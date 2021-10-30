Рэпер Шон Комбс управлял ресторанами и делал колёсные диски для богачей, строил школы и бренд одежды, а также раскрутил продажи водки с тысяч до миллионов бутылок в год. В 2021-м он помогает малому бизнесу и инвестирует в техпроекты, а его состояние превышает $740 млн.

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Кейт Мосс и Пи Дидди Vogue

В 2017 году рэпер Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, занял первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes, заработав $130 млн. Деньги Комбс получает не только с музыки: за время карьеры рэпер построил целую бизнес-империю, портфолио которой объединил в компанию Combs Enterprises.

Газета Washington Post считает, что музыка принесла Дидди славу, а предпринимательство — деньги. И именно состоянием, по словам некоторых изданий, рэпер, возможно, известен больше всего. Отчасти это признаёт и сам Комбс. «Я всегда был прежде всего бизнесменом и даже к созданию музыки подходил как предприниматель», — говорит он.

Музыкальная карьера: работа в лейбле и рэперство

Комбс родился в Гарлеме, штат Нью-Йорк, в 1969 году. Его отец погиб, когда музыканту было два года. Мать работала на четырёх работах, чтобы содержать семью. Дидди не мог смириться со смущением, которое его мама была вынуждена испытывать из-за того, что не могла должным образом позаботиться о нём и его сестре Кише.

По словам Комбса, свою бизнес-карьеру он начал строить ещё в 12 лет — когда развозил газеты. У него было много пожилых клиентов, поэтому газеты он просовывал в щель между дверями — чтобы пенсионерам не приходилось выходить без надобности на улицу.

Я понял, что если сделаю все возможное для клиентов и буду обслуживать их лучше, чем кто-либо до меня, то усилия непременно окупятся. И неважно, газеты это, музыка, одежда или алкоголь. Шон Комбс в 2017 году

В конце 1980-х Комбс поступил в Говардский университет на бизнес-факультет, но бросил его после второго курса и устроился стажёром в лейбл Uptown Records.

По слухам, ещё в университетские годы Комбс устраивал большие вечеринки и благотворительные мероприятия, которые собирали даже больше средств, чем ожидалось. Так что за год работы рэпер освоился и в начале 1990-х стал руководить музыкальным отделом.

В 1993 году Дидди ушёл из Uptown Records и вместе со звукозаписывающей компанией Arista Records основал свой музыкальный лейбл Bad Boy Entertainment. Рэперу принадлежало 50% бизнеса. На протяжении почти 30 лет лейбл работает с популярными исполнителями хип-хоп индустрии вроде The Notorious B.I.G., Usher, Boyz II Men, Lil Kim, French Montana, Мэрайей Керри и даже Аретой Франклин.

В 1997 году рэпер выпустил свой дебютный сольный альбом No Way Out, который занял первое место в списке Billboard 200 и разошёлся за год тиражом более 3,4 млн копий. С тех пор артист записал ещё пять. По неподтверждённым данным, с 1997 по 2020 год на продажах «пластинок» Комбс мог заработать более $100 млн.

В 2002 году Дидди и Arista Records решили завершить сотрудничество, и рэпер выкупил все музыкальные контракты, права на записи и каталоги, выплатив бывшему партнёру около $20-30 млн. В начале 2003-го он объявил, что артистов Bad Boy Entertainment будет продвигать Universal Records. Рэпер сохранил все права собственности.

Дидди вместе с рэпером The Notorious B.I.G. People

Первые бизнес-попытки: рестораны и продажа запчастей

Рестораны. В 1997 году в Нью-Йорке Дидди открыл своё первое кафе Justin’s, названное в честь сына Джастина, а в 1998-м второе заведение сети — в Атланте. Оба ресторана подавали блюда карибской кухни. Закуски в них стоили от $16-$39, а мартини — от $12.

По слухам, в заведениях беспричинно отменяли брони, важные клиенты жаловались на еду и интерьер, а местные жители считали их опасными: охранник манхэттенского ресторана однажды избил посетительницу, а у ресторана в Атланте чуть насмерть не застрелили двоих мужчин. Насколько прибыльным были кафе, неизвестно.

В 2007 году, планируя найти помещение побольше, Комбс закрыл нью-йоркскую точку. А в 2012-м свернул деятельность второго кафе — на этот раз чтобы «рассмотреть другие возможности: в музыке, моде, производстве алкогольных напитков и на телевидении».

Автозапчасти. В 2005 году Дидди решил выйти на рынок автозапчастей, поскольку тогда автомобили были неотъемлемой частью индустрии хип-хопа. Он подписал контракт с американским автопроизводителем Weld Wheel Industries — на создание эксклюзивный линейки алюминиевых колёсных дисков SJC. 50% прибыли предназначалось Комбсу, остальное — фирме.

