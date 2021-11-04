Американская компания нашла золото времён Гражданской войны в США и вытащила 100 тонн серебра с британского корабля, утонувшего во время Второй мировой. Однако её деятельность одобряли не все: испанское правительство обвиняло в краже монет и драгоценностей, а археологи критиковали за продажу спасённых артефактов.

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Золото с корабля Republic OME

Основатели: менеджер по рекламе и девелопер

Будущий сооснователь Odyssey Marine Exploration Грег Стемм родился во Флориде в конце 50-х, но вырос в Мичигане. Когда ему было семь, вместе с дедушкой он участвовал в экспедиции по ловле акул. Их лодка перевернулась, дедушку унесло течением, а Стемма спасли рыбаки.

В 1975 году он изучал морскую биологию в Новом колледже Флориды, но через два года бросил учебу, чтобы стать консультантом по маркетингу и мероприятиям для комика Боба Хоупа. В 1984 году в баре Стемм встретился с художницей и своей будущей женой Лори Дефрейн, вместе с которой открыл рекламное агентство в Тампе.

Дефрейн познакомила предпринимателя с одним из клиентов — владельцем местной фирмы по продаже недвижимости Джоном Моррисом. Вместе Стемм и Моррис основали другую девелоперскую компанию.

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В 1986 году они узнали о продаже исследовательского судна «Морской ястреб» на аукционе. Стемм взял у агентства $100 тысяч и купил его. Партнёры хотели сдавать его для вечеринок, но к ним обратился представитель Deep Ocean Engineering. Компания предоставляла роботов для подводного бурения и прокладки трубопроводов и хотела использовать их в том числе для поиска затонувших кораблей.

Deep Ocean Engineering нашла клиента, который считал, что обнаружил судно в Мексиканском заливе, и партнёры предоставили «Морского ястреба» для экспедиции. Никаких обломков не нашли, но, вдохновившись, Стемм и Моррис основали Seahawk Deep Ocean Technology. К ним обращались страховые компании, которые думали, что клиенты нарочно топили свои лодки ради выплат. Компания искала их и фотографировала с помощью роботов, чтобы определить, не лишили ли судна электроники.

В 1988 году Seahawk Deep Ocean Technology обнаружила место крушения корабля под кодовым названием Tortugas на глубине 405 метров. О нём Стемм узнал от Роберта Маркса, автора более 60 книг о кораблекрушениях и истории мореплавания. Маркс продал информацию о местонахождении объекта за $10 тысяч и долю в 10% от прибыли компании.

Для поднятия сокровищ требовалась более мощная техника, чем та, что была у команды. Один рабочий день должен был обойтись в $10 тысяч. Таких денег у компании не было. До этого момента Стемм и Моррис финансировали работу организации небольшими инвестициями от друзей и родственников, которым обещали проценты от прибыли.

Теперь они решили, что лучший способ быстро собрать большую сумму денег — это сделать компанию публичной. На биржу она не вышла и продавала бумаги через ОТС — напрямую инвесторам. Одна акция стоила полцента.

В апреле 1989 года Стемм и Моррис появились на телевидении Тампы и рассказали о находке испанского судна с сокровищами стоимостью до $800 млн. После вечернего выпуска новостей брокеры продавали бумаги Seahawk до часа ночи, их цена выросла в шесть раз — с 3 до 19 центов за штуку.

В мае 1990-го Seahawk сообщила, что на месте кораблекрушения обнаружила золотой слиток с метками, подтверждающими, что золото принадлежало испанской короне. Стоимость акций выросла до рекордного уровня — чуть менее 85 центов за штуку.

Однако в июле 1991-го компания сообщила, что найденный корабль, вероятно, было торговым судном среднего размера, а не галеоном с сокровищами, как она заявляла раньше. Цена акций упала до 6 центов, а затем и до одного.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам заподозрила руководителей в мошенничестве: оказалось, что на следующий день после новости о золотом слитке Стемм продал 400 тысяч акций на сумму $227 тысяч, Моррис и директор по связям с общественностью Seahawk Дэниел Бэгли также торговали бумагами. По данным Комиссии, в сумме все трое незаконно получили более $2 млн.

