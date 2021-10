Один из первых советников Цукерберга Макнэми, который отрекся от этой философии и опубликовал книгу-разоблачение «Zucked: Waking Up to the Facebook Catastrophe», считает эту недавнюю историю выражением ценностей Тиля. По его словам, «философия мафии PayPal стала основополагающим принципом для целого поколения технологических компаний».