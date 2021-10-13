Печатали книги в Африке, а теперь владеют «Авито», долей в VK и сервисах по всему миру: что такое Naspers и как он рос Статьи редакции
Подробная столетняя история холдинга, который сейчас охватывает ИТ-проекты от Китая до Бразилии.
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Первые шаги Naspers: издательское дело
12 мая 1915 года в Кейптауне открылась штаб-квартира Nasionale Pers. Компанию основали сторонники Национальной партии Южной Африки, 16 обеспеченных потомков колонистов из Голландии, Дании, Германии — африканеров. Она должна была развивать их культуру и язык африкаанс и выпускать проафриканерские газеты и журналы.
Nasionale Pers начала издавать ежедневную газету на африкаанс — De Burger тиражом 3000 экземпляров. Одними из первых в Южной Африке компания применила краудфандинг для финансирования издания, призвав африканеров покупать её акции по цене ₤1 за штуку.
Но большинство из них были фермерами, редко бывали в крупных городах и среди них «культуры чтения не было», считает военный историк Леопольд Шольц. Поэтому поначалу De Burger существовала на деньги основателей.
Британская администрация подвергала цензуре все выходившие в свет издания. Газете не хватало авторов и было сложно найти оборудование. Однако в 1915 году Nasionale Pers через третьих лиц купила печатные станки у Cape Times, а с 1916 года стала выпускать ежемесячный журнал De Huisgenoot.
Развитию Nasionale Pers препятствовали пробританские издания Argus и Cape Times, выходившие тиражами по 15 тысяч экземпляров в день. Они убеждали своих читателей в том, что компания скоро закроется: против неё было настроено бизнес-сообщество Кейптауна, некоторые фирмы объявили бойкот и не размещали рекламу в изданиях Nasionale Pers в 1917 году.
Но компания продолжала развиваться — она начала выпускать книги. Первые издания на африкаанс появились в 1918 году, на языке коса — в 1922 году. Это были художественные и исторические произведения южноафриканских авторов и переведённая на африкаанс мировая литература.
В это же время Nasionale Pers организовала один из первых в мире книжных клубов — Burgerleeskring. Каждый его участник вносил членский взнос ₤1 в год и получал по книге каждые два месяца. В газете и журнале Nasionale Pers регулярно рекламировали клуб, и его членами стали не только люди, но школы и библиотеки.
Клуб помог Nasionale Pers создать круг людей, читающих на африкаансе. Книжный клуб просуществовал восемь лет, распространил 24 книги и закрылся в 1925 году. По мнению автора книги об истории этого периода Naspers Мюллера, на это было несколько причин:
- Членский взнос был слишком мал, и проект не был коммерчески успешным.
- Для подготовки изданий не хватало квалифицированных переводчиков и авторов.
- Компания не учитывала готовность людей воспринимать сложные произведения.
- Испанский грипп унес жизни нескольких основателей Nasionale Pers.
За первое десятилетие своего развития Nasionale Pers также создала бизнес по изданию учебников на африкаанс и запустила газету Die Volksblad в Блумфонтейне. К 1925 году компания достигла одной из своих целей — африкаанс стал официальным языком Южной Африки наряду с английским и голландским.
Успех и расцвет издательства в ЮАР
С основания Nasionale Pers главным редактором газеты De Burger, а затем и журнала De Huisgenoot был бывший глава консервативной голландской реформатской церкви Даниель Франсуа Малан, сторонник идеи «Африка для белых».
Публичность позволила ему набрать политический вес, и в 1948 году он стал премьер-министром Южной Африки и проводил политику апартеида — расовой дискриминации и сегрегации коренного населения страны.
В тот период De Burger и De Volksblad стали важными южноафриканскими газетами, а Nasionale Pers стала издательством национального масштаба.
Компания сделала акцент на учебные издания:
Nasionale Pers начала выпускать периодику на английском языке.
- В 1965 году вышел журнал Fairlady.
- В 1987 году — семейный журнал You.
- В 1991 году компания приобрела издательство Jonathan Ball Publishers.
- В 1994 году купила южноафриканский филиал HarperCollins.
Несмотря на политику апартеида, Nasionale Pers начала выпускать издания и для темнокожих африканцев.
- В 1977 году приобрела южноафриканского издателя Human & Rousseau.
