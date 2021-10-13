Подробная столетняя история холдинга, который сейчас охватывает ИТ-проекты от Китая до Бразилии.

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Первые шаги Naspers: издательское дело

12 мая 1915 года в Кейптауне открылась штаб-квартира Nasionale Pers. Компанию основали сторонники Национальной партии Южной Африки, 16 обеспеченных потомков колонистов из Голландии, Дании, Германии — африканеров. Она должна была развивать их культуру и язык африкаанс и выпускать проафриканерские газеты и журналы. Nasionale Pers начала издавать ежедневную газету на африкаанс — De Burger тиражом 3000 экземпляров. Одними из первых в Южной Африке компания применила краудфандинг для финансирования издания, призвав африканеров покупать её акции по цене ₤1 за штуку.

Газета De Burger Naspers

Но большинство из них были фермерами, редко бывали в крупных городах и среди них «культуры чтения не было», считает военный историк Леопольд Шольц. Поэтому поначалу De Burger существовала на деньги основателей.

Британская администрация подвергала цензуре все выходившие в свет издания. Газете не хватало авторов и было сложно найти оборудование. Однако в 1915 году Nasionale Pers через третьих лиц купила печатные станки у Cape Times, а с 1916 года стала выпускать ежемесячный журнал De Huisgenoot.

Развитию Nasionale Pers препятствовали пробританские издания Argus и Cape Times, выходившие тиражами по 15 тысяч экземпляров в день. Они убеждали своих читателей в том, что компания скоро закроется: против неё было настроено бизнес-сообщество Кейптауна, некоторые фирмы объявили бойкот и не размещали рекламу в изданиях Nasionale Pers в 1917 году.

Но компания продолжала развиваться — она начала выпускать книги. Первые издания на африкаанс появились в 1918 году, на языке коса — в 1922 году. Это были художественные и исторические произведения южноафриканских авторов и переведённая на африкаанс мировая литература.

Каталог Die Burger-Leeskring Архив Университета Претория

В это же время Nasionale Pers организовала один из первых в мире книжных клубов — Burgerleeskring. Каждый его участник вносил членский взнос ₤1 в год и получал по книге каждые два месяца. В газете и журнале Nasionale Pers регулярно рекламировали клуб, и его членами стали не только люди, но школы и библиотеки.

Клуб помог Nasionale Pers создать круг людей, читающих на африкаансе. Книжный клуб просуществовал восемь лет, распространил 24 книги и закрылся в 1925 году. По мнению автора книги об истории этого периода Naspers Мюллера, на это было несколько причин:

Членский взнос был слишком мал, и проект не был коммерчески успешным.

Для подготовки изданий не хватало квалифицированных переводчиков и авторов.

Компания не учитывала готовность людей воспринимать сложные произведения.

Испанский грипп унес жизни нескольких основателей Nasionale Pers.

За первое десятилетие своего развития Nasionale Pers также создала бизнес по изданию учебников на африкаанс и запустила газету Die Volksblad в Блумфонтейне. К 1925 году компания достигла одной из своих целей — африкаанс стал официальным языком Южной Африки наряду с английским и голландским.

Успех и расцвет издательства в ЮАР

С основания Nasionale Pers главным редактором газеты De Burger, а затем и журнала De Huisgenoot был бывший глава консервативной голландской реформатской церкви Даниель Франсуа Малан, сторонник идеи «Африка для белых».

Публичность позволила ему набрать политический вес, и в 1948 году он стал премьер-министром Южной Африки и проводил политику апартеида — расовой дискриминации и сегрегации коренного населения страны.

В тот период De Burger и De Volksblad стали важными южноафриканскими газетами, а Nasionale Pers стала издательством национального масштаба.

Компания сделала акцент на учебные издания:

В 1963 году создала подразделение Nasou, которое выпустило 12 томов «Стандартной энциклопедии Южной Африки» на африкаанс.

