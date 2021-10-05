«У меня нет целей по созданию глобального продукта с инвестициями. Для меня разработка — самоощущение, повышение качества жизни, а если я буду работать по 16 часов в день, то это качество жизни не повысит», — говорит основатель. Интервью с Сергеем Москалёвым.

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Сергей Москалёв

В сентября 2021 года исполнилось 20 лет Punto Switcher — программе для автоматического переключения раскладки, которую разработал Сергей Москалёв с единомышленниками.

В 2008 году проект купил «Яндекс». Тогда у сервиса было более миллиона пользователей.

После приостановки развития Punto Switcher в 2018 году Москалёв ушёл из проекта и запустил Caramba Switcher — идейное продолжение сервиса без настроек и с функцией самообучения.

К августу 2021 года число пользователей Windows-версии Caramba Switcher превысило 210 тысяч, также есть версия для macOS, которая распространяется по подписке.

В интервью vc.ru Сергей Москалёв рассказал:

О перспективах рынка переключателей раскладки

Правда ли, что рынок переключателей раскладки есть только в России?

Подобными приложениями пользуются только русскоговорящие. Хотя потребность в переключении есть в странах, где используют не только латинскую раскладку: Болгарии, Сербии, Греции, Индонезии, Белоруссии, в нескольких языках Индии и так далее.

Я постоянно мониторю рынок и жду, когда появится какой-нибудь автопереключатель «иврит-английский» или «арабский-английский». 20 лет прошло с создания Punto Switcher, а ничего такого нет.

Думаю, потому что у нас нашлись люди — Миша Морозов, Саша Коуров (сооснователи Punto Switcher — vc.ru), мы втроем переломили общепринятое убеждение, что на системном уровне невозможно переключать раскладку — только в отдельной программе.

Оказалось, что такие способы есть, и мы начали исправлять раскладку уже на системном уровне. Ну и глядя на нас появилось порядка 10 переключателей, сделанные энтузиастами — кто-то для себя, кто-то пытался сделать коммерческий продукт.

Вы сами не пробовали выйти на зарубежные рынки, где английский не основной язык?

Было несколько попыток прощупать. Но дело в том, что когда уже есть многомиллионный российский рынок, выходить и пробивать новый, болгарский, например, — это годы. В России с момента появления Punto Switcher до его покупки «Яндексом» прошло шесть лет.

Мы не предполагали, что Caramba Switcher станет известной. С ней случилось благоприятное стечение обстоятельств — с той статьи на vc.ru. Мы разработали, выложили приложение, думали, что будем тихонько развивать, его скачало 50 наших друзей.

Ехали во Францию на поезде и вдруг выходит статья: сотни комментариев, обсуждение, холивар, появились тысячи пользователей. И нам пришлось спешно докручивать Caramba Switcher до нормального состояния, хотя думали, что сможем несколько месяцев потихоньку экспериментировать.

Выход на зарубежный рынок — ресурсоёмкая задача? Можно же, например, рассказать о продукте на Product Hunt или на Reddit.

Для создания языковой модели нужны люди, хорошо знающие язык, на рынок которого ты выходишь. Если ты заходишь на неизвестный рынок с языком, который не очень понимаешь — попадаешь в чувствительную и болезненную область частых ошибок, которые ломают процесс набора текста и связанного с ним мышления.

Сколько есть попыток у разработчика софта поставить программу на компьютер в современном мире? Редко — две попытки, трёх не бывает вообще. Люди пишут: «Я попробовал, поставил, мне не понравилось». И какие усилия нужны, чтобы человек отбросил прежний опыт и сказал: «Попробую ещё раз?».

А если опять что-то будет неправильно переключаться, какая-нибудь аббревиатура или его фамилия, пользователь снесёт приложение. Попросить установить приложение в третий раз — уже бессмысленно.

Если выходить на западные рынки, нужно переключение без ошибок, а для этого — серьёзные исследования и инвестиции. Нам в наследство от Punto Switcher достался многомиллионный рынок. Будем ли мы развиваться с болгарским или сербским, когда есть люди в России, которым наш сервис реально нужен — 40 млн пользователей ПК, может уже и больше?



Вы сказали, что на рынке было много похожих проектов, когда развивался Punto Switcher. Но по спискам сервисов-переключателей заметил, что приличная их часть перестала поддерживаться где-то после 2015 года, многие заброшены. Сколько сейчас активных проектов кроме Caramba?

