Это Ричард Брэнсон: он бросил школу, был осужден за контрабанду, основал Virgin Group и стал миллиардером Статьи редакции
Ричард Брэнсон — британский бизнес-магнат и филантроп, чьё состояние достигает нескольких миллиардов долларов. Он пересёк два океана на воздушном шаре, ездил в танке по Таймс Сквер, отправился в суборбитальный полет и удостоился рыцарского звания.
Детство. Семья Брэнсона
Дедом Ричарда был сэр Джордж Брэнсон, член Высокого суда Британии и тайный советник. Отец Ричарда, Эдвард, не сумел построить столь же успешную карьеру, он даже провалил вступительные экзамены в Итонский колледж. Позднее он работал в адвокатской конторе, но больше увлекался естествознанием и плаванием, чем юриспруденцией.
Мать Ричарда Эва Флиндт в молодости работала бортпроводницей, пока в 1949 году не вышла замуж за Эдварда Брэнсона. Семья жила бедно и Эве приходилось заниматься мелкой торговлей и ремеслом. Она делала на продажу декоративные ящики, мусорные вёдра и коробки для упаковки.
В 1950 году в графстве Суррей у четы Брэнсонов родился первый ребенок — Ричард. Позже в семье появилось ещё трое детей — Тед, Линда и Ванесса.
Ещё в детстве у Ричарда проявились проблемы с произношением слов и пониманием речи других людей. Врачи диагностировали у него дислексию — специфическое расстройство нервной системы, которое проявляется в неспособности к пониманию написанного текста или восприятия слов на слух.
В 1958 году мальчика отправили в школу-интернат «Скайтклиф» в Игеме, Великобритания. Учёба там давалась ему с трудом из-за особенностей развития. Кроме того, он отличался плохим поведением. Брэнсон говорит, что преподаватели и одноклассники не знали о его диагнозе и считали ленивым.
Ричард преуспел в спорте. Он стал капитаном школьных команд по крикету, футболу и регби. Но в 1960 году, в десять лет, он получил травму на футбольном поле и не смог больше заниматься спортом.
Родители перевели его в школу Cliff View House — там он должен был готовиться к комплексному экзамену для поступления в частные школы более высокой ступени в Великобритании. В новом учебном заведении была строгая дисциплина, и практиковались телесные наказания за многие проступки.
В школе Ричард познакомился с Ником Пауэллом, и они задумали посадить и вырастить на участке у дома ели для продажи к Рождеству. Друзья приобрели 400 семян за £5 и рассчитывали выручить за каждое взрослое дерево £2. Однако до праздника деревья не дожили, потому что их кору съели зайцы. Тогда друзья стали охотиться на зайцев и сдавать их тушки в мясную лавку по шиллингу за одного.
Позже Ричард завёл роман с дочерью директора, а после того, как его однажды обнаружили у неё дома, попытался покончить жизнь самоубийством. Этому помешали его товарищи, заранее прочитав его прощальную записку. После этого Брэнсона исключили из школы.
Журнал «Студент». Торговля пластинками
В 1963 году Ричарда определили в государственную школу Стоу в Бэкингемшире. Там Брэнсон по-прежнему плохо учился, а старая травма мешала заниматься спортом. Он посвящал своё время чтению книг и написанию сочинений.
Брэнсону не нравились занятие военной подготовкой и воскресные посещения церкви в школе. Поэтому он написал несколько обращений к директору с предложением отменить «ненужные», по его мнению, дисциплины. Директор предложил ему опубликовать предложения в школьном журнале «Стоик».
Брэнсон решил создать свой журнал, чтобы иметь возможность публиковать свои материалы без редактуры. Он решил назвать его «Студент», а £100 для запуска получил от матери.
Редакция размещалась в подвале дома школьного друга Ричарда. Брэнсон писал статьи, искал для своего издания рекламодателей. Первый чек, полученный им за рекламу, составил £250.
