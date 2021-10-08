Я услышал о «Яндексе» или вспомнил о нём из-за обсуждения антимонопольного законодательства. Говорили, что «Яндекс» в России предустанавливается. Когда вы устанавливаете новый Android, вы можете выбрать, какую поисковую систему хотите использовать. И «Яндекс» в России — один из вариантов.

Я думаю, что это вдохновило некоторые антимонопольные усилия в остальном мире. Важно, чтобы у нас был выбор. Важно и то, что это сработало: многие россияне действительно выбрали «Яндекс», и поисковик обогнал Google.

Это та возможность, которая нам нужна: потребители, имея возможность выбора, действительно выберут что-то вроде «Яндекса» вместо Google. Это та история успеха, на которую опирается антимонопольное право.

Поэтому я надеюсь, что это одно из тех вмешательств, на которые смотрят другие страны и говорят: «Помните, в России заставили Android предлагать "Яндекс" наряду с Googlе, и "Яндекс" остановил своё падение и теперь это сильная здоровая местная компания? Да, мы тоже должны так сделать».