Наладили производство подделок и обманули Лувр: как братья из Одессы заработали на фальшивых древностях Статьи редакции
Шепсель и Лейба Гохманы в конце 19-го века продали Франции подделку под видом древней золотой тиары за 200 тысяч франков и ушли безнаказанными, а создатель украшения прославился в Европе — его тиара до сих пор хранится в Лувре.
Купцы из Одессы
В конце 19-го века в Одессе, входившей в то время в состав Российской Империи, работала лавка с колониальными товарами братьев Шепселя и Лейбы Гохманов, где предприниматели продавали чай, кофе и табак. Также они были купцами третьей гильдии — могли вести торговлю в небольших масштабах, содержать трактиры, постоялые дворы и заниматься ремеслом.
Позже они заинтересовались древними ценностями и открыли в Очакове антикварную лавку с ожерельями, перстнями и другими артефактами. Поселение находилось недалеко от раскопок античного города Ольвии. Его основали примерно в 6 веке до нашей эры — он считался одним из самых процветающих греческих городов у Чёрного моря из-за развитых торговли, промышленности и удачного географического положения.
Ольвию разрушили и разграбили в 3 веке племена готовдаков, а в Российской империи её начали раскапывать местные крестьяне и авантюристы в поисках богатых захоронений и кладов. Археологи не исследовали руины древнегреческой колонии системно, и местные раскопщики продавали найденные древности коллекционерам, музеям и в лавку Гохманов.
Торговля шла нестабильно, поэтому братья открыли цех по производству подделок. Их рабочие изготавливали плиты с «древними» текстами и в качестве сырья использовали фрагменты настоящих артефактов.
Для подготовки надписей мошенники приглашали специалистов по истории. Лейба изучал спрос и занимался изобретением подделок, а его брат вёл переписку с учёными и разными учреждениями, чтобы заинтересовать их в своих товарах.
Фальшивые древности
Чтобы расширить бизнес, братья начали продавать поддельные артефакты из золота, которые для них изготавливали знакомые ювелиры. Свои товары Гохманы искусственно состаривали, а «древние» плиты разбивали и склеивали заново, чтобы придать им вид разрушенных и долго пролежавших в земле.
Чтобы убедить коллекционеров и музеи в реальности «находок», они использовали крестьян.
Один раз Гохманы отправили местных жителей к коллекционеру по фамилии Фришен из Николаева. Помощники мошенников сказали ему, что нашли древние кинжал и корону в своём огороде. Фришен поверил крестьянам и заплатил за подделки 10 тысяч рублей. Когда приглашённый позже эксперт сказал, что коллекционер купил имитацию, обманщики уже покинули город.
Под предположительным руководством Гохманов женщина, которая представлялась как Анюта из села Парутина, приносила покупателям поддельные древности вместе с подлинными артефактами. Она подробно рассказывала о месте и обстоятельствах обнаружения находок.
Однажды Гохманы подложили свою работу при раскопках древней могилы, чтобы убедить коллекционера в реальности артефакта.
В 1892–1893 годах братья сбыли серию поддельных плит в Одесский археологический музей. Гохманы долгое время не сталкивались с прямыми обвинениями в обмане и с помощью подставных лиц начали продавать свои работы в музеи Кракова, Франкфурта-на-Майне, Парижа и других городов Европы.
Тиара скифского царя Сайтаферна
В 1822 году в Ольвии нашли плиту-колонну из белого мрамора «Декрет в честь Протогена» с описанием истории о том, как ольвийский гражданин Протоген преподнёс скифскому царю Сайтаферну 900 золотых монет, чтобы спасти город. У находки отсутствовала нижняя часть плиты и её содержание оставалось неизвестным.
В 1895 году венская газета опубликовала заметку о крымских крестьянах, которые, возможно, сделали «необычное» открытие и бежали из России, чтобы не отдавать свою находку правительству. В феврале 1896 года Шепсель Гохман привёз в Вену золотую корону, которую он назвал тиарой скифского царя Сайтаферна, и представил её директорам Венского музея Бруно Бухеру и Гуго Лейшингу.