В конце 1994 года Стемму, Моррису и Бэгли предъявили обвинения по 22 пунктам в мошенничестве и инсайдерской торговле. И, хотя суд присяжных признал всех троих невиновными, Стемм и Моррис покинули компанию.

Как Odyssey Marine Exploration искала сокровища

В том же 1994-м они открыли новую компанию по поиску подводных сокровищ — Odyssey Marine Exploration (OME). Ряд инвесторов Seahawk вернулись к Стемму и Моррису после того, как последние выиграли суд. В 1997 году компания вышла на Nasdaq под тикером OMEX. Её акции стоили $15 за штуку.

В первые годы работы прибыли не было: в 1999-м убытки составили $780 тысяч при выручке $235 тысяч, а в 2000-м — $1 млн при выручке $250 тысяч.

Крупные находки пришлись на середину 2000-х. На их поиски уходило несколько лет: сначала команда морских исследователей, историков и архивистов искала информацию о кораблекрушениях в библиотеках и архивах, изучала газеты, правительственные отчёты и другие документы, а затем компания разведывала предполагаемые места катастроф.

Тогда же OME начала активно сотрудничать с правительствами: техника для исследования глубоководных кораблекрушений стоит миллионы долларов, а страны, по словам Стемма, не хотели вкладывать столько денег в подводную археологию, поэтому шли на сотрудничество. Компания брала на себя расходы в обмен на часть выручки.

Если затонувший корабль коммерческий и находится в водах какой-то страны, то её правительство по международному праву становится владельцем судна и само решает, сколько платить компании, которая его нашла.

В некоторых случаях OME могла оставить себе все найденные богатства: если она находила золото на коммерческих судах в международных водах, то не была обязана делиться им с правительствами. Её представители рассказывали NYT, что собирались получить прибыль путём создания музеев кораблекрушения, а также с продажи монет.

Большинство своих известных операций компания совершила на 76-метровом судне Odyssey Explorer. На борту компания установила аппарат-робот Zeus с мощными прожекторами, видеокамерами и прочей техникой. Он весил 8 тонн, стоил $2 млн и мог опускаться на глубину нескольких тысяч метров. Когда OME находила корабли, члены экипажа могли наблюдать за процессом через монитор в режиме реального времени.

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Ценные находки захватывали с помощью специальных приспособлений, таких как механическая рука для крупных предметов или силиконовая всасывающая насадка, которой можно было поднять хрупкие вещи размером с монетку или пуговицу, не повредив их. Найденное помещали в контейнеры и поднимали на борт.

Среднемесячный операционный бюджет компании в период исследований кораблекрушений составлял около $2 млн, большая часть из которых поступала от инвесторов — финансовых компаний GLG Partners и Strata Capital.

Британское золото и испанское серебро: самые известные находки

Золото времён Гражданской войны в США

Первая крупная находка компании произошла в 2003 году — Odyssey Marine Exploration обнаружила место крушения парохода Republic времён Гражданской войны в США. Он перевозил пассажиров, коммерческие грузы и запас серебряных и золотых монет из Нью-Йорка в Новый Орлеан — эти деньги должны были восстановить экономику послевоенного города.

25 октября 1865 года поднялся ураган, повредивший корабль. Пассажиры и команда перебрались на шлюпки и плот, а судно опустилось на дно Атлантического океана — на глубину 518 метров. Газеты того времени писали, что на корабле были монеты общей стоимостью в $400 тысяч.

Моррис и Стемм начали искать судно ещё в 90-х, но ничего не могли найти до июля 2003 года. Сначала его обнаружил один из их гидролокаторов, но было непонятно, что это за корабль. Компания отправила под воду небольшого робота, который сделал фотографии: на них были видны корпус судна, гребное колесо и гигантский паровой двигатель.

На месте крушения Odyssey Marine Exploration обнаружила более 51 тысячи золотых и серебряных монет, а также более 14 тысяч артефактов — бытовых предметов 19 века. Оценочная стоимость монет составила до $180 млн — как писала NYT, это один из самых богатых найденных затонувших кораблей.

