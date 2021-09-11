Ричард Брэнсон — британский бизнес-магнат и филантроп, чьё состояние достигает нескольких миллиардов долларов. Он пересёк два океана на воздушном шаре, ездил в танке по Таймс Сквер, отправился в суборбитальный полет и удостоился рыцарского звания.

1006 просмотров

Ричард Брэнсон Inc

Детство. Семья Брэнсона

Дедом Ричарда был сэр Джордж Брэнсон, член Высокого суда Британии и тайный советник. Отец Ричарда, Эдвард, не сумел построить столь же успешную карьеру, он даже провалил вступительные экзамены в Итонский колледж. Позднее он работал в адвокатской конторе, но больше увлекался естествознанием и плаванием, чем юриспруденцией.

Мать Ричарда Эва Флиндт в молодости работала бортпроводницей, пока в 1949 году не вышла замуж за Эдварда Брэнсона. Семья жила бедно и Эве приходилось заниматься мелкой торговлей и ремеслом. Она делала на продажу декоративные ящики, мусорные вёдра и коробки для упаковки.

В 1950 году в графстве Суррей у четы Брэнсонов родился первый ребенок — Ричард. Позже в семье появилось ещё трое детей — Тед, Линда и Ванесса.

Дом, где вырос Ричард bllnr

Ещё в детстве у Ричарда проявились проблемы с произношением слов и пониманием речи других людей. Врачи диагностировали у него дислексию — специфическое расстройство нервной системы, которое проявляется в неспособности к пониманию написанного текста или восприятия слов на слух.

В 1958 году мальчика отправили в школу-интернат «Скайтклиф» в Игеме, Великобритания. Учёба там давалась ему с трудом из-за особенностей развития. Кроме того, он отличался плохим поведением. Брэнсон говорит, что преподаватели и одноклассники не знали о его диагнозе и считали ленивым.

[{"title":"\u0420\u0438\u0447\u0430\u0440\u0434 \u0441 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"960fb279-df8d-5b9e-852f-e242775df8c4","width":1420,"height":915,"size":184450,"type":"jpg","color":"bec9cb","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0420\u0438\u0447\u0430\u0440\u0434 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u0448\u0430\u0434\u0438 \u0441 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439","author":"biographics","image":{"type":"image","data":{"uuid":"0f1e6986-2ca5-5bdd-802d-74f513fcaf77","width":600,"height":380,"size":30557,"type":"jpg","color":"3f4e49","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0420\u0438\u0447\u0430\u0440\u0434 \u0432 \u0434\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435","author":"<a href=\"https:\/\/astrumpeople.com\/richard-branson-biography\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">astrumpeople.com<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"82d48ece-d226-586e-be72-b4159364a55e","width":600,"height":750,"size":45923,"type":"jpg","color":"787878","hash":"","external_service":[]}}}]

Ричард преуспел в спорте. Он стал капитаном школьных команд по крикету, футболу и регби. Но в 1960 году, в десять лет, он получил травму на футбольном поле и не смог больше заниматься спортом.

Родители перевели его в школу Cliff View House — там он должен был готовиться к комплексному экзамену для поступления в частные школы более высокой ступени в Великобритании. В новом учебном заведении была строгая дисциплина, и практиковались телесные наказания за многие проступки. В школе Ричард познакомился с Ником Пауэллом, и они задумали посадить и вырастить на участке у дома ели для продажи к Рождеству. Друзья приобрели 400 семян за £5 и рассчитывали выручить за каждое взрослое дерево £2. Однако до праздника деревья не дожили, потому что их кору съели зайцы. Тогда друзья стали охотиться на зайцев и сдавать их тушки в мясную лавку по шиллингу за одного.

Позже Ричард завёл роман с дочерью директора, а после того, как его однажды обнаружили у неё дома, попытался покончить жизнь самоубийством. Этому помешали его товарищи, заранее прочитав его прощальную записку. После этого Брэнсона исключили из школы.

Журнал «Студент». Торговля пластинками

В 1963 году Ричарда определили в государственную школу Стоу в Бэкингемшире. Там Брэнсон по-прежнему плохо учился, а старая травма мешала заниматься спортом. Он посвящал своё время чтению книг и написанию сочинений.