В 1986 году приобрела издательство учебной литературы и сеть магазинов JL van Schaik, а годом позже перезапустила свои магазины Nasionale Boekhandel под именем Van Schaik.



Nasionale Pers начала выпускать периодику на английском языке.

В 1965 году вышел журнал Fairlady.

В 1987 году — семейный журнал You.

В 1991 году компания приобрела издательство Jonathan Ball Publishers.

В 1994 году купила южноафриканский филиал HarperCollins.

Несмотря на политику апартеида, Nasionale Pers начала выпускать издания и для темнокожих африканцев.

В 1977 году приобрела южноафриканского издателя Human & Rousseau.

В 1984 году — компанию Drum Publications и её журналы Drum и True Love & Family, а также газету City Press.

Журнал Drum Рinterest

Издания Nasionale Pers распространялись по всей стране.

В 1970 году компания объединила свои газеты Beeld и Dagbreek в национальную воскресную газету Rapport.

В 1975 году организовала национальную сеть распространения периодики Nasionale Nuusdistrubeerders.

В 1979 году запустила книжный клуб на африкаанс Leserskring и англоязычный книжный клуб Leisure Hour для распространения книг.

Хотя журналисты иногда открыто критиковали некоторые решения руководства страны, компания сохраняла связь с Национальной партией. По мнению диссидента Дэвида Роберта Левиса, именно эта связь помогла компании добиться успеха в 1948-1990 годах.

Редакторы Nasionale Pers посещали собрания главного совета партии до 1990 года, когда власти освободили активистов борьбы против апартеида, в том числе Нельсона Манделу. В 1997 году 127 журналистов Nasionale Pers официально извинились за свою роль в продвижении и защите политики апартеида.

Превращение в технологическую компанию

В 80-е годы Nasionale Pers инвестировала в развитие в ЮАР спутникового телевидения, сотовой связи и интернета. В 1984 году в компанию обратился сын южноафриканского фермера и выпускник Колумбийского университета Коос Беккер.

Он хотел создать в ЮАР платное телевидение аналогичное HBO и представил свою идею генеральному директору Nasionale Pers Тону Вослоо. Через год они вместе основали M-Net.

Коос Беккер с режиссером Джейми Уйсом и генеральным директором Naspers Тоном Вослоо Founderssauce

Коос занял пост генерального директора новой компании, акционерами которой стали Nasionale Pers и несколько других южноафриканских издательских групп, включая Argus, Times Media и Perskor.

Я занимался политическим лоббированием, чтобы получить телевизионную лицензию, а Коос проделал всю тяжелую работу, чтобы сделать первую в Африке станцию жизнеспособной. Тон Вослоо бывший гендиректор Nasionale Pers

Власти ЮАР разрешили M-Net транслировать только развлекательные программы. Компания провела свой первый эфир в 1986 году. Уже спустя три года она стала прибыльным бизнесом, а в 1990 году разместила акции на фондовой бирже Йоханнесбурга.

В 1993 году M-Net разделили на две — спутниковый телеканал M-Net и MIH. Последняя взяла на себя управление абонентами, сотовую связь и международное вещание группы.

12 сентября 1994 года Nasionale Pers вышла на биржу Йоханнесбурга. В 1996 году Коос Беккер занял пост генерального директора компании.

В 1997 году компания MIH создала поставщика интернет-услуг — M-Web Holdings. С его запуском Nasionale Pers стала крупным игроком на южноафриканском интернет-рынке.

Чтобы показать, что компания теперь занимается не только издательским бизнесом, в 1998 году её официально переименовали в Naspers. Но она продолжала развивать СМИ и в том же году запустила Media24: туда входили сайты pages24.com, news24.com, fin24.com, а также интернет-магазин книг Kalahari.net.

Бренд Media24 WSJ

В 1999 году Naspers купила 49% акций разработчика образовательного ПО EvaluNet. Вместе с другими активами компании в этой области он стал основой Educor Holdings Limited — южноафриканского образовательного онлайн-сервиса.

