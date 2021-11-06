Косметика, дом мод, бельё и инвестиции: что сделало Рианну первой миллиардершей в музыке Статьи редакции
Состояние певицы составляет $1,7 млрд. Она основала «инновационный» многомиллиардный бизнес в индустрии моды и красоты, работала креативным директором в Puma, помогала найти заказы фотографам и вкладывалась в образование.
Барбадоcская певица Робин Рианна Фенти, по словам The Hustle, уже давно переросла музыку и стала сама по себе брендом. Несмотря на то, что последний альбом Anti певица выпустила ещё в 2016-м, на неё подписано более 110 млн пользователей в Instagram.
При этом состояние Фенти журналисты в 2021-м оценивают в $1,7 млрд, и большую его часть она получила благодаря своим бизнес-инициативам.
Заработок на музыке
Фенти родилась в 1988 году в Барбадосе, в малообеспеченной семье бухгалтера и кладовщика, и пела с семи лет. В подростковом возрасте она торговала одеждой вместе с отцом, позже проходила военную подготовку, а шанс построить карьеру в музыке получила в 2003 году, когда познакомилась в родном городе с женой продюсера Эвана Роджерса.
Тот направил её на прослушивание к рэперу Jay-Z. Уже в 2005 году контракт с ней подписал лейбл Def Jam, после чего её первый сингл Pon de Replay занял второе место в чарте Billboard Hot 100. В 2012 году Рианна покинула лейбл Def Jam, на котором записала семь альбомов, и основала свой собственный — Westbury Road при поддержке лейбла Roc Nation под руководством Jay-Z. И в 2013-м заработала более $140 млн выручки в туре Diamonds World Tour.
Уходя из Def Jam, певица забрала права на все свои сведённые записи, которыми обычно владеют и распоряжаются исключительно звукозаписывающие компании. Сумма покупки не разглашается, но прибыль с них предположительно может получать сама Рианна.
Последняя на данный момент пластинка Anti вышла уже на новом лейбле в 2016 году. Перед его выходом певица заключила сделку с Samsung, заплатив компании около $30 млн, чтобы та рекламировала альбом на различных площадках и на собственном сайте.
По оценкам Business Insider и Billboard, в 2016-м продажи копий альбомов принесли Рианне $2,5 млн, тур — $11,2 млн, а прослушивания в стриминговых сервисах — $7,6 млн. К 2021-му количество проданных копий превысило $60 млн.
Многомиллиардный зонтичный бренд Fenty
За свою карьеру певица участвовала во множестве рекламных сделок с модными домами, журналами и брендами, однако состояние она заработала благодаря собственным бизнес-инициативам.
Декоративная и уходовая косметика. В 2017 году Рианна заключила равноправное партнёрство с французской корпорацией и владелицей премиальных брендов LVMH и запустила собственный бренд декоративной косметики Fenty Beauty. Сделка принесла певице долю в 50% и первоначальные $10 млн.
До этого она уже сотрудничала с косметическим брендом MAC и выпускала парфюмы в партнёрстве с производителем духов Parlux, которые за первый год продаж принесли $80 млн выручки. Поэтому индустрия была для неё знакомой.
Помимо бронзеров, помад, парфюмов, туши и карандашей для глаз и бровей, бренд также выпускает тональные средства в 50 оттенках для всевозможных цветов кожи и продаётся в Sephora и «Иль Де Ботэ». Журналисты сочли бренд «преобразующим» для индустрии, поскольку ни одна компания не запускала столь широкого цветового ассортимента тональных средств.
За первый месяц компания выручила $100 млн, а за первый год работы выручка компании превысила $550 млн — $72 млн из них благодаря рекламе в интернете.
На февраль 2021 года компания оценивалась в $2,8 млрд, а доля Рианны до вычета налогов потенциально может составлять около $1 млрд. Правда, Forbes предполагает, что компания может стоить дороже.
В 2020 году певица вместе с LVMH запустила ещё один бренд, но на этот раз уходовой косметики Fenty Skin — «чтобы воплотить в жизнь своё видение культуры ухода — инклюзивной, универсальной, экологичной и эффективной». Среди продуктов — средства для умывания, тонеры и кремы.
В производстве компания использует ингредиенты растительного происхождения и минимизирует отходы, отказываясь по возможности от лишних упаковок.
Цены она устанавливает демократичные, поскольку все, по словам Фенти, должны иметь доступ к достойному уходу за кожей: в среднем $25–35 за товар. За первые четыре месяца работы объём продаж Fenty Skin составил $30 млн.
Женское бельё. В 2018 году Рианна запустила собственный бренд нижнего белья, пижам и аксессуаров Savage x Fenty — в партнёрстве с онлайн-магазином TechStyle Fashion Group.
Помимо основной линейки, певица предлагает покупателям капсульные коллекции и выпускает не только «ультрасексуальные и дерзкие» комплекты, но также более повседневные варианты. Товары выходят в широких цветовых и размерных линейках, а доставка работает в более чем 200 странах мира. Цены Savage x Fenty предложила разные:
- Демократичные — по $15–60 за стандартные и спортивные бюстгальтеры.
- Более высокие для сложных моделей вроде корсетов, халатов и комбинезонов — от $69 до $100.
Savage x Fenty также предлагает клиентам оформить подписку: за ежегодный взнос суммой $50 её владелец получает ранний доступ к коллекциям, возможность купить лимитированные товары, а также оформить бесплатную доставку.
В феврале 2021 года компания привлекла $115 млн инвестиций при оценке в $1 млрд. Сама Рианна владеет 30% долей, стоимость которой Forbes оценило в 2021 году в $270 млн.
