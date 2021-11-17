Надел костюм и сбежал на Уолл-стрит: как учёный Дэвид Шоу применил математические методы в трейдинге и заработал $7 млрд Статьи редакции
Работник Колумбийского университета открыл инвесткомпанию и один из первых доверил сделки не людям, а алгоритмам. В 2021-м фонд управляет активами на $60 млрд, а Шоу отошёл от управления и занимается структурной биологией — чтобы не тупеть.
Учёный на Ferrari
Дэвид Шоу родился в 1951 году в Лос-Анджелесе в семье физика-теоретика и художницы. Родители развелись, когда ему было 12 лет, мать повторно вышла замуж за преподавателя финансов Ирвина Пфеффера. Отчим познакомил мальчика с экономическими теориями и часто возил к себе на работу — в Калифорнийский университет в Сан-Диего.
Зарабатывать деньги Шоу пытался с подросткового возраста:
- В 12 лет одолжил у друзей $100 на съёмки фильма ужасов, который хотел показать знакомым. Билет должен был стоить 50 центов. Но план не осуществился — в лаборатории при проявке потеряли плёнку.
- В старших классах купил три швейные машинки и нанял одноклассниц шить галстуки. Шоу хотел продать их магазинам, но никто не купил.
После школы в 1968 году он поступил в Калифорнийский университет, где получил степень бакалавра по прикладной физике и информатике. В 1973-м изучал информатику в аспирантуре Стэнфорда.
В студенческие годы основал компанию, которая создавала компиляторы — программы, преобразующие программный код в машинный. На этом Шоу начал зарабатывать. Но его научному руководителю это не понравилось: он намекнул, что совмещать учёбу и предпринимательство будет трудно, и посоветовал выбрать — наука или бизнес.
Шоу выбрал науку: в 1980-м защитил диссертацию, получил PhD и устроился ассистентом профессора в Колумбийском университете в Нью-Йорке. По воспоминаниям коллеги, учёный приезжал на работу на Ferrari и нанял себе личного PR-менеджера. А как пишет Wired, был длинноволосым и бородатым серфинг-музыкантом.
В университете он работал над проектом экспериментального параллельного компьютера. Шоу рассказывал, что хотел сделать машину, которая бы работала как человеческий мозг: если у обычного компьютера мощный, но всего лишь один процессор, то его разработка должна была состоять из нескольких медленных процессоров, работающих одновременно — как нейроны.
По словам Шоу, это был первый подобный проект. Для него он получил грант от государства, собрал команду из 35 человек и построил первый прототип. Когда он был готов, оказалось, что денег было недостаточно — нужно было ещё $10–20 млн. Шоу начал искать их, предлагал идею инвесторам, но никто не вложился.
Работа в Morgan Stanley
В 1986 году учёному, который так и не нашёл инвестиции для своего проекта, предложили стать частью группы исследователей в Morgan Stanley. Ему предложили зарплату в шесть раз больше университетской. Он согласился: сбрил бороду, надел костюм и «сбежал на Уолл-стрит».
Шоу работал в отделе, который с помощью математических методов количественного анализа искал в большом массиве данных о ценных бумагах аномалии, из которых банк бы мог извлечь выгоду. Метод назывался «статистический арбитраж».
В Morgan Stanley учёный стал использовать суперкомпьютер: несколько параллельно работающих процессоров одновременно занимались поиском аномалий. Опыта в трейдинга у него не было, но руководители обещали дать ему возможность разрабатывать собственные стратегии — «делать реальные деньги».
Он предлагал коллегам и руководству Morgan Stanley свои идеи, как лучше работать. Однако понял, что в консервативном инвестбанке не сможет их реализовать, и ушёл из компании в 1988 году.
После его ухода у группы дела шли хуже, в том же году бюджет подразделения урезали с $900 млн до $300 млн. А через год Morgan Stanley и вовсе его расформировала.
Инвестиционная компания D. E. Shaw & Co — алгоритмическая, или квантовая торговля
В 1988 году Шоу основал инвесткомпанию D. E. Shaw & Co. Её стартовый капитал составлял $28 млн, наиболее крупными инвесторами стали хедж-фонды Paloma Partners и Continental Casualty.
Фонд использовал методы квантовой и количественной торговли: действия совершали не люди, а сверхбыстрые компьютерные системы. Они могут точнее прогнозировать лучшие сделки и выбрать момент для их совершения. Это экономит время и усилия, ведь алгоритм выполняет работу быстрее человека.
