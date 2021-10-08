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Истории
Лиана Липанова

«Важно, чтобы был выбор»: сооснователь Basecamp одобрил предустановку «Яндекса» и порассуждал о разработчиках из СНГ Статьи редакции

Разработчик из Узбекистана Влад Тен поговорил с создателем фреймворка Ruby on Rails и сооснователем системы управления проектами Basecamp Дэвидом Хейнемейер Хэнссоном.

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Заказчики не могут оценить результат, поэтому джунов нанимают на зарплату сеньоров

Ханссон рассказал, что американской компании может быть сложно работать с разработчиками из СНГ из-за разных часовых поясов. Некоторым разработчикам Basecamp, например, из Австралии, приходилось работать посреди ночи, но это «очень вредно». Это проблема накладывает много ограничений, заключил Ханссон.

Кроме того, сложности бывают из-за санкций, заявил предприниматель. Он не уточнил, о каких именно сложностях идёт речь.

Интервьюер спросил, слышал ли Ханссон миф о том, что разработчики из СНГ «классные» и все хотят нанять их. Предприниматель с таким мнением не сталкивался.

В СНГ сложился такой миф потому, что в наших странах очень низкие зарплаты. Поэтому очень многие компании нанимают локальных разработчиков, а потом продают их на аутсорс в западные компании за большие деньги. И часто такие компании нанимают джунов или стажеров и продают их как сеньоров или мидлов. И эти разработчики действительно получают работу: ходят на митинги, закрывают задачи.

Влад Тен

Думаю, что дело в том, что большинство людей не знают, что покупают. Они не имеют представления о качестве того, что было произведено, поэтому они не могут отличить джуниора от сеньора.

Они просто видят результат и не могут сказать, как он сделан: что код дерьмовый, или выполнение занимает слишком много времени, или что скоро всё сломается.

Давид Хейнемейер Ханссон

Жесткий контроль и проверка может решить такие проблемы, считает Ханссон. Кроме того, некоторыми компаниями руководят программисты и инженеры, и они не покупают «дешёвых сеньоров», добавил предприниматель.

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Ханссон рассказал, что слышал другой миф — что во многих странах СНГ очень сильная академическая математическая подготовка. Он посоветовал компаниям, которые занимаются научной работой в ИТ, искать «таланты» в СНГ.

Предустановка «Яндекса» — хороший пример для антимонопольных органов

Тен спросил Ханссона, знает ли он крупные компании из СНГ и перечислил «Тинькофф», Avito и «Яндекс». Предприниматель заявил, что знает только последнюю.

Я услышал о «Яндексе» или вспомнил о нём из-за обсуждения антимонопольного законодательства. Говорили, что «Яндекс» в России предустанавливается. Когда вы устанавливаете новый Android, вы можете выбрать, какую поисковую систему хотите использовать. И «Яндекс» в России — один из вариантов.

Я думаю, что это вдохновило некоторые антимонопольные усилия в остальном мире. Важно, чтобы у нас был выбор. Важно и то, что это сработало: многие россияне действительно выбрали «Яндекс», и поисковик обогнал Google.

Это та возможность, которая нам нужна: потребители, имея возможность выбора, действительно выберут что-то вроде «Яндекса» вместо Google. Это та история успеха, на которую опирается антимонопольное право.

Поэтому я надеюсь, что это одно из тех вмешательств, на которые смотрят другие страны и говорят: «Помните, в России заставили Android предлагать "Яндекс" наряду с Googlе, и "Яндекс" остановил своё падение и теперь это сильная здоровая местная компания? Да, мы тоже должны так сделать».

Давид Хейнемейер Ханссон

«Не совсем здоровая из-за некоторых вмешательств государства», — отметил интервьюер. Ханссон подтвердил, что с антимонопольными органами есть «и другие сложности».

В России всё контролируется государством, и это очень плохо. В то же время цели, которые они преследуют, могут быть хорошими. Не всегда мы можем согласиться с мотивами, но можем сказать: «Антимонопольный контроль — это всё равно хорошо. Независимо от того, из каких побуждений люди это делают».

Давид Хейнемейер Ханссон

#basecamp #интервью

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