Школа Стоу

Брэнсону не нравились занятие военной подготовкой и воскресные посещения церкви в школе. Поэтому он написал несколько обращений к директору с предложением отменить «ненужные», по его мнению, дисциплины. Директор предложил ему опубликовать предложения в школьном журнале «Стоик».

Брэнсон решил создать свой журнал, чтобы иметь возможность публиковать свои материалы без редактуры. Он решил назвать его «Студент», а £100 для запуска получил от матери.

Брэнсон в юности investlab.ru

Редакция размещалась в подвале дома школьного друга Ричарда. Брэнсон писал статьи, искал для своего издания рекламодателей. Первый чек, полученный им за рекламу, составил £250.

Из школьных занятий Ричард занимался только древней историей, остальные предметы он забросил. В 1967 году, когда ему исполнилось 17 лет, он бросил школу. Директор предсказал, что Брэнсон станет или миллионером, или преступником.

В январе 1968 года, уже после ухода Брэнсона из школы, вышел первый номер журнала «Студент». В нём Ричард сформулировал цель издания: «В последнее время интерес к студентам был более широким, чем когда-либо прежде. Но этот интерес ограничивался такими приземленными темами, как одежда, мораль, музыка и прически… Мы планируем стать средством для разумных комментариев и протеста».

Для первого номера Брэнсону удалось взять интервью у художника Питера Блейка, который сделал обложку альбома группы The Beatles — Sergeant Pepper. Позднее интервью журналу дали музыканты Мик Джаггер и Джон Леннон.

[{"title":"\u041e\u0431\u043b\u043e\u0436\u043a\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0430 \u201cStudent\u201d","author":"<a href=\"https:\/\/www.businessinsider.in\/tech\/the-fabulous-life-of-sir-richard-branson\/slidelist\/36370939.cms#slideid=36370944\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">businessinsider<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"553e93d0-6f5a-5888-9091-a14ff7b3038a","width":600,"height":858,"size":67344,"type":"jpg","color":"ded0b5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0430","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"fd11d44b-d4bf-5526-afd2-e153b8832e29","width":2753,"height":3920,"size":1223018,"type":"jpg","color":"bcb8b4","hash":"","external_service":[]}}}]

Журнал с трудом окупался. Доходы от рекламы едва покрывали электроэнергию и типографские расходы.

Помимо журнала Брэнсон создал психологический консультационный центр для студентов при редакции. Туда могли обратиться учащиеся со своими сложными проблемами, которыми они не могли поделиться с родителями, например нежелательная беременность, суицидальные наклонности, побег из дома или гомосексуализм. Брэнсон сводил обратившихся с медицинскими работниками, готовыми оказать помощь.

Общаясь со студентами, Ричард заметил как популярны пластинки с рок-н-роллом и фолком. В 1970 году он решил попробовать продавать их по почте, по 35 шиллингов за штуку — на четыре меньше, чем у конкурентов. Тогда же впервые появилось название, ставшее впоследствии именем многих бизнес-затей Брэнсона — Virgin. Он прекратил издание журнала и занялся звукозаписью и торговлей пластинками.

В январе 1971 года в Великобритании случилась забастовка почтовых служащих. Это поставило бизнес по продаже пластинок на грань банкротства.

Тогда Брэнсон и его компаньон Ник Пауэлл открыли музыкальный магазин на Оксфорд-стрит, на первом этаже под обувной лавкой. Внутри они обставили его старой мебелью, для посетителей предусмотрели наушники к проигрывателям, номера журналов Melody Maker и NME, а также бесплатный кофе.

Магазина на Оксфорд-стрит astrumpeople

К концу 1971 года бизнес принёс убыток в £15 тысяч. Для покрытия долга Ричард изобрёл схему с контрабандной торговлей пластинками. Записи для продажи в континентальной Европе не облагались пошлинами, он оформлял заявку на вывоз своих пластинок в Бельгию. Но едва выехав из страны, возвращался с этим грузом обратно и продавал всё в Англии.

Таможня раскрыла его схему и арестовала предпринимателя. Чтоб избежать тюрьмы, он выплатил штраф в размере £45 тысяч в течение трёх лет. Для оплаты такой суммы его матери пришлось заложить дом.

Ричард Брэнсон с матерью astrumpeople

Звукозапись Virgin Records

В 1972 году Брэнсон и Пауэлл сняли недалеко от Оксфорда обветшалый загородный дом и оборудовали там студию звукозаписи The Manor. Случайно наткнувшись в 1973 году на молодого музыканта Майкла Олдфилда, Брэнсон решил записать его песни и выпустить альбом на собственном лейбле. Альбом Tubular Bells стал одним из самых успешных в 1970-х годах.