Из школьных занятий Ричард занимался только древней историей, остальные предметы он забросил. В 1967 году, когда ему исполнилось 17 лет, он бросил школу. Директор предсказал, что Брэнсон станет или миллионером, или преступником.
В январе 1968 года, уже после ухода Брэнсона из школы, вышел первый номер журнала «Студент». В нём Ричард сформулировал цель издания: «В последнее время интерес к студентам был более широким, чем когда-либо прежде. Но этот интерес ограничивался такими приземленными темами, как одежда, мораль, музыка и прически… Мы планируем стать средством для разумных комментариев и протеста».
Для первого номера Брэнсону удалось взять интервью у художника Питера Блейка, который сделал обложку альбома группы The Beatles — Sergeant Pepper. Позднее интервью журналу дали музыканты Мик Джаггер и Джон Леннон.
Журнал с трудом окупался. Доходы от рекламы едва покрывали электроэнергию и типографские расходы.
Общаясь со студентами, Ричард заметил как популярны пластинки с рок-н-роллом и фолком. В 1970 году он решил попробовать продавать их по почте, по 35 шиллингов за штуку — на четыре меньше, чем у конкурентов. Тогда же впервые появилось название, ставшее впоследствии именем многих бизнес-затей Брэнсона — Virgin. Он прекратил издание журнала и занялся звукозаписью и торговлей пластинками.
В январе 1971 года в Великобритании случилась забастовка почтовых служащих. Это поставило бизнес по продаже пластинок на грань банкротства.
Тогда Брэнсон и его компаньон Ник Пауэлл открыли музыкальный магазин на Оксфорд-стрит, на первом этаже под обувной лавкой. Внутри они обставили его старой мебелью, для посетителей предусмотрели наушники к проигрывателям, номера журналов Melody Maker и NME, а также бесплатный кофе.
К концу 1971 года бизнес принёс убыток в £15 тысяч. Для покрытия долга Ричард изобрёл схему с контрабандной торговлей пластинками. Записи для продажи в континентальной Европе не облагались пошлинами, он оформлял заявку на вывоз своих пластинок в Бельгию. Но едва выехав из страны, возвращался с этим грузом обратно и продавал всё в Англии.
Таможня раскрыла его схему и арестовала предпринимателя. Чтоб избежать тюрьмы, он выплатил штраф в размере £45 тысяч в течение трёх лет. Для оплаты такой суммы его матери пришлось заложить дом.
Звукозапись Virgin Records
В 1972 году Брэнсон и Пауэлл сняли недалеко от Оксфорда обветшалый загородный дом и оборудовали там студию звукозаписи The Manor. Случайно наткнувшись в 1973 году на молодого музыканта Майкла Олдфилда, Брэнсон решил записать его песни и выпустить альбом на собственном лейбле. Альбом Tubular Bells стал одним из самых успешных в 1970-х годах.
На лейбле Брэнсона записывались многие альтернативные музыканты британской рок-сцены. В 1977 году студия выпустила альбом группы Sex Pistols – Never Mind the Bollocks. В дальнейшем лейбл выпускал альбомы Питера Гэбриела, Стива Уинвуда и Rolling Stones, сумма контракта с которой составила $44 млн.
В 1992 году Брэнсон продал Virgin Records компании EMI за £500 млн.
Virgin Atlantic и современное состояние Virgin Group
Объединение нескольких своих компаний в 1989 году Брэнсон оформил в виде холдинга под названием Virgin Group. Ключевыми сферами бизнеса на начальном этапе были звукозапись и продажа музыкальных пластинок.
В дальнейшем большая часть инвестиций Virgin Group строилась по следующей схеме:
- Компания выступает в качестве генерального партнера в фонде прямых инвестиций, привлекают соинвесторов.
- Раскручивают проект за счёт известности бренда Virgin, который присутствует во всех проектах Брэнсона.
