Шепсель и Лейба Гохманы в конце 19-го века продали Франции подделку под видом древней золотой тиары за 200 тысяч франков и ушли безнаказанными, а создатель украшения прославился в Европе — его тиара до сих пор хранится в Лувре.

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Открытка с изображением поддельной тиары скифского царя Сайтаферна Amusing Planet

Купцы из Одессы

В конце 19-го века в Одессе, входившей в то время в состав Российской Империи, работала лавка с колониальными товарами братьев Шепселя и Лейбы Гохманов, где предприниматели продавали чай, кофе и табак. Также они были купцами третьей гильдии — могли вести торговлю в небольших масштабах, содержать трактиры, постоялые дворы и заниматься ремеслом. Позже они заинтересовались древними ценностями и открыли в Очакове антикварную лавку с ожерельями, перстнями и другими артефактами. Поселение находилось недалеко от раскопок античного города Ольвии. Его основали примерно в 6 веке до нашей эры — он считался одним из самых процветающих греческих городов у Чёрного моря из-за развитых торговли, промышленности и удачного географического положения.

Ольвию разрушили и разграбили в 3 веке племена готовдаков, а в Российской империи её начали раскапывать местные крестьяне и авантюристы в поисках богатых захоронений и кладов. Археологи не исследовали руины древнегреческой колонии системно, и местные раскопщики продавали найденные древности коллекционерам, музеям и в лавку Гохманов.

Руины древней Ольвии Ukrainer

Торговля шла нестабильно, поэтому братья открыли цех по производству подделок. Их рабочие изготавливали плиты с «древними» текстами и в качестве сырья использовали фрагменты настоящих артефактов.

Для подготовки надписей мошенники приглашали специалистов по истории. Лейба изучал спрос и занимался изобретением подделок, а его брат вёл переписку с учёными и разными учреждениями, чтобы заинтересовать их в своих товарах.

Фальшивые древности

Чтобы расширить бизнес, братья начали продавать поддельные артефакты из золота, которые для них изготавливали знакомые ювелиры. Свои товары Гохманы искусственно состаривали, а «древние» плиты разбивали и склеивали заново, чтобы придать им вид разрушенных и долго пролежавших в земле.

Осколки древней посуды, которую в том числе подделывали Гохманы Коммерсантъ»

Чтобы убедить коллекционеров и музеи в реальности «находок», они использовали крестьян.

Один раз Гохманы отправили местных жителей к коллекционеру по фамилии Фришен из Николаева. Помощники мошенников сказали ему, что нашли древние кинжал и корону в своём огороде. Фришен поверил крестьянам и заплатил за подделки 10 тысяч рублей . Когда приглашённый позже эксперт сказал, что коллекционер купил имитацию, обманщики уже покинули город.

Под предположительным руководством Гохманов женщина, которая представлялась как Анюта из села Парутина, приносила покупателям поддельные древности вместе с подлинными артефактами. Она подробно рассказывала о месте и обстоятельствах обнаружения находок.

Однажды Гохманы подложили свою работу при раскопках древней могилы, чтобы убедить коллекционера в реальности артефакта.

Лавка древностей Гохманов в Очакове Право.ru

В 1892–1893 годах братья сбыли серию поддельных плит в Одесский археологический музей. Гохманы долгое время не сталкивались с прямыми обвинениями в обмане и с помощью подставных лиц начали продавать свои работы в музеи Кракова, Франкфурта-на-Майне, Парижа и других городов Европы.

Тиара скифского царя Сайтаферна

В 1822 году в Ольвии нашли плиту-колонну из белого мрамора «Декрет в честь Протогена» с описанием истории о том, как ольвийский гражданин Протоген преподнёс скифскому царю Сайтаферну 900 золотых монет, чтобы спасти город. У находки отсутствовала нижняя часть плиты и её содержание оставалось неизвестным.

В 1895 году венская газета опубликовала заметку о крымских крестьянах, которые, возможно, сделали «необычное» открытие и бежали из России, чтобы не отдавать свою находку правительству. В феврале 1896 года Шепсель Гохман привёз в Вену золотую корону, которую он назвал тиарой скифского царя Сайтаферна, и представил её директорам Венского музея Бруно Бухеру и Гуго Лейшингу.

На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, стояла древняя чеканная Тиара изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от удара меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Бруно Бухер и Гуго Лейшинг директора Венского музея

На центральной полосе украшения неизвестный автор изобразил несколько эпизодов из «Иллиады»: как Одиссей возвращает Брисеиду Ахиллу, который затем совершает возлияние перед погребальным костром Патрокла. На двух других изображениях можно увидеть оплакивание Брисеиды и Одиссея с лошадьми Резуса, ниже — сцены охоты.

