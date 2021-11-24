Американский психолог Михай Чиксентмихайи искал ответ на вопрос, что делает человека счастливым. Его главная теория показала, что в любой деятельности результат и вознаграждение — это не главное, а стремление к благополучию нужно поддерживать и на рабочем месте.

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Фото из архива Университета Клермонт Градуейт

Биография

Михай Чиксентмихайи родился 29 сентября 1934 года в итальянском городе Фиума, который сейчас называется Риека и находится на территории Хорватии.

Альфред, отец Михайя, занимался дипломатией и после Второй мировой войны его отправили послом в Рим, сын и жена переехали вместе с ним. Однако в конце 1940-х Альфреда уволили со службы, и Чиксентмихайи остались в Риме и открыли ресторан.

Михайю пришлось бросить школу в 13 лет, чтобы помогать отцу обеспечивать семью. Мальчик работал в туристических агентствах, проводил экскурсии, пробовал себя в качестве художника и переводчика. Он любил читать и самостоятельно изучал философию и религию.

Я пытался понять, почему взрослые не знают, как жить счастливую жизнь? Что может привести к чему-то столь трагическому, как война? Что заставляет людей так поступать?

Михай Чиксентмихайи

Позже его заинтересовали работы Карла Юнга. Они случайно познакомились в 1950-х — на лыжном курорте в Швейцарии, когда Михай попал на открытую лекцию психолога о феномене НЛО.

Тогда он понял, что психология даёт ответы на волнующие его вопросы и решил получить образование в этой области. Однако в европейских университетах такой специальности не было, поэтому юноша отправился в США.

В 1956 году он приехал в Чикаго всего с $1,25 в кармане. Днём учился в колледже, чтобы получить аттестат о среднем образовании, а по ночам работал в отеле в центре города.

Затем Чиксентмихайи некоторое время учился в Иллинойском университете, позже перешёл в Чикагский, за профессором, который исследовал проявлени креативности.

Чиксентмихайи изучал, как художественное творчество влияет на ощущение благополучия. В 1960 году он получил степень бакалавра по психологии, а через пять лет — докторскую степень. С 1969 года он преподавал в Чикагском университете и продолжил исследовательскую деятельность.

В 1999 году переехал в Калифорнию и основал в университете Клермонта Исследовательский центр качества жизни и преподавал в нём до выхода на пенсию. Центр занимается изучениями в области позитивной психологии, исследует аспекты человеческого опыта, которые делают жизнь счастливой.

Михай Чиксентмихайи

«Поток»

В 1990 году Чиксентмихайи выпустил книгу «Поток: Психология оптимального переживания». В ней он изложил теорию о том, что люди чувствуют себя наиболее счастливыми в состоянии «потока» — когда они полностью сконцентрированы или поглощены тем, что делают.

Книгу перевели более чем на 20 языков, и она оказала влияние не только на членов академического мира. О ней отзывались бывший президент США Билл Клинтон, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также Джимми Джонсон, который использовал идеи Чиксентмихайи для подготовки к Суперкубку 1993 года. В 2004 году психолог выступил с докладом по своему исследованию на конференции TED под названием «Поток, секрет счастья», видео набрало около 6,7 млн просмотров.

Формулировку «поток» придумал не психолог — так описывали своё состояние люди, которых опрашивал Чиксентмихайи для исследования.

В первой диссертации он изучал творчество художников: спрашивал, о чём они думают во время рисования. Немногих заботила цель или результат деятельности, их мысли были поглощены процессом. Они описывали свои переживания метафорой водного потока, который несёт их вперед.

Я осознал важность самого опыта в творческой работе. Это не соответствовало ни одной из существующих психологических моделей. Поэтому я попытался понять, важна ли сама деятельность и в других областях помимо искусства. Стало очевидно, что и хирургам нравится процесс операций, а люди, которые играют на фондовом рынке, любят играть. Их мотивируют не столько деньги — им нравится угадывать, делать ставки. Михай Чиксентмихайи

Чикстенмихайи пытался выяснить, что помогает «включить» творческий процесс людям разных профессий и как оно может повысить не только продуктивность человека, но и его уровень счастья.

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Психолог определил восемь характеристик «потока»:

Человек полностью концентрируется на задаче.

Он ясно видит цель, даёт себе обратную связь и мысленно вознаграждает.

Чувствует, что время ускоряется или замедляется.

Понимает, что опыт ценен сам по себе, и не стремится любой ценой достичь цели.

Выполняет задачу легко и непринужденно, не заставляя себя.

Для него задача достаточно интересна, чтобы искать решение, но осуществима, учитывая навыки.

