Виктор Люстиг с 19 лет обманывал людей в США и странах Европы, сменил десятки паспортов и 47 псевдонимов, несколько раз сбежал от полиции. А в тюрьму попал из-за женщины.

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Виктор Люстиг

Кто такой Виктор Люстиг

Виктор Люстиг родился в 1890 году в Богемии – современной Чехии. О его происхождении и детстве нет точных данных. В некоторых показаниях при задержаниях он заявлял, что его отец был мэром небольшого городка Гостинне. В других же называл родителей «бедными крестьянами».

В 19 лет Люстиг был хорошо образован, учился в Сорбонне в Париже и владел пятью языками — чешским, немецким, французским, английским и итальянским. Будущий мошенник много флиртовал с женщинами. Ревнивый муж одной из них оставил на его левой щеке шрам — по нему Люстига опознавали всю оставшуюся жизнь.

Люстиг одевался как аристократ, что помогало ему заводить знакомства с зажиточными людьми

Свободное от учебы время молодой Люстиг проводил за карточными столами. Ещё подростком он выучил шулерские приемы, которые позволяли ему побеждать: например, подменял карты в колоде или раздавал их в определенном порядке.

Люстиг не окончил университет, в начале 1910-х он начал путешествовать на трансатлантических лайнерах из Европы в Америку.

Виктор Люстиг очень редко фотографировался. Большая часть его портретов сделана правоохранителями.

Люстиг изображал вельможу, представлялся австрийским графом и, используя знание языков, знакомился с путешествующими бизнесменами. Чтобы получить деньги, он:

Обыгрывал бизнесменов в покер, бридж и бильярд, используя шулерские приёмы.

Продавал билеты несуществующих лотерей.



Проводил фальшивые земельные сделки.



Представлялся продюсером бродвейских мюзиклов и собирал деньги на несуществующие постановки.

Афера с «румынской коробкой»

На лайнерах он занялся продажей «румныских коробок» — ящиков из красного дерева с двумя отверстиями по бокам. С одной из сторон Люстиг установил ручки и рычажки. Мошенник заявлял, что это устройство позволяет копировать денежные купюры всего за шесть часов.

Для убедительности он показывал потенциальным покупателям, как работает устройство – засовывал в коробку купюру, а через шесть часов получал две. На самом деле он заранее помещал в коробку нужную банкноту, чтобы имитировать работу. Люстиг ждал, пока кто-то предложит за чудо-коробку наиболее высокую цену. За одно устройство он мог получить, по разным источникам, $10-30 тысяч.

Это был классический трюк, он не изобрел его, но он очень хорошо убеждал людей, что может копировать банкноты. Джефф Майш автор книги о Люстиге

Но в 1914 году началась Первая мировая война, и путешествия на судах остановились. Люстиг лишился своего привычного заработка. Уже в конце войны он решил переехать в Штаты.

Первые годы Люстига в Америке

В США Люстиг завел семью. В 1919 году он женился на девушке из Канзаса Роберте Норет, вскоре у них появилась дочь. На жену и ребенка мошенник тратил часть своих незаконных денег. Остальные уходили на азартные игры и на любовницу – сутенершу Билли Мэй Шибл.

Виктор Люстиг (в центре справа)

Одну из знаменитых своих афер Люстиг провернул в Миссури. В 1922 году он узнал о выставленном на продажу заброшенном ранчо — его владелец обанкротился, не смог выплатить кредит и вернул имущество банку.

Люстиг отправился в Американский сберегательный банк, представился австрийцем Робертом Дювалем, решившим начать новую жизнь в США, и предложил отдать ему ранчо. Он заявил, что готов инвестировать в проект $22 тысячи в виде военных облигаций Liberty – ценных бумаг, которые использовались в послевоенной Европе и США.

Мошенник убедил банкира отдать ему $10 тысяч в обмен на часть бумаг — ему якобы нужен был дополнительный капитал для управления ранчо. Сделка показалась банковскому работнику выгодной, и он согласился. Деньги и облигации положили в два одинаковых конверта — Люстиг опустошил оба и скрылся.

С 1920 по 1925 год Люстига объявили в розыск в 40 городах США. Он совершал преступления под разными именами, и между собой полицейские звали его «Шрам» – из-за отметки на щеке.

Как Виктор Люстиг продал Эйфелеву башню

В мае 1924 года Люстиг отправился в Париж. Аферист прочитал статью о том, что Эйфелева башня нуждается в ремонте. Предполагалось, что конструкцию придется снести или полностью перестроить.

Виктор Люстиг заказал канцелярские станки, с помощью которых изготовил поддельные правительственные бланки, говорится в мемуарах агента секретной службы США Джеймса Джонсона. Мошенник представился чиновником французского правительства и позвал на встречу шестерых предпринимателей – крупнейших дилеров металлолома. Среди них он хотел найти одну жертву.

Встреча проходила в номере отеля Hotel de Crillon, где часто проводили переговоры дипломаты. Люстиг рассказал собравшимся, что из-за инженерных неисправностей, дорогого ремонта и секретных политических проблем Эйфелеву башню необходимо снести. Он сообщил, что конструкцию продадут на металлолом тому, кто предложит самую высокую цену.

Виктор Люстиг (в центре)

Потенциальных жертв мошенник усадил в лимузин и повез на экскурсию в башню. На билетной кассе он показал фальшивые документы сотрудника правительства, и делегацию пропустили.

По легенде придуманной мошенником, торги проходили тайно – каждый бизнесмен должен был сообщить лжечиновнику, за какую сумму он готов приобрести конструкцию.