- Выходят из актива путём IPO или продажи стратегическому инвестору, фиксируя прибыль.
К 1983 году конгломерат Virgin насчитывал более 50 компаний, занимавшихся деятельностью от кинопроизводства до обслуживания кондиционеров, а их совокупная выручка составляла $17 млн. В 1984 году Брэнсон основал авиакомпанию.
Первые годы авиакомпании Virgin Atlantic были успешными. Помогли такие привилегии для клиентов, как телеэкраны в спинке каждого пассажирского кресла, бесплатное мороженое, ванны с водными процедурами, телеграммы на борт во время полёта, а также курсы для стюардесс по специальному щадящему шёпоту, чтобы не разбудить спящих пассажиров. Компания Брэнсона стала конкурировать с British Airways — крупнейшим авиаперевозчиком в Великобритании.
В 1991 году British Airways начала подрывную кампанию против Virgin: переманивали пассажиров, воровали персональные данные. Брэнсон подал в суд и выиграл дело. British Airways выплатила предпринимателю – £500 тысяч, компании Virgin Atlantic – £110 тысяч и оплатила судебные издержки на сумму £3 млн.
Однако чистая прибыль у Virgin Atlantic были не высока. Для дальнейшего развития авиакомпании Брэнсон продал свой музыкальный бизнес.
В июле 2017 года Брэнсон уступил контроль над своей авиакомпанией AirFrance-KLM за £220 млн, у него осталось 20% акций. За 2017 год компания получила чистый убыток в размере £48 млн.
В 2021 году Брэнсону через Virgin Group принадлежит свыше 40 компаний в разных секторах экономики действующих на пяти континентах. Virgin занимается космическим туризмом, здравоохранением, ювелирным бизнесом, круизными путешествиями, железными дорогами и многим дуругим. За 2020 год вся группа принесла $21 млрд выручки.
Одними из важных составляющих Virgin Group являются:
- Virgin Money – банковский сервис, с 2009 года предлагает традиционные для банка услуги, а также управляет благотворительными фондами и осуществляет программу по поддержке музыкальных талантов. В 2021 году компания работает в Австралии и Великобритании.
- Virgin Orbit – компания, которая с 2017 года запускает малые спутники на околоземную орбиту. Существует договорённость на запуски с космодромов Великобритании и Бразилии. Также в 2020 году Virgin Orbit объявила о начале разработки упрощенного аппарата ИВЛ для выздоравливающих от COVID-19, в 2021-м году прототип аппарата ожидает одобрения со стороны профильных органов в США и ЕС.
- Virgin Connect – первая компания конгломерата в России. Предоставляет телекоммуникационные услуги с 2004 года: интернет для компаний и частных лиц, мобильная связь. В 2021 году охватывает 67 регионов страны.
- Virgin Care – компания в сфере здравоохранения, предоставляет платные и бесплатные, финансируемые государством услуги для жителей Великобритании с 2006 года.
Космос и Брэнсон
Один из последних проектов Брэнсона — компания Virgin Galactic, которая специализируется на космическом туризме. С 2004 по 2012 года она продавала билеты на предстоящий космический полёт по цене $200 тысяч за место. В 2013 году стоимость подросла на $50 тысяч.
На август 2021 года продано около 600 билетов. Брэнсон обещал первым туристам старт в 2009 году. Но это событие откладывалось из-за конструкторских трудностей: в 2007 году, а затем в 2014 году в ходе неудачных испытаний погибли сотрудники отдела разработки и взорвался космический аппарат VSS Enterprise.
В 2016 году компания испытала корабль VSS Unity. В 2018 году он совершил первый успешный пилотируемый полёт в космос. На волне этого успеха Брэнсон вывел Virgin Galactic на биржу.
Полёт с первыми туристами на борту планировался в конце 2020 года, но из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 был отложен до мая 2021 года. В мае провели последние подготовительные полёты только с участием пилотов.