Насколько знаю, активно развивается Everylang, поскольку он платный. Всё платное совершенствуется, все бесплатное быстро сворачивается.

Автопереключателями не может заниматься программист среднего уровня, это должен быть высококвалифицированный кодер. А хороший программист находит высокооплачиваемую работу, которая начинает съедать у него всё время, и он перестаёт развивать свой личный проект.

Есть Mahou и Alt Switcher. Посмотрим, как будет дальше — я желаю им удачи, чтобы они продолжали. Я не мыслю категориями «Это наши конкуренты, они отъедают наш рынок».

В Старом Дели есть улица Дариба Калан, где торгуют серебряными изделиями. Место очень прибыльное. Многие ювелиры мечтают иметь там магазин, но это почти невозможно — конкуренция большая. Кажется, что лавка на этой улице не может быть прибыльной, так как их много на одном пяточке. Оказывается нет, потому что любой желающий купить серебро в Дели поедет на эту улицу и что-то купит в двух-трёх лавках. Процветает дело, а вместе с ним люди.

Вывески магазинов украшений на Дариба Калан

Так и разработчики автопереключателей, это люди, которые работают на наше общее дело. Я заинтересован в автопереключении и вообще люблю автоматику — она освобождает время и даёт возможность более созерцательного образа жизни.

Как-то взаимодействуете с другими разработчиками?

Иногда мы переписываемся. Я выложил ссылки на другие программы автопереключений у нас на сайте, получил несколько писем от разработчиков, которые поблагодарили, что упомянул их.

Можно ли заняться подобным продуктом на глобальном уровне?

Думаю, что можно — там, где сотни тысяч и даже миллионы пользователей, конечно, можно построить бизнес.

У меня нет идеи глобального захвата рынка — если кто-то захочет захватить индийский или китайский рынок — пожалуйста. Но готовьтесь к марафону, потому что бежать придется долго, а потом к вам пристроятся уже местные спортсмены.

Мы оперируем верхушками айсберга. Например, нам кажется, что такого в продаже пирожков на вокзале? А в невидимой части айсберга: кассы, оплата аренды, поиск дешёвых продуктов, чтобы пирожок окупался. И оказывается, что это безумно сложный бизнес, который нам со стороны кажется простым.

Тут так же думают: взял, программу написал и заработал много денег. Поисковую машину, например. «Яндекс» и Google же зарабатывают миллиарды — ну вот сделай поисковик и станешь миллионером.

А вы планируете масштабироваться, привлекать инвестиции?

Недавно мы начали продавать годовую лицензию для Mac — личные ресурсы закончились, их нужно было восполнять. Для пользователей версия для Windows остаётся бесплатной, как я обещал раньше. Если что-то и будет платно, то в Pro-версии: для людей, которые занимаются текстами. Но пока в обозримом будущем таких планов нет.

Я для себя решил следующее: гармонично развиваться, ничего не форсировать, не тратить деньги на рекламу. Пользователи рассказывают друг другу, что есть программа, которая хорошо работает, и она удобная — и таким образом мы растём. Уже за 200 тысяч пользователей за четыре года.

У меня нет целей по созданию глобального продукта с инвестициями. Для меня разработка — самоощущение, повышение качества жизни, а если буду работать по 16 часов в день, это не повышение качества жизни.

Если будете в Лондоне, можете зайти на улицу Jermyn Street, где маленькие магазинчики — парфюмерия, флористы, принадлежности для ванны, обувной магазин.

Они существуют 150 лет и не собираются заходить в каждый универмаг. У них просто не будет возможности поддерживать качество продукта при массовом производстве. Владельцы должны будут кого-то эксплуатировать в Китае и смотреть, чтобы никто не ошибся.

Это же стабильный сценарий развития, который позволяет людям нормально существовать в бизнесе 100 лет, иметь один магазин в центре Лондона и спокойно кормить какое-то количество людей. Такая схема мне очень близка.

Сколько человек сейчас занимается разработкой Caramba?

Занимаюсь я, есть пара-тройка волонтеров, которые помогают это делать.

Аудитория переключателей и новые слова в обиходе

Кто сейчас пользуется переключателями?

Основная аудитория — люди, работающие со сложным текстом. Скажем, технический писатель, который буквально через слово пишет то по-русски, то по-английски.

