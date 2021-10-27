«Мы же не можем круглыми сутками размышлять о мире во всём мире»: как рок-звезда Боно из U2 стал венчурным инвестором Статьи редакции
Музыкант пока что не накопил миллиард, как полагали многие издания, но стремится к этому. С 1990-х он инвестирует в коммерческую недвижимость, производство одежды, техкомпании вроде Facebook и Dropbox, проекты для помощи африканским странам и сотрудничает с Apple, Amazon и Nike.
Пол Хьюсон, более известный как Боно, — вокалист и автор песен одной из самых популярных ирландских групп U2. Правда, успехом он пользуется не только в музыкальной индустрии, отмечают журналисты.
Заработав многомиллионное состояние на мировых турне, в 1990-х он задумал заняться бизнесом и в итоге стал известен также в деловом обществе — как инвестор, филантроп и предприниматель.
Музыка: продажи альбомов и туры
Группа U2, состоящая из учеников одной и той же школы, выпустила свой первый альбом в 1980 году, но наибольшую популярность получила после выпуска пятого — The Joshua Tree в 1987-м. Последний разошёлся по миру тиражом в 25 млн копий.
В 1993 году на волне успеха группа подписала контракт на шесть новых альбомов с лейблом Island Records: сумма сделки превысила $60 млн.
По данным Forbes на 2019 год, только на музыке U2 заработала $675 млн. Значительную часть выручки при этом группа получила с мировых турне:
- Туры в поддержку альбомов Achtung Baby и Pop принесли $243 млн в 1990 и 1997 годах.
- На турне с пластинкой All That You Can't Leave Behind ирландцы выручили $143,5 млн в 2000-м, а тур с альбомом How to Dismantle an Atomic Bomb принёс $389 млн.
- Самыми кассовыми стали гастроли в 2009-2011 годах с 12-м диском No Line on the Horizon, выручка с которого составила $736 млн. Это был первый тур при поддержке промоутера мероприятий Live Nation — тогда группа подписала с компанией контракт на 12 лет и $100 млн.
- С 2017 по 2019 год она также дала концерты в честь 30-летия альбома The Joshua Tree, собрав около $400 млн.
- Туры в поддержку двух последних на 2021 год альбомов принесли ей в сумме около $270 млн. 13-й альбом также бесплатно раздавала подписчикам iTunes компания Apple, за что U2 получила примерно $100 млн.
C 1990 по 2016 год U2 выручила около $1,67 млрд с продаж билетов, уступая только The Rolling Stones, и стала единственной группой, чья выручка c 2010-го по 2019 год превысила $1 млрд. В 2019 и 2020 годах участники заработали $37 млн и $38 млн соответственно.
Бизнес-инициативы: отель, клуб, кафе и бренд одежды
В начале своей бизнес-карьеры Боно не инвестировал, а пытался содержать собственные предприятия. Почти все они, правда, оказались провальными — даже несмотря на первоначальный успех.
Отель. В 1992 году он вместе с другом и коллегой по группе Эджем купил двухзвёздочный отель Clarence Hotel в Дублине и переоборудовал его в четырёхзвёздочный, сократив число номеров с 70 до 49. По некоторым данным, сумма сделки не превышала $40 млн, а ремонт обошёлся партнёрам в $8 млн.
На 2019 год вместе с музыкантами отелем также владеет компания Press Up Entertainment — она и занимается его управлением. Долю Боно в отеле оценивают в 25%, как и у Эджа. А номер в Clarence Hotel стоит от $300 за ночь.
Клуб. В 1994-м Боно и Эдж также открыли над отелем клуб The Kitchen, на ремонт которого ушло примерно $400 тысяч. Однако в 2002-м, из-за нестабильной посещаемости, ужесточившихся законов и жалоб жильцов на шум, заведение закрыли.
Рестораны. С 1999 года музыкант владел неизвестной долей в ресторанной сети Nude из трёх дублинских кафе своего брата. К концу 2007 года убыток фирмы составил $4,1 млн, а в 2010-м сеть закрыли.