Человек полностью погружен в выполнение задачи, теряется осознанное размышление.

Он чувствует, что может её выполнить и всё контролирует.

По словам Чиксентмихайи, в состоянии «потока» люди настолько вовлечены в работу, что «ничто другое, кажется, не имеет для них значения; опыт настолько приятен, что люди будут продолжать делать это даже за небольшие деньги, просто ради самой деятельности».

Михай Чиксентмихайи занимался скалолазанием в молодости — позже он говорил, что так впал в состояние, которое он впоследствии назвал «потоком»

«Поток» в бизнесе

Теория Чиксентмихайи стала популярна в предпринимательской среде. Она заставила руководителей крупных компаний обратить внимание на важность каждого сотрудника.

В 2002 году психолог опубликовал книгу «Правильный бизнес. Лидерство, состояние потока и создание смысла». Её главная мысль в том, что компания несёт ответственность не только за качество жизни работников, но и общества в целом. Потому что от благополучия человека зависит эффективность организации, где он работает, и развитие общества, в котором он живёт.

По мнению Чиксентмихайи, л учший способ управлять людьми — создавать среду, в которой сотрудники получают удовольствие от работы и растут, когда выполняют её.

Метод управления бизнесом по теории Чиксентмихайи назвали Flow Business. Аналитики выделили несколько правил для компаний, которые хотят выстроить такой менеджмент:

Внимательно относиться к эмоциональному состоянию сотрудников. Гендиректор аналитической компании Gallup Джим Клифтон ежедневно рассылает письма более чем тысячи сотрудникам и просит оценить, насколько позитивно их состояние, по шкале от 1 до 5. Так он всегда может увидеть первые признаки негативных изменений и принять меры.

Давать им обратную связь. Она помогает людям достигать состояния «потока», пишет Чиксентмихаий в своих исследованиях. Для Клифтона лучший способ замерить это состояние — спросить рядовых сотрудников, есть ли у них менеджер, который их любит.

Установить понятные ожидания, чёткие и реалистичные цели. В логистической компании Green Cargo с каждым сотрудником работает менеджер, который помогает составить план его развития, а затем встречается с ним раз в месяц, чтобы обсудить детали и подкорректировать планы.

Не отвлекать сотрудников, погружённых в работу. Тех, чья работа связана с творческим процессом, например программистов или авторов текстов, чтобы они могли сосредоточиться.

Flow Business применяют такие компании, как Microsoft, Ericsson, Patagonia, LG, Toyota и другие.

Американский производитель одежды Patagonia перестроил систему управления по стратегии «потока» за пять лет. Бизнес не выдерживал конкуренции. Тогда на пост гендиректора пришёл приверженец идей Чикстентмихайи Майкл Крук.

Крук регулярно опрашивал сотрудников и оценивал уровень удовлетворённости от работы. Некоторые вопросы из его анкеты:

Совпадают ли ценности компании с вашими?

Насколько вы свободны в принятии решений?

Чувствуете ли вы, что менеджмент компании прозрачен в финансовых вопросах?

За пять лет фирма переместилась с 88-го на 14-е место в списке Fortune «100 лучших компаний для работы».

Идею Чиксентмихайи также применяет эксперт в области лидерства и человеческих качеств Стефан Фолк. Он занимается коучингом руководителей и команд лидеров: его услугами пользуются около 60 компаний, среди которых McKinsey, Green Cargo и другие.

После личных встреч с Чиксентмихайи он создал новую систему менеджмента, которую внедрил в Ericsson. Он обязал управленцев уделять время каждому из подчинённых: организовывать индивидуальные полуторачасовые встречи шесть раз в течение года. Также менеджеры должны разрабатывать для каждого подчинённого план по определению сильных и слабых сторон и развитию его способностей.

«Поток» в видеоиграх

Теория Чиксентмихайи нашла применение и в сферах спорта и видеоигр.

Описание «потока» идентично тому, что испытывает человек, погруженный в видеоигру. Игрок теряет счёт времени и забывает обо всех внешних раздражителях. Очевидно, геймеры ценят видеоигры за то, что они могут обеспечить опыт «потока». Робертсон Холт автор работы «Изучение погружения в видеоигру как состояние потока»

Разработчики игр стали использовать компоненты «потока», которые выделил Чиксентмихайи, чтобы вовлекать игроков.

В геймдизайне они определили их так:

Награды. Их игрок получает постоянно, по ходу игры.

Их игрок получает постоянно, по ходу игры. Чёткие цели. Игроки знают, что им нужно достичь.

