать ударом по доверию к рынку MedTech, но я бы сказал, что стоит посмотреть с другой стороны — он оздоровил рынок. Инвесторы и бизнесы стали внимательнее смотреть на стартапы и лучше вникать в суть, проекты в этой области начали чуть меньше раздувать щеки и фантастические образы, и все теперь чуть больше оперируют реальными фактами. А среди пользователей скепсис к технологиям усилился в основном, только у тех, кто и так был скептиком. Иван Дегтярь основатель и гендиректор Biolink.Tech

Другая британская медицинская компания Bioniq с российскими основателями начала работу в 2019 году. Компания предлагает комплекс витаминов, подобранный на основе анализов крови с помощью искусственного интеллекта.

Её сооснователь Вадим Федотов объяснил vc.ru, что технология Theranos — в сфере забора крови, а Bioniq использует традиционную технологию сбора.

Но во время запуска в 2018-2019 годах люди спрашивали, похожа ли Bioniq на Theranos.

Безусловно, вокруг истории был некий антихайп, но я бы не сказал, что он сильно отразился на нашем бренде. Просто это был дополнительный комментарий, который звучал особенно часто в тот период. Но клиенты очень быстро понимали, что сам продукт не похож на то, что пытался делать Theranos. Вадим Федотов сооснователь Bioniq

Сходство продукта российского стартапа Celly.AI с Theranos заключается только в том, что это исследования крови и в обоих случаях применяется ИИ, отметил гендиректор компании Ансар Жалялов. Celly.AI разрабатывает приложение на iPhone для лабораторий, которое автоматизирует изучение анализов под микроскопом. Для этого смартфон нужно подключить к окуляру микроскопа, и приложение начнёт анализировать препарат.

По словам Жалялова, когда Celly.AI проходила акселерацию в Кремниевой долине, 30% инвесторов напрямую задавали вопрос: «Слышали ли вы о Theranos? Вы, случаем, не делаете то же самое?»