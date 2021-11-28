СМИ прозвали Кристофера Роканкура звёздным мошенником: его жертвами были голливудские знаменитости и американские предприниматели. Точная сумма ущерба от действий француза неизвестна, но сам он утверждает, что за свою жизнь «заработал» $40 млн.

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Кристофер Роканкур и Наоми Кэмпбелл francetvinfo

Кто такой Кристофер Роканкур

Кристоф Тьерри Даньель Роканкур родился 16 июля 1967 года в портовом городе Онфлёр на побережье Нормандии во Франции. Его мать Анник Вилльер была проституткой, а отец Даньель Роканкур работал маляром и страдал от алкоголизма. Семья жила в тесном передвижном доме.

В 1969 году супруги разошлись. Анник отдала сына и его младшую сестру родителям, которые жили в Онфлёре в двухкомнатной хижине без электричества и воды. Больше к детям она не возвращалась.

В октябре 1976 года, когда бабушка и дедушка больше не могли продолжать опеку, детей отдали в приют в Сен-Жермен-Виллидж. Вскоре после этого их отец умер, замерзнув на скамейке в парке. «Помню, как папа привёл в этот приют — это был последний раз, когда я его видел. Помню, как плакал», — вспоминал Роканкур.

В подростковом возрасте он попадался на вандализме и краже фруктов.

Всякий раз, когда у него возникали проблемы, он находил выход из положения — умел забалтывать. Патрик Хной воспитатель

В 1979 году Кристофера усыновила семья военного. Приёмный отец пытался привить Роканкуру дисциплину, наказывал за проделки, а Роканкур несколько раз сбегал. Как только ему исполнилось 18 лет, он уехал в Париж.

Начало криминальной карьеры

В 1985 году, будучи бездомным и нищим в Париже, он выдавал себя за богатого русского дворянина князя де Голицына Христо и заявлял, что учился в ENA, парижском колледже для французской элиты. Под разными именами он разъезжал по стране и промышлял кражами и подделкой чеков. С 1987 по 1991 годы Роканкур пять раз попадал в тюрьму на короткие сроки за мелкие преступления.

В 23 года он совершил свою первую большую аферу — подделал документы о праве собственности на здание в центре Парижа. Выдавая себя за российского бизнесмена де Голицына, он продал недвижимость, которая ему не принадлежала, французу за $1,4 млн и уехал в Швейцарию.

В 1991 году в Женеве Роканкур участвовал в ограблении ювелирного магазина. Он и двое сообщников похитили продавщицу, привезли ее в магазин и угрозами заставили открыть сейф. Банда похитила ожерелья, часы и кольца на сумму примерно $400 тысяч.

Роканкура объявили в розыск, в 24 года он бежал в США. Позже швейцарцам удалось арестовать одного из сообщников, который взял всю вину на себя и умер в тюрьме. Швейцарские власти так и не смогли предъявить Роканкуру обвинения.

Переезд в США и знакомства с полезными выходцами из Франции

На деньги с прошлых афер в 1991 году он поселился в роскошном пригороде Лос-Анджелеса. Роканкур плохо знал английский и первое время общался в основном с другими французскими эмигрантами.

Роканкур в Лос-Анджелесе normandythenandnow

Так он познакомился с торговцем вином Чарльзом Гленном — во французском ресторане «Морис» в западном Голливуде. Роканкур представился как действующий чемпион Европы по боксу, прибывший в город для боя, и попросил подвезти до места его проведения.

Гленн доставил Роканкура в центр Лос-Анджелеса. Но «спортсмен» растерялся и сказал, что забыл, где должен состояться бой, а после нескольких телефонных звонков заявил, что другой боксер потерпел поражение. Он отдал Гленну $500 за хлопоты.

Они договорились вернуться в ресторан и объявить, что Роканкур выиграл бой нокаутом в первом раунде. В ту ночь в заведении в честь «боксера» устроили праздник, а Гленн предложил «бойцу» остаться у себя. В течение нескольких месяцев он водил «чемпиона» по голливудским ночным заведениям, знакомя его с местной элитой.