Игроки знают, что им нужно достичь. Потеря осознанности размышления. « Поток» работает, когда человеку не нужно концентрироваться на том, что он делает, чтобы выполнить действие в игре. Это состояние, где действия и осознания сливаются.

Поток» работает, когда человеку не нужно концентрироваться на том, что он делает, чтобы выполнить действие в игре. Это состояние, где действия и осознания сливаются. Потеря чувства времени. Игрок зациклен на действиях, которые он совершает в игре, и не замечает, как проходит время.

Игрок зациклен на действиях, которые он совершает в игре, и не замечает, как проходит время. Прямая и немедленная обратная связь. Человек руководствуется обратной связью в игре и знает, что нужно для достижения цели.

Человек руководствуется обратной связью в игре и знает, что нужно для достижения цели. Баланс между навыками игрока и целью, которую нужно достичь. Задача не является ни слишком легкой, ни слишком сложной. Задача постоянно адаптируется к навыкам игрока.

Задача не является ни слишком легкой, ни слишком сложной. Задача постоянно адаптируется к навыкам игрока. Контроль ситуации и деятельности. Игрок чувствует, что он может успешно справиться с задачей. Цель для него кажется достижимой.

Китайский гейм-дизайнер и креативный директор компании Thatgamecompany Дженова Чэнь узнал о «потоке» во время учёбы в Университете Южной Калифорнии. На тот момент он уже разработал игру Cloud, которой заинтересовалась Sony.

Чэнь написал диссертацию «Поток в видеоиграх». В исследовании он изобразил его на двумерной оси: по горизонтали — показатель «задачи», которая стоит перед игроком, по вертикали — его «способности». Пространство, окружающее линию, которая идёт от низкой сложности и способности к высокой, он выделил как «зону потока».

Основная сложность для разработчиков игр — найти точку равновесия между вызовом и способностями игроков, а они у всех разные, говорит Чэн. Если сложность задачи окажется несопоставимой с возможностями игрока, он разочаруется, а если наоборот — ему станет скучно.

Геймдизайнерам нужно создавать условия, которые смогут удержать игрока в диапазоне верхних и нижних границ потокового состояния, или «зоны». Приближать к нижним границам, когда нужно расслабиться, и двигать к верхним, когда необходимы усилия и выносливость.

В 2006 году на основе этих принципов Чэнь выпустил игру Flow, а затем Flower в 2009-м и Journey в 2012-м. На все три игры он заключил контракт с Sony на продажу через PlayStation Store.

В игре «Ведьмак 3: Дикая охота» разработчикам также удалось достичь баланса сложности и вовлечённости, говорил доктор философии в области информационных систем университета Мармара Барбарос Бостан.

Игрок сам выбирает уровень сложности, но она также может настраиваться и автоматически: искусственный интеллект наблюдает за игроком и старается избегать ситуаций, в которых игра станет слишком сложной или лёгкой для него. Из-за этого у некоторых пользователей возникает справедливый вопрос: почему бандиты острова Скеллиге более сильные, чем в Велене? Барбарос Бостан автор «Психология и поведение геймеров»

«Поток» в контексте видеоигр вызвал и критику. Брэкстон Содерман в книге «Против потока» назвал теорию стратегией гейм-дизайна, которую используют для увеличения игрового потребления.

Он рассматривает «поток» с разных точек зрения, в том числе как форму преодоления отчуждения, превращения «потока» в товар. Содерман призывает переосмыслить стандартные формы этого состояния и охватить более разнообразные и инклюзивные.

Другие исследователи говорят о том, что стоит различать видеоигры, которые увлекают, от тех, которые создают зависимость. Первые вызывают эмоции во время выполнения задачи и дают чувство удовлетворения после. Вторые нацелены на то, чтобы игрок не получил удовлетворения никогда. Такие игры и вызывают зависимость, их разработчики преследуют исключительно коммерческие цели.

Наследие

20 октября 2021 года Михай Чиксентмихайи умер в возрасте 87 лет, причиной стала остановка сердца.

Психолог был членом Американской академии искусств и наук, членом Национальной академии образования и Академии наук о досуге, за свои работы он получил несколько наград.

Чиксентмихайи и его жена Изабелла с министром по человеческим ресурсам Венгрии Золтаном Балогом на церемонии вручения ордена «За заслуги перед Венгерской Республикой», 2014 год

Коллеги Чиксентмихайи говорили, что его смерть повергла их в шок и напоминает потерю родителя. Издание Boing Boing назвала его «легендой», The Budapest Times и Hungary Today — «Архитектором теории потока», а Hungary Daily News — психологом, «чья теория покорила мир».