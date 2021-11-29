Бизнесмен из Бруклина покупал лицензии на игрушки и добивался их всемирной известности. Его соглашение с Nintendo — владельцем Pokémon — стало самым прибыльным в истории коммерческого лицензирования и приносило партнёрам сотни миллионов долларов, рассказывает Inc.

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Альфред Кан Inc



Становление карьеры Кана и лицензия на Pocket Monsters

Кан родился в 1947 году в Бруклине, Нью-Йорк. Его отец занимался производством одежды, но прогорел, а когда сыну исполнилось 14 лет, умер от рака, оставив после себя долги. Чтобы помочь семье, Кан устроился на работу, а позднее самостоятельно оплачивал свою учёбу в колледже.

В 1969 году он работал в универмаге B. Gertz & Co в Куинсе — стажировался в разных отделах и учился продавать.

Меня осенило — вот где я должен работать. Назовите хоть одну вещь, которой нет в отделе игрушек — всё там имитирует предметы реального мира. Дети подражают взрослым. Всё, что используют взрослые, хотят иметь и дети: машины, самолеты, стиральные машины, сушилки.

Альфред Кан

После стажировки он изучал, как дети играют — если они сразу понимали, что нужно делать с игрушкой, она нравилась им больше. Например, у машинок Stompers Trucks такой «игровой моделью» была возможность проехать по любой поверхности.

Кан участвовал в презентациях производителей игрушек. Если ему не нравились упаковка, слоган или игровая модель, он предлагал улучшения и благодаря этому постепенно завоевал хорошую репутацию, пишет издание.

В 1977 году Кан устроился менеджером по продажам в специализирующуюся на детских товарах фирму Coleco. В начале 80-х он стал исполнительным вице-президентом компании.

Тогда же он заключил сделку с художником Ксавье Робертсом на массовое производство кукол Cabbage Patch Kids. Каждая из них была уникальной и продавалась вместе с «сертификатом на усыновление» — предполагалось, что ребёнок не просто покупает игрушку, а становится её родителем.

По словам издания, сам Робертс воспринимал их как настоящих детей — он превратил старую клинику в Кливленде в «родильное отделение» Babyland General Hospital, где каждый час «рождались» куклы. Кан лично посещал «клинику» и так отзывался о ней: «Это самая безумная, но и самая замечательная вещь, какую я только видел за долгое время».

Cabbage Patch Kids Sydney Morning Herald

Вместе с командой он обзвонил школы по всей стране — они организовали массовое «принятие в семью» Cabbage Patch Kids в парках и музеях. Каждое «усыновление» должно было сопровождаться клятвой ребёнка, что он обещает быть хорошим родителем.

«Ну, многие газеты это подхватили! Они такие: "Что это за дерьмо? Это безумие!» — вспоминает Кан.

Маркетинговый ход сработал — куклы стали хитом Coleco и принесли ей $60 млн в первый год, а в следующие два — $1 млрд.

В начале 1980-х также началось сотрудничество Кана с Nintendo. Издание отмечает, что его наглость и харизма очаровали руководство компании.

Он был очень амбициозен, сообразителен, с ним было весело. Говард Линкольн бывший председатель Nintendo of America

В конце 1980-х его несправедливо, как он считает, уволили из Coleco: «Честно говоря, я был шокирован. Но это стало для меня уроком: если ты не подписываешь чеки, у тебя нет шансов на выживание».

В 1991 году он занял пост председателя и генерального директора в лицензирующей компании Leisure Concepts, которую в 1995 переименовал в 4Kids Entertainment. Она снимала детские телешоу — «22-минутные рекламные ролики в поддержку игрушек». Кан понимал, что медиаконтент хорошо стимулирует продажи.

Тогда же он подписал договор о получении прав на всемирный мерчандайзинг персонажей видеоигр Nintendo и стал часто ездить в Японию.

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В одну из таких поездок в сентябре 1997 года Кан заметил, что в Токио среди подростков популярна карточная игра с фантастическими существами Pocket Monsters. Он узнал, что в Японии есть телешоу с таким названием, а права на Pocket Monsters принадлежат нескольким японским компаниям — в том числе и Nintendo.

Игровые карточки Pockert Monsters pokemon.com

По его мнению, игра, телешоу, да и вся вселенная персонажей Pocket Monsters могли бы стать популярными в США и даже во всём мире по нескольким причинам:

У игры была чёткая модель — игроки проходили уровни, постепенно совершенствуя своё мастерство.



Кан считает, что «дети есть дети вне зависимости от того, откуда они», — раз шоу стало популярным в одной стране, оно сможет стать популярным где угодно.



Однако в Nintendo скептически отнеслись к предложению продвигать Pocket Monsters на Западе — в компании опасались, что американским подросткам не понравятся словесные игры, потому что они не любят читать, и продвижение в США провалится.

