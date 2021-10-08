«Важно, чтобы был выбор»: сооснователь Basecamp одобрил предустановку «Яндекса» и порассуждал о разработчиках из СНГ Статьи редакции
Разработчик из Узбекистана Влад Тен поговорил с создателем фреймворка Ruby on Rails и сооснователем системы управления проектами Basecamp Дэвидом Хейнемейер Хэнссоном.
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Ханссон рассказал, что американской компании может быть сложно работать с разработчиками из СНГ из-за разных часовых поясов. Некоторым разработчикам Basecamp, например, из Австралии, приходилось работать посреди ночи, но это «очень вредно». Это проблема накладывает много ограничений, заключил Ханссон.
Кроме того, сложности бывают из-за санкций, заявил предприниматель. Он не уточнил, о каких именно сложностях идёт речь.
Интервьюер спросил, слышал ли Ханссон миф о том, что разработчики из СНГ «классные» и все хотят нанять их. Предприниматель с таким мнением не сталкивался.
Жесткий контроль и проверка может решить такие проблемы, считает Ханссон. Кроме того, некоторыми компаниями руководят программисты и инженеры, и они не покупают «дешёвых сеньоров», добавил предприниматель.
Ханссон рассказал, что слышал другой миф — что во многих странах СНГ очень сильная академическая математическая подготовка. Он посоветовал компаниям, которые занимаются научной работой в ИТ, искать «таланты» в СНГ.
Предустановка «Яндекса» — хороший пример для антимонопольных органов
Тен спросил Ханссона, знает ли он крупные компании из СНГ и перечислил «Тинькофф», Avito и «Яндекс». Предприниматель заявил, что знает только последнюю.
«Не совсем здоровая из-за некоторых вмешательств государства», — отметил интервьюер. Ханссон подтвердил, что с антимонопольными органами есть «и другие сложности».
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