Сотрудники международных компаний, у которых установлено два языка на компьютере. В Германии живет 1,5 млн соотечественников, использующих немецкий и русский, в Америке и Канаде проживает пара миллионов — у них родственники, с которыми они переписываются на русском.

За эти 20 лет как изменилась аудитория? Например, она стала больше или меньше?

Трудно сказать. Интересно, что изменился состав.

В 2005 году пользователями компьютеров были технари, которые много занимались техникой, читали документацию и инструкцию на английском, было много продвинутых пользователей.

На наших глазах увеличилось общее количество пользователей, но не продвинутых. В результате теперь множество людей вообще не знают, что у программ есть настройки.

Есть люди в возрасте, которые пользовались ПК с Punto или Caramba, потом у них что-то полетело, и они не понимают, почему не переключается автоматически с русского на английский. Они думали, что это сделано на уровне ОС, а не программой — на деле же им купили компьютер, установили софт, они им пользовались. Какие там настройки.

Вы учитываете сленг? Сейчас интернет-жаргон быстро пополняется.

Вот как раз к нам прилетают эти жаргонные слова. Например, долгое время у нас была проблема со словом «ща». «Ща» на английской раскладке — of. По идее, of – более распространенное для английского языка, у нас есть скоринг, который обсчитывает, русское это слово или английское.

Но у нас 95% пользователей русскоговорящих — для «ща» пришлось специально городить огород, чтобы понять, в английском или в русском оно используется. Опять же хорошо, если есть окружение — другие слова в набранном тексте.

А если человек в мессенджере пишет «ща»? Окружения нет. Если человек пишет с заглавной буквы и с восклицательным знаком, с большой вероятностью это русское «Ща!».

Люди думают, что можно написать программу автопереключатель, выложить, и она будет работает десятилетия, но ничего подобного. Я тоже так думал вначале: возьму эталонные корпуса, энциклопедии, словарь Железняка, разобью все на биграммы, сделаю правила на всю жизнь, и всё будет работать, но эти иллюзии развеялись через три месяца.

Язык живой и сленг живой, они мутируют — причем бывает сознательное искажения, а бывают случайные.

Мне прислали ошибки с последних экзаменов факультета журналистики МГУ, и это тоже язык с которым нужно работать и учитывать в языковой модели: «рыца», «поциэнт», «удастса», «врочи», «нез наю», «генирал», «через-чюр», «оррестовать».

Понятно, что «рыца» — это рыться, нет такого сочетания в русском языке, приходится обновлять языковую модель.

Когда я начинал, подошёл к разработке с точки зрения идеального мира, где идеальные люди печатают безошибочные идеальные слова на русском и на английском. Тогда между ними все точно и легко переключаются.

Но мир оказался такой: «рыца», «черезчур», пацыент» и так далее — и это тоже язык, с которым нужно работать и правильно переключать.

Большинство правок связаны с грубой речью?

Нет, такой агрессивности не вижу.

В последней версии правил, которые прилетели от пользователей, появились слова «кнёдль» и «яишко» (яйцо — vc.ru). Кнедлики я знаю по «Похождениям бравого солдата Швейка» и просто потому, что интересовался чешской культурой. Но «яишко»…

Я такого никогда не слышал и сам так не писал. А загуглил: оказывается, есть «рецепт яишка». Это слово вошло в обиход несколько лет назад. Приходит, скорее, неожиданное и смешное.

Как устроен переключатель раскладки и что в нём может появиться нового

Переключатель — завершённый продукт или в нём могут появляться какие-то новые функции? В чем его развитие?

Безусловно есть куда развивать. Например, если писали по-английски, вернулись выше по тексту, увидели слово, которое нужно закавычить, а вместо кавычек вылезла буква «э» из русской раскладки. Это большая головная боль — редактирование смешанного текста, получаем много писем на эту тему.

Или человек написал слово по-русски и захотел поставить точку на английской раскладке, а ему ставится буква «ю». Сейчас думаем, как это исправить.

Это наш принцип в Caramba: где можно что-то исправить и улучшить, мы стараемся делать это каждый день.

У нас есть версия Lab — около 20 тысяч пользователей согласились присылать нам автоматически те исправления, которые они вносят в персональный словарь — исключения, дополнения. Каждый месяц нам прилетает 2-3 тысячи таких слов.

Как с технической стороны реализован анализ текста? Ваш сервис анализирует весь текст, набранный человеком ?