Пластинка с альбомом Tubular Bells

На лейбле Брэнсона записывались многие альтернативные музыканты британской рок-сцены. В 1977 году студия выпустила альбом группы Sex Pistols – Never Mind the Bollocks. В дальнейшем лейбл выпускал альбомы Питера Гэбриела, Стива Уинвуда и Rolling Stones, сумма контракта с которой составила $44 млн.

В 1992 году Брэнсон продал Virgin Records компании EMI за £500 млн.

Virgin Atlantic и современное состояние Virgin Group

Объединение нескольких своих компаний в 1989 году Брэнсон оформил в виде холдинга под названием Virgin Group. Ключевыми сферами бизнеса на начальном этапе были звукозапись и продажа музыкальных пластинок.

В дальнейшем большая часть инвестиций Virgin Group строилась по следующей схеме:

Компания выступает в качестве генерального партнера в фонде прямых инвестиций, привлекают соинвесторов.

Раскручивают проект за счёт известности бренда Virgin, который присутствует во всех проектах Брэнсона.



Выходят из актива путём IPO или продажи стратегическому инвестору, фиксируя прибыль.



К 1983 году конгломерат Virgin насчитывал более 50 компаний, занимавшихся деятельностью от кинопроизводства до обслуживания кондиционеров, а их совокупная выручка составляла $17 млн. В 1984 году Брэнсон основал авиакомпанию.

Ричард Брэнсон на фоне самолёта своей авиакомпании CNBC

Первые годы авиакомпании Virgin Atlantic были успешными. Помогли такие привилегии для клиентов, как телеэкраны в спинке каждого пассажирского кресла, бесплатное мороженое, ванны с водными процедурами, телеграммы на борт во время полёта, а также курсы для стюардесс по специальному щадящему шёпоту, чтобы не разбудить спящих пассажиров. Компания Брэнсона стала конкурировать с British Airways — крупнейшим авиаперевозчиком в Великобритании.

Самолеты Virgic Atlantic Caasint

В 1991 году British Airways начала подрывную кампанию против Virgin: переманивали пассажиров, воровали персональные данные. Брэнсон подал в суд и выиграл дело. British Airways выплатила предпринимателю – £500 тысяч, компании Virgin Atlantic – £110 тысяч и оплатила судебные издержки на сумму £3 млн.

Однако чистая прибыль у Virgin Atlantic были не высока. Для дальнейшего развития авиакомпании Брэнсон продал свой музыкальный бизнес.

В июле 2017 года Брэнсон уступил контроль над своей авиакомпанией AirFrance-KLM за £220 млн, у него осталось 20% акций. За 2017 год компания получила чистый убыток в размере £48 млн.

В 2021 году Брэнсону через Virgin Group принадлежит свыше 40 компаний в разных секторах экономики действующих на пяти континентах. Virgin занимается космическим туризмом, здравоохранением, ювелирным бизнесом, круизными путешествиями, железными дорогами и многим дуругим. За 2020 год вся группа принесла $21 млрд выручки.

Одними из важных составляющих Virgin Group являются:

Virgin Money – банковский сервис, с 2009 года предлагает традиционные для банка услуги, а также управляет благотворительными фондами и осуществляет программу по поддержке музыкальных талантов. В 2021 году компания работает в Австралии и Великобритании.

Virgin Orbit – компания, которая с 2017 года запускает малые спутники на околоземную орбиту. Существует договорённость на запуски с космодромов Великобритании и Бразилии. Также в 2020 году Virgin Orbit объявила о начале разработки упрощенного аппарата ИВЛ для выздоравливающих от COVID-19, в 2021-м году прототип аппарата ожидает одобрения со стороны профильных органов в США и ЕС.



Virgin Connect – первая компания конгломерата в России. Предоставляет телекоммуникационные услуги с 2004 года: интернет для компаний и частных лиц, мобильная связь. В 2021 году охватывает 67 регионов страны.



Virgin Care – компания в сфере здравоохранения, предоставляет платные и бесплатные, финансируемые государством услуги для жителей Великобритании с 2006 года.

