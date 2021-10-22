Бетт Несмит Грэм хотела сохранить в тайне изобретение, но о нём узнали коллеги, и она стала продавать им по 100 флаконов в месяц. О создании первых партий корректора в гараже, продажах на миллионы долларов и борьбу за управление собственной компанией — в пересказе The Hustle.

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Машинистки в 1950-х. За печатной машинкой работала и сама Грэм, которая создала корректор, чтобы исправлять ошибки CNBC

Будущая изобретательница родилась в 1924 году недалеко от города Даллас в штате Техас. В 17 лет она бросила школу, вышла замуж за солдата Уоррена Несмита и родила сына. Когда муж вернулся со Второй мировой войны, супруги развелись, и Грэм пришлось одной воспитывать ребёнка.

Грэм с сыном Майклом в 1957 году The Hustle

Она устроилась секретарём в банк Texas Bank and Trust, где зарабатывала $300 в месяц, что в 2021-м примерно $36 тысяч в год. Позже её повысили до исполнительного секретаря — в 1950-х это была самая высокая должность, которую могли занимать сотрудницы банка.

В середине 20 века компания IBM выпустила линейку электрических пишущих машинок. Однако из-за более лёгкого хода клавиш по сравнению с предыдущими моделями пользователи стали часто ошибаться в письме, а из-за лент из углеродистой плёнки опечатки стало сложнее исправлять. Ластики просто размазывали копирку по бумаге, пишет The Hustle.

Создание корректора и первые продажи

Грэм хотела найти способ исправлять свои опечатки. До повышения она подрабатывала, оформляя витрины банка, и знала, что художники рисуют поверх ошибок, а не стирают их. «Тогда я решила воспользоваться этим методом», — вспоминала она.

Грэм нашла рецепт темперной краски в библиотеке, взбила жидкость белого цвета в блендере, перелила её в пустой флакон из-под лака для ногтей и начала тайно использовать корректор для исправления опечаток в рабочих документах. Несмотря на все старания, сохранить изобретение в секрете не удалось, вскоре о нём узнали коллеги.

Электрическая пишущая машинка 1950-х годов Found Image Holdings/Corbis via Getty Images

К 1957 году Грэм продавала сотрудникам по 100 флаконов в месяц. Чтобы удовлетворить спрос, она из своего гараж сделала мини-завод по производству корректора. Грэм платила сыну и его друзьям $1 в час за то, что они наполняли маленькие стеклянные флаконы и наклеивали на них самодельные этикетки. Она назвала свой продукт “Mistake Out”.

Грэм знала, что для расширения бизнеса ей необходимо улучшить качество и консистенцию продукта. Учитель химии сына и сотрудник магазина красок помогали ей совершенствовать формулу. Грэм ездила по Техасу и представляла изобретение оптовым предприятиям. Однако продуктом никто не заинтересовался, и Грэм решила сама выводить его на рынок.

После публикации рекламы корректора в журнале предпринимательнице поступило 500 заказов со всей США, включая продажу 400 флаконов компании General Electric. Вскоре Грэм уволили из банка из-за того, что она по ошибке поставила на одно из писем подпись своей компании The Mistake Out Company вместо Texas Bank and Trust.

Компания Liquid Paper и объём продаж в $1 млн

В 1958 году Грэм изменила название продукта на “Liquid Paper” и подала заявку на патент. По мере роста популярности корректора Грэм переехала из гаража в офис. Она наняла сотрудников, которые помогали ей в маркетинге, производстве и организации поставок.

К 1964 году производство корректора выросло до 5000 флаконов в неделю. А в 1967 году компания достигла продаж в $1 млн, что в 2021-м примерно равно $8 млн.

Думаю, каждый, кто достигает каких-либо результатов, сталкивается со страхом. Преодоление страха — это всё, что нужно для успеха. Нужно постоянно противостоять страхам и сомнениям и преодолевать их снова и снова. Бетт Несмит Грэм

Компания предлагала компенсацию расходов на обучение и кредитный кооператив для сотрудников. На территории офиса были детские комнаты, а также инфраструктура для перемещения в инвалидной коляске. Грэм нанимала сотрудников всех рас и основала два благотворительных фонда в поддержку женщин.

Бетт Грэм Архив Университета Северного Техаса

В одном из интервью Грэм сказала: «Если человек остаётся терпеливым и твёрдо стоит на своём, он сам не замечает, как растёт и развивается, словно растение, которое пустило корни в землю. Невозможно увидеть, что происходит под землёй, но корни прорастают всё глубже».

Грэм потратила значительные средства на рекламу своего продукта в прайм-тайм телепередачах, таких как The Tonight Show, и на страницах журналов Glamour и Fortune, пишет The Hustle. В 1975 году она переместила производство в цех площадью 3000 м² в Далласе, который выпускал 25 млн флаконов корректора в год.

Реклама Liquid Paper

Конкурентная борьба и продажа компании

Несколько конкурентов, включая производителя корректора Wite-Out, пытались вытеснить Liquid Paper с рынка. Однако Грэм удалось сохранить лидирующее положение. В 1962 году она вышла замуж за продавца замороженных продуктов Роберта Грэма и передала ему частичный контроль над компанией.

В 1976 году они развелись, и он попытался лишить бывшую жену возможности управлять фирмой, изменив формулу корректора и исключив женщину из совета директоров. Тем не менее Грэм отстояла свою компанию и сохранила 49% акций.

В 1979 году из-за проблем со здоровьем она продала Liquid Paper компании Gillette за $47,5 млн, около $173 млн по курсу 2021-го, пишет The Hustle. Также она получала авторские отчисления с каждого проданного флакона. Через полгода, в возрасте 56 лет, она умерла из-за инсульта.

Её сын Майкл прославился как участник поп-группы The Monkees и оберегал наследие матери, снимаясь в рекламе её продукции до 1990-х годов. Он продолжал получать отчисления от Liquid Paper и использовал эти деньги для запуска компании по производству музыкальных видеоклипов PopClips, которая стала прямым предшественником MTV, пишет издание.

Майкл Несмит рекламирует Liquid Paper