Международная экспансия и сделка с Tencent

Став генеральным директором Naspers, Коос Беккер не только расширил присутствие M-Net на территории Африки, но обеспечил выход компании за пределы континента.

Коос Беккер, генеральный директор Naspers в 1996-2014 годах Business Day

В 1995 году в Греции и на Кипре Naspers запустила платное телевидение NetMed.

В 1996 году купила 50% акций британской Touchline Media, выпускающей фильмы и телевизионные программы.

В 1997 году приобрела 31% ведущей тайской компании платного телевидения United Broadcasting Corporation (UBC).

В 1999 году MIH купила 80% акций провайдера интерактивного телевидения OpenTV.

Naspers открывала в разных регионах компании и нанимала иностранных сотрудников, пытаясь построить аналоги M-Web.

В 1995-2013 годах, расширяя свое присутствие в мире, Naspers совершила более 20 сделок. Компания из медмагруппы превратилась в ИТ-компанию и инвестора в технологические проекты.

Китай

Выход на восточные рынки сначала обернулся провалами. По словам Беккера, Naspers «стала жертвой собственной глупости» в попытке навязать южноафриканскую или западную модель ведения бизнеса при освоении азиатского рынка.

Китайский бизнес спасла встреча Беккера с двумя основателями Tencent в 2000 году. Компания тогда была убыточной, но запустила мессенджер с OICQ (Open ICQ), который быстро набирал подписчиков. Naspers поверила в успех и в 2001 годуза $32 млн купила 46,5% акций Tencent.

WeChat — самый популярный в Китае мессенджер WSJ

Tencent разместилась на Гонконгской фондовой бирже в 2004 году. К 2010 году она стала самой большой интернет-компанией по капитализации на китайском рынке и третьей в мире, а к сентябрю 2013 года благодаря WeChat достигла $100 млрд и догнала Facebook.

Благодаря успеху Tencent росли и акции Naspers: на 80% в 2013 году — до $40 млрд.

Nasers вложилась в ещё одну китайскую компанию: в 2003 году приобрела 9,9% акций китайской Beijing Media Corporation за $36,1 млн. Она продаёт рекламные площади в официальной газете комитета Коммунистического союза молодежи в Пекине Beijing Youth Daily, выпускает и распространяет периодику.

Китайский опыт помог компании изменить стратегию: она перестала везде строить бизнес с нуля, а начала инвестировать в каждой стране в местные ИТ-компании.

Самый большой урок, который мы усвоили, заключается в том, что вы инвестируете не в продукт и не в отчёт о прибылях и убытках. Вы инвестируете в местную команду. Теперь мы находим лучшие местные команды, людей, которым можем доверять, а затем делаем все возможное, чтобы их поддержать. Энтони Ру гендиректор MIH

Латинская Америка

В 2006 году Naspers приобрела 30% акций крупного бразильского издателя Editora Abril за $422 млн.

В 2008 году — 49% акций бразильского мобильного оператора Compera nTime. Она также работает в Мексике и других странах Латинской Америки под брендом Movile.

В 2009 году Naspers за $342 млн купила 91% акций BuscaPé, поставщика систем сравнения цен и товаров Microsoft, Globo, Abril и других.

Европейский Союз

В 2007 году Naspers купила 50,05% акций польского мессенджера Gadu-Gadu, оценив компанию в $155 млн.

В 2008 году — Tradus, платформу для онлайн-аукционов и интернет-порталов в Центральной и Восточной Европе за ₤946 млн.

В июле 2012 года — за $83 млн 70% акций eMAG, одного из крупнейших сайтов электронной коммерции в Румынии. Naspers также владеет PayU Romania, онлайн-платформами autovit.ro, mercador.ro, compari.ro и Fashion Days в стране.