Предполагалось, что клиентами станут обеспеченные американцы с дорогими внедорожниками. «Диски — это дань моде, так что мои должны соответствовать», — рассуждал Дидди. Согласно NBC News, запчасти рэпера стоили от $700 до $4000 за штуку, а производители верили, что бизнес будет процветать.

«Наша сделка — это всё равно, что Nike объединилась бы с Майклом Джорданом», — говорили в Weld Wheel Industries.

Однако, по данным Tire Press, всего год спустя, в 2006-м, компания подала заявление о банкротстве и предположительно за $17 млн продала бизнес производителю колёс American Racing Equipment. Последняя также взяла на себя часть долговых обязательств.

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Мода и красота: своя компания и сделки с дизайнерами

Линия одежды. В 1998 году Комбс основал компанию Christian Casey, чтобы проектировать, производить и продавать мужскую одежду. Он зарегистрировал собственный бренд Sean John и уже в 2004-м получил звание лучшего дизайнера по мнению Совета модельеров Америки. По некоторым оценкам, c 2000-х ежегодный объём продаж компании стал превышать $450 млн.

В 2004 году рэпер инвестировал в фирму американского модельера Зака Позена. Предприятие вошло в состав Sean John, а права на него партнёры поделили поровну. При этом творческий контроль над производством Дидди отдал Позену, поскольку «доверял ему и уважал его талант». Сумма сделки неизвестна.

Дидди понимает мой стиль, разделяет моё видение и знает, в каком направлении я хочу развиваться. Это ведь прекрасно, что успешный бизнесмен и музыкант хочет помочь молодому дизайнеру. Зак Позен дизайнер

В 2008 году Комбс купил линию спортивной одежды Enyce у модельерши Лиз Клейборн за $20 млн, чтобы также объединить её с Sean John. Сама Клейборн изначально выкупила эту фирму в 2004 году — за $114 млн. С 2010 года приобрести одежду рэпера можно не только в одноимённом интернет-магазине, но также в одной из крупнейших американских сетей розничной торговли Macy’s.

В ноябре 2016-го Дидди продал мажоритарную долю своего на тот момент восемнадцатилетнего бренда Sean John инвестиционно-маркетинговой корпорации Global Brands. За сделку рэпер предположительно получил $70 млн и сохранил около 20% бизнеса, а также контроль над маркетингом и продвижением.

Сперва Дидди говорил, что сделка с Global Brands поможет ему охватить ещё большую часть юного поколения, на которую он хотел ориентировать бизнес изначально. Но уже в 2021 году рэпер подал на Global Brands сразу два иска:

На $25 млн — за то, что компания «размывала» бренд, решив выпустить коллекцию одежды для женщин.

На $85 млн — поскольку фирма без разрешения использовала зарегистрированный слоган политической организации Дидди “Vote or Die”.

Решение суда по обоим делам на октябрь 2021 года не опубликовано. Известно лишь, что в июле 2021-го Global Brands рассматривала возможность заявить о банкротстве и начала распродавать свои доли в компаниях.

Примеры товаров из магазина Sean John Sean John

Парфюмы. В 2004 году Дидди подписал эксклюзивный контракт на производство духов с компанией Estée Lauder. Комбс должен был отвечать за творческую часть работы, а корпорация — за непосредственное создание и продвижение. Сумма сделки неизвестна. Комбс выпустил две линейки парфюма — Unforgivable и I Am King, оба при этом получили награду как лучшие духи года по версии The Fragrance Foundation в 2007 и 2009 году.

В конце 2000-х Estée Lauder решила не продлевать контракт с рэпером. В 2016-м Дидди вернулся на рынок — вместе с новым партнёром по производству товаров для красоты Parlux. Подробности соглашения также неизвестны. В 2021 году парфюмы Комбса, в том числе женские, можно купить в интернете — по цене от 2000 до 5000 рублей за штуку.

Напитки: водка, текила и минералка

Водка и текила. Уже в 2007 году, через год после продажи Weld Wheel Industries, Дидди заключил с производителем водки Cîroc компанией Diageo контракт, согласно которому должен был получить 50% прибыли. Тогда она продавала примерно 50 тысяч бутылок в год, но после прихода Комбса ежегодные показатели продаж выросли до 2 млн. Сам продукт стоит от $5 до $500 в зависимости от линейки и объёма.

Изначально сделка принесла Дидди около $100 тысяч. До неё сам напиток занимал лишь 50-е место на американском рынке премиальной водки. Теперь, по оценкам журналистов, он уступает по продажам только Grey Goose. Рэпер утверждает, что планирует вывести водку на первое место на американском рынке, поскольку вторыми ему быть не нравится.