Мы в основном анализируем сочетания букв и слов, допустимые и недопустимые для английского и русского языков. Грубо говоря, мы ловим эти сочетания, видим, что слово не может начинаться с двух букв «ы», даже в якутском языке, а две “ss” могут быть. И когда видим невозможное сочетание для языка, мы просто переключаем его.

Вообще система гибридная, использует много слоев для принятия финального решения. Какие-то из модулей – вероятностные, какие-то – подчиняются правилам. Например блок, определяющий автомобильные номера и капчи. А некоторые модули действительно смотрят на небольшой контекст набора.

Все это происходит строго на компьютере пользователя, внутри программы.

Если хранить в кэше весь текст, который набрал человек, помогло бы это с определением ошибок? Как вы говорили про кавычки или про «ю» вместо точки при английской раскладке.

Всегда возникает вопрос целесообразности и стоимости. Конечно, было бы прекрасно иметь большие куски текста, анализировать их и понимать, в чём конкретный пользователь ошибается, где у него есть опечатки.

Есть опечатки, когда что-то двоится или троится, а есть опечатки, когда у него с разной скоростью срабатывает правая и левая рука, и он разными полушариями путает местами буквы: то, что правой рукой набирается, улетело раньше, чем должно было сработать левой рукой.

Это можно сделать, но это уже уровень научной работы. Честно скажу, такое себе даже большие корпорации не могут себе позволить. В спеллере iPhone можно увидеть чудеса, например, слов, которых нет в русском языке, а ведь это Apple!

К тому же, есть очень важный момент – у программы есть миллисекунды, чтобы принять решение и переключить раскладку. Часто, если мы говорим про Windows, она запущена на слабом железе. Сложная модель тут не подходит, не успеет сработать и будет сажать батарейку ноутбука.

Технологически Caramba как-то изменилась за эти три года? Вы говорили, что улучшением качества занимается нейросеть — она дорабатывается?

Главное, что дает нейросеть, — понимание, в какую сторону переключать.

Сейчас исследуется вопрос, можно ли выбирать, скажем, из трех одновременно установленных языков. Изучаем работу с большим количеством слов в словосочетании, контекстом набора. Также смотрим, возможно ли с нашими текущими познаниями полноценно запускать другие языки.

Появились ли за последнее время технологии, которые могут найти своё применение в Caramba? Например, появилась мощная языковая модель GPT-3, в том числе с адаптацией на русском.

Насчёт GPT-3 очень интересно, в особенности предиктивный набор, но пока это в будущем, на это не хватает времени и сил.

Сейчас самое главное — сделать так, чтобы работали версии для Mac и Windows чётко и без сбоев. Но здесь всегда происходит борьба между тем, что ты сделал, и тем, что пришло извне.

Например, выходит новая версия операционной системы — что-то в ней изменилось: в какой-то важной программе вдруг автопереключение перестаёт работать или она запрещает внутри себя определять, какие клавиши были набраны. Всё нужно исправлять.

Сейчас на подходе Windows 11, и где что там заработает — непонятно. Пользователь-то этого не видит, он просто ставит Caramba и занимается своим делом. Но чтобы она работала, для многих программ, особенно для браузеров, нужно писать специальные сценарии. Недавний пример — в какой-то очередной версии Chrome в поисковой строке начало появляться выделение, в результате чего при конвертации остаётся лишняя буква. И это надо срочно чинить.



Конечно, есть замечательные идеи, которые хочется реализовать, но наваливается рутина. По ту сторону экрана находятся реальные люди, которые пользуются твоей программой, и ошибки переключения задач им неудобны. Прежде, чем делать новые вещи, надо сделать старые вещи так, как предполагается.

Какие новые вещи?

Например, есть проблема — очистка от форматирования. Когда вы что-то копируете из браузера, потом переходите в редактор, и там много дополнительных символов. Это в планах.

Ещё люди просят запоминание языка для каждого приложения — это пока на системном уровне не очень хорошо реализовано.

Ещё то, что связано с двойным Shift и с определением контекста. Например, если в нередактируемом поле в браузере выделено в тексте какое-то слово, то, скажем, двойное нажатие Shift в этом случае не может произвести его конвертацию, но может произвести его поиск в поисковой машине или перевод этого слова на нужный язык. И таких вариантов очень много.

Наша идея в Caramba — построить всё вокруг Shift. Мы решили все завязать на Shift, чтобы человек не вспоминал, какая у него назначена горячая клавиша, и всё было одинаково на Windows и Mac. Клавиша Shift есть на любой клавиатуре, на фиксированном месте.