В 1984 году — компанию Drum Publications и её журналы Drum и True Love & Family, а также газету City Press.
Издания Nasionale Pers распространялись по всей стране.
- В 1970 году компания объединила свои газеты Beeld и Dagbreek в национальную воскресную газету Rapport.
- В 1975 году организовала национальную сеть распространения периодики Nasionale Nuusdistrubeerders.
- В 1979 году запустила книжный клуб на африкаанс Leserskring и англоязычный книжный клуб Leisure Hour для распространения книг.
Хотя журналисты иногда открыто критиковали некоторые решения руководства страны, компания сохраняла связь с Национальной партией. По мнению диссидента Дэвида Роберта Левиса, именно эта связь помогла компании добиться успеха в 1948-1990 годах.
Редакторы Nasionale Pers посещали собрания главного совета партии до 1990 года, когда власти освободили активистов борьбы против апартеида, в том числе Нельсона Манделу. В 1997 году 127 журналистов Nasionale Pers официально извинились за свою роль в продвижении и защите политики апартеида.
Превращение в технологическую компанию
В 80-е годы Nasionale Pers инвестировала в развитие в ЮАР спутникового телевидения, сотовой связи и интернета. В 1984 году в компанию обратился сын южноафриканского фермера и выпускник Колумбийского университета Коос Беккер.
Он хотел создать в ЮАР платное телевидение аналогичное HBO и представил свою идею генеральному директору Nasionale Pers Тону Вослоо. Через год они вместе основали M-Net.
Коос занял пост генерального директора новой компании, акционерами которой стали Nasionale Pers и несколько других южноафриканских издательских групп, включая Argus, Times Media и Perskor.
Власти ЮАР разрешили M-Net транслировать только развлекательные программы. Компания провела свой первый эфир в 1986 году. Уже спустя три года она стала прибыльным бизнесом, а в 1990 году разместила акции на фондовой бирже Йоханнесбурга.
В 1993 году M-Net разделили на две — спутниковый телеканал M-Net и MIH. Последняя взяла на себя управление абонентами, сотовую связь и международное вещание группы.
В 1997 году компания MIH создала поставщика интернет-услуг — M-Web Holdings. С его запуском Nasionale Pers стала крупным игроком на южноафриканском интернет-рынке.
Чтобы показать, что компания теперь занимается не только издательским бизнесом, в 1998 году её официально переименовали в Naspers. Но она продолжала развивать СМИ и в том же году запустила Media24: туда входили сайты pages24.com, news24.com, fin24.com, а также интернет-магазин книг Kalahari.net.
В 1999 году Naspers купила 49% акций разработчика образовательного ПО EvaluNet. Вместе с другими активами компании в этой области он стал основой Educor Holdings Limited — южноафриканского образовательного онлайн-сервиса.
Международная экспансия и сделка с Tencent
Став генеральным директором Naspers, Коос Беккер не только расширил присутствие M-Net на территории Африки, но обеспечил выход компании за пределы континента.
- В 1995 году в Греции и на Кипре Naspers запустила платное телевидение NetMed.
- В 1996 году купила 50% акций британской Touchline Media, выпускающей фильмы и телевизионные программы.
- В 1997 году приобрела 31% ведущей тайской компании платного телевидения United Broadcasting Corporation (UBC).
- В 1999 году MIH купила 80% акций провайдера интерактивного телевидения OpenTV.
Naspers открывала в разных регионах компании и нанимала иностранных сотрудников, пытаясь построить аналоги M-Web.
В 1995-2013 годах, расширяя свое присутствие в мире, Naspers совершила более 20 сделок. Компания из медмагруппы превратилась в ИТ-компанию и инвестора в технологические проекты.
Китай
Выход на восточные рынки сначала обернулся провалами. По словам Беккера, Naspers «стала жертвой собственной глупости» в попытке навязать южноафриканскую или западную модель ведения бизнеса при освоении азиатского рынка.
Китайский бизнес спасла встреча Беккера с двумя основателями Tencent в 2000 году. Компания тогда была убыточной, но запустила мессенджер с OICQ (Open ICQ), который быстро набирал подписчиков. Naspers поверила в успех и в 2001 годуза $32 млн купила 46,5% акций Tencent.