В основании центральной зоны оказалась надпись о том, что эту тиару предложили скифскому царю Сайтаферну жители города Ольвии.

Тиара скифского царя Сайтаферна LWL-Museum für Archäologie Herne

По словам предпринимателя, украшение ему продали учёные, которые раскопали могилу Сайтаферна и его жены неподалёку от Оливии. Помимо тиары, Гохман продемонстрировал директорам золотые пряжки, которыми греки скрепляли одежду на плечах, и серьги.

Раскопки Оливии Ukrainer

Так как у «Декрета в честь Протогена» отсутствовала нижняя часть, появление короны, которую жители Ольвии могли подарить царю Сайтаферну, не противоречило истории. Специалисты по античной археологии и искусству Вены, профессора Бенндорф, Борман и Шнейдер подтвердили подлинность находки, её художественную ценность и древность.

Гохман не смог договориться о цене с представителями Венского музея и передал тиару Сайтаферна австрийскому антиквару Антону Фогелю и его компаньону маклеру Шиманскому. Посредники Гохмана отправились в парижский Лувр и предложили музею купить золотую корону за 200 тысяч франков .

Музей не смог запросить деньги у парламента, так как тот находился на каникулах, и дорогостоящее приобретение оплатили меценаты, которым позже депутаты компенсировали затраты из бюджета Республики.

Подлинность тиары подтвердил учёный совет, многие из участников которого утверждали, что ни один из живущих в 19 веке мастеров не мог создать такое произведение искусства .

Обвинение в подделке

После сделки продавцы тиары разделили прибыль: Гохман забрал долю для себя и брата в 86 тысяч франков, Фогель получил 74 тысячи, а Шиманский — 40 тысяч. Впервые перед публикой тиару скифского царя Сайтаферна в Лувре выставили во всемирный «День смеха», 1 апреля 1896 года.

Лувр AFAR Magazine

Уже в августе на Археологическом конгрессе в Риге директор Одесского музея Эрнст фон Штерн в своём докладе предположил, что корона фальшивка, и сослался на свою работу «О подделке предметов классической древности на Юге России». Его поддержали профессор из Мюнхена Адольф Фуртвенглер и петербургский профессор Александр Веселовский.

Штерн ранее разоблачил обман николаевского коллекционера Фришена, которому крестьяне продали якобы древний клад из Ольвии за 10 тысяч рублей. Мошенники предположительно работали с братьями Гохманами.

О возможной подделке тиары скифского царя Сайтаферна также высказался генерал Александр Бертье-Делагард, русский учёный французского происхождения, который, правда, посчитал местом производства фальшивки австрийскую Вену.

Сомнения у члена Одесского Императорского общества истории и древностей вызвала в том числе надпись, которую нанесли между вторым и третьим поясом тиары: «Царя великого и непобедимого Сайтоферна. Совет и народ ольвиополитов».

Вероятно ли, даже возможно ли, чтобы ольвийцы осмелились грозному царю написать на лбу такую штуку? Поистине, подобная идея может прийти в голову только современному поддельщику. Александр Бертье-Делагард русский учёный французского происхождения

В 1897 году помещик Иван Касьянович Суручан обвинил Гохманов в продаже подделок, и дело начала расследовать полиция. Коллекционер в течение 10 лет покупал у мошенников реальные артефакты, которые те сбывали в одних партиях с фальшивками.

Считалось, что некоторые из подделок он перепродавал другим ценителям древностей, пока Гохманы не начали отправлять ему только подделки.

Позже в Европе вышла целая серия открыток, посвящённых поддельной тиаре и Лувру Украинская правда»

Один из участников дела, следователь Колтовский, позже написал, что братья в ходе допросов сознались в производстве множества подделок, в том числе и короны Сайтаферна. О том, как мошенников наказали за обман Суручана, неизвестно, но вскоре Гохманы вернулись к торговле фальшивками.

В 1903 году французский художник Эллине-Майянсу из Мономарта объявил, что он создатель тиары, а газеты распространили эту информацию. Жители Парижа шутили и пели песни об обмане учёных, а депутаты парламента с меценатами дали деньги из бюджета жуликам. На фоне скандала за три дня Лувр посетили 30 тысяч человек.

Париж в 1903 году Pinterest

Вскоре газета Le Matin опубликовала письмо ювелира Соломона Лифшица, который заявил, что он сделал тиару с другом Израилем Рахумовским. Через несколько дней эту информацию по телеграфу подтвердил сам мастер, которому французские журналисты предложили приехать в Париж, чтобы он мог доказать свою причастность к созданию подделки.

