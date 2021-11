Владеющая игрой Hasbro заняла монопольное положение на рынке и удерживает позиции, поглощая конкурентов и выпуская новые версии «Монополии», пишет The Hustle .

The Landlord’s Game — предшественник современной «Монополии»

Изначально игра называлась The Landlord’s Game — «Землевладелец». Её запатентовала в 1904 году американская разработчица игр Лиззи Мэги — она хотела показать несправедливость, которая может возникнуть в результате накопления богатств одним человеком.

The Landlord’s Game стала классикой. На неё обратил внимание продавец отопительного оборудования Чарльз Дэрроу. Он стал распространять свою версию игры под названием «Монополия» — её правила были сложнее, а на завершение одной партии требовалась больше времени.

Дэрроу передал лицензию на «Монополию» крупному семейному бизнесу по производству игрушек и игр — компании Parker Brothers. В ноябре 1935 года она выкупила патент на The Landlord’s Game у Мэги за $500, а затем в рекламе игры назвала Дэрроу единственным изобретателем «Монополии».

Изображения из патента Parker Brothers 1935 года

В 1991 году Hasbro, специализирующаяся на игрушках, выкупила Parker Brothers. Это было не первое поглощение — Hasbro уже покупала компании, выпускающие настольные игры (например, Avalon Hill, Wizards of the Coast и Coleco).

Издание приводит данные Филипа Орбанеса, который работал в Parker Brothers и Hasbro и написал нескольких книг о «Монополии». По его оценке, к концу 20 века Hasbro захватила 85% рынка настольных игр — ей принадлежали Twister, The Game of Life, Battleship, Candy Land, Scrabble, Risk, Clue, Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons и Ouija.