В качестве жертвы Люстиг выбрал Андре Пуассона – он был родом из провинции, владел маленькой компанией и не был известен среди предпринимателей. С помощью демонтажа достопримечательности Пуассон рассчитывал повысить свой статус.

Через несколько дней после «торгов» Люстиг связался с Пуассоном и сообщил, что его предложение победило. По одному из источников, предприниматель предложил мошеннику 250 тысяч франков — это около миллиона долларов.

Виктор Люстиг получил деньги и отправился в Вену. После закрытия сделки Пуассон обратился в министерство, где его высмеяли. Предприниматель не пошёл в полицию, потому что ему было слишком стыдно.

Не найдя в газетах информации о своей афере, через месяц Люстиг вернулся в Париж и попытался продать башню повторно, запросив уже 350 тысяч франков. Однако один из потенциальных покупателей сразу обратился в полицию. Злоумышленник узнал об этом и вернулся в США.

Возвращение в США

В США Люстиг снова занялся продажей «румынских коробок». Он обманывал людей в Индиане, Небраске, Чикаго. Одним из пострадавших стал техасский шериф, преследовавший после этого афериста по всей стране. Однако когда он задержал Люстига, мошенник смог убедить полицейского, что тот просто неправильно пользовался коробкой.

Тогда же Люстиг познакомился с американским гангстером итальянского происхождения Аль Капоне. Аферист смог завоевать доверие мафиози, взял у него $50 тысяч и обещал удвоить их, но не объяснил подробности. Деньги мошенник положил в банк под проценты.

Спустя пару месяцев аферист снял их со счета, забрал проценты и вернул долг мелкими потрепанными купюрами, заявив, что его план провалился. Проценты он оставил себе.

Аферист сообщил Аль Капоне, что продал все свое имущество, чтобы вернуть деньги. Того поразила честность Люстига, и он оставил ему $5 тысяч.

Как Люстиг печатал фальшивые доллары

В 1930 году Виктор Люстиг нашёл партнёров, которые помогли ему скопировать механизмы защиты банкнот от подделки – крошечные красные и зеленые нити. Они организовали массовое производство фальшивых денег в Атланте — в одном здании с отделением полиции.

В течение пяти лет ежемесячно злоумышленникам удавалось запускать в оборот более $100 тысяч. Люстиг организовал сложную систему продажи денег — использовал курьеров, которые не знали, что имеют дело с фальшивыми купюрами. Банкноты были хорошо сделаны и вводили в заблуждение даже банковских кассиров.

Фальшивая купюра, произведенная Люстигом

Миллионы долларов фальшивыми банкнотами распространились по стране. Секретная служба США (USSS) создала отряд, задачей которой было выяснить, откуда появляются купюры, однако выйти на след аферистов не удавалось почти пять лет.

Люстиг путешествовал по стране, переодеваясь в священника, раввина, работника отеля или уборщика. По одной из версий, в руки правоохранителей Люстига передала его подруга Билли Мэй Шибл. Девушка узнала, что Люстиг изменяет ей с молодой любовницей своего компаньона Тома Шоу. Она анонимно позвонила федеральным властям и сообщила о месте нахождения мошенника.

Весной 1935 года Виктор Люстиг был задержан полицейским Питером Рубано во время прогулки по Бродвею в Нью-Йорке. Его арестовали с портфелем полным дорогой одежды. По свидетельствам очевидцев, аферист вел себя очень спокойно.

Ему предъявили обвинения в подделке денег. Во время обыска у Люстига нашли ключ от ячейки камеры хранения, находящейся на одной из станций метро. В ячейке полицейские обнаружили 51 тысячу фальшивых долларов и пластины для их изготовления.

Люстиг в тюрьме

За день до суда аферисту удалось сбежать из Федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Из простыней он изготовил веревку и в тюремной одежде спустился по стене здания, притворяясь мойщиком окон.

Месяц спустя афериста вновь арестовали, на этот раз в Питтсбурге. Полиция засекла Люстига, когда он садился в машину и задержала после небольшой погони. Согласно Pittsburgh Post-Gazette, Люстиг сказал полицейским во время задержания: «Ну, мальчики, вот и я».

Отпечатки пальцев Виктора Люстига из архивов ФБР Фото

Люстиг признал себя виновным. Суд вынес ему приговор 5 декабря 1935 года, аферисту было 45 лет. Мошенника осудили на 15 лет тюрьмы за подделку денег. Ещё 5 лет добавили за совершенный ранее побег. Отбывать наказание Люстигу предстояло в тюрьме Алькатрас.

Его бледное худощавое лицо притягивало взгляды, а тонкие белые руки покоились на перекладине перед скамейкой. репортер New York Herald Tribune из описания афериста на судебном заседании

Люстиг умер 11 марта 1947 года в возрасте 57 лет в тюрьме Алькатрос. По данным The Evening Independent, причиной смерти стала опухоль мозга. По другой версии, аферист ушел из жизни из-за последствий пневмонии. Об этом говорится и в свидетельстве о смерти.

Свидетельство о смерти Люстига

Люстига похоронили в общей могиле. В документах Алькатраса он зарегистрирован под именем Роберт Миллер — оно и указано в свидетельстве о смерти. В графе «род деятельности» написано «продавец». Ещё несколько лет после ухода из жизни афериста в США расплачивались изготовленными им фальшивыми деньгами.

В 1982 году на основании мемуаров его жены Роберты Норет и дочери Бетти Джин Люстиг, вышла книга «От Парижа до Алькатраса», в которой раскрываются подробности не только афер, но и личной жизни продавца Эйфелевой башни.