Как игра на рулетке с точки зрения владельца казино: шансы выиграть при каждом повороте колеса у казино немного превышают 50%, однако благодаря законам теории вероятности прибыль заведения растёт в долгосрочной перспективе. По данным Fortune, первую сделку фонд заключил через полгода после запуска, её детали и суммы неизвестны.
В начале работы в штате было шесть сотрудников, которые работали на чердаке дома неподалёку от района Гринвич-Виллидж. Основатель отмечал, что это был первый инвестиционный банк, офис которого был над «левацким книжным магазином».
Наём на работу в компанию был строгим. Всем соискателям предлагали решать абсурдные задачи, напрямую не связанные с должностью:
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Не делали поблажек кандидатам с подтвержденной квалификацией: например, бывшему министру финансов США и президенту Гарварда Лоуренсу Саммерсу пришлось решать головоломки, как и всем остальным. А в 1990-м D.E. Shaw & Co взяла на работу будущего главу Amazon Джеффа Безоса.
Глава инвесткомпании поговорил с Безосом: у него, по словам Шоу, оказался мощнейший интеллект, огромный творческий потенциал и редкое предпринимательское чутье. «Я сказал напарнику, что он прав: пускай у нас нет для него позиции, но Джеффа надо принимать на работу, а потом уже думать, чем его занять».
Будущий основатель Amazon стал вице-президентом компании и ушёл оттуда в 1994 году.
К 1996 году в инвестфирме работали 300 сотрудников, а её годовая выручка составляла $600 млн. В 1997 году капитал D. E. Shaw & Co достиг $800 млн, она совершала 5% дневных сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Сам Шоу говорил, что управляя инвесткомпанией, со временем чувствовал себя глупее и в свободное время решал задачи по информатике. А в 2001 году полностью отошёл от руководства и назначил вместо себя шестерых сотрудников — большинство из них не работали в финансовой сфере до D.E. Shaw & Co.
После ухода Шоу компания продолжала развиваться:
- В 2001-м запустила новый хедж-фонд Composite. С момента основания до 2020-го его доходность составляла в среднем 11,7% годовых.
- В 2004-м создала новый фонд Oculus, доходность которой — 12,5% годовых.
У индекса S&P 500, например, с 2001 по 2020 года был результат в среднем 7,9% годовых.
В 2007-м основатель продал 20% своих акций банку Lehman Brothers за $775 млн. По состоянию на март 2021-ого ему всё ещё принадлежит 63% акций фирмы. В сентябре сумма активов фондов D. E. Shaw & Co составляла $60 млрд.
Работа и жизнь вне D.E. Shaw & Co
В 1994 году учёный был одним из советников администрации Билла Клинтона по компьютерным технологиям. В 2007 году стал советником по науке Обамы.
Во время работы на Уолл-стрит в своём фонде, он начал сотрудничать с Ричем Фризнером — другом из Колумбийского университета и специалистом по биохимии. Шоу решил, что его знания в области построения алгоритмов и вычислительных машин могут помочь в решении проблемы сворачивания белков.
В 2001 году после ухода из D.E. Shaw & Co он основал компанию D.E. Shaw Research — она разрабатывает новые алгоритмы для высокоскоростного молекулярного моделирования белка и использует их в разработке медицинских препаратов. Команда учёного состоит из информатиков, инженеров, компьютерных химиков и биологов, прикладных математиков и архитекторов.
В 2008 году D.E. Shaw Research запустила суперкомпьютер Anton, который использовали для моделирования. Устройство назвали в честь голландского изобретателя микроскопа Антона ван Левенгука. По сравнению с существующим на тот момент BlueGen/L аппарат считал в тысячу раз быстрее.
В 2009 году учёный признавал, что к разработке конкретных препаратов его компания ещё не готова, и её интерес лежит в области фундаментальных исследований. Через год Anton безвозмездно передали биохимикам Питтсбургского научного центра.
В 2014-м DE Shaw Research создала второй суперкомпьютер — Anton 2. Он смог имитировать сворачивание белков, передачу сигналов и некоторые изменения в строении молекул. Около 150 академических групп в США воспользовались разработками компании.
В октябре 2021 года Forbes оценивает состояние Шоу в $7,5 млрд. Ему по-прежнему принадлежит контроль в D.E.Shaw & Co, а сам он продолжает заниматься микробиологическими исследованиями.
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