Tencent разместилась на Гонконгской фондовой бирже в 2004 году. К 2010 году она стала самой большой интернет-компанией по капитализации на китайском рынке и третьей в мире, а к сентябрю 2013 года благодаря WeChat достигла $100 млрд и догнала Facebook.
Nasers вложилась в ещё одну китайскую компанию: в 2003 году приобрела 9,9% акций китайской Beijing Media Corporation за $36,1 млн. Она продаёт рекламные площади в официальной газете комитета Коммунистического союза молодежи в Пекине Beijing Youth Daily, выпускает и распространяет периодику.
Китайский опыт помог компании изменить стратегию: она перестала везде строить бизнес с нуля, а начала инвестировать в каждой стране в местные ИТ-компании.
Латинская Америка
- В 2006 году Naspers приобрела 30% акций крупного бразильского издателя Editora Abril за $422 млн.
- В 2008 году — 49% акций бразильского мобильного оператора Compera nTime. Она также работает в Мексике и других странах Латинской Америки под брендом Movile.
- В 2009 году Naspers за $342 млн купила 91% акций BuscaPé, поставщика систем сравнения цен и товаров Microsoft, Globo, Abril и других.
Европейский Союз
- В 2007 году Naspers купила 50,05% акций польского мессенджера Gadu-Gadu, оценив компанию в $155 млн.
- В 2008 году — Tradus, платформу для онлайн-аукционов и интернет-порталов в Центральной и Восточной Европе за ₤946 млн.
- В июле 2012 года — за $83 млн 70% акций eMAG, одного из крупнейших сайтов электронной коммерции в Румынии. Naspers также владеет PayU Romania, онлайн-платформами autovit.ro, mercador.ro, compari.ro и Fashion Days в стране.
- В 2015 году Naspers за $170 млн приобрела 79% акций Netretail, интернет-магазина с операциями в Чехии, Польше, Венгрии, Словакии и Словении.
Россия
- В 2007 году Naspers приобрела 32,6% акций Mail.ru Group за $191 млн, в 2008 году увеличила свою долю до 46,2%.
- В 2010 году купила 28,7% российского инвестиционного фонда Digital Sky Technologies и передала ей 39,3% своих акций MRG.
- В 2013 году Naspers договорилась с акционерами «Авито» объединить сервис с российскими площадки OLX и Slando, которыми она владела. Тогда Naspers вложила в сервис $50 млн в обмен на 17,4%.
- В 2015 году купила за $1,2 млрд еще 50,5% акций площадки. В 2019 году Naspers докупила 29,6% за $1,16 млрд и стала владельцем 99,6% акций «Авито».
Сингапур
В 2008 году Naspers приобрела за $10 млн 25% акций BuzzCity, мобильной медиа-компании, предоставляющей доступ к глобальной рекламной сети в мобильном интернете для брендов и агентств. В 2009 году Naspers увеличила свою долю в BuzzCity, купив акции у Exploit Technologies за $1 млн.
Ближний Восток
В 2012 году Naspers приобрела долю в двух дубайских компаниях: ведущей фирме по электронным платежам региона Cash и портале электронной коммерции Souq. По оценке Arabian Business стоимость сделки составила $40 млн.
Влияние успеха Tencent
Стратегия Naspers по диверсификации и уходу от традиционных СМИ была продумана — Беккер был уверен в том, что «довольно скоро интернет станет крупнейшим источником выручки». В первом полугодии 2012 года онлайн-проекты принесли 41% выручки группы и почти догнали платное телевидение — 42%. Печать отставала — всего 17%.
В 2013 году 80% стоимости акций Naspers была основана на их доле в Tencent, ещё 10% — в Mail.ru Group. Это означало, что вся остальная деятельность компании оценивалась всего в 10% от общей стоимости акций. Успех Tencent поставил Naspers в неоднозначную ситуацию: теперь компания практически зависела от одного актива.
По словам гендиректора Naspers Боба ван Дейка, решение этого вопроса стало приоритетом для компании. Поэтому она вкладывает в разные компании и направления: за 20 лет с момента покупки доли в Tencent в 2001 году инвестировала в 39 проектов, вывела на биржу 12 компаний и купила 13 организаций.
C 2009 года компания активно вкладывала в сегмент электронной коммерции. За десять лет Naspers инвестировала более $1,5 млрд в бразильские, турецкие, индийские и другие стартапы в этой области.