Иногда думаешь, что делаешь важную доработку. В своё время для Punto я делал расшифровку цифр и превращение их в текст нажатием горячей клавиши. Думал: сейчас сделаю, у нас в стране 5 млн бухгалтеров, и эти бухгалтеры, заполняющие сотни платежек в день, установят себе 5 млн Punto — ничего подобного, так не работает.

Бухгалтеры не ходят в те места, где рассказывают о возможностях компьютерных программ. Иногда какие-то вещи начинают жить, сами просятся наружу, а иногда не срабатывает то, что думаешь: «Было бы отлично».

Когда мы сделали двойное нажатие Shift, первая реакция — все говорили, что это безумно неудобно и уже привыкли переключать через Ctrl или Alt. А потом оказалось, что двойной Shift прижился на тысячах компьютеров.

Вы ориентируетесь на просьбы пользователей или формируете планы по развитию сами?

Пользователь знает, что ему нужно, но не знает что возможно реализовать в будущем. Об этом Стив Джобс говорил. Если бы делали, как хочет пользователь, пределом был бы проигрыватель для кассет, приделанный к iPhone, потому что у кого-то лежит старая коллекция рок-н-ролла, и ему было бы удобно её слушать.

Если хочешь придумать что-то новое, ты должен собрать опыт людей, нащупать проблему и избавиться от неё, а не придумывать. Для этого нужены отзывы пользователей, с 2017 года мы получили и ответили на 11 тысяч писем.

Не будет ли такой ситуации, что Caramba как-то усложнится и вам придётся вернуть тонкие настройки? Или это прям принципиальный момент?

Когда я проектировал Caramba, то понял, что настройки — старый мир: тех, кто что-то настраивает, полтора процента. Они очень требовательные, у них сложные запросы, чтобы программа работала здесь так, а здесь вот так, а там не работала вовсе.

Например, это люди, работающие с пятью языками, которые просят сделать так, чтобы в японском отключалось, а в английском и русском работало, а при переходе на арабский было иначе.

Независимый разработчик это не может обслуживать. Чтобы реализовать запросы таких людей, нужен десяток сотрудников с очень высокими зарплатами.

Поэтому я решил выстроить механизм программы так, чтобы она понимала, как подстраиваться под пользователя его сценарии и не вытаскивать это все наружу.

Автоматика — это когда вся сложность спрятана внутрь. Я очень люблю автонастройки. Передо мной стоит телевизор Sony, можно зайти внутрь, покрутить в настройках цвет, насыщенность. Но я не специалист по цветопередаче и по динамике звука, а у производителей телевизоров люди по 30 лет этим занимаются, они сделали лучшее из возможного.

Дело в том, что вся тема усложнений и настраивания связана у многих людей с психологией. Мне встречаются мнения на форумах или в письмах: «Как это, программа, в которой я ничего не могу настроить?». А зачем человеку настройки? Просто он создает себе иллюзию, что он чем-то управляет. Часто это проблема психологическая.

Однажды мы с женой были в городе Харлем в мишленовском ресторане с одной звездой. Первое, что сделала официантка — поставила соль и перец на самый дальний угол стола: формально они были, но дотянуться до них мы не могли.

Потому что повар вкладывает все свое искусство, создает тонкость вкусов у блюда, а человек механически начинает солить, даже не пробуя. Но если человек на той стороне — супер-шеф, он уже все сделал правильно.

Возвращаясь к тому, что переключателями пользуются только на ПК, Mac. Что делать со смартфонами? Можно ли сделать универсальную клавиатуру, на которой вообще не надо переключаться?

Мы делали такой прототип для iPad. На смартфоне универсальную клавиатуру сложно разместить, там и так буковки маленькие, а по две буквы на кнопку становятся совсем мизерными. На iPad такое решение работает, но людей, которые что-то набирают на планшете, не очень много.

О монетизации

Сколько у вас платных подписчиков?

У нас годовая подписка только для версии на macOS, платят несколько тысяч человек.

В целом у нас всё отлично, продажи идут, ожидания по прибыли оправдались, и она точно позволит продукту развиваться — это самое главное.

При переходе в App Store пришлось столкнуться с разговорами о «пожизненной лицензии», о которой просили некоторые пользователи. Я считаю, что это маркетинговый трюк.