Рухомовский согласился отправиться во Францию, если ему выплатят 1200 франков за рабочий простой и расходы на дорогу. В итоге к нему обратился консул страны, который от лица правительства устроил поездку и компенсировал предположительному автору тиары денежные затраты на путешествие, а также помог отправить его багаж дипломатической почтой.

5 апреля 1903 года Рухомовский прибыл в Париж и поселился в гостинице под фамилией Бардес, но этот псевдоним быстро раскрыли журналисты. Как выяснила специальная правительственная комиссия, ювелир не был знаком с античной археологией и историей древнегреческого искусства.

Фотография Израиля Рухомовского в газете Вестник

Рухомовский рассказал экспертам рецепт сплава золотой пластины для тиары, и что он взял образы для её украшения из книг, которые ему дал заказчик. Ювелир воссоздал некоторые из элементов короны по памяти и отметил, что сделал украшение за восемь месяцев и получил за него 1800 рублей.

Еще не видя самой тиары, я этим господам описал её самым подробнейшим образом, указав все изъяны, специально мной сделанные. Представил фотографические снимки, которые заказал в Одессе после того, как её изготовил; представил даже гипсовые модели горельефов, указав при этом, в каких именно книгах они помещены. Израиль Рухомовский ювелир, создатель тиары скифского царя Сайтаферна

По словам мастера, тиару в 1895 году у него заказал некий торговец из Керчи, который попросил изготовить имитацию древнегреческой короны в качестве подарка для его друга-археолога. Неизвестный, который мог быть одним из Гохманов или их посредников, также попросил Рухомовского не ставить своё клеймо на изделии.

Одна из открыток, выпущенных в Париже Украинская правда

Книгами, которые ювелир пользовался для создания образов, оказались «Русскими древностями в памятниках искусства» авторства Ивана Толстого и Никодима Кондакова и «Атласом в картинках к всемирной истории». Некоторые графические ошибки из этих произведений оказались отражены и на тиаре, что также послужило свидетельством её поддельности.

Судьба авторов

Правительственная комиссия под руководством археолога и члена Академии наук Шарля Клермон-Ганно пришла к выводу, что тиара скифского царя Сайтаферна — подделка. В отчёте расследователей упоминалось имя Шепселя Гохмана как возможного заказчика украшения.

Мошенник пообещал дать показания относительно «действующих лиц» истории, если его не будут судить. Его подельники, австрийский антиквар Антон Фогель и маклер Шиманский, которые в то время уже не находились в Париже, также предпочли не общаться с комиссией.

По итогам расследования участникам махинации не предъявили прямое обвинение, так как Рухомовский не смог назвать имя заказчика тиары, неизвестного торговца из Керчи. Ювелир также не понёс наказание, так как не участвовал в продаже короны под ложным названием.

Израиль Рухомовский со своей самой знаменитой работой Право.ru

После раскрытия аферы Рухомовский стал знаменитым в Европе, его узнавали на улицах. В Париже с ним встретился коллекционер древностей по фамилии Рейтлингер, который недавно приобрёл несколько предметов искусства. Как выяснилось, их также создал Рухомовский, поэтому владелец передал их в музей.

О Рухомовском говорит весь Париж, печатают его портреты, его зовут в компаньоны известные купцы, его произведения принимают в Салон и становятся приманкой для толпы. Пока человек честно и с любовью трудился, на него никто не обращал внимания. А сделал подделку, и земные блага посыпались на него, как из рога изобилия. петербургская газета «Новое время» 7 мая 1903 года

В 1903 году ювелир вернулся в Одессу, где продолжил работать в своей мастерской. Ему не хватало средств для получения патента купца третьей гильдии и он оставался малоизвестным для российской публики.

В 1909 году Рухомовский эмигрировал в Париж, где работал в реставрационных мастерских при Лувре, и прожил там до самой смерти в 1936 году.

В Одессе Рухомовский прожил ещё шесть лет, прежде чем эмигрировать в Париж Odessit.ua

После скандала Шепсель Гохман прекратил работать с подделками. Его младший брат Лейба продолжил мошеннический бизнес и через посредников продавал фальшивые «древности» частным коллекционерам и музеям. При этом он отказался от подделки золота и перешёл на украшения из серебра.

За попытку продать коллекционеру Лемеш-Лемешинскому якобы древнегреческие монеты Лейбу Гохмана позже осудили на полтора года. Из-за подозрений в мошенничестве его репутация среди российских коллекционеров и музеев испортилась, и в 1917 году он переехал в Берлин. С собой он мог взять изготовителя подделок, так как похожие на ольвийские работы «древности» продолжили появляться в Европе.