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Поскольку Republic нашли в международных водах — на расстоянии 160 км от берега, компания не была обязана делиться находками с правительствами прибрежных штатов. Предметы и монеты с судна они выставили на продажу в интернет-магазине, где их может купить любой желающий. Ювелирные украшения из бутылочного стекла, найденного на месте крушения, стоят в диапазоне $75-180.

Если в ноябре 2002-го года акции компании стоили $13, то через год они достигли рекордной на тот момент цены в $67 за штуку. В 2004 году компания впервые показала прибыль — $566 тысяч.

«Пираты 21 века» пытаются украсть один из самых больших подводных кладов с испанского корабля

В 2001 году OME обнаружила у берегов Андалусии британский военный корабль Sussex, который затонул в 1694 году. На борту судна находились золотые монеты общей стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов на конец 17 века, а их стоимость на момент поисков оценивалась до $4 млрд.

Правительство Великобритании разрешило компании поднять судно на поверхность. Стороны заключили соглашение, Odyssey Marine Exploration приготовилась начать раскопки в 2003 году, но их пришлось отложить — сначала из-за жалоб британских археологов, затем из-за испанского правительства, которое заявило, что это его территориальные воды и для работ требуется разрешение Мадрида. Кроме того, власти хотели убедиться, что это остатки именно британского корабля, а не испанского галеона.

В мае 2007-го компания объявила о найденном в Атлантическом океане кладе стоимостью около $500 млн — 17 тоннах серебряных монет. Обломки корабля не сохранились и проект получил кодовое название Black Swan. Издания писали, что это может быть самое большое подводное сокровище, обнаруженное на тот момент. Акции компании в июне стоили более $70.

В 2007 году из-за проекта Black Swan отношения с Испанией окончательно ухудшились, а работы по подъему Sussex остались незавершенными, компания сосредоточилась на новом корабле.

Стемм с найденными монетами

Грег Стемм предположил, что это английский фрегат 17 века, и заявил, что его нашли недалеко от берегов Великобритании: сокровища подняли и доставили на берег Гибралтара, а оттуда специальным самолётом отправили в США. На операцию Odyssey потратила $2,6 млн. Ссылаясь на проблемы безопасности, OME отказалась публиковать какие-либо сведения о судне или месте кораблекрушения.

Тогда Испания заподозрила, что на самом деле американские кладоискатели ничего не перевозили, а изначально подняли монеты не у берегов Великобритании, а с корабля, затонувшего где-то в районе Гибралтара. Правительство страны предполагало, что они нашли Nuestra Señora de las Mercedes — испанский военный корабль, который независимо от места затопления принадлежит стране.

Согласно принципу морского права, затонувшие военные и другие государственные корабли, которые не занимались коммерческой деятельностью, остаются собственностью стран, даже если их нашли в международных водах.

Фрегат утонул в 1804 году в бою между британской и испанской эскадрами у португальского мыса Святой Марии. Он перевозил в метрополию монеты, отлитые в Перу, а также золотые, серебряные, медные и оловянные слитки.

Испания обратилась в американский суд, а министр культуры страны Сезар Антонио Молина публично назвал Odyssey «пиратами 21 века». Компания утверждала, что не хватает информации, подтверждающей, что затонувший корабль — Nuestra Señora de las Mercedes. Но в ходе судебного разбирательства были найдены доказательства того, что Испания права.

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Согласно Международной конвенции спасания, если тот, кто нашёл сокровища, сделал это нечестным путём, он лишится части или даже всей компенсации. В феврале 2012 года Odyssey была вынуждена вернуть все 17 тонн монет и другие ценности Испании и компенсировать судебные расходы в размере $1 млн. Акции компании на тот момент стоили $36.

Более 100 тонн золота из Gairsoppa

В 1941 году нацистская торпеда пробила дыру в британском судне Gairsoppa, которое перевозило чай, железо и тонны серебра из Индии в Англию. 125-метровый корабль опустился на дно, а из 85 пассажиров выжил всего один, который 13 дней находился в спасательной шлюпке.

Gairsoppa OME

В 2010-м Odyssey Marine Exploration выиграла тендер министерства транспорта Великобритании на поиск судна. Согласно контракту, компания оплачивала все расходы и взамен получала 80% стоимости находок. Она провела предварительное исследование и выяснила, что на корабле было 240 тонн серебра, вероятно, в слитках и монетах, общей стоимость около $240 млн.