Одежда. В 2005 году вместе с женой Элисон Хьюсон он запустил в Ирландии собственный бренд одежды Edun. В 2009-м пара продала корпорации LVMH 49% акций за $8,5 млн, сохранив контрольный пакет. С 2017 года 80% производства экологичной одежды Edun приходилось на Африку, остальные 20% — на США. В том же году фирма открыла первый физический магазин в Нью-Йорке.
В 2018-м LVMH расторгла сделку с Боно, а музыкант закрыл точку и приостановил производство в США. Изначально причины разрыва не разглашались: Edun лишь заявила, что благодарна поддержке акционера, а сам он продолжит продвигать ценности справедливой торговли и этичного производства.
В 2021 году, однако, стало известно, что обе компании обвинили в расовой дискриминации сотрудников. Возможно, именно из-за этого французская корпорация LVMH вышла из соглашения.
Инвестиции в фондах: игры, медиа, дроны и финтех
В 1980-х рынок частных капиталовложений был интересен лишь аутсайдерам и индивидуалистам, пишет The Economist. Однако в начале 2000-х он стал привлекать также предпринимателей, политиков и музыкантов, среди которых оказался и Боно.
Фронтмен U2 хотел инвестировать в медиаиндустрию и потому в 2004 году присоединился к совету директоров Elevation Partners — частного венчурного фонда стоимостью $1,9 млрд из Кремниевой долины. В него также входили бывший финдиректор Apple Фред Андерсон и бывший президент Electronics Arts Джон Риччителло.
С 2005 по 2015 год Elevation Partners вложился в восемь технологических и развлекательных проектов, личная доля музыканта в которых не раскрывается:
- Разработчики видеоигр BioWare и Pandemic Studios. Сперва фонд купил обоих за $300 млн, а в 2007-м продал альянс компании Electronic Arts — предположительно за $860 млн.
- Более чем 40% в медиаконгломерате Forbes Media за $250-300 млн. В 2014-м мажоритарную долю в нём приобрела китайская корпорация Integrated Whale Media. Точная сумма сделки неизвестна, но Forbes тогда оценивали в $475 млн.
- В 2007 году купил 25% в производителе смартфонов Palm за $325 млн. В 2010-м фонд инвестировал в компанию ещё $100 млн. Правда, шансы на её успех подорвала Apple, так что тогда же Palm выкупил HP за $1,2 млрд.
- Доля в соцсети Facebook за $90 млн. По разным оценкам, она составляет от 1% до 2,3%. Многие по ошибке считали, что благодаря инвестициям в Facebook Боно стал миллиардером. Однако музыкант — лишь один из шести инвесторов Elevation Partners, так что его прибыль со сделки составила $40-50 млн.
- Инвестиции на сумму $25 млн в агрегатор Yelp — ещё до IPO. По словам самого сервиса, размер вложений Elevation Partners со временем увеличился до $100 млн.
- $100 млн в информационный сервис недвижимости Move. В 2013 выручка последнего, по данным NYT, составила $227 млн, а прибыль — $600 тысяч.
- Инвестировал $32 млн в маркетинговый проект MarketShare. Позже сервис купила компания Neustar за $450 млн.
По некоторым данным, в 2014 году инвестиции принесли Elevation Partners 11,4% доходности, но в 2014-2015 годах фонд распродал все свои активы и закрылся.
После этого Боно присоединился к фонду TPG Growth в качестве советника и при его поддержке соосновал инвестиционную фирму The Rise Fund с фондом в $2 млрд. Доля музыканта в нём не раскрывается, но известно, что вместе с ним в совет директоров входят основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, создатель Ebay Пьер Омидьяр, первый гендиректор компании Джеффри Сколл и другие.
The Rise Fund поддерживает ключевые для ООН сферы — медицинскую, сельскохозяйственную, образовательную и другие. Например, в мае 2019 года он инвестировал $50 млн в Zipline, компанию по производству дронов и доставке ими с оценкой в $1,2 млрд.
Она развозит жизненно необходимые лекарства и помогает перевозить образцы крови по территориям США, а также двух африканских государств — Руанды и Ганы. В сентябре того же года в состав её совета директоров вошёл и сам Боно.
