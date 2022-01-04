Что произошло и чем закончились главные споры по версии vc.ru — вероятно, за многим нужно будет следить и в 2022-м.

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ФАС против «Яндекса» и его «колдунщиков»

Что случилось

Спор «Яндекса» и ФАС начался ещё летом 2020 года, когда Avito, «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались регулятору на «колдунщиков» — виджеты в верхней части поисковой выдачи. Компании посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает в «колдунщики» ссылки только на свои сервисы.

«Яндекс»

В феврале 2021 года антимонопольная служба вынесла первое решение: обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске. В компании с этим не согласились. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело.

После этого «Яндекс» пошёл навстречу: рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров, начал тестировать их с HeadHunter и другими, запустил универсальные обогащённые ответы, которые позволяют в одном блоке посмотреть данные разных компаний. Одновременно поисковик подал в суд на ФАС, обжалуя отказ в продлении срока исполнения предупреждения.

Что дальше

Оба суда пока не завершены. ФАС и «Яндекс» обсуждают условия возможного мирового соглашения и исполнение предупреждения службы в полном объёме, сообщали vc.ru 24 ноября 2021 года в пресс-службе регулятора.

Тогда же комиссия Евразийского союза обвинила компанию в дискриминации конкурентов в показе рекламы в России и доминирующем положении. В «Яндексе» настаивают, что комиссия не нашла нарушений конкуренции в рамках ЕАЭС, российский рынок рекламы высококонкурентный, а «колдунщики» — нерекламный формат.

Аналитики «Атона», «Газпромбанка» и «Финама» предполагали, что действия ФАС не окажут серьёзного влияния на «Яндекс», дело может рассматриваться месяцами и годами, а вероятность санкций низкая.

В случае нарушений регулятор может выписать штраф на сумму до 2% годовой выручки — около 4,4 млрд рублей по финансовым результатам за 2020 год, считают в «Атоне». В «Газпромбанке» оценивали размер штрафа от 0,68 до 4,3 млрд рублей (от 1 до 15% выручки поиска). ФАС также может потребовать изменить страницу и результаты поисковой выдачи.

Спор Wildberries с Visa и Mastercard

Что случилось

В августе маркетплейс объявил: при оплате товаров через Visa и Mastercard нужно будет заплатить на 2% больше, чем при оплате через «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) или SberPay. Сам ритейлер уточнил, что «не вводил дополнительных комиссий, а отдельно выделил тариф платёжных систем».

В Mastercard заявили, что напрямую не взимают никаких комиссий с торговых предприятий и держателей карт, в Visa раскритиковали такое решение. Спустя несколько дней Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах российским банкам-эквайерам штрафами. Например, Visa предупреждала о штрафах до $1 млн, писало Frank Media.

Регуляторы в спор не вмешивались: в ЦБ заявили, что это вопрос договорных отношений и нарушений законодательства нет. Роспотребнадзор также не нашёл нарушений в комиссиях.

Чем закончилось

В октябре Visa заявила, что Wildberries больше не нарушает правила платёжной системы. Что именно изменил маркетплейс, в компании не пояснили. Но с начала акции ритейлер несколько раз менял описание цен на сайте.

В итоге осталось два варианта цены: стандартная при оплате картами Visa и Mastercard и со скидкой 2% при оплате картами «Мир», СБП и SberPay. При этом в описании при оплате картами зарубежных систем исчезло слово «комиссия», теперь указана «скидка 2%» при оплате российскими платёжными инструментами.

В Wildberries отчитывались, что доля российских платёжных систем в обороте выросла с 24% в августе до 54% в начале октября. В Mastercard не комментировали ситуацию.

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Наследственный спор вокруг Natura Siberica

Что случилось

Основатель группы «Первое решение» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и другие) Андрей Трубников умер в январе 2021 года. После его смерти родственники не смогли договориться, кто будет управлять бизнесом на время разделения наследства.

У Трубникова осталось четверо наследников: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака с Ириной Трубниковой, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия.

За год сменилось три доверительных управляющих долями Трубникова и началось несколько судов. Пик конфликта пришёлся на август: тогда сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством нового президента компании Сергея Буйлова. Часть из них уволилась.

Сама Ирина называла действия нового руководства «рейдерским захватом». Осенью Natura Siberica столкнулась с временным закрытием 80 магазинов и производства. Буйлов обвинял в простое Трубникову, Трубникова — новое руководство.

В октябре новым и.о. управляющим долями Андрея Трубникова стал экономист Руслан Гринберг. Решение пыталась оспорить нотариус Айгуль Карнаухова, которая ведёт наследственное дело, но суд отклонил жалобу.

Назначение Гринберга поддержала Ирина Трубникова. По её словам, оно позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и вернуть коллектив к работе. В конце ноября сменился и президент — им стал Михаил Сергеев, по данным The Bell, связанный с АФК «Система».

Что дальше

Конфликт наследников Natura Siberica может закончиться разделом компании между АФК «Система», En+ Group и главой золотодобытчика «Полюс» Павлом Грачевым. По словам источников, они вели переговоры о покупке долей. 24 ноября собеседники The Bell сообщили, что наследники близки к договоренности о разделе бизнеса и отказу от взаимных исков.

В 2020 году «Эн+ Рециклинг» (позже его сменил страховщик «Ингосстрах») и ДОЗАКЛ подали многомиллиардный иск к основному юрлицу Natura Siberica. Причина — пожар на заводе, помещения которого арендовала компания. Истцы связаны с Дерипаской, писало The Bell. В сентябре 2021-го суд взыскал с Natura Siberica почти 3 млрд рублей. «Первое решение» подало апелляцию.

