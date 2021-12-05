Соревнование стало гонкой не только велосипедистов, но и брендов — они платят огромные суммы, чтобы их заметила миллиардная аудитория.

{"id":328786} 392 просмотров

«Тур де Франс» в 2021-м Bicycling

Велогонка появилась из-за финансовых проблем французской газеты L’Auto. В начале 20-го века, находясь в поиске новых источников дохода, руководство издания попросило сотрудников придумать, как привлечь новых читателей.

26-летний спортивный журналист Гео Лефевр предложил устроить самую грандиозную велогонку из всех, что были во Франции. Идея всем понравилась, и в 1903 году успешно прошёл первый «Тур де Франс». Тогда тираж L’Auto вырос с 25 до 65 тысяч экземпляров в день.

Главная страница журнала L’Auto от 19 июля 1903 года со статьей о начале «Тур де Франс» L’Equipe

Во время Второй мировой войны проведение гонок приостановили. После войны права на «Тур» перешли журналу L’Équipe.

К 1960 году он зарабатывал на велогонках так:

Города, где будут остановки, выбирались по принципу аукциона.

Компании, желающие следовать за велосипедистами в брендированных фургонах, должны были заплатить.

Рекламные места на обочинах вдоль маршрута сдавались в аренду на время соревнований.

Бренды могли спонсировать гонку.

Несмотря на доходы от рекламы, «Тур» был убыточным. Однако всё изменилось в 1965 году, когда права на гонку приобрел её нынешний владелец — частная компания по организации спортивных шоу Amaury Sport Organisation (ASO). Она сосредоточилась на глобальной аудитории и начала транслировать соревнования по ТВ. Благодаря этому с 1980 по 2010 год выручка «Тура» увеличилась в 20 раз.

По данным за 2020 год, гонка зарабатывала на:

1. Выплатах городов-участников — 5% от выручки. Желающие стать частью маршрута должны платить организаторам «приличные суммы», пишет The Hustle. Сколько стоит стать частью маршрута «Тур де Франс», неизвестно. Однако для примера, издание приводит стоимость участия в другом вело-соревновании Giro d’Italia — Дания отдала $3,9 млн, чтобы её города участвовали в трёх этапах.

2. Спонсорских выплатах — 40%. Среди них:

Рекламные грузовики. Около 33 брендов, которые платят от $250 до $600 тысяч за возможность следовать за велосипедистами во время соревнования. За 21 день гонки компании раздают зрителям около 15 млн товаров: одежду, чистящие средства, брелки и протеиновые колбаски.

Футболки четырёх типов, выделяющие достижения спортсменов. Жёлтая — лидеру гонки, зелёная — лучшему спринтеру, в крапинку — лучшему по восхождению на высоту, и белую — лучшему молодому атлету. Французский банк LCL тратит примерно $12 млн в год, чтобы его название оставалось на жёлтой майке, а автопроизводитель Skoda — $4 млн за зелёную.

Партнёрства. Например, с агентством недвижимости Century 21 или производителем часов Tissot.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

3. Продажи прав на телетрансляции — 55%. В 2020 году её купили 186 стран из 195. Для трансляции гонки необходимо около 260 операторов, 35 транспортных средств и 6 самолётов. Одна сделка с французской сетью телевещания France Televisions приносит около $25 млн в год.

Сколько ASO зарабатывает на «Тур де Франс», неизвестно. Однако французские СМИ оценивают выручку в $60–150 млн в год — около 50% годовых денежных поступлений ASO. Журнал по велоспорту The Inner Ring изучил данные компании по годам и высчитал её примерную маржу — 21%. Чистая прибыль от «Тура» может составлять $12–30 млн в год.

«Тур де Франс» существует, чтобы приносить деньги. Это коммерческая гонка, и ей владеют люди, главная цель которых — заработать на ней. Жан-Франсуа Миньо демограф, изучающий экономику велоспорта

Как зарабатывают велокоманды

В 2020 году в «Туре» участвовали 178 велосипедистов из 22 команд. Сколько уходит на их содержание, неизвестно, но в 2016 году исследователи опубликовали доклад с деталями по трём командам:

Инфляция не учитывалась The Economics of Professional Road Cycling, 2016

Team Sky (теперь Ineos Grenadiers) в 2016 году опубликовала видео, где показала список необходимых вещей для девяти гонщиков на время «Тура». В него вошли:

Персонал — 34 человека: механики, водители, спортивные доктора и нутрициологи.