WSJ полагает, что в 2019 году продажи могли составить $150 млн. Однако бренд показатели выручки не разглашает — лишь говорит, что за 2020 год они выросли на 200%, а бизнес на подписках подрос на 150%. К 2025 году компания надеется стать лидером на мировом рынке нижнего белья.
Дом моды. В 2019 году Рианна объявила о запуске модного дома Fenty в Париже для производства одежды, обуви и аксессуаров. Большую часть денег в запуск, а именно $46 млн, вложила сама певица и получила в результате сделки долю в 49,99%. LVMH инвестировала в бизнес $34 млн.
За дизайны, а также публичную коммуникацию от лица бренда должна была отвечать Рианна. До Fenty LVMH не запустила ни единого бренда одежды с 1987 года, а певица к тому же стала первой женщиной, которая создала для корпорации оригинальный бренд.
В феврале 2021 года Рианна и LVMH решили приостановить производство «в ожидании лучших времён» — скорее всего, из-за пандемии. По словам The Hustle, прибыль индустрии моды в целом упала на 93% в 2020 году вместе с покупательской способностью.
А товары певицы при этом доходили в цене до $1000. «Рианна была главным двигателем бренда, но этого, видимо, оказалось недостаточно, чтобы стимулировать продажи», — говорит The Cut.
Другие инициативы: руководство в Puma, доля в стриминге и поддержка медиаиндустрии
Дизайн одежды. В 2014 году Рианна стала амбассадором и креативным директором производства женских коллекций спортивного бренда Puma. По словам главы маркетинга компании Адама Петрика, изначально фирма предложила певице рекламное партнёрство, но она высказала желание поучаствовать в создании дизайнов, до этого создав три коллекции для магазина River Island.
Точные условия сделки не раскрываются. По некоторым оценкам, первоначальная единичная выплата по контракту может превышать $1 млн. Известно также, что Рианна подписала с Puma многолетнее соглашение и на 2020 год по-прежнему сотрудничала с фирмой и работала над совместными дизайнами.
Инвестиции. В 2015 году Рианна стала держателем акций музыкального стримингового сервиса Tidal. Размер её доли неизвестен: по словам некоторых изданий, певица — совладелица компании, но на деле она лишь одна из 16 стейкхолдеров фирмы, которую купил за $56 млн рэпер Jay-Z.
Он же продал мажоритарный пакет акций сервису основателя Twitter Джека Дорси Square — за $350 млн. По данным некоторых изданий, в результате сделки Рианна получила 3% в капитале и около $8,91 млн за первоначальное участие в продвижении сервиса. Она, как и другие артисты, по-прежнему обещает предоставлять платформе эксклюзивный контент.
Известно, что Рианна также публично инвестировала в две организации, не раскрывая суммы вложений:
- В январе 2021-го певица стала одним из спонсоров производителя веганского печенья Partake Foods — вместе с Jay-Z и певицей H.E.R. Раунд принёс компании $4,8 млн.
- В феврале 2021 года разработчик медицинских устройств для вибрационной и противоболевой терапии Therabody привлёк неизвестную сумму денег от знаменитостей, в число которых, помимо Рианны, также вошли Jay-Z, Джастин Тимберлейк и Сиара.
Агентства для стилистов и фотографов. В 2015 году Рианна вместе с управляющим партнёром Бенуа Демуа запустила стайлинговое агентство Fr8me: оно помогает стилистам, парикмахерам и визажистам найти работу со знаменитостями, а также в рекламе и печатных и интернет-изданиях.
Первым делом в штат Рианна взяла уже зарекомендовавших себя специалистов: парикмахершу Марсию Хамильтон, которая давно работает с семьей актёра Уилла Смита, визажистку Милу Моралес, сотрудничавшую с журналами Elle, Harper’s Bazaar и W, стилиста актрисы Тараджи Хенсон Джейсона Болдена, а также Патрисию Моралес — она делала причёски для Фёрджи и Эван Рейчел Вуд. Рианна также признала, что надеется привлечь молодых, менее опытных мастеров.
По словам Демуа, фирму они запустили, чтобы добиться честной оплаты труда для специалистов индустрии красоты. «Почасовые ставки упали, а клиенты всё чаще ищут способы не платить работникам», — сетовал он. Среди первых звёздных клиентов агентства оказались актрисы Руби Роуз и Габриэль Юнинион, а также модель Кендалл Дженнер.
В том же 2015 году Рианна и Демуа запустили фотоагентство A Dog Ate My Homework — вновь чтобы поддерживать профессионалов индустрии и помогать им находить заказы. Подробности обеих сделок и текущее состояние проектов не известны. Новостей о закрытии агентств не поступало.
Филантропия. В 2012 году Рианна основала НКО Clara Lionel Foundation, через которую жертвует на благотворительность сферам образования и медицины и помогает различным индустриям в кризисные времена:
- В 2016-м объявила о многолетней поддержке всемирных образовательных программ Global Partnership for Education и Global Citizen, а также запустила стипендиальную программу с грантами от $5 до $50 тысяч для бакалаврских четырёхгодичных программ.
- 2019-м выделила $1 млн, чтобы помочь спасательным службам справиться с последствиями урагана Дориан.
- В 2020-м пожертвовала $5 млн на поддержку антиковидных мер и вместе с основателем Twitter Джеком Дорси в сумме отдала $15 млн на развитие служб психологической поддержки.
В 2017 году Гарвардский университет назвал Рианну главным гуманитарным деятелем года.
В 2021 году состояние певицы и предпринимательницы оценивается в $1,7 млрд. По словам издания The Irish Times, она пока что богатейшая певица в мире, а в развлекательной индустрии в целом уступает среди женщин только Опре Уинфри.
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