Первые игры Pokémon bbc.co.uk

Но Кан упорствовал и предложил японским руководителям в случае неудачи обвинить его. В конечном итоге за всемирные права на Pocket Monsters за пределами Азии он заплатил «чёртову кучу денег» — $2,5 млн.

Локализация Pokémon для американского рынка

Получив лицензию на игру, Кан понял, что ему не нравится английское название. Он знал, что дети в Японии называют игру сокращённо — Pokémon. Это сокращение было похоже на японское слово и потому больше нравилось ему.

Кто именно изменил название — неизвестно, но в 1998 году бренд стал называться Pokémon.

Тогда же бизнесмен приступил к локализации оригинальных японских шоу. Он перевёл их на английский и вырезал сцены с сигаретами, алкоголем и женскими персонажами с обнажённой грудью, а также изменил имена героев на американские.

Эш Кетчум — имя главного героя Pokémon — придумала команда Кана. Слоган "Gotta Catch 'Em All" придумал он сам. Также Кан нанял композитора, который написал музыку для мультсериала.

Главные герои мультсериала Pokémon Эш Кетчум и Пикачу bbc.co.uk

Для выпуска англоязычных карточек предприниматель заключил сделку с издателем игр Wizards of the Coast, а для производства игрушек подписал контракт с Hasbro.

Сложнее всего оказалось убедить американские телеканалы транслировать странный японский мультик, отмечает издание. В конце концов, ему удалось договориться с сотней из них — большинство включали телешоу в 5 или 6 часов утра.

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Через несколько недель рейтинги Pokémon опережали всё остальное в эфире в будние дни. Впоследствии 4Kids Entertainment зарабатывала на Pokémon около $60 млн в квартал и отправляла сотни миллионов долларов в Японию.

Кан стал искать партнёра для распространения продукции Pokémon в Австралии и Новой Зеландии — это, по словам издания, были последние страны, куда ещё не проник бренд.

Тогда он познакомился с тайваньцем Дэвидом Ю, который уже открыл несколько магазинов с играми, комиксами и коллекционными предметами по ним в Новой Зеландии и хотел расширить бизнес и выйти на рынок Австралии.

Ю казался Кану умным и амбициозным, поэтому он сделал его дистрибьютором Pokémon Down Under — адаптированной версии Pokémon для этого региона.

Издание отмечает, что это было самое прибыльное сотрудничество в истории коммерческого лицензирования — Кан и Nintendo создали бренд, который превосходил «Звёздные войны» или любой из продуктов вселенной Disney.

Yu-Gi-Oh!

В 2000 году Кан нашёл ещё одну карточную игру с фантастическим сюжетом под названием Yu-Gi-Oh! Как и в случае с Pokémon, его внимание привлекла её популярность — в Японии существовала целая вселенная фирменных вещей Yu-Gi-Oh!: мультфильмы, одежда, игрушки.

Один из главных персонажей манги Yu-Gi-Oh! Ями Юги konami.com

В 2005 году у владельцев 4Kids Entertainment закончилась лицензия на Pokémon и компания стала продвигать Yu-Gi-Oh!

Опыт по локализации Pokémon позволил бизнесмену продать к 2011 году 25,1 млрд игральных карточек Yu-Gi-Oh!

Карточки Yu-Gi-Oh! из первого сезона мультсериала www.yugioh.com

В 2006-2007 годах 4Kids Entertainment вложилась в ценные бумаги инвестиционного банка Lehman Brothers. В 2008 году Lehman Brothers обанкротился.

Мне позвонил мой финансовый директор и сказал: «У нас нет денег. Всё пропало».

Альфред Кан

Примерно в то же время предприниматель развёлся со своей женой, а затем его сын совершил самоубийство. Кан оставил 4Kids Entertainment, игрушки и в 2011 году был полностью готов уйти на пенсию.

NFT и новый бизнес

В 2012 году бизнесмен женился на Джиллиан Крейн и вместе с ней основал компанию по лицензированию CraneKahn, которая затем трансформировалась в Kidtagious entertainment — она специализируется на поиске и выстраивании брендов.

Также Кан пытается вернуться в бизнес с помощью давнего партнёра из Новой Зеландии Дэвида Ю.

Ю и Кан Ecomi

В январе 2018 года Ю предложил ему сотрудничество — долю в собственном проекте коллекционных цифровых предметов на основе блокчейна VeVe, для создания которых нужны лицензии. За них и отвечает Кан.

С 2018 года он получил лицензии на NFT-объекты по фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», медиафраншизе Star Trek, вселенным Universal Pictures, Marvel, Disney и другим.

«Ал открыл все двери, которые нам были нужны в США», — говорит Ю.

Кан инвестировал в биотехнологическую компанию Vitiprints, которая разрабатывает съедобные и несъедобные печатные 2D-продукты, и занимается благотворительностью.

«Я решил, что не могу закончить так. Я чувствовал себя неудачником», — объясняет он свой отказ от пенсии. Теперь бизнесмен работает над более чем 30 проектами.