55 велосипедов по $13 тысяч за штуку.

Запасные механизмы: 80 колес, 82 звёзды и 57 цепей.

4360 энергетических гелей и батончиков и 3300 бутылок воды.

40 бутылок массажного крема.

100 рулонов обмоток для руля — их меняют каждые четыре дня.

5 воздухоочистителей, 9 кондиционеров и 9 осушителей воздуха.

Так, бюджет современной команды может составлять более $20 млн в год. Однако они ничего не получают от участия в гонке: не продают билеты, так как для зрителей соревнование бесплатно, и у них нет собственного мерча. Вместо этого у команд странная и уязвимая финансовая модель, пишет The Hustle, — они полностью полагаются на пожертвования и спонсоров.

У них может быть много партнёрств с производителями снаряжения, но около 70% бюджета идёт от титульных спонсоров, которые ежегодно платят $5–15 млн за право выбрать название команды и разместить свои логотипы на их форме.

Это хороший способ повысить узнаваемость бренда за счет эфирного времени, пишет The Hustle. Компания по спортивной аналитике Repucom проанализировала 325 спонсоров профессиональных команд в 2012 UCI WorldTour (серия из 38 гонок, включающая в себя Tour de France) и выяснила, что спонсоры оценивают среднюю команду в $88,4 млн в рекламном времени и медийной огласке.

«Тур» в 2019-м Skoda

Спонсорами выступают крупные корпорации и конгломераты: страховые и телекоммуникационные фирмы или государственные организации, например, суверенный фонд Казахстана.

Влияние и желания крупных инвесторов могли повлиять на судьбу команды. Например, в 2015 году Олег Тиньков прекратил финансирование команды, которую купил в 2013-м, и её распустили.

Олег Тиньков и велогонщик Альберто Контадор Welovecycling

Некоторые считают, что такая зависимость от спонсоров создает соревновательный дисбаланс, который плохо влияет на интерес к велоспорту в целом, пишет The Hustle.

Они по сути покупают возможность победить. Чем больше у тебя денег, тем лучше и опытнее члены твоей команды. Другой вопрос — интересно ли будет зрителям, если все лучшие спортсмены окажутся в одной команде? Джонатан Воутерс менеджер профессиональных команд

Как зарабатывают гонщики

Общий призовой фонд Tour de France составляет €2,3 млн. Победитель — лидер гонки, получает €500 тысяч, лучшие спринтеры, молодые атлеты и другие — €20–25 тысяч.

Однако призовые не играют особой роли, пишет The Hustle, и победитель обычно делит их со всей командой. Основной заработок они получают от спонсоров.

Минимальная зарплата, которую команды могут платить спортсменам на «Туре» — $35 тысяч в год. Но многие получают в 5–10 раз больше, а зарплаты самых успешных атлетов, таких как четырёхкратный победитель «Тура» Крис Фрум, могут достигать $6 млн в год.

Зависимость от спонсорских денег накладывает и обязанности — спортсмены должны выбирать стратегию, которая позволит им лучше представлять свой бренд. Для этого они могут отделяться от группы, привлекая внимание камер на себя, но при этом теряя время. Тут уже не так важна победа, сколько внимание камер, пишет издание.

Смысл «Тура» в том, чтобы бренды на твоей футболке получили как можно больше времени на экране. Потому что если твои спонсоры недовольны, они перестают быть спонсорами. бывший участник профессиональной команды на Tour de France

В период пандемии Covid-19 спонсоры прекратили финансирование, а велосипедисты урезали свои зарплаты в два-три раза, чтобы сохранить команду.

«В итоге организаторы и спонсоры зарабатывают деньги в любом случае, а вот командам остаётся просто выживать», — говорит австралийский велогонщик Крис Уильямс.