23 декабря одно из основных юрлиц Natura Siberica, ООО «Натура Сиберика», отказалось от своего иска на 1,7 млрд рублей к Ирине Трубниковой. Обе стороны «нацелены на отказ от взаимных претензий». Снятие всех претензий может быть одним из условий сделки по продаже долей в компании, сообщал Forbes.

Тогда же Natura Siberica сообщила, что договорилась с ДОЗАКЛ о возобновлении производства в Дмитрове.

Андрей Трубников Скриншот из интервью проекту «Русские норм!»

Спор за бизнес «Б.Ю. Александров»

Что случилось

Основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер в ноябре 2020 года. Через несколько месяцев после смерти, его партнёр Юрий Изачик передал 85% компании «Ростагрокомплекс», на фабриках которой производятся в том числе творожные сырки, пяти топ-менеджерам по договору дарения. Его доля сократилась со 100% до 15%.

В октябре А1 Михаила Фридмана и Германа Хана предложила выкупить доли, а Изачик через суд потребовал вернуть 85%. Он объяснил, что в момент дарения был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение, рассказав о долгах компании.

28 октября Изачика, который находится на лечении в США, объявили в розыск. Его обвиняют в том, что он принуждает топ-менеджеров отказаться от договоров дарения. В начале ноября Изачика заочно арестовали, защита решение обжаловала. Предприниматель вину не признаёт.

17 ноября в А1 сообщили, что сделка по покупке долей в компании для разрешения корпоративного спора не состоялась: часть совладельцев отказалась продавать бизнес. По данным «Ведомостей», одной из причин срыва сделки могли стать обеспечительные меры, которые наложил суд по одному из исков Изачика. Суд запретил отчуждать принадлежащие совладельцам доли, заключать любые сделки и так далее.

Что дальше

Глядя на эту историю и кейс Natura Siberica, становится тревожно за будущее бизнеса, передаваемого по наследству, писал «Коммерсантъ». Опрошенные им юристы разошлись во мнении по поводу исхода иска Изачика. Одни отмечают, что суды чаще всего в таких исках отказывают, потому что собрать доказательную базу о том, что сторону ввели в заблуждение, крайне сложно.

С другой стороны, доказать тяжёлое психическое состояние во время сделки можно. Кроме того, ответчикам придётся объяснить экономический смысл дарения акций.

Конфликт Фёдора Овчинникова с франчайзи «Додо пиццы»

Что случилось

С начала октября основатель и глава Dodo Brands Фёдор Овчинников публично начал критиковать работу некоторых франчайзи сети: за грязь, скучающих сотрудников и отсутствие требовательности к себе. В итоге он заявил, что управляющая компания готова закрывать отстающие пиццерии, которые получили предписания и ничего не делают.

Сами франчайзи говорили, что заявления Овчинникова — для них не новость. Предписания рассылали и раньше, но в пандемию ситуация ухудшилась: вместо стороннего проверяющего проверки стали проводить управляющие, из-за отъезда мигрантов стало меньше сотрудников, а УК отменила некоторые санкции. Теперь «Додо» решила вернуть прежние требования к соблюдению стандартов.

1 ноября УК закрыла все четыре пиццерии в Ярославле и расторгла договор с франчайзи Евгением Ткачевым. «Додо Пицца» нашла там нарушения ещё в мае и обязала партнёра продать заведения. Ткачев пытался продать все точки за 150–180 млн рублей, но покупатель не нашёлся, а УК посчитала оценку завышенной. Предприниматель утверждал, что компания пытается забрать точки себе, вынуждая продать их по заниженной стоимости.

В середине ноября ситуация вылилась в публичные дебаты между Овчинниковым и Ткачёвым. Основатель заявил, что расторжение договоров франчайзинга по инициативе УК — рядовая ситуация, но впервые она получила такую огласку. Он повторил все претензии к Ткачёву, а Ткачёв их опроверг и заявил о намерении выйти из бизнеса.

Что дальше

Сейчас идёт суд по двум искам Ткачёва к «Додо Франчайзинг»: следующие заседания назначены на январь. Франчайзи говорил, что вариантов кроме продажи у него нет: каждый день — это убытки.

Сам конфликт положительно скажется на имидже компании, считают опрошенные Forbes эксперты: жёсткая позиция лидера и верность принципам — это стратегическое преимущество.

Арест основателя Group-IB Ильи Сачкова

Что случилось

В сентябре в московском офисе Group-IB прошли обыски, а позже основателя компании арестовали по подозрению в госизмене, максимальное наказание за это — 20 лет тюрьмы. Материалы дела засекречены, но источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Сачков не признаёт вину.

Источники СМИ выдвигают разные версии, которые могли стать поводом для начала дела. Одни говорят, что оно связано с уголовным делом бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ (ЦИБ) Сергея Михайлова, который в 2019-м получил 22 года тюрьмы. Сачков тогда проходил как свидетель.

Среди других версий: участие Group-IB в расследованиях Интерпола и санкции США против платформы по обмену криптовалюты SUEX. Сачков, по словам одного из источников, давно «следил» за киберпреступниками, которым, по версии властей страны, SUEX предоставляет инфраструктуру.

Что дальше

В конце ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест Сачкову до 28 февраля 2022 года. Сам Сачков заявил, что он «не изменник, не шпион и не предатель», и попросил Владимира Путина позволить ему на период следствия находиться под домашним арестом.

Group-IB продолжает работать в обычном режиме. По словам Дмитрия Волкова, к которому перешло управление, обвинение не касается компании, оно предъявлено Сачкову как физлицу, а не гендиректору.