На центральной полосе украшения неизвестный автор изобразил несколько эпизодов из «Иллиады»: как Одиссей возвращает Брисеиду Ахиллу, который затем совершает возлияние перед погребальным костром Патрокла. На двух других изображениях можно увидеть оплакивание Брисеиды и Одиссея с лошадьми Резуса, ниже — сцены охоты.
В основании центральной зоны оказалась надпись о том, что эту тиару предложили скифскому царю Сайтаферну жители города Ольвии.
По словам предпринимателя, украшение ему продали учёные, которые раскопали могилу Сайтаферна и его жены неподалёку от Оливии. Помимо тиары, Гохман продемонстрировал директорам золотые пряжки, которыми греки скрепляли одежду на плечах, и серьги.
Так как у «Декрета в честь Протогена» отсутствовала нижняя часть, появление короны, которую жители Ольвии могли подарить царю Сайтаферну, не противоречило истории. Специалисты по античной археологии и искусству Вены, профессора Бенндорф, Борман и Шнейдер подтвердили подлинность находки, её художественную ценность и древность.
Гохман не смог договориться о цене с представителями Венского музея и передал тиару Сайтаферна австрийскому антиквару Антону Фогелю и его компаньону маклеру Шиманскому. Посредники Гохмана отправились в парижский Лувр и предложили музею купить золотую корону за 200 тысяч франков.
Музей не смог запросить деньги у парламента, так как тот находился на каникулах, и дорогостоящее приобретение оплатили меценаты, которым позже депутаты компенсировали затраты из бюджета Республики.
Подлинность тиары подтвердил учёный совет, многие из участников которого утверждали, что ни один из живущих в 19 веке мастеров не мог создать такое произведение искусства.
Обвинение в подделке
После сделки продавцы тиары разделили прибыль: Гохман забрал долю для себя и брата в 86 тысяч франков, Фогель получил 74 тысячи, а Шиманский — 40 тысяч. Впервые перед публикой тиару скифского царя Сайтаферна в Лувре выставили во всемирный «День смеха», 1 апреля 1896 года.
Уже в августе на Археологическом конгрессе в Риге директор Одесского музея Эрнст фон Штерн в своём докладе предположил, что корона фальшивка, и сослался на свою работу «О подделке предметов классической древности на Юге России». Его поддержали профессор из Мюнхена Адольф Фуртвенглер и петербургский профессор Александр Веселовский.
Штерн ранее разоблачил обман николаевского коллекционера Фришена, которому крестьяне продали якобы древний клад из Ольвии за 10 тысяч рублей. Мошенники предположительно работали с братьями Гохманами.
О возможной подделке тиары скифского царя Сайтаферна также высказался генерал Александр Бертье-Делагард, русский учёный французского происхождения, который, правда, посчитал местом производства фальшивки австрийскую Вену.
Сомнения у члена Одесского Императорского общества истории и древностей вызвала в том числе надпись, которую нанесли между вторым и третьим поясом тиары: «Царя великого и непобедимого Сайтоферна. Совет и народ ольвиополитов».
В 1897 году помещик Иван Касьянович Суручан обвинил Гохманов в продаже подделок, и дело начала расследовать полиция. Коллекционер в течение 10 лет покупал у мошенников реальные артефакты, которые те сбывали в одних партиях с фальшивками.
Считалось, что некоторые из подделок он перепродавал другим ценителям древностей, пока Гохманы не начали отправлять ему только подделки.
Один из участников дела, следователь Колтовский, позже написал, что братья в ходе допросов сознались в производстве множества подделок, в том числе и короны Сайтаферна. О том, как мошенников наказали за обман Суручана, неизвестно, но вскоре Гохманы вернулись к торговле фальшивками.
В 1903 году французский художник Эллине-Майянсу из Мономарта объявил, что он создатель тиары, а газеты распространили эту информацию. Жители Парижа шутили и пели песни об обмане учёных, а депутаты парламента с меценатами дали деньги из бюджета жуликам. На фоне скандала за три дня Лувр посетили 30 тысяч человек.
Вскоре газета Le Matin опубликовала письмо ювелира Соломона Лифшица, который заявил, что он сделал тиару с другом Израилем Рахумовским. Через несколько дней эту информацию по телеграфу подтвердил сам мастер, которому французские журналисты предложили приехать в Париж, чтобы он мог доказать свою причастность к созданию подделки.