По словам журналиста Зака О’Мэлли, компания достигла успеха благодаря умению Дидди «придавать брендам лоск и привлекать внимание порой нестандартными способами». Например, во время президентских выборов США 2008 года, на которых баллотировался Барак Обама, Дидди стал публично называть себя Cîroc Obama — по сути обеспечивая бесплатную рекламу водке. Рэпер также делал громкие заявления: «Тот, кто не пьёт Cîroc, пьёт мочу».

Известно, что в 2014-м рэпер получил с бизнеса $60 млн. По данным неподтверждённых источников, в 2021 году партнёрство может приносить ему несколько десятков миллионов долларов в год. Дидди продолжает принимать все основные решения, связанные с брендом. В сентябре музыкант выпустил лимитированную водку со вкусом граната, цена за бутылку объёмом 750 мл начинается от $30

В 2014 году Дидди расширил партнёрство с Diageo и приобрёл 50% элитного бренда «излюбленной текилы Голливуда» DeLeón. Стоимость шота доходит до $90, а бутылки — до $1000. По данным на конец 2018 года, 18 американских штатов продавали примерно по 10 тысяч ящиков текилы в год. И водкой, и текилой Комбс владеет через подразделение Combs Wine & Spirits.

Минеральная вода. В 2013 году музыкант вместе с актёром Марком Уолбергом приобрёл долю в производстве бутилированной воды с электролитами и минералами AQUAhydrate. За два года до этого компания привлекла $10 млн инвестиций от миллиардера Рона Беркла.

«Мы с Марком хотели показать, что преуспеть в бизнесе могут даже те, кому в жизни приходилось непросто», — говорил Комбс. Ему самому приходилось помогать матери с ранних лет, а у Уолберга было пять братьев и три сестры и, по слухам, всего три спальни.

В 2019 году бизнес захотела приобрести компания по производству бутилированной воды Alkaline Water. Сумма сделки не раскрывается, но известно, что Дидди и Уолберг должны были остаться в качестве рекламных лиц. Правда, в 2020 году Alkaline Water, по некоторым данным, передумала и расторгла соглашение.

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Медиа: канал, кинопроизводство, реклама и съёмки

Телесеть. В 2013 году, при поддержке корпорации Comcast Corporation, Дидди основал цифровой кабельный канал Revolt TV. Одни утверждают, что Комбс — частичный владелец бизнеса, а другие — что у него контрольный пакет акций.

В 2014 году Комбс предложил также купить сеть Fuse TV за $200 млн, чтобы расширить аудиторию и увеличить прибыль. Его предложение отклонили, но, как пишут источники, стало очевидно, что у рэпера были большие планы на развитие в сфере.

В 2018 году телеканал сократил 30% штата — 50 сотрудников, чтобы перенаправить ресурсы на собственное кинопроизводство и сотрудничать с продюсерами и инфлюенсерами. В 2021-м компания сменила руководство, заявив, что «настоящее время для Revolt TV настало именно сейчас». Канал смотрит 50 млн человек — по собственным данным, как на телевизоре, так и на мобильных устройствах.

Производство. Созданием кино и шоу, а также их продюсированием, канал занимается через отдельную компанию Комбса Revolt Films. Один из её фильмов — документальная картина «Непобеждённые» — был представлен в Каннах и на фестивале независимого кино «Санденс», а также получил в 2012 году «Оскара».

Revolt Films не раскрывает, над какими проектами работает, но известно, что она продюсировала производство художественных фильмов «Самый пьяный округ в мире» 2012-го и «Наркотик» 2015-го годов.

Маркетинг. У Дидди есть своё рекламное агентство The Blue Flame Agency, с помощью которого он поддерживает «культурно значимые проекты» и мероприятия. Оно продвигало живые рэп-баттлы VERZUZ, помогло организовать сбор средств на средства индивидуальной защиты для темнокожего населения, а также запустить шоу REVOLT Black News. По неподтверждённым данным, в штате числится менее 25 человек.

Судейство в телешоу. В январе 2018 года канал FOX запустил музыкальную реалити-передачу The Four: Battle for Stardom — «Четвёрка: битва за славу», победитель которого получал контракт на запись альбома. Дидди выступил в качестве продюсера, а также члена жюри. Шоу шло на протяжении двух сезонов: у него было 16 выпусков, за каждый из которых рэпер, по слухам, мог получать по $1 млн.

C 2002 по 2009 год Дидди судил шоу «Делаем группу с Пи Дидди» на MTV. В 2019-м он объявил о возвращении передачи, а в качестве жюри выбрал своих троих сыновей. Съёмки были отложены из-за пандемии Billboard

Другие инициативы: поддержка бизнеса, маркетплейсы, инвестиции и благотворительность

Кредитная платформа для мелких предпринимателей. В 2020 году Комбс запустил Our Fair Share — сайт, на котором мелкие предприниматели могут больше узнать о доступном бизнес-кредитовании и подать заявку на займ «в тяжёлые для экономики пандемические времена».

