Бетт Несмит Грэм хотела сохранить в тайне изобретение, но о нём узнали коллеги, и она стала продавать им по 100 флаконов в месяц. О создании первых партий корректора в гараже, продажах на миллионы долларов и борьбу за управление собственной компанией — в пересказе The Hustle .

Грэм с сыном Майклом в 1957 году The Hustle

Она устроилась секретарём в банк Texas Bank and Trust, где зарабатывала $300 в месяц, что в 2021-м примерно $36 тысяч в год. Позже её повысили до исполнительного секретаря — в 1950-х это была самая высокая должность, которую могли занимать сотрудницы банка.

В середине 20 века компания IBM выпустила линейку электрических пишущих машинок. Однако из-за более лёгкого хода клавиш по сравнению с предыдущими моделями пользователи стали часто ошибаться в письме, а из-за лент из углеродистой плёнки опечатки стало сложнее исправлять. Ластики просто размазывали копирку по бумаге, пишет The Hustle.

Found Image Holdings/Corbis via Getty Images

Электрическая пишущая машинка 1950-х годов Found Image Holdings/Corbis via Getty Images

После публикации рекламы корректора в журнале предпринимательнице поступило 500 заказов со всей США, включая продажу 400 флаконов компании General Electric. Вскоре Грэм уволили из банка из-за того, что она по ошибке поставила на одно из писем подпись своей компании The Mistake Out Company вместо Texas Bank and Trust.