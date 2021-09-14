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Истории
Alex TraveLust

От Nike к Uniqlo: как теннисист Роджер Федерер заработал $1 млрд на сотрудничестве с брендами Статьи редакции

Благодаря умению общаться со спонсорами Роджер Федерер продолжит зарабатывать миллионы даже после выхода на пенсию. NYT рассказала историю теннисиста.

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Федерер в 2004 году Adam Pretty

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер в 2020 году стал одним из немногих спортсменов в истории, кто за всю карьеру смог заработать $1 млрд, наряду с футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси, гольфистом Тайгер Вудсом и баскетболистом Леброном Джеймсом.

Из них лишь $130 млн — призовые деньги. Остальное теннисист заработал на контрактах с брендами, гонорарах за выступления на турнирах и появлении на светских мероприятиях.

Начало карьеры и семейный бизнес

Бренды начали сотрудничать с Федерером ещё когда тот играл в юношеских чемпионатах: с 1997 года с ним работали производители спортивных товаров Nike и Wilson.

В 2002 году, когда швейцарский теннисист уже играл в профессиональных соревнованиях, истёк пятилетний спонсорский контракт с Nike на $100 тысяч в год. Компания была готова платить теннисисту $600 тысяч ежегодно, чтобы продолжить сотрудничество.

Федерер с будущей женой Миркой Вавринец в 2002 году Essentially Sports

Агент Федерера Билл Райан отказался продлевать соглашение. Менеджер просил у Nike минимум $1 млн в первый год контракта, но компания отказалась.

Отец Роджера умолял меня согласиться на сделку, и я сказал: «Робби, твой сын станет лучшим игроком на планете. Зачем мне соглашаться на сделку в $600 тысяч?»

Билл Райан
бывший агент Федерера

После неудачной сделки агент Билл Райан покинул IMG — агентство, которое занималось продвижением спортсмена. Тогда Федерер посоветовался с родителями и своей будущей женой Миркой Вавринец и тоже решил разорвать контракт с IMG. Управление он доверил своей семье. Это было не самое удачное решение, особенно поначалу, пишет NYT.

Представители конкурентов Федерера были обеспокоены: агент теннисиста Энди Роддика Кен Мейерсон заявлял, что неопытность менеджеров Федерера могла обрушить весь рынок. «Роджера продвигают ужасно, из-за чего он теряет миллионы», — рассказывал он изданию.

В 2003 году Федерер выиграл в нескольких крупных соревнованиях и улучшил свою репутацию. Он заключил новую сделку с Nike. Мейерсон рассказывал, что тогда компания платила спортсмену от $1,75 млн до $2 млн в год. Он считал, что Федерер мог получить и больше — около $10 млн.

Роджер Федерер в форме Nike на Уимблдоне в 2003 году. Simon M Bruty

В 2004 году швейцарец уже выиграл три из четырех турниров Большого Шлема и был первой ракеткой мира, но зарабатывал меньше, чем мог, пишет NYT. По предположениям руководства IMG, Федерер заключил сделок меньше чем на $10 млн в год. Мария Шарапова, которая тогда впервые выиграла Уимблдон, получила от спонсоров около $20 млн.

В 2005-м Forbes оценил его годовой заработок в $14 млн. Швейцарец занял третье место в списке богатейших теннисистов, уступив Андре Агасси с $28 млн и Шараповой с $19 млн. Федерер заявлял, что наслаждается независимостью и не хочет брать на себя чрезмерные обязательства перед спонсорами.

Роджер Федерер выиграл у Андре Агасси в 2005 году на Открытом чемпионате США. AFP

Возвращение в IMG

В августе 2005 года Федерер решил вернуться к работе со спонсорами через профессионального посредника. У IMG тогда был новый председатель и исполнительный директор — миллиардер и поклонник тенниса Тед Форстман, который купил агентство в 2004 году.

