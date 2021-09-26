Создал ледовый комбайн в 50, а вместе с ним и рынок таких машин, который сразу захватил — это изобретатель Фрэнк Замбони Статьи редакции
Иногда ледозаливочные машины других производителей по ошибке называют «Замбони», пишет The Hustle.
До 1950-го поверхность катков люди восстанавливали вручную — и на это уходило полтора часа. Но в 1948-м итало-американский предприниматель Фрэнк Замбони создал ледозаливочную машину. И с ней восстановление и чистка льда стала занимать несколько минут.
Его компания Frank J. Zamboni создала рынок ледовых комбайнов и утвердилась на нём. Фирма выпустила более 12 тысяч машин, которые восстанавливают и чистят катки по всему миру.
От ремонта машин к разработке холодильных установок
Фрэнк Замбони родился в 1901 году и всё детство провел на ферме родителей в Айдахо, где «возился с хозяйственным оборудованием», рассказывает издание. В 15 лет он бросил школу и устроился в автомастерскую, чтобы заработать.
В 1920 году он переехал в Лос-Анджелес, где помогал старшему брату управлять автомастерской. Однако позже его внимание привлекло другое направление — охлаждение.
В то время для транспортировки и хранения скоропортящихся продуктов использовались крупные куски льда. Братья Замбони решили применить свои знания механики и создали компанию по производству холодильных установок для хранения фермерских молочных продуктов.
В 1927 году они открыли завод по производству ледяных блоков, которые оптом продавали фермерам. Но к середине 1930-х годов бизнес братьев Замбони оказался под угрозой из-за развития технологий кондиционирования и охлаждения.
Популярность катков и создание ледозаливочной машины
В 1924 году прошли первые зимние Олимпийские игры, из-за чего увеличился спрос на катки, пишет The Hustle. Для создания льда на них компании использовали подземные стальные трубы, однако из-за них поверхность катка была неровной.
Замбони начал экспериментировать с различными методами охлаждения и вскоре нашёл альтернативу стальным трубам. Он установил под лед плоские резервуары, наполненные охлаждающим рассолом и аммиачным хладагентом. Такой способ позволял добиться гладкой и однородной поверхности катков.
В 1940 году предприниматель запатентовал технологию и вместе с братьями открыл каток Iceland недалеко от своего завода. Это был один из крупнейших катков в США площадью почти в 2000 м². Он мог вместить 800 человек, а количество посетителей в год достигало 150 тысяч.
Однако из-за большого количества посетителей к концу дня поверхность льда сильно повреждалась лезвиями коньков. Восстановление проходило в несколько этапов:
Трактор со скребком на буксире проходился по льду.
Рабочие вручную сгребали ледовую стружку.
- И заливали каток водой.
На это требовалось четыре человека и полтора часа.
Такой длительный процесс не устраивал Замбони. Поэтому почти десять лет он экспериментировал с механическими приспособлениями, в том числе с деталями военной техники, чтобы создать комбайн, который мог бы оптимизировать восстановление льда.
Его первые прототипы не работали, в них стучали лопасти и отсутствовало сцепление шин со скользкой поверхностью. Однако в 1948 году ему удалось создать исправный ледовый комбайн.
Он работал так:
- Нож, установленный внутри машины, срезал верхний слой льда.
Горизонтальный шнек, расположенный под ножом, собирал ледяную стружку и отправлял её в специальный бак.
- Из другого бака поступал кондиционер на лёд, чтобы убрать неровности.
Грязь собиралась с помощью специального насоса.
Горячая чистая вода подавалась на поверхность льда и равномерно распределялась.
Первому ледовому комбайну Замбони требовалось на это 15 минут, а усовершенствованные новые модели восстанавливают катки еще быстрее.
Прибыльная нишевая отрасль
Конкурирующие владельцы катков поняли, насколько полезно изобретение Замбони. Первый ледовый комбайн Замбони продал катку Pasadena Winter Garden за $5000 ($54 тысячи в 2021-м).
Позже норвежская актриса и олимпийская чемпионка Сони Хени заказала три ледовых комбайна для её международного тура по фигурному катанию. Благодаря ей изобретение Замбони приобрело мировую известность и спрос на него резко вырос, пишет издание.
С 1950 по 1960-е продажи увеличились вдвое. Оборудованием Замбони пользовались команды Национальной хоккейной лиги США и Канады, комитет зимних международных игр, а также участники гастрольных шоу, таких как Ice Capades.
За ледовыми комбайнами было настолько увлекательно наблюдать, что люди просто забывали, зачем пришли на каток, пишет The Hustle. «Вместо того, чтобы идти к торговым палаткам, все стояли на трибунах и смотрели, как диковинные машины восстанавливают поверхность льда», — рассказывал один из владельцев катка.
Фрэнк Замбони умер в 1987 году в 87 лет от рака лёгких.
Освоение рынка
В 2021 году компания Frank J. Zamboni принадлежит его внуку и всё ещё лидирует на рынке производства техники для восстановления льда, пишет издание. У фирмы три крупных завода в США, Канаде и Швеции, которые в год выпускают около 250 комбайнов. На производство каждого из них уходит от $10 до $175 тысяч в зависимости от размера.
Часть затрат окупается сама собой: за рекламу, размещенную на самих машинах, компания может выручить от $5000 до более $50 тысяч в год. Хотя в США спрос на ледовые комбайны постепенно падает, компания продолжает привлекать зарубежных клиентов. При этом ей приходится конкурировать с таким производителем, как Resurfice Corporation в Онтарио.
В одном из интервью Ричард Замбони сказал: «Не думаю, что компания лидировала бы на рынке, будь в ее названии распространенная фамилия, такая как Смит или Браун. Фамилия Замбони же настолько уникальна, что стала именем нарицательным».
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Иногда ледозаливочные машины других производителей по ошибке называют «Замбони», пишет The Hustle.
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