Роканкур предложил купить дом в Бел-Эйр у друга Гленна — Пьера Ланжа, у которого были финансовые проблемы. Он сказал, что из-за некоторых финансовых сложностей Пьеру нужно будет поехать в Женеву, а затем в Португалию, где он сможет получить деньги.

Лже-боксер оплатил авиабилеты, как позже выяснилось, чужой кредиткой. В доме Пьера во время его отъезда он прожил несколько месяцев и устраивал вечеринки. А когда, так и не дождавшись денег, Ланж пригрозил вернуться и разорвать сделку, Роканкур тихо уехал. Как раз в тот момент банк забрал дом за долги.

Он бы продал своих родителей, чтобы получить то, что он хотел. Всякий раз, когда рядом был фотограф, Кристофер разбрасывался деньгами. Но он не дал ни доллара, чтобы припарковать машину, когда возле нее никого не было. Он не был Робин Гудом. Он обманывал всех. Чарльз Гленн

Боксер, венчурный капиталист, племянник продюсера и сын Софи Лорен

Роканкур посещал любимые места голливудских знаменитостей, устраивал вечеринки, охотно делился с новыми знакомыми своими инвестиционными планами так, что они сами просили приумножить и их капиталы. Француз в ответ обещал солидную прибыль, брал деньги и исчезал.

В начале 90-х он выдавал себя за продюсера, экс-боксера, венчурного капиталиста, племянника модельера Оскара де ла Ренты, племянника кинопродюсера Дино Де Лаурентиса и сына актрисы Софи Лорен.

Кристофер был известен под многими именами, и он выбирал правильные персоны, имеющие вес в определенном обществе. Племянником Дино Де Лаурентиса представлялся, если разговаривал с людьми из киноиндустрии, много хвастался тем, что спонсирует фильмы. Или, если он был в индустрии моды и хотел привлечь людей оттуда, представлялся племянником Оскара де ла Ренты. Джордж Мюллер главный следователь офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса

Под именем племянника продюсера Де Лаурентиса француз познакомился и с Грай Парк, юной девушкой из религиозной семьи, которая подрабатывала гардеробщицей. Они поженились в Лас-Вегасе в октябре 1992 года.

Съехав из дома в Бел-Эйр, Роканкур вместе с молодой женой поселился в отеле Peninsula Beverly Hills. Они часто обедали блюдами из ресторана «Тутто Бенне», принадлежавшего голливудскому ресторатору Сильвио де Мори.

Роканкур как-то предложил купить «Тутто Бенне» за $3,75 млн. По словам людей, знавших обоих мужчин, де Мори нравился молодой человек настолько, что он поверил ему и одолжил ему около $5000, ожидая покупки. Роканкур обещал, что получит деньги в Милане, вернёт долг и купит «Тутто Бенне». Но этого так и не произошло, и дружба с ресторатором закончилась.

Однажды Роканкур признался в аферах своей супруге. Грай Парк сначала не поверила и посмеялась, но в ответ он продемонстрировал пачку ворованных кредиток.

На следующий день жена донесла в полицию, Роканкура задержали. Его доставили в Швейцарию, где пытались подтвердить его причастность к делу об ограблении ювелирного салона в Женеве в 1991 году, но доказательств оказалось недостаточно. Тогда его доставили в Париж, где в 1994 году предъявили обвинение в мошенничестве с недвижимостью.

Обман французского певца

В середине 1995 года он вышел на свободу, вскоре их отношения с Грай Парк закончились, Роканкур вернулся в Лос-Анджелес, где женился на модели Playboy Пии Рейс. В Голливуде он снимал номер в отеле «Реджент Беверли Уилшир». Он продолжил выдавать себя то за успешного кинопродюсера, то за венчурного инвестора. Пия Рейс вскоре родила сына Зевса.

Роканкур с женой Пией Рейс

Новым «спонсором» мошенника в то время стал французский певец Мишель Польнарефф. Они познакомились в том же французском ресторанчике «Морис» в Лос-Анджелесе и подружились, когда Роканкур предложил помочь получить разрешение на оружие, которое было нужно Польнареффу. Полиция считает, что всего певец отдал мошеннику около $250 тысяч за помощь с получением разрешения и для съемок фильма. Ни одного из этих обещаний Роканкур не выполнил.