В 2021 году The Rise Fund также впервые вложил деньги в финтех — инвестиционный сервис Acorns Grow, который позволяет получать пассивный доход даже с небольших вложений. В среднем депозиты в приложении составляют менее $500. Из-за этого, опасаются аналитики, компания вряд ли будет приносить много прибыли. Но фонд считает, что менее обеспеченные слои населения тоже должны иметь возможность наращивать состояние.
Индивидуальные инвестиции: технологические, продовольственные и медицинские сервисы
С 2010-х Боно также вложился в ряд проектов самостоятельно, без поддержки фондов. На осень 2021 года известны лишь общие суммы раундов:
- В октябре 2011-го файлообменник Dropbox привлёк $250 млн инвестиций, часть из них — от Боно. В том же раунде участвовали Index Ventures, Sequoia Capital и Goldman Sachs.
- Тогда же музыкант вместе с Эджем вложил в бродвейский мюзикл про Человека-паука около $65 млн, но проект провалился.
- В июле 2013-го агрегатор событий Vamo от бывшего руководителя Facebook Ари Стейнберга собрал $1,6 млн.
- Производитель технологических игрушек Seamless Toy Company привлёк $2,6 млн в ноябре 2013-го.
- Обжарщик и продавец кофе Blue Bottle Coffee — $72 млн в июне 2015-го. Наряду с Боно, в компанию однажды также вложился музыкант Джаред Лето. В 2017 году контроль в бизнесе выкупила корпорация Nestle за $500 млн. Сколько получили музыканты, не раскрывается.
- Биотех-стартап Color Genomics привлёк $45 млн в сентябре 2016-го.
- Музыкант вложился в сеть компаний-перевозчиков Convoy с оценкой в $2,75 млрд в мае 2018-го. Сама фирма подробности сделки не разглашала.
- В июне 2020-го цифровой банк Varo Bank привлёк $241 млн. Боно отмечен как лид-инвестор.
- Платформа для сбора средств Omaze собрала $85 млн в сентябре 2021 года. Помимо Боно, в раунде участвовали Ричард Брэнсон, сооснователь Reddit Алексис Оганян и актриса Керри Вашингтон.
Подробности сделок и суммы инвестиций Боно раскрывает редко, хотя сам при этом заявляет, что «современные потребители требуют от предпринимателей прозрачности».
Каким имуществом владеет Боно: виллы, машины и самолёт
В 2021 году некоторые неподтверждённые источники оценивают стоимость активов музыканта в $700-900 млн, включая в эту сумму недвижимость, которой тот владеет. Среди известных на 2020-е:
- Четырёхэтажная вилла во Франции. Как пишет Independent, Боно купил здание в 1993 году за €3,8 млн вместе с коллегой по U2 Эджем, но ремонтом, по слухам, занимался сам, потратив около $16 млн.
- Апартаменты в «Сан-Ремо». В 2003 году музыкант заключил сделку со Стивом Джобсом и за $15 млн выкупил у него двухэтажную квартиру в знаменитом жилом комплексе у нью-йорского Центрального парка. Внутренняя площадь объекта составляет 325 м², а территория открытой террасы — 121 м². Одни только окна и двери в здании стоят по $55 тысяч за штуку.
- Особняк в ирландском пригороде Киллини. Сперва Боно купил один дом, но позже решил приобрести также соседнее здание и соединить оба особняка «коридором».
Помимо недвижимости, во владении у него также несколько транспортных средств. Некоторые автомобили он периодически выставляет на аукционы, а полученные деньги отправляет на благотворительность. Подписанный Боно мотоцикл Ducati ушёл, предположительно, за $15 тысяч. А Mercedes-Benz 1980 года планировали продать примерно за $20 тысяч.
Музыкант владеет двумя машинами Tesla — пятидверной Model S, которую приобрёл в 2019 году примерно за $100 тысяч, и спортивной Roadster за $120 тысяч. У музыканта также есть частный самолёт Learjet 60 D-CGEO стоимостью $69 млн. В 2014 году Боно чуть было не погиб, когда у аппарата отвалилась дверь во время полёта.
Призывает к благотворительности, но жертвует ли сам — неясно
Помимо предпринимательской работы, Боно также известен филантропической деятельностью — особенно в борьбе с бедностью и со СПИДом. В 2002 году он основал компанию DATA, чтобы повысить осведомлённость о социальных проблемах и повлиять на политику на африканском континенте.
