Дамы не дождались помощи от брокеров и основали инвестиционный клуб: каждый четверг обсуждали аналитику и отбирали бумаги для покупки — с перерывом на стихи и чипсы. Почему то, что они ничего не знали о бирже, сперва превратило их в звёзд, а потом мошенниц, — в пересказе The Hustle.

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Инвестиционный клуб «Леди из Бёрдстауна» Six Sigma Daily

В 1980-х годах 16 женщин из небольшого провинциального городка Бёрдстаун в штате Иллинойс потрясли инвестиционный рынок, пишет The Hustle. Дамы в возрасте от 41 до 87 лет сумели превратить несколько сотен долларов в шестизначные суммы, не имея при этом никакого опыта на рынке. В прошлом они работали в школах, больницах и на фермах и не читали газет о финансах.

О «леди из Бёрдстауна» выпустили фильм, пару книг-бестселлеров, а сами они объездили несколько штатов с лекциями. Казалось бы, идеальная история о том, как благодаря смышлёности, интуиции и смелости любители смогли обыграть рынок. Правда, невнимательность и недостаток опыта сыграли против них.

Как леди основали инвестиционный клуб и по какому принципу отбирали акции

В начале 1980-х годов 62-летняя работница банка Бетти Синнок заметила интерес клиентов к фондовому рынку: посетители один за другим приносили ей чеки на выплаты дивидендов. «Если все они зарабатывают на акциях, то чем я хуже?», — подумала она. Правда, возникла проблема — чтобы купить бумаги, Синнок нужен был брокер, а последние, по словам женщины, «не хотели связываться со старушкой».

Устав звонить без ответа, Синнок решила основать свой собственный инвестиционный клуб. Пригласила знакомую пенсионерку Ширли Гросс, которая, как и сама Синнок, никак не могла начать инвестировать, и рассказала о проекте другим местным женщинам — чтобы те «могли взять контроль над своими финансами».

Организацию запустили 3 ноября 1983 года и назвали её «Бёрдстаунским профессионально-деловым женским инвестиционным клубом». В его первоначальный состав вошло 16 участниц. Среди них восемь пенсионерок:

Хейзел Линдал, 87 лет — школьная медсестра.

Сильвия Гаушелл, 82 года — учитель рисования.

Хелен Крамер, 78 лет — сотрудница банка.

Лилиан Эллис, 77 лет — ассистент стоматолога.

Ширли Гросс, 77 лет — фельдшер-лаборант.

Элси Шир, 76 лет — фермер.

Максин Томас, 73 года — сотрудница банка.



Энн Корли, 66 лет — домохозяйка.

А также женщины, всё еще работающие или управляющие собственным бизнесом. Некоторые из них чуть моложе большинства:

Рут Джастон, 75 лет — владелица химчистки.

Дорис Эдвардс, 72 года — директриса начальной школы.



Карнелл Корсмейер, 67 лет — владелица свинофермы.



Бетти Синнок, 62 года — сотрудница банка.



Энн Брюэр, 60 лет — секретарь.

Маргарет Хоучинс, 53 года — владелица цветочного магазина.

Кэрол Маккомбс, 44 года — сотрудница страхового агентства.



Баффи Тиллитт-Пратт, 41 год — брокер по недвижимости.



Первый состав клуба The Beardstown Ladies’ Common-Sense Investment Guide

Большинство участниц клуба не разбирались в ежегодных финансовых отчётах компаний и не умели анализировать соотношение «цена — прибыль». Зато им хватало жизненного опыта, пишет издание. У женщин были дети, внуки и даже правнуки, а сами они пережили войны и экономические упадки, умели забивать свиней и чинить сломанные двигатели. «Вряд ли торговля акциями гораздо сложнее», — полагали они.

Сперва все дамы внесли в общий фонд клуба по $100 и обязались ежемесячно выплачивать дополнительный взнос в размере $25. Собрания они проводили каждый четверг: обсуждали общие тенденции на рынке, падения и взлёты акций, а также выбирали, какие бумаги купить.

Каждая участница клуба следила за акциями определённой компании, а затем докладывала о наблюдениях остальным.

Леди считали себя фундаменталистками, или же стоимостными инвесторами: они анализировали тренды и пытались определить недооценённые рынком бумаги. А ещё звонили руководителям компаний, изучали отчёты аналитической фирмы Value Line и отбирали акции по нескольким критериям:

Цена за штуку не должна превышать $25.

До момента покупки акция должна стабильно расти на протяжении как минимум пяти лет.

Компания должна работать в одной из 25 крупнейших отраслей.

Руководить ею должны хорошо зарекомендовавшие себя лидеры.

Сумма долговых обязательств фирмы не может превышать 30% стоимости её активов.

Инвестировать в «порочный» бизнес вроде табака, алкоголя и азартных игр было запрещено.