Мне нужен был друг, и он стал моим лучшим другом. В то время я был одинок и раздавлен. А у этого парня безумное обаяние, он неотразим, он художник своего дела. Роканкур утверждал, что снимет обо мне фильм. Как профессиональный мошенник он знал, как выставить себя более важным, чем есть на самом деле. Мишель Польнарефф интервью французской прессе

Актер-статист Бадди Очоа дал Роканкуру $15 тысяч для инвестиций в фондовый рынок. Аферист пообещал в четыре раза увеличить вложения актера за несколько недель.

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«Если “Беверли Уилшир” предоставил ему целый этаж, он, должно быть, был очень важен. Этот парень был одет в Armani каждый день!», — описывал знакомство с Роканкуром Очоа.

Не дождавшись прибыли, он написал французу письмо, умоляя вернуть деньги, но всё было бесполезно.

Актриса Аманда Тейлор познакомилась с Роканкуром через старых друзей. В Голливуде она хотела купить реквизиторскую фирму и искала инвестора, готового вложить $4 млн. Роканкур сказал Аманде, что готов инвестировать в её проект, но взамен хотел бы получить 20% фирмы и $100 тысяч для улаживания мелких формальностей при получении кредита. Аманда отдала деньги, но обещанных инвестиций не дождалась. Получив аванс, Роканкур исчез, на телефонные звонки не отвечал.

Не все верили французу. В декабре 1996 года он вел переговоры о покупке частного самолета Gulfstream за $21,1 млн. Сделка провалилась, когда Роканкур не смог внести первоначальный взнос.

Он провел две встречи с Брайаном Адлером, застройщиком района Беверли-Парк в Беверли-Хиллз, в попытке купить особняк в итальянском стиле за $9,5 млн. За напитками в отеле Беверли-Хиллз Роканкур сказал Адлеру, что он французский наследник. Девелопер распознал в нём самозванца, сделка сорвалась.

Откровенно говоря, с ним было почти невозможно поговорить, потому что у него был такой сильный акцент. Он едва мог говорить по-английски. Брайан Адлер

Аферы с владельцем бутиков

Роканкур дружил с иранцем Шахрамом Муссазаде, владельцем сети бутиков на Iceberg на Родео-драйв и Sir Oliver на Беверли-Бульваре. По информации следователя Джорджа Мюллера, Шахрам одолжил Роканкуру как минимум $200 тысяч, а также подарил одежду на $25 тысяч и предоставил Ferrari. Сам Муссазаде отказался сотрудничать со следствием и не ответил на вопросы об их отношениях с Роканкуром.

В конце 1996 года Роканкур познакомился в бутике на Беверли-Хиллз с братом Майкла Джексона — Джермейном Джексоном. Мошенник предложил выпускать и продавать в бутиках Муссазаде парфюмерию, посвященную песням Майкла Джексона. Духи назывались бы Thriller, Bad и так далее. Сделка в конце концов развалилась. Неизвестно, получил ли Роканкур что-то от этой встречи, кроме автографа.

Другая афера с бутиками была более прибыльной. Роканкур и Муссазаде заключили соглашение с отелем «Реджент Беверли Уилшир» об открытии магазина итальянской одежды Pal Zileri. Бутик так и не открылся, но это дало Роканкуру возможность привлечь потенциальных инвесторов. Одним из них стала предпринимательница Лилиан Пиньо, деятельность француза вызывала у неё подозрения, но она все же решилась вложить около $100 тысяч . Лилиан стала дружить с Роканкуром и его женой.

В то же время мошенник разрешил пожить своему телохранителю Бенни Амгару в старой квартире Пии на Мэйпл-драйв, но предупредил, чтобы тот не пытался использовать сломанный настенный обогреватель. Однажды ночью было так холодно, что Амгар попытался починить обогреватель и нашел внутри бумажный пакет с пистолетом и ручными гранатами. Он обыскал остальную часть квартиры и нашел еще две винтовки с оптическими прицелами.