Он попросил бывшую первую ракетку Монику Селеш организовать встречу с Федерером. Переговоры прошли успешно — теннисист вернулся в IMG. Его менеджером стал Тони Годсик, бывший агент Селеш.

Федерер и его агент Тони Годсик Matthew Stockman/Getty Images Sport

Благодаря IMG Федерер заключил сделки с европейскими компаниями — Mercedes-Benz, Rolex и Lindt Chocolate.

Федерер в рекламе Rolex в 2009 году

В 2007 году Годсик хотел найти Федереру больше контрактов в США. Как раз тогда Gillete искала амбассадоров для своего бренда. Компания выбрала Федерера, американского гольфиста Тайгера Вудса и французского футболиста Тьерри Анри.

Роджер Федерер, Тайгер Вудс и Тьерра Анри Alamy

В 2008 году Федерер продлил свою сделку с Nike на 10 лет. Компания платила ему более $10 млн в год — сумма была рекордной для тенниса, пишет NYT. По данным Forbes, к середине 2010 года годовой заработок Федерера вырос примерно до $43 млн.

В 2013 году, благодаря туру по Южной Америке и сделке с Moët & Chandon, Федерер заработал примерно $71,5 млн. Он занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, уступив только Тайгеру Вудсу.

Сделка с Uniqlo

В 2018 году Федерер заключил ещё один крупный контракт, на этот раз с японским ритейлером Uniqlo. По его условиям, компания должна выплачивать Федереру $30 млн в год на протяжении десяти лет, даже если спортсмен выйдет на пенсию.

Сумма было гораздо больше той, что готова была заплатить стареющей суперзвезде тенниса Nike. В 2018-м выручка компании достигла $45 млрд, а теннис приносил всего $350 млн. Согласно политике Nike, на спонсорство спортсменов можно тратить не больше 10% этой суммы, объяснял бывший директор по теннису бренда Майк Накадзима.

Бюджет Nike был забит другими звездами тенниса. Федерер и ритейлер прекратили сотрудничество длиною в 24 года, теннисист сменил форму Nike на Uniqlo.

Роджер Федерер в форме Uniqlo Getty

Секрет успеха

NYT пишет, что Федерер смог заработать свой миллиард благодаря особому подходу к спонсорам. В начале карьеры он, например, ходил по люксам отеля Swiss, в которых оставались спонсоры, чтобы лично поприветствовать каждого.

По рассказу Накадзимы, Федерер однажды приезжал в штаб-квартиру Nike для тестирования обуви. Вместе они вышли из здания и направились на следующую встречу, когда Федерер сказал, что ему нужно вернуться, чтобы поблагодарить людей, которые помогли ему с обувью.

Когда в офисе Nike сотрудники собрались смотреть рекламу с Федерером, он катал тележку по комнате и подавал кофе и пончики, играл в теннис на приставке с желающими, а в кафетерии работал кассиром и бариста.

Конечно, он не знал, как приготовить кофе, поэтому в итоге он просто обходил столы и говорил: «Здравствуйте, меня зовут Роджер Федерер, приятно познакомиться». Как будто люди не знали, кто он такой. Вы думаете, что могли бы заставить Марию Шарапову сделать это? Ни в коем случае. А Роджер сделал это с улыбкой на лице.

Майк Накадзима
бывший директор по теннису Nike

«Он способен найти подход к любому человеку. Больше всего я завидую не его мастерству и титулам, а той легкости, с которой работает Роджер», — сказал о Федерере теннисист Энди Роддик.

В 2021 году Forbes поместила Федерера на седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира. За год он получил $90 млн, причём только $30 тысяч — это призовые деньги.

По данным издания, Федерер сотрудничает с:

  • Barilla.
  • Credit Suisse Group.
  • Jura.
  • Lindt.
  • LVMH.
  • Mercedes-Benz.
  • NetJets.
  • On.
  • Rimowa.
  • Rolex.
  • Sunrise Communications.
  • Switzerland Tourism.
  • Uniqlo.
  • Wilson.

#спорт #теннис #какэтобыло

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