В 2015 году Naspers за $170 млн приобрела 79% акций Netretail, интернет-магазина с операциями в Чехии, Польше, Венгрии, Словакии и Словении.



Россия

В 2007 году Naspers приобрела 32,6% акций Mail.ru Group за $191 млн, в 2008 году увеличила свою долю до 46,2%.

В 2010 году купила 28,7% российского инвестиционного фонда Digital Sky Technologies и передала ей 39,3% своих акций MRG.

В 2013 году Naspers договорилась с акционерами «Авито» объединить сервис с российскими площадки OLX и Slando, которыми она владела. Тогда Naspers вложила в сервис $50 млн в обмен на 17,4%.



В 2015 году купила за $1,2 млрд еще 50,5% акций площадки. В 2019 году Naspers докупила 29,6% за $1,16 млрд и стала владельцем 99,6% акций «Авито».



Avito принадлежит Naspers Ведомости

Сингапур

В 2008 году Naspers приобрела за $10 млн 25% акций BuzzCity, мобильной медиа-компании, предоставляющей доступ к глобальной рекламной сети в мобильном интернете для брендов и агентств. В 2009 году Naspers увеличила свою долю в BuzzCity, купив акции у Exploit Technologies за $1 млн.

Ближний Восток

В 2012 году Naspers приобрела долю в двух дубайских компаниях: ведущей фирме по электронным платежам региона Cash и портале электронной коммерции Souq. По оценке Arabian Business стоимость сделки составила $40 млн.

Влияние успеха Tencent

Стратегия Naspers по диверсификации и уходу от традиционных СМИ была продумана — Беккер был уверен в том, что «довольно скоро интернет станет крупнейшим источником выручки». В первом полугодии 2012 года онлайн-проекты принесли 41% выручки группы и почти догнали платное телевидение — 42%. Печать отставала — всего 17%.

В 2013 году 80% стоимости акций Naspers была основана на их доле в Tencent, ещё 10% — в Mail.ru Group. Это означало, что вся остальная деятельность компании оценивалась всего в 10% от общей стоимости акций. Успех Tencent поставил Naspers в неоднозначную ситуацию: теперь компания практически зависела от одного актива.

По словам гендиректора Naspers Боба ван Дейка, решение этого вопроса стало приоритетом для компании. Поэтому она вкладывает в разные компании и направления: за 20 лет с момента покупки доли в Tencent в 2001 году инвестировала в 39 проектов, вывела на биржу 12 компаний и купила 13 организаций.

C 2009 года компания активно вкладывала в сегмент электронной коммерции. За десять лет Naspers инвестировала более $1,5 млрд в бразильские, турецкие, индийские и другие стартапы в этой области.

Инвестиционная активность Naspers в сегменте электронной коммерции Источник: bjornjeffery.com

Naspers приобрела очень хороший пул компаний для долгосрочного роста в странах, где электронная коммерция находится на очень ранней стадии жизненного цикла. Ясно, что цель заключалась в том, чтобы стать влиятельными игроками по мере того, как сектор начнёт созревать. Кевин Маттисон старший аналитик Avior Research

Но не всегда компания вкладывала успешно: в первом полугодии 2012 года Naspers потратила $120 млн на развитие электронной коммерции, что привело к убыткам в размере $92 млн. Инвесторы засомневались в эффективности управления новым направлением и его рентабельности.

Топ-менеджменту Naspers приходилось оправдываться перед акционерами.

Предположение о том, что Tencent зарабатывает деньги, а другие предприятия Naspers убыточны, является «неграмотным», поскольку прибыльность не точно отражает стоимость бизнеса. Amazon, например, временами приносил убытки. Связи между краткосрочной прибыльностью и стоимостью просто нет. Коос Беккер председатель совета директоров Naspers

Для того, чтобы сбалансировать финансовую ситуацию и привлечь дополнительные средства, Naspers решила избавиться от небольших пакетов акций Tencent.