Структура бизнес-конгломерата Virgin virgin.com

Космос и Брэнсон

Один из последних проектов Брэнсона — компания Virgin Galactic, которая специализируется на космическом туризме. С 2004 по 2012 года она продавала билеты на предстоящий космический полёт по цене $200 тысяч за место. В 2013 году стоимость подросла на $50 тысяч.

На август 2021 года продано около 600 билетов. Брэнсон обещал первым туристам старт в 2009 году. Но это событие откладывалось из-за конструкторских трудностей: в 2007 году, а затем в 2014 году в ходе неудачных испытаний погибли сотрудники отдела разработки и взорвался космический аппарат VSS Enterprise.

Репортаж о крушении VSS Enterprise

В 2016 году компания испытала корабль VSS Unity. В 2018 году он совершил первый успешный пилотируемый полёт в космос. На волне этого успеха Брэнсон вывел Virgin Galactic на биржу.

Полёт с первыми туристами на борту планировался в конце 2020 года, но из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 был отложен до мая 2021 года. В мае провели последние подготовительные полёты только с участием пилотов.

11 июля 2021 года аппарат VSS Unity с Брэнсоном на борту совершил первый суборбитальный полёт. Шестеро пассажиров, включая Брэнсона, летели бесплатно, так как являлись сотрудниками Virgin Galactic.

Virgin Galactic

Космические туристы по планам компании смогут полететь уже в 2022 году. Тем не менее, по прогнозу инвестиционного банка Morgan Stanley, Virgin Galactic не достигнет положительного свободного денежного потока до 2028 года, хотя аналитики предполагают, что к 2030 году годовая выручка компании составит около $1,3 млрд.

Резиденция и семья Брэнсона

В 1989 году предприниматель женился на Джоан Тэмплмен. Церемония бракосочетания прошла на собственном частном острове в Карибском море, куда они прилетели на вертолёте. Брэнсон приобрёл остров размером 30 Га ещё в 1970-х за $180 тысяч. Сейчас, с построенным отелем, он стоит $60 млн. Остров сдаётся в аренду по цене $60 тысяч за сутки.

Ричард Брэнсон на своём острове traveldailymedia

Остров Неккер — один из многочисленных Британских Виргинских островов, собственность и штаб-квартира Ричарда Брэнсона. Он утверждает, что ему очень нравится работать из этого места, хотя некоторые считают, что в 2006 году он уехал из Великобритании, чтобы уклониться от налогов. Сын Ричарда — Сэм Брэнсон работает вместе с отцом в руководстве Virgin Group.

Интересные факты и рекорды

В 1987 году Ричард Брэнсон пересёк Атлантический океан на воздушном шаре. До него это никому не удавалось.

В 1991 году он в составе экспедиции пересёк Тихий океан на воздушном шаре.

Также он удерживает рекорд самого старого человека, пересёкшего пролив Ла Манш на кайтборде. Предприниматель сделал это в преддверии своего шестидесятилетия в 2010 году.

В 1994 году для представления в США своей газировки Virgin Cola, Брэнсон вместе с несколькими моделями взобрался на танк и проехал на нём по Таймс-сквер, а после выстрелил в вывеску Coca-Cola. Однако поколебать монополию противника предпринимателю не удалось — Virgin Cola не смогла удержаться на рынке.

Брэнсон в танке на Таймс-сквер virgin

В 2000 году Брэнсона возвел в рыцарское звание принц Чарльз, с этого момента он сэр Ричард Брэнсон.



В 2010 году предприниматель участвовал в лондонском марафоне и пробежал всю дистанцию за пять часов и две минуты.

Ричард Брэнсон бежит марафон в костюме бабочки в 2016 году twitter

В 2013 году он проиграл спор генеральному директору Air Asia Тони Фернандесу, и, по условию пари, отработал шесть часов в гриме стюардессы на рейсе Перт (Австралия) – Куала-Лумпур (Малайзия).

Брэнсон (в центре) в форме стюардессы CNN

Перу Ричарда Брэнсона принадлежат несколько известных книг. Есть среди них дневник путешествия по Арктике, две книги о воздухоплавании и об опыте путешествий на воздушном шаре и кайтборде. Но наиболее известны две автобиографии Losing My Virginity («Теряя невинность») и Finding My Virginity («В поисках невинности») и несколько сборников мотивационных бесед, лекций и мастер-классов.