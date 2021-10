В 1993 году Дидди ушёл из Uptown Records и вместе со звукозаписывающей компанией Arista Records основал свой музыкальный лейбл Bad Boy Entertainment. Рэперу принадлежало 50% бизнеса. На протяжении почти 30 лет лейбл работает с популярными исполнителями хип-хоп индустрии вроде The Notorious B.I.G., Usher, Boyz II Men, Lil Kim, French Montana, Мэрайей Керри и даже Аретой Франклин.

В 1997 году рэпер выпустил свой дебютный сольный альбом No Way Out, который занял первое место в списке Billboard 200 и разошёлся за год тиражом более 3,4 млн копий. С тех пор артист записал ещё пять. По неподтверждённым данным, с 1997 по 2020 год на продажах «пластинок» Комбс мог заработать более $100 млн.