В 2018 году Naspers продала 2% своей доли за $9,8 млрд. Акции компании упали на 4,45%, акции Tencent — на 7,8%. Последняя в результате потеряла $24 млрд рыночной стоимости.

Официально Naspers заявила, что сократила свою долю в Tencent до 31,2%, чтобы укрепить свое финансовое положение.

В апреле 2021 года Naspers продала 2% акций Tencent за $15 млрд, снизив свою долю до 28,9%.



Перевод части активов из ЮАР в Амстердам

До 2019 года ещё одна причина недооценки Naspers заключалась в том, что акции компании торговались на фондовой бирже в Йоханнесбурге, а южноафриканская валюта, рэнд, одна из самых волатильных валют в мире. Одного валютного риска достаточно, чтобы отпугнуть многих инвесторов.

Для решения этой проблемы Naspers провёл в 2019 году полную реструктуризацию бизнеса. Она создала новую компанию под названием Prosus, куда вошли все интернет-проекты Naspers, включая доля в Tencent.

Prosus разместила 27% акций на бирже Euronext в Амстердаме в сентябре 2019 года. В первый день торгов акции взлетели на 30% до $136 млрд, и она сразу стала одной из крупнейших технологических компаний Европы.

Размещение Prosus на Euronext Amsterdam Reuters

Однако диверсификация и реструктуризация не решили проблему. В феврале 2020 года рыночная капитализация Tencent составила $510,4 млрд, а значит акции, которыми владела Prosus, должны были стоить около $158,7 млрд.

Но сама Prosus стоила $126,7 млрд: доля в Tencent по-прежнему была больше, чем стоимость всей компании . В 2020 году проблема обострилась, когда вызванное коронавирусом ралли акций технологических компаний повысило оценку Tencent.

В 2021 году стоимость доли в Tencent превысила рыночную капитализацию Naspers более чем на $100 млрд. По мнению аналитиков, эта ситуация поставила руководителей компании перед загадкой: как получить прибыль для акционеров, не обналичивая одну из самых успешных технологических компаний в мире.

В мае 2021 года компания решила выпустить новые акции для покупки до 45,4% Naspers в рамках сделки по обмену акциями. Цель сделки — переместить большую часть доли Naspers в Tencent из Йоханнесбурга в Амстердам. Это должно было сократить разрыв между стоимостью самой Naspers и ее доли в Tencent, потому что акции Prosus выше оценены, чем Naspers.

12 июля Naspers объявила, что Prosus заплатит до $144 млн. комиссионных за покупку пакета акций Naspers. Некоторые инвесторы компании были недовольны такими расходами: cумма комиссионных превышала свободный денежный поток Prosus за год и почти в три раза больше, чем Naspers заплатил в 2019 году за листинг Prosus на Амстердамской фондовой бирже.

В августе Naspers и Prosus заявили, что они завершили сделку по обмену акциями и перевели контрольный пакет своих международных активов в Амстердам. Рынок отреагировал — рыночная капитализация Naspers с февраля 2021 года снизилась на $39,3 млрд и в октябре 2021 года составила $72,1 млрд.

Я не думаю, что есть хоть один топ-менеджер на уровне группы, который не участвовал бы в обдумывании этой проблемы недооцененности и работе над ней. Мы рассматриваем более 10 идей по сокращению разрыва в оценке. Бэзил Сгурдос Финансовый директор Naspers

В 2021 году Naspers продолжает диверсифицироваться и инвестировать в онлайн-объявления, доставку еды и финтех-проекты в разных регионах мира. Именно эти сферы компания определила для себя как перспективные.

К началу 2020 года Naspers работала в восьми сегментах рынка. Источник: bjornjeffery.com

В начале августа 2021 года она инвестировала в южноафриканские проекты:

$2,38 млн в цифровую платформу краткосрочного страхования Ctrl.

$8,4 млн в онлайн-страховую компанию Naked Insurance.