Охранник сбежал и рассказал полиции всё, что знал о Роканкуре. По его словам, Роканкур дал взятку в $2000 в паспортном столе, чтобы сделать американский паспорт. Информация попала к следователю Джорджу Мюллеру. Он проверил имя Роканкура в базах ФБР и Интерпола и нашёл данные о его прошлых преступлениях.

Обыски в номере Роканкура

Роканкур каким-то образом узнал о расследовании.

Он сказал: «Знаете, мои друзья из ЦРУ проводят проверку, приближается жара. Думаю, тут повсюду жучки». Он был так взволнован, ему просто нравилось то внимание, которое он получает, будучи преступником. Лилиан Пиньо из воспоминаний

В мае 1997 года детектив Мюллер обыскал апартаменты Роканкура в присутствии его жены Пии. В номере нашли золотые часы Rolex, незарегистрированный пистолет 38 калибра, фотографию Майкла Джексона с автографом, фиктивный договор аренды частного самолета и американский паспорт на имя Роканкура . Позже было доказано, что для его получения француз подкупил сотрудников паспортного стола.

Во время обысков сам Роканкур уже скрылся из страны. Вместе со старым другом Чарльзом Гленном они посетили Гонконг, Макао, два города в Китае, Джакарту и Бангкок, а затем направились в Европу. В Риме к ним присоединились жена Роканкура Пиа и пытавшаяся вернуть свои вложения Лилиан Пиньо, пожилой мужчина Мигель де Сумма, которого француз представил как советника своего отца.

Вскоре вся свита вернулась в Западный Голливуд, где курсировала из отеля в отель, оставляя после себя неоплаченные счета.

Роканкур и Соня Ролланд voici.fr

Лилиан Пиньо не теряла надежды вернуть свои вложения и постоянно спрашивала о них у Роканкура и Мигеля. Пожилой мужчина признался, что боится мошенника, но согласился помочь ей.

По воспоминаниям Пиньо, однажды он позвонил ночью и показался ей испуганным. Мигель сказал, что объяснит всё, если она приедет утром. На следующий день его нашли мертвым в гостиничной постели. По версии полиции, причина смерти — сердечный приступ. Тело кремировали.

Пиньо какое-то время продолжала требовать деньги от Роканкура, и однажды он даже выписал ей чек на $30 тысяч, но документ оказался поддельным. Свои средства предпринимательница так и не вернула.

К декабрю 1997 года окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Роканкуру обвинения в мошенничестве с паспортами. Его объявили в розыск.

Знакомство с Микки Рурком

Никто в правоохранительных органах не знал, что аферист тайно вернулся в Лос-Анджелес. В баре Barfly на бульваре Сансет он познакомился с актёром Микки Рурком. Они проводили вечера вместе с Гленном Чарльзом и другими знакомыми, включая Жан-Клода Ван Дамма и его жену Дарси Лапье.

Ван Дамм утверждает, что ничего не помнит о Роканкуре. В то время он искал финансирование для открытия своего спортивного клуба. По словам Гленна, Роканкур обещал помочь и вложить $40 млн в следующий фильм актёра.

Микки Рурк и Кристофер Роканкур telestar.fr

С декабря 1997 по февраль 1998 года Роканкур жил у Микки Рурка. Тогда аферист начал встречаться с моделью Рондлой Райделл.

Я была с ним каждый день в течение шести месяцев; каждую секунду мы проводили вместе. Он был любовью всей моей жизни. Мы не могли отказать друг другу. Мы просто связались на очень глубоком, одухотворенном уровне. Мы могли общаться, не разговаривая. Рондла Райделл

Всё это время Райделл не знала, что жена мошенника Пиа и его сын Зевс живут в нескольких кварталах от дома Микки Рурка.

Утром 15 марта 1998 года Роканкур стал участником перестрелки. Накануне ночью он поссорился в клубе с группой мужчин, следующим утром они заметили его Hammer на улице и начали преследовать его. Роканкур сообщил полиции, что в него стреляли.

В машине действительно обнаружили огнестрельные пробоины, но офицеры заметили, что выстрелы сделаны из салона машины . В местной больнице одного из преследователей Роканкура нашли с легким огнестрельным ранением руки.

В полиции выяснили, что его разыскивают еще и за мошенничество с паспортами. Через час после задержания его жена и любовница впервые встретились в отделе полиции. Вскоре Ронда Райделл рассталась с Роканкуром.