В 2011-м OME обнаружила корабль на глубине 4700 метров в Атлантическом океане, в международных водах. Через год началась операция: сначала Odyssey извлекла примерно 48 тонн серебра, затем в 2013 году ещё более 61 тонны — рекордное количество груза. Всего компания извлекла 2792 серебряных слитков.

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Стемм тогда заявил NYT, что все больше морских держав рассматривают такой «творческий способ» увеличения доходов, как поиск потерянных сокровищ: страны не тратят ни копейки, ещё и получают деньги.

В том же году компания заявила об общей выручке $23,9 млн, а годом ранее — $13,2 млн. Большую часть этих денег она получила благодаря продаже части серебряных слитков из Gairsoppa. Расходы в 2012-2013 годах составили $17,8 млн и $9,2 млн соответственно.

Среди других открытий компании:

В 2008 году OME нашла британский военный корабль Victory, который ушёл на дно в 1744 году. Компания достала две медные пушки, которые оценили в 120 тысяч фунтов стерлингов. В 2009 году британское правительство согласилось отдать компании в качестве компенсации 80% этой суммы — 94 тысячи фунтов стерлингов.

В конце 2011-го обнаружила ещё один британский затонувший корабль Mantola времён Первой мировой войны. По контракту за подъем ноходки Odyssey должна была получить более $19 млн.

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Грег Стемм утверждал, что любовь к науке, а не желание наживы, заставило его основать Odyssey Marine Exploration. Однако деятельность компании вызывала негативную реакцию со стороны археологов. Учёные говорили, что компания совершенно не понимает морскую археологию, обвиняли охотников за сокровищами в уничтожении мест затонувших кораблей и критиковали за продажу спасённых артефактов.

Находки Odyssey Marine Exploration послужили материалом для десятков археологических отчётов, выставляются в музеях по всему миру и в виртуальном музее. Однако основной целю компании был заработок на продаже найденных сокровищ, пишет New Yorker. Она проводила свои операции с большой секретностью и позволяла только нескольким независимым экспертам осмотреть места кораблекрушений и найденные артефакты.

От поиска золотых монет к разработке месторождений золота

В 2008 году Джон Моррис покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Через год Грег Стемм и Марк Гордон, занимавший на тот момент пост исполнительного директора, начали обсуждать идею изменения деятельности и переход к разведке полезных ископаемых.

Для этого Odyssey Marine Exploration с 2013 года купила несколько фирм, которые занимались поиском месторождений золота, серебра, меди, фосфата и другого.

Однако стоимость акций начала снижаться:

В 2012 году, во время работ по раскопкам кораблей Gairsoppa, акции компании выросли в цене до $46,2 за штуку.

В сентябре 2013 года они стоили уже $35,5 за штуку. При этом на фоне судебных разбирательств с Испанией 20% бумаг были проданы короткой позицией — что указывало на ожидание сильного снижения их стоимости в ближайшее время.

В 2014 году основатель компании Стемм ушёл в отставку с поста гендиректора. Президентом и генеральным директором стал Марк Гордон.

В конце 2015-го Odyssey Marine Exploration продала базу данных о кораблекрушениях и исследовательскую библиотеку компании Magellan, сохранив при этом оборудование, инструменты и специалистов. По условиям сделки, последняя до 2020 года должна была нанимать только Odyssey для поиска и восстановления затонувших кораблей. Magellan также была обязана выплачивать 21,25% чистой выручки от монетизации поднятого груза.

В 2016-м акции организации стоили меньше $4. Nasdaq предупредил Odyssey, что ее рыночная стоимость ниже минимальной в $35 млн, необходимой для того, чтобы оставаться жизнеспособной компанией, торгуемой на бирже.

Обломки кораблей, которые мы нашли, рассказали забытые истории. Теперь у нас новая важная миссия — стать мировым лидером в области поиска и разработки ресурсов с морского дна. Например, кобальта, который способствуют революции экологически чистых автомобилей, или фосфата, необходимого компонента удобрений. Марк Гордон