Сервис напрямую сотрудничает с JPMorgan Chase, The Harbor Bank of Maryland, Kabbage, Square и PayPal. В будущем Комбс надеется, что предприниматели могут также находить на платформе инвесторов и привлекать капитал.

Приятно видеть, что легенда вроде Комбса сотрудничает с банками, чтобы подарить финансовую свободу меньшинствам. Кеннет Келли председатель Национальной ассоциации банкиров

Маркетплейс для брендов с темнокожими основателями. Летом 2021 года Комбс объявил, что вместе с компанией-разработчиком Salesforce запустит торговую онлайн-площадку Shop Circulate — для брендов, принадлежащих темнокожим. Магазин представит «обширный список категорий — от красоты, моды и искусства до товаров для души, здоровья и дома», а платёжный шлюз предоставит компания YinFo. Она, в отличие от многих других техплатформ, ориентируется на малые предприятия.

По словам Комбса, чтобы темнокожие могли сколотить состояние, нужно сперва инвестировать в их инициативы и помочь им найти потребителя. Только так получится создать бренды, которые будут стабильно приносить прибыль и процветать. Сам он не раз критиковал корпоративную Америку за то, что она «эксплуатирует культуру темнокожих, но при этом не пускает их в бизнес». По прогнозам, площадку Комбс запустит в конце 2021-го.

«В 2019 году бренды потратили на рекламу $239 млрд. Менее 1% от суммы они вложили в поддержку компаний, принадлежащих темнокожим, — в эпоху, когда наше влияние на рынок неоспоримо. Наше сообщество представляет 14% населения и тратит более $1,4 трлн в год, но до сих пор остаётся без поддержки и уважения», — заявил он.

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Инвестиции в техиндустрию. Несмотря на стремление Комбса строить в основном собственный бизнес, иногда он также вкладывается в другие компании.

По данным деловой платформы Crunchbase, с 2015 года рэпер участвовал в четырёх раундах, прессе известно ещё об одном. Личная доля Дидди в них при этом не раскрывается. Среди инвестиций:

В 2015-м Дидди вложился в мобильный мессенджер Pleek, который в сумме собрал $600 тысяч.

В 2018-м Дидди поддержал киберспрот-платформу PlayVS. Помимо него в проект также вложились, например, Adidas и Samsung, а раунд в сумме принёс фирме $30,5 млн. В 2019 году рэпер, по некоторым данным, стал мажоритарным инвестором — компания тогда привлекла $50 млн.

В 2020-м Дидди вложился в ИИ-стартап для работы с клиентами Forethought. Раунд принёс компании $17 млн.

В 2021 году он вместе с другими инвесторами вроде Марка Кьюбана и Snoop Dogg вложился в стартап для совместной работы в соцсетях PearPop. Посевной раунд принёс компании $6 млн, а следующий — $16 млн.

Дидди также инвестировал в банковское криптоприложение Eco — в марте оно собрало $26 млн.

Благотворительность. Рэпер часто жертвует деньги на благотворительность. В 2016 году Комбс отдал $1 млн в Говардский университет, который в 2014 году выдал рэперу докторскую степень.

Он также помог открыть школу Capital Preparatory Harlem Charter School для детей из бедных слоёв населения. Помимо преподавания традиционных дисциплин, ученикам также объясняют, как важно высшее образование, что такое лидерство и как достичь успеха. К 2020-му Дидди открыл ещё два филиала.

В 2018 году Комбс основал частный независимый фонд Sean Combs Foundation, чтобы финансово поддерживать молодёжные и образовательные инициативы. В 2020 году, например, он подарил $25 тысяч 14-летнему владельцу бутика.

Мы не просто учим детей математике и программированию. Мы выращиваем будущих лидеров, которые изменят жизнь вокруг себя и во всём мире, в котором каждый ребёнок должен получить шанс реализовать мечты. Шон Комбс об образовательных инициативах

В 2014 году Комбс выступил с речью перед студентами Говардского университета. Он рассказывал о том, как бросил учёбу и был уволен, пытался содержать себя и свою беременную девушку, не имея ни работы, ни диплома, как купил дом, который едва ли мог себе позволить. Все эти трудности испугали его, но не остановили. «Я мог опустить руки и сдаться, но продолжил бороться. Так что своим успехом я обязан прежде всего неудачам», — сказал он.

В 2019 году издание Forbes оценило состояние Дидди в $740 млн. В 2021-м, по неподтверждённым данным, оно может доходить до $900 млн.