Иногда ледозаливочные машины других производителей по ошибке называют «Замбони», пишет The Hustle.

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Ледовый комбайн Замбони Time

До 1950-го поверхность катков люди восстанавливали вручную — и на это уходило полтора часа. Но в 1948-м итало-американский предприниматель Фрэнк Замбони создал ледозаливочную машину. И с ней восстановление и чистка льда стала занимать несколько минут.

Его компания Frank J. Zamboni создала рынок ледовых комбайнов и утвердилась на нём. Фирма выпустила более 12 тысяч машин, которые восстанавливают и чистят катки по всему миру.

От ремонта машин к разработке холодильных установок

Фрэнк Замбони родился в 1901 году и всё детство провел на ферме родителей в Айдахо, где «возился с хозяйственным оборудованием», рассказывает издание. В 15 лет он бросил школу и устроился в автомастерскую, чтобы заработать.

Семья Замбони, 1905 год. Фрэнк Замбони — крайний слева Zamboni Company

В 1920 году он переехал в Лос-Анджелес, где помогал старшему брату управлять автомастерской. Однако позже его внимание привлекло другое направление — охлаждение.

В то время для транспортировки и хранения скоропортящихся продуктов использовались крупные куски льда. Братья Замбони решили применить свои знания механики и создали компанию по производству холодильных установок для хранения фермерских молочных продуктов.

В 1927 году они открыли завод по производству ледяных блоков, которые оптом продавали фермерам. Но к середине 1930-х годов бизнес братьев Замбони оказался под угрозой из-за развития технологий кондиционирования и охлаждения.

Популярность катков и создание ледозаливочной машины

В 1924 году прошли первые зимние Олимпийские игры, из-за чего увеличился спрос на катки, пишет The Hustle. Для создания льда на них компании использовали подземные стальные трубы, однако из-за них поверхность катка была неровной.

Замбони начал экспериментировать с различными методами охлаждения и вскоре нашёл альтернативу стальным трубам. Он установил под лед плоские резервуары, наполненные охлаждающим рассолом и аммиачным хладагентом. Такой способ позволял добиться гладкой и однородной поверхности катков.

Ранние патентные схемы оборудования для создания ледовых катков от братьев Замбони Google Patents

В 1940 году предприниматель запатентовал технологию и вместе с братьями открыл каток Iceland недалеко от своего завода. Это был один из крупнейших катков в США площадью почти в 2000 м². Он мог вместить 800 человек, а количество посетителей в год достигало 150 тысяч.

Каток Iceland в Парамаунте, Калифорния, 1940-е. Позже каток стал крытым Zambony Company

Однако из-за большого количества посетителей к концу дня поверхность льда сильно повреждалась лезвиями коньков. Восстановление проходило в несколько этапов:

Трактор со скребком на буксире проходился по льду.

Рабочие вручную сгребали ледовую стружку.



И заливали каток водой.

На это требовалось четыре человека и полтора часа.

Восстановление поверхности катка вручную Zamboni Company

Такой длительный процесс не устраивал Замбони. Поэтому почти десять лет он экспериментировал с механическими приспособлениями, в том числе с деталями военной техники, чтобы создать комбайн, который мог бы оптимизировать восстановление льда.

Его первые прототипы не работали, в них стучали лопасти и отсутствовало сцепление шин со скользкой поверхностью. Однако в 1948 году ему удалось создать исправный ледовый комбайн.

Он работал так:

Нож, установленный внутри машины, срезал верхний слой льда.

Горизонтальный шнек, расположенный под ножом, собирал ледяную стружку и отправлял её в специальный бак.

Из другого бака поступал кондиционер на лёд, чтобы убрать неровности.

Грязь собиралась с помощью специального насоса.

Горячая чистая вода подавалась на поверхность льда и равномерно распределялась.

Первому ледовому комбайну Замбони требовалось на это 15 минут, а усовершенствованные новые модели восстанавливают катки еще быстрее.

Замбони работает над прототипами. Патентная схема раннего варианта комбайна. Прототип ледового комбайна в действии Zamboni Company

Прибыльная нишевая отрасль

Конкурирующие владельцы катков поняли, насколько полезно изобретение Замбони. Первый ледовый комбайн Замбони продал катку Pasadena Winter Garden за $5000 ($54 тысячи в 2021-м).

Позже норвежская актриса и олимпийская чемпионка Сони Хени заказала три ледовых комбайна для её международного тура по фигурному катанию. Благодаря ей изобретение Замбони приобрело мировую известность и спрос на него резко вырос, пишет издание.

Реклама ледовых комбайнов Замбони, 1960-е Zamboni Company

С 1950 по 1960-е продажи увеличились вдвое. Оборудованием Замбони пользовались команды Национальной хоккейной лиги США и Канады, комитет зимних международных игр, а также участники гастрольных шоу, таких как Ice Capades.

За ледовыми комбайнами было настолько увлекательно наблюдать, что люди просто забывали, зачем пришли на каток, пишет The Hustle. «Вместо того, чтобы идти к торговым палаткам, все стояли на трибунах и смотрели, как диковинные машины восстанавливают поверхность льда», — рассказывал один из владельцев катка.

Фрэнк Замбони умер в 1987 году в 87 лет от рака лёгких.

Фрэнк Замбони (справа) и его сын Ричард, 1985 год Bob Riha Jr. / WireImage

Освоение рынка

В 2021 году компания Frank J. Zamboni принадлежит его внуку и всё ещё лидирует на рынке производства техники для восстановления льда, пишет издание. У фирмы три крупных завода в США, Канаде и Швеции, которые в год выпускают около 250 комбайнов. На производство каждого из них уходит от $10 до $175 тысяч в зависимости от размера.

Часть затрат окупается сама собой: за рекламу, размещенную на самих машинах, компания может выручить от $5000 до более $50 тысяч в год. Хотя в США спрос на ледовые комбайны постепенно падает, компания продолжает привлекать зарубежных клиентов. При этом ей приходится конкурировать с таким производителем, как Resurfice Corporation в Онтарио.