В 2004 году открыл организацию ONE, чтобы противостоять бедности и проводить профилактику заболеваний — в основном в бедных странах Африки. В 2008-м музыкант объединил её с DATA.
Параллельно с этим в 2006 году, вместе с активистом Бобби Шрайвером, Боно запустил компанию Red и зарегистрировал бренд Product Red — для борьбы со СПИДом в восьми африканских странах. В 2012 году она вошла в состав ONE и к 2019-му привлекла более $600 млн.
Под лицензионной маркой Red она продолжает сотрудничать с крупнейшими брендами, среди которых Apple, Coca-Cola, Nike, Amazon, Beats, Starbucks, Converse и другие. ONE жертвует 50% всей выручки в фонд Global Fund, который борется с ВИЧ, СПИДом, малярией и туберкулёзом. Проценты с продаж, согласно источникам, получает и ONE.
По словам журналистов, суммы инвестиций самого Боно в подобные компании неизвестны. Некоторые полагают, что он в них не вкладывается вообще и действует только как публичное лицо. А сам проект Product Red — вообще идея Шрайвера.
Борется против бедности и при этом уклоняется от налогов
На протяжении всей карьеры Боно участвовал в благотворительных акциях, чтобы помочь бедным, и открыто выступал против уклонения от налогов. За последнее, однако, критиковали его самого. В 2006 году группа U2 перевела часть денежных потоков из Ирландии в Нидерланды, где музыкальные гонорары почти не облагают налогом.
В ответ на общественное недовольство он сказал: «Налогами у нас занимаются смекалистые юристы — вот они и пытаются разумно выполнять работу».
В ноябре 2017 года газета Süddeutsche Zeitung опубликовала «Райское досье» — массив документов, которые раскрыли работу компаний в экзотических офшорных зонах. В них фигурировал и Боно. Согласно бумагам, музыкант числился инвестором в мальтийской фирме Nude Estates, которая в 2007 году купила торговый центр Aušra площадью 3700 м² — примерно за $6,7 млн. Размер доли музыканта неизвестен.
Чтобы управлять недвижимостью, фирма зарегистрировала одноимённую компанию Nude Estates 2 в Литве, а в 2012 году переоформила ТЦ на другую свою организацию Nude Estates 1 на острове Гернси. Мальта — низконалоговая юрисдикция, так что иностранные инвесторы обязаны выплачивать всего 5% с прибыли. А на острове Гернси прибыль в принципе не облагается налогом, если не выводить её в Великобританию и Ирландию.
Пресс-секретарь Боно рассказала The Guardian, что музыкант был лишь пассивным миноритарным инвестором как в мальтийской, так и островной фирме, и что компания за время работы хорошо зарекомендовала себя на рынке. После расследования Боно разорвал с ней связь.
В 2021 году неподтверждённые источники оценивают состояние Боно в $700 млн. А издание CNN ещё в 2014 году предположило, что стоимость активов музыканта может достигать $590 млн.
По словам профессора бизнес-управления Нэнси Коэн, сколотить миллионы музыканту удалось благодаря правильному подходу. Он активно налаживал связи с политиками, предпринимателями и активистами, чтобы влиять не только на общественность, но также на потенциальных инвесторов, правительство и бренды. Боно, как пишет Коэн, «настоящий лидер: беспокойный, преданный и вдохновляющий».
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Музыкант пока что не накопил миллиард, как полагали многие издания, но стремится к этому. С 1990-х он инвестирует в коммерческую недвижимость, производство одежды, техкомпании вроде Facebook и Dropbox, проекты для помощи африканским странам и сотрудничает с Apple, Amazon и Nike.
В начале расскажу чуть чуть о себе, мне 23 я работаю удаленно, на соврешено обычной работе, занимаюсь клиенсткой поддержкой в логистической компанни. Так вышло что жилья у меня своего нет, и арендатор попросил освободить жильё.
А игра с виртуальной фарфоровой статуэткой помогла 6,5 тысячам водителей не превышать скорость.
Компании грозит оборотный штраф.