11 июля 2021 года аппарат VSS Unity с Брэнсоном на борту совершил первый суборбитальный полёт. Шестеро пассажиров, включая Брэнсона, летели бесплатно, так как являлись сотрудниками Virgin Galactic.
Космические туристы по планам компании смогут полететь уже в 2022 году. Тем не менее, по прогнозу инвестиционного банка Morgan Stanley, Virgin Galactic не достигнет положительного свободного денежного потока до 2028 года, хотя аналитики предполагают, что к 2030 году годовая выручка компании составит около $1,3 млрд.
Резиденция и семья Брэнсона
В 1989 году предприниматель женился на Джоан Тэмплмен. Церемония бракосочетания прошла на собственном частном острове в Карибском море, куда они прилетели на вертолёте. Брэнсон приобрёл остров размером 30 Га ещё в 1970-х за $180 тысяч. Сейчас, с построенным отелем, он стоит $60 млн. Остров сдаётся в аренду по цене $60 тысяч за сутки.
Остров Неккер — один из многочисленных Британских Виргинских островов, собственность и штаб-квартира Ричарда Брэнсона. Он утверждает, что ему очень нравится работать из этого места, хотя некоторые считают, что в 2006 году он уехал из Великобритании, чтобы уклониться от налогов. Сын Ричарда — Сэм Брэнсон работает вместе с отцом в руководстве Virgin Group.
Интересные факты и рекорды
- В 1987 году Ричард Брэнсон пересёк Атлантический океан на воздушном шаре. До него это никому не удавалось.
- В 1991 году он в составе экспедиции пересёк Тихий океан на воздушном шаре.
- Также он удерживает рекорд самого старого человека, пересёкшего пролив Ла Манш на кайтборде. Предприниматель сделал это в преддверии своего шестидесятилетия в 2010 году.
- В 1994 году для представления в США своей газировки Virgin Cola, Брэнсон вместе с несколькими моделями взобрался на танк и проехал на нём по Таймс-сквер, а после выстрелил в вывеску Coca-Cola. Однако поколебать монополию противника предпринимателю не удалось — Virgin Cola не смогла удержаться на рынке.
- В 2000 году Брэнсона возвел в рыцарское звание принц Чарльз, с этого момента он сэр Ричард Брэнсон.
- В 2010 году предприниматель участвовал в лондонском марафоне и пробежал всю дистанцию за пять часов и две минуты.
- В 2013 году он проиграл спор генеральному директору Air Asia Тони Фернандесу, и, по условию пари, отработал шесть часов в гриме стюардессы на рейсе Перт (Австралия) – Куала-Лумпур (Малайзия).
Перу Ричарда Брэнсона принадлежат несколько известных книг. Есть среди них дневник путешествия по Арктике, две книги о воздухоплавании и об опыте путешествий на воздушном шаре и кайтборде. Но наиболее известны две автобиографии Losing My Virginity («Теряя невинность») и Finding My Virginity («В поисках невинности») и несколько сборников мотивационных бесед, лекций и мастер-классов.
На 10 сентября 2021 года состояние Ричарда Брэнсона по версии Forbes оценивалось в $4,5 млрд, а Bloomberg ставил его на 453 место в рейтинге богатейших людей мира с $6,37 млрд.
Чтобы бросить школу и стать после этого миллиардером, нужно вырасти в таком доме, а не в хрущёвке:
Такие люди никогда не стареют, остаются всегда молодыми. Супер, супер и тысяча раз супер!!!!
А ты бросишь школы, поработаешь разнорабочим пока молодой, и будешь биться за просроченные продукты около местной помойки
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Ричард Брэнсон — британский бизнес-магнат и филантроп, чьё состояние достигает нескольких миллиардов долларов. Он пересёк два океана на воздушном шаре, ездил в танке по Таймс Сквер, отправился в суборбитальный полет и удостоился рыцарского звания.
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