Вы платите один раз и получаете программу, и в договоре написано, что вы являетесь собственниками пожизненно, но при этом вам не гарантируют функционирование этой программы.

То есть, вы купили программу, она может быть у вас на компьютере, вы можете ее запускать, но никто не гарантирует, что через 10 лет она будет работать. Потом заходишь — сайта нет, техподдержка не отвечает. Это такой маркетинговый обман.

Когда вы ввели лицензию на macOS, почувствовали отток пользователей? Я открыл App Store и увидел негативные отзывы, люди не ожидали, что будет платно.

В нашем канале в Telegram я за год предупреждал что версия для macOS однажды станет платной, но люди помнят и видят только то, что им нравится.

Если вы зайдёте в App Store на страничку любого платного приложения, куда угодно, то увидите отзывы: «О, платно, ставлю одну звезду». Просто есть люди, которые принципиально не хотят или не могут ни за что платить. Например, кому-то может быть еще 15 лет, и у него ещё нет карты, нужно, чтобы мама заплатила.

Но оттока пользователей не было.

Часть отзывов на Caramba Switcher в Mac App Store

Одни люди говорят, что с удовольствием заплатят. А есть те, кто пишет: «Как, тонна бабла за вшивый переключатель?». И ты понимаешь, что считал однородной массу пользователей, которая на самом деле неоднородная — введение платности произвело сепарацию.

Представьте, как работать с людьми, для которых 449 рублей — это «тонна бабла». Если у него что-то вдруг что-то будет работать не так, как он себе представляет, можете вообразить дальнейшую переписку с ним?

Поэтому для меня важным элементом ещё со времен Punto до «Яндекса» было разделение на адекватов и неадекватов, и со вторыми я поступаю жёстко. Я не отвечаю за каждый рубль перед начальством и мне хочется общаться с приятными людьми.

Я говорил с людьми из корпораций, которые занимались техподдержкой, спрашивал, есть ли у них психологи. Психологов не было. Тогда я спросил, разделяют ли они как-то людей, ведь некоторые требуют определенного психологического подхода. На что мне говорили: «Мы корпорация, мы должны возиться с любым пользователем».

Независимые разработчики имеют счастливую возможность не возиться со всеми и делать своё пространство гармоничным и красивым. Есть фраза-мем «Каждый клиент важен для нас». Но если честно, это не так. В девятнадцатом веке это называлось «угождение народному самолюбию».

Клиент — это некий идеальный образ, пространство, которое вы должны обслуживать, но свобода должна быть и для клиента, и для создателя продукта.

О современных пользователях интернета

Лучше будет меньше клиентов, но они будут с вами единомышленниками?

Конечно. Вы живете в добром мире, переписываетесь с хорошими людьми, которые понимают ваши шутки, аллюзии на Кафку и Марселя Пруста. Это мир, в котором вы развиваетесь, растёте, он вас стимулирует. А если брать на себя токсичных клиентов, — можно задохнуться и умереть. Поэтому лучше возврат денег.

Получается, благодаря этому подходу вы и не планируете масштабировать Caramba? Чем больше будет база пользователей, тем больше будет не-единомышленников, которые будут скорее мешать развитию продукта, чем помогать?

Естественно. Есть клубный принцип. Например, есть «Либеральный клуб» в Лондоне, но туда нельзя с улицы зайти, даже если у человека в кармане лежит пачка денег. Только в сопровождении участника клуба.

У меня сложилось впечатление, что в интернете активно развивается концепция закрытых клубов. Например, есть сообщество ИТ-специалистов, которые общаются друг с другом и делают платный вход за условный $1, чтобы отсеять лишних.

Это ответ на то количество токсичных людей, хейтеров-неудачников, которое бродят в информационном пространстве и пишут для самоутверждения любую ерунду, что приходит в голову.

Атмосфера в сообществах очень тонкая и настраивается долгое время. Я знаю по Facebook: если кто-то приходит и начинает материться, и если при этом нет модерации, позволяют буллинг и другие вещи — люди просто уходят из сообщества.

Почему тогда модерации не должно быть в софте, в программе, которую я делаю и в которую вкладываю душу? Мне кажется, что в разработке софта можно тоже себе позволить неявную клубную систему.

Когда человек создает продукт, на самом деле он создает пространство, в котором он будет существовать несколько лет. Если он не контролирует процесс создания этого пространства, запускает туда токсичных людей — он просто отравляет себе жизнь.