Француз умолял о залоге всех, кого знал, включая Микки Рурка. В конце концов, $175 тысяч за его освобождение отдала жена. Роканкур исчез из Лос-Анджелеса в конце 1998 года, снова скрывшись от полиции.

Новый этап — переезд в Нью-Йорк

К концу 1999 года Роканкур объявился в Нью-Йорке, вместе с Пией и Зевсом он поселился в квартире-лофте за $6500 в месяц на Уайт-Стрит в Нижнем Манхэттене.

По словам одного из следователей, за шесть месяцев от его действий пострадали несколько жителей Нью-Йорка:

Бизнесмен-эмигрант лишился примерно $175 тысяч.

Магазин в Верхнем Ист-Сайде дал Роканкуру товары на $40 тысяч и так и не дождался оплаты.

Его домовладелец лишился $20 тысяч.

Еще две организации потеряли примерно по $50 тысяч.

Но ни один из пострадавших не обратился в полицию.

Самой крупной аферой стало соблазнение богатой женщины, которая дала Роканкуру $90 тысяч наличными, из её дома он украл часы и украшения более чем на $250 тысяч. Имя жертвы не раскрывается.

В мае 2000 года Роканкур с семьёй переехал в Хэмптонс. Агент по недвижимости, который помогал искать жилье, отдал французу $108 тысяч «для инвестирования» в фондовый рынок . Больше риелтор этих денег не увидел.

Примерно с июля 2000 года Роканкур начал называть себя Кристофером Рокфеллером. Так он представился массажистке в тренажерном зале в Ист-Хэмптона Корин Элтинк. Фальшивый Рокфеллер пообещал утроить её сбережения, и она дала ему $14 тысяч. Девушка познакомила Роканкура с друзьями, и у одного из них, Кевина МакКрари, возникли подозрения по поводу схемы «Рокфеллера» и он сообщил о них в полицию.

Хотя компания сидела в VIP-секции и пила Dom Pérignon, француз не походил ни на одного Рокфеллера, которого я когда-либо встречал. Да, был один Кристофер Рокфеллер. Но было одно небольшое несоответствие — он умер в 1790 году. Кевин МакКрари

Роканкура задержали, формальным поводом стал неоплаченный счет на $20 тысяч в гостинице. Он предоставил полиции паспорт на имя Фабьена Ортуны. На следующий день адвокат внес залог в $45 тысяч, и француз снова скрылся. С опозданием проверив отпечатки пальцев, полиция обнаружила, что задержанным был Кристофер Роканкур, мошенник с несколькими псевдонимами.

Задержание Роканкура vanityfair, предоставлено полицейским управлением

Делом заинтересовались многие американские СМИ. Но большинство предполагаемых жертв отказывались общаться с журналистами.

Давний друг Роканкура Чарльз Гленн открыл бизнес по продаже в СМИ видео и фото с французом. Сам аферист стал использовать посредников для общения с медиа.

Пилот «Формулы-1» в Канаде

Роканкур переехал в Канаду. В Ванкувере он познакомился с бизнесменом Робертом Бэлдоком и его женой. Француз сказал им, что он пилот «Формулы-1» и выступает под именем Михаэль ван Ховен: недавно он заключил контракт с командой Ferrari на $28 млн .

Я ещё не могу угнаться за Шумахером, но он уже меня побаивается. Кристофер Роканкур представившись Михаэлем ван Ховен

«Гонщик» обещал вложить в компанию Бэлдока по производству медицинского диагностического оборудования $5 млн. Переговоры проходили во время путешествия на горнолыжный курорт Уистлер. Все расходы взял на себя Бэлдок. В Ванкувере он оплачивал все счета Роканкура, в том числе аренду автомобиля и проживание в роскошном отеле. Кроме того, в знак признательности Бэлдок подарил новому другу часы Rolex за $26 тысяч .

Когда предприниматель понял, что стал жертвой мошенника, он обратился в полицию, ущерб оценил в $200 тысяч. Бэлдоку пришлось даже сократить штат своей фирмы, чтобы избежать банкротства.