Рухомовский согласился отправиться во Францию, если ему выплатят 1200 франков за рабочий простой и расходы на дорогу. В итоге к нему обратился консул страны, который от лица правительства устроил поездку и компенсировал предположительному автору тиары денежные затраты на путешествие, а также помог отправить его багаж дипломатической почтой.
5 апреля 1903 года Рухомовский прибыл в Париж и поселился в гостинице под фамилией Бардес, но этот псевдоним быстро раскрыли журналисты. Как выяснила специальная правительственная комиссия, ювелир не был знаком с античной археологией и историей древнегреческого искусства.
Рухомовский рассказал экспертам рецепт сплава золотой пластины для тиары, и что он взял образы для её украшения из книг, которые ему дал заказчик. Ювелир воссоздал некоторые из элементов короны по памяти и отметил, что сделал украшение за восемь месяцев и получил за него 1800 рублей.
По словам мастера, тиару в 1895 году у него заказал некий торговец из Керчи, который попросил изготовить имитацию древнегреческой короны в качестве подарка для его друга-археолога. Неизвестный, который мог быть одним из Гохманов или их посредников, также попросил Рухомовского не ставить своё клеймо на изделии.
Книгами, которые ювелир пользовался для создания образов, оказались «Русскими древностями в памятниках искусства» авторства Ивана Толстого и Никодима Кондакова и «Атласом в картинках к всемирной истории». Некоторые графические ошибки из этих произведений оказались отражены и на тиаре, что также послужило свидетельством её поддельности.
Судьба авторов
Правительственная комиссия под руководством археолога и члена Академии наук Шарля Клермон-Ганно пришла к выводу, что тиара скифского царя Сайтаферна — подделка. В отчёте расследователей упоминалось имя Шепселя Гохмана как возможного заказчика украшения.
Мошенник пообещал дать показания относительно «действующих лиц» истории, если его не будут судить. Его подельники, австрийский антиквар Антон Фогель и маклер Шиманский, которые в то время уже не находились в Париже, также предпочли не общаться с комиссией.
По итогам расследования участникам махинации не предъявили прямое обвинение, так как Рухомовский не смог назвать имя заказчика тиары, неизвестного торговца из Керчи. Ювелир также не понёс наказание, так как не участвовал в продаже короны под ложным названием.
После раскрытия аферы Рухомовский стал знаменитым в Европе, его узнавали на улицах. В Париже с ним встретился коллекционер древностей по фамилии Рейтлингер, который недавно приобрёл несколько предметов искусства. Как выяснилось, их также создал Рухомовский, поэтому владелец передал их в музей.
В 1903 году ювелир вернулся в Одессу, где продолжил работать в своей мастерской. Ему не хватало средств для получения патента купца третьей гильдии и он оставался малоизвестным для российской публики.
В 1909 году Рухомовский эмигрировал в Париж, где работал в реставрационных мастерских при Лувре, и прожил там до самой смерти в 1936 году.
После скандала Шепсель Гохман прекратил работать с подделками. Его младший брат Лейба продолжил мошеннический бизнес и через посредников продавал фальшивые «древности» частным коллекционерам и музеям. При этом он отказался от подделки золота и перешёл на украшения из серебра.
За попытку продать коллекционеру Лемеш-Лемешинскому якобы древнегреческие монеты Лейбу Гохмана позже осудили на полтора года. Из-за подозрений в мошенничестве его репутация среди российских коллекционеров и музеев испортилась, и в 1917 году он переехал в Берлин. С собой он мог взять изготовителя подделок, так как похожие на ольвийские работы «древности» продолжили появляться в Европе.
Тиара скифского царя Сайтаферна осталась в Лувре и до сих пор хранится в отделе декоративных искусств. В 1954 году её выставляли в «Салоне подделок» музея. Копию короны можно увидеть в Британском музее и Тель-Авивском художественном музее.
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Шепсель и Лейба Гохманы в конце 19-го века продали Франции подделку под видом древней золотой тиары за 200 тысяч франков и ушли безнаказанными, а создатель украшения прославился в Европе — его тиара до сих пор хранится в Лувре.