«Ещё вчера они пекли маффины, пока брокеры гнали их прочь. Сегодня они делают деньги» newspapers.com

Иногда они руководствовались не только аналитикой, но также интуицией и собственными субъективными доводами. Например, акции производителя обуви Wolverine Worldwide дамы купили просто потому, что сами её носили, а туфли долго служили. А бумаги кондитерской фирмы Hershey’s приобрели потому, что видели потенциал в шоколадных конфетах Kiss.

Один инвестор с Уолл-стрит однажды посмеялся над клубом из-за того, что он удерживал акции Walmart. Но по словам участницы Ширли Гросс, в магазинах сети всегда толпился народ, о чём инвестор просто не знал, поскольку ни разу их не посещал.

Каждую встречу дамы и старушки начинали с поэтических чтений и иногда прерывались на отвлечённые темы. За ужином ели чипсы Doritos, запивая их Pepsi, и между делом обсуждали доходность акций — например, ресторанов и магазинов Cracker Barrel.

Десять лет леди вкладывали деньги в новые акции, реинвестируя полученную прибыль, и выкупали просадки на рынке, пишет издание.

Славу клубу старушек принесла пресса

По словам The Hustle, ещё в начале работы женщины превратили свои первоначальные инвестиции в размере $1,6 тысяч в денежный пул суммой более $80 тысяч. Национальная ассоциация инвестиционных клубов (NAIC) в течение пяти лет присуждала дамам свою главную премию, а СМИ то и дело рассказывали, как «бабушки победили фондовый рынок».

Вскоре о клубе узнал канал CBS. Леди, как пишет издание, не слишком строго отслеживали доходность акций, но издание требовало для репортажа цифру. Тогда они сообщили, что с 1983 по 1994 год средняя годовая доходность инвестиций составила 23,4%. Показатель при этом более чем вдвое превышал индекс S&P 500 за тот же период.

Портфолио дам за 1983-1994: компания, индустрия, акции, вложенные инвестиции, стоимость акций на 31 мая 1994 года, показатель доходности The Hustle

Историю подхватили разные СМИ, а одно из издательств предложило дамам написать книгу — «Руководство по инвестированию», во время продвижения которой женщин прозвали «величайшими инвестиционными умами поколения». Их открытость и философия — «смогли мы, сможешь и ты» — очаровали американцев, так что книга три месяца числилась в списке бестселлеров The New York Times.

Журналисты считали женщин экспертами в отрасли и громко заявляли: «От размера их прибыли даже у Уоррена Баффета потекут слюни».

Женщины поехали на гастроли по штатам, проводя лекции в переполненных аудиториях, выпустили небольшой фильм под названием «Как сколотить прибыль на Уолл-стрит», а также опубликовали ещё четыре книги, в которых помимо инвестиционных советов расписали рецепты пирогов. «Мы пытаемся обуздать волну, пока она не ушла», — говорили они. И ушла она раньше, чем женщины ожидали, пишет издание.

«Бабули-инвесторы раскрывают секреты, благодаря которым годами получают 23% с акций» newspapers.com

На деле акции не приносили женщинам заявленной доходности

Опубликованные в книгах показатели доходности со временем вызвали у экспертов сомнения. Бывший брокер банка Merrill Lynch Кевин Пайлот проанализировал цифры и выяснил, что акции дам просто не могли принести заявленной прибыли. Чтобы разобраться с этим, женщины заказали проверку отчётности. Оказалось, фактическая доходность клуба составила всего лишь 9,1% — при том, что индекс S&P 500 равнялся 14,9%.

СМИ, что не так давно восхваляли женщин, стали обзывать их мошенницами и обманщицами. А издание The Motley Fool заявило, что даже обезьяна сумела бы выбрать более прибыльные акции.

Основательница Бетти Синнок объяснила журналистам, что клуб изначально неправильно ввёл данные в программу, которая отслеживала доходность. Но никакие объяснения не спасли от иска издательство Hyperion, которое публиковало их книги. Его привлекли к ответственности за ложные цифры, из-за чего ему пришлось выплатить около $17 млн.

На дам обрушилась критика: «Победы леди теперь под вопросом. Похоже, доходность инвестиционного клуба раздута» newspapers.com

Авторитет женщин был подорван, но американцы всё же поверили, что те просто совершили ошибку. К тому же им действительно удалось повлиять на рынок инвестиций, пишет издание:

С 1983 по 1997 год число инвестиционных клубов в США выросло с 7 тысяч до 28 тысяч — в основном за счёт притока женщин-инвесторов.

К 1997 году в акции вкладывалось 47% американок, мужчин при этом было меньше — 44%.

В 2021 году клуб по-прежнему работает. Большинство его первых участниц скончалось, но их дело продолжают потомки. Они больше не привлекают к себе столько внимания, но известно, что портфель клуба может стоить более $500 тысяч. А среди компаний числятся также современные техгиганты — Amazon, Facebook и Apple.

«Мы пережили множество взлётов и падений. Так что когда рынок обваливается, мы не расстраиваемся, а наоборот, ищем способ на этом заработать», — сказала в 2017 году участница клуба Баффи Тиллитт-Пратт.