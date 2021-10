Группа U2, состоящая из учеников одной и той же школы, выпустила свой первый альбом в 1980 году, но наибольшую популярность получила после выпуска пятого — The Joshua Tree в 1987-м. Последний разошёлся по миру тиражом в 25 млн копий.

C 1990 по 2016 год U2 выручила около $1,67 млрд с продаж билетов, уступая только The Rolling Stones, и стала единственной группой, чья выручка c 2010-го по 2019 год превысила $1 млрд. В 2019 и 2020 годах участники заработали $37 млн и $38 млн соответственно.