Канадская полиция задержала Роканкура и его жену около отеля в Оук-Бэй, аристократическом пригороде Виктории, недалеко от Ванкувера. После шести месяцев в канадской тюрьме в марте 2002 года Роканкура экстрадировали в США. Пиа Рейс заявила, что ничего не знала о махинациях мужа, и её отпустили.

Иногда кажется, что я замужем за сотней разных мужчин. Я не могу назвать его преступником. Он просто новатор, творческий и изобретательный человек. В каждом бизнесе должен быть кто-то такой. Пиа Рейс

В США Роканкура обвиняли в воровстве, взятничестве, контрабанде, лжесвидетельстве, подделке документов, незаконном хранении оружия и ещё по нескольким пунктам. Жертвами махинаций Роканкура официально были признаны 19 человек. Большинство пострадавших не захотели обращаться в суд: предприниматели и голливудские звезды не желали шумихи.

Чтобы избежать максимального наказания — 20 лет тюрьмы — Роканкур признал себя виновным по трём пунктам обвинения. В итоге он был приговорен к трём годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере $1,2 млн, из них он выплатил только около $5000.

Единственное известное имущество Роканкура — несколько памятных вещей, найденных при обыске в 1997 году. Во время интервью корреспондент Dateline спрашивал у Роканкура, удалось ли ему сохранить немного денег. Он сказал: «Нет, я не могу ответить на этот вопрос».

В тюрьме Роканкур написал автобиографию «Я, Кристофер Роканкур, Сирота, Плейбой, Заключенный», в которой высмеивает своих жертв и утверждает, что заработал более $40 млн в результате афер.

В беседах с журналистами он отказывался признавать себя мошенником.

Я был великим актёром. Не думаю, что можно быть хорошим аферистом без уроков актёрского мастерства. Кристофер Роканкур интервью Dateline

Возвращение во Францию

После освобождения в 2006 году Роканкур перебрался во Францию и быстро обрел популярность у соотечественников.

«Фактически, с Роканкуром обращаются как с национальным героем, одиноким французским негодяем, который победил больших плохих богатых американцев в их собственной жадной игре», — писал Dateline о том, как Роканкура встретили в Париже.

Через несколько дней после возвращения на родину француз подписал контракт на выпуск своей второй книги «Моя жизнь». Он также продал права на выпуск линии одежды под брендом Rocancourt Jeans.

Роканкур на родине www.Paris-Normande.fr

Его отношения с Пией Рейс к тому времени закончились, и Роканкур начал встречаться с бывшей мисс Франция Соней Ролан. У них родилась дочь Тесс. Вскоре Ролан и Роканкур расстались.

Однако с преступной деятельностью Роканкур не завязал. В 2007 году французский режиссер Катрин Брейя, которая незадолго до этого перенесла инсульт, познакомилась с мошенником и дала ему €25 тысяч на написание сценария под названием «Любовная жизнь Кристофа Роканкура». В течение полутора лет она подписала чеки для него еще на €703 тысячи.

Роканкур ничего не вернул и так и не написал сценарий. Брейя обратилась в полицию. Мошенника приговорили к 17 месяцам тюрьмы и выплате €578 тысяч в качестве компенсации . Роканкур объявил суду, что он может позволить себе только €20 в месяц, поэтому на выплату штрафа у него уйдет более 2000 лет.

Роканкур в Париже AFP

В 2015 году имя Роканкура фигурировало в деле об исчезновении 52 кг кокаина из помещения судебной полиции Парижа. По версии следствия, во время заключения Роканкур сговорился с бывшим офицером по уголовным делам, обвиняемым в краже кокаина. Подельники арестантов на свободе помогли найти деньги от продажи кокаина на дне озера. Мошенник и бывший полицейский обвинения отрицали.

В марте 2017 года Роканкура приговорили к штрафу в €15 тысяч за соучастие в сокрытии хищения имущества и отмывание средств от незаконного оборота наркотиков.

Последнее дело, связанное, с Роканкуром — обвинение в коррупции вместе с основателем GIGN, антитеррористического подразделения Французской жандармерии, Кристианом Пруто, и бывшим госсекретарем Коффе Ямгнане.