Но не всегда компания вкладывала успешно: в первом полугодии 2012 года Naspers потратила $120 млн на развитие электронной коммерции, что привело к убыткам в размере $92 млн. Инвесторы засомневались в эффективности управления новым направлением и его рентабельности.
Топ-менеджменту Naspers приходилось оправдываться перед акционерами.
Для того, чтобы сбалансировать финансовую ситуацию и привлечь дополнительные средства, Naspers решила избавиться от небольших пакетов акций Tencent.
- В 2018 году Naspers продала 2% своей доли за $9,8 млрд. Акции компании упали на 4,45%, акции Tencent — на 7,8%. Последняя в результате потеряла $24 млрд рыночной стоимости.
- Официально Naspers заявила, что сократила свою долю в Tencent до 31,2%, чтобы укрепить свое финансовое положение.
- В апреле 2021 года Naspers продала 2% акций Tencent за $15 млрд, снизив свою долю до 28,9%.
Перевод части активов из ЮАР в Амстердам
До 2019 года ещё одна причина недооценки Naspers заключалась в том, что акции компании торговались на фондовой бирже в Йоханнесбурге, а южноафриканская валюта, рэнд, одна из самых волатильных валют в мире. Одного валютного риска достаточно, чтобы отпугнуть многих инвесторов.
Для решения этой проблемы Naspers провёл в 2019 году полную реструктуризацию бизнеса. Она создала новую компанию под названием Prosus, куда вошли все интернет-проекты Naspers, включая доля в Tencent.
Prosus разместила 27% акций на бирже Euronext в Амстердаме в сентябре 2019 года. В первый день торгов акции взлетели на 30% до $136 млрд, и она сразу стала одной из крупнейших технологических компаний Европы.
Однако диверсификация и реструктуризация не решили проблему. В феврале 2020 года рыночная капитализация Tencent составила $510,4 млрд, а значит акции, которыми владела Prosus, должны были стоить около $158,7 млрд.
Но сама Prosus стоила $126,7 млрд: доля в Tencent по-прежнему была больше, чем стоимость всей компании. В 2020 году проблема обострилась, когда вызванное коронавирусом ралли акций технологических компаний повысило оценку Tencent.
В 2021 году стоимость доли в Tencent превысила рыночную капитализацию Naspers более чем на $100 млрд. По мнению аналитиков, эта ситуация поставила руководителей компании перед загадкой: как получить прибыль для акционеров, не обналичивая одну из самых успешных технологических компаний в мире.
В мае 2021 года компания решила выпустить новые акции для покупки до 45,4% Naspers в рамках сделки по обмену акциями. Цель сделки — переместить большую часть доли Naspers в Tencent из Йоханнесбурга в Амстердам. Это должно было сократить разрыв между стоимостью самой Naspers и ее доли в Tencent, потому что акции Prosus выше оценены, чем Naspers.
12 июля Naspers объявила, что Prosus заплатит до $144 млн. комиссионных за покупку пакета акций Naspers. Некоторые инвесторы компании были недовольны такими расходами: cумма комиссионных превышала свободный денежный поток Prosus за год и почти в три раза больше, чем Naspers заплатил в 2019 году за листинг Prosus на Амстердамской фондовой бирже.
В августе Naspers и Prosus заявили, что они завершили сделку по обмену акциями и перевели контрольный пакет своих международных активов в Амстердам. Рынок отреагировал — рыночная капитализация Naspers с февраля 2021 года снизилась на $39,3 млрд и в октябре 2021 года составила $72,1 млрд.
В 2021 году Naspers продолжает диверсифицироваться и инвестировать в онлайн-объявления, доставку еды и финтех-проекты в разных регионах мира. Именно эти сферы компания определила для себя как перспективные.
В начале августа 2021 года она инвестировала в южноафриканские проекты:
- $2,38 млн в цифровую платформу краткосрочного страхования Ctrl.
- $8,4 млн в онлайн-страховую компанию Naked Insurance.
31 августа 2021 года компания за $4,7 млрд приобрела индийский сервис онлайн-платежей BillDesk. Naspers планирует объединить его со своим глобальным финтех-бизнесом PayU, который уже имеет сильные позиции в Индии.
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