До слова «термос» была компания Thermos: история бренда, который внедрил новое слово и судился за него с другими Статьи редакции
Всё началось с немца Рейнгольда Бургера — он взял придуманную Джеймсом Дьюаром вакуумную колбу и сделал из неё товар. С тех пор прошло больше ста лет, в которых были и суды, и экcперименты с новыми продуктами, и продажа Thermos.
Изобретение вакуумной бутылки
В 1892 году шотландский химик Джеймс Дьюар изобрёл вакуумную колбу. Он работал со сжиженными газами и хотел сохранить их в жидком состоянии при помощи низких температур.
Для этого учёный использовал разработку немецкого физика Адольфа Фердинанда Вайнхольда — помещенные один в другой стеклянные сосуды без воздуха между ними. Разместив так колбы, он посеребрил их внутреннюю поверхность для теплоизоляции. Дьюар считал своё изобретение инструментом науки и коммерческого потенциала в нём не видел, поэтому не запатентовал его.
Колбы для Дьюара изготавливали немец Рейнгольд Бургер и его деловой партнёр Альберт Ашенбреннер. В 1894 году они основали в Берлине фабрику по производству стеклянных приборов для лабораторий Р. Burger & Co.
Вскоре к партнёрам обратился изобретатель и производитель льдогенераторов Карл Линд — ему нужны были ёмкости для хранения и перевозки жидких газов температурой -194 по Цельсию. Бургер стал экспериментировать с колбой Дьюара.
В конце 19 века жидкий газ стоил дорого, поэтому сперва он использовал горячую воду, а затем попробовал наполнить ёмкости напитками. «Я взял несколько сосудов и налил в них горячий кофе и чай. Через 24 часа напитки были тёплыми, как будто их только что приготовили», — говорил исследователь. Он понял, что колбы можно использовать не только в научных целях, но и бытовых.
Бургер хотел сделать вакуумный сосуд более практичным. Его внутренняя ёмкость крепилась к внешней только у горловины: когда наливали жидкость, колба внутри опускалась и отламывалась. Чтобы это исправить, он установил между ними асбестовые опоры.
Также он разработал формулу более прочного серебряного покрытия, которое не отслаивалось. Бургер добавил к бутылке пробку, а крышкой стала съёмная чашка для питья. Он сделал металлический корпус и удлинил ёмкость.
В 1903 году исследователь представил вакуумную бутылку, которая сохраняла температуру жидкости. Он запатентовал изобретение в Берлине, и чтобы выбрать ему название, провёл конкурс. Один из жителей Мюнхена предложил слово Thermos — слово therme с греческого переводится как «тепло».
В 1906-м Бургер с партнёрами Ашенбреннером и Густавом Пааленом основали компанию Thermos GmbH для производства вакуумных бутылей. Фирма запатентовала их также в США, Англии и Франции. В 1904 году термос получил золотую медаль и почетный диплом на Всемирных выставках в Сент-Луисе, в 1906 году — в Милане.
Раннее производство и реклама Thermos
В рекламе компания утверждала: «В бутылках Thermos напитки остаются горячими в течение 24 часов, а холод сохраняется в течение нескольких дней. Они незаменимы для путешественников, автомобилистов, военных, чиновников, охотников, работников офисов и заводов».
В 1906-1907 годах один из дилеров Thermos в Англии фирма AE Gutmann & Co продавала бутылки и много их рекламировала. Через рекламу о бутылях узнал Дьюар, подал в суд на руководителя английской компании, но проиграл. Его действительно признали изобретателем вакуумной колбы, но права остались у Бургера, поскольку создатель не запатентовал технологию.
Бургер называл себя больше исследователем, чем предпринимателем, поэтому в 1907 году продал долю в компании своему партнёру Паалену за 65 тысяч марок. В том же году права на товарный знак Thermos приобрели фирмы в США, Англии и Канаде.
В США патентные права на термобутылку получил бизнесмен Уильям Уокер. Сначала он импортировал бутыли в свою страну из Германии, но в 1907 году создал фирму American Thermos Bottle Company и с помощью Бургера начал производить их в Бруклине.
Сперва детали для бутылок импортировали, а сами их собирали вручную сотрудники — большая их часть была из Германии. Поначалу предприятие изготавливало всего 150 бутылок в день из-за небольших поставок — в среднем около шести бутылок за один заказ.
Уокер развернул рекламную кампанию Thermos в США: она строилась на том, что бутыль подойдёт любому человеку в любой ситуации, объединяет семью, хороша как рождественский подарок. По итогам 1907 года продажи компании достигли $115 тысяч.
Для рекламы использовали автомобиль в форме бутылки Thermos. Он участвовал в демонстрациях — например, в автомобильном параде на Бродвее в 1909 году.
Вакуумный сосуд брали с собой лейтенант Роберт Пири в 1900-х во время экспедиции к Северном полюсу и исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон во время путешествия на Южный полюс в 1910-х. Термосы использовали разработчики первых самолетов братья Райт и воздухоплаватель граф фон Цеппелин.
Компания Уокера решила сделать слово Thermos синонимом вакуумной бутылки. Она не использовала в рекламе общие описания вроде «бутылка с вакуумной изоляцией» или «вакуумная бутылка» рядом с маркой. Уже в 1910 году в каталоге своей продукции фирма заявила, что слово «термос» стало общеупотребительным. Продажи American Thermos достигли $381 тысячи в год.
В 1911 году английская компания Thermos Limited разработала первый машинный стеклодув — раньше стекло выдувалось вручную. Благодаря автоматизированному производству она стала производить больше товара по более низкой цене. Этот способ внедрили все предприятия Thermos.
В 1912 году Уокер начал обустраивать новый завод в Норвиче — он хотел расширить производство, а жителям нужна была работа. Предприниматель попросил горожан предоставить под фабрику здание в 75 тысяч квадратных футов, которое принадлежало одному из местных жителей.
Они собрали $78 тысяч, чтобы выкупить его и землю в собственность города. Взамен компания пообещала размещать название города в рекламе. В том же году завод стал выпускать продукцию: 50 рабочих производили от 1200 до 1500 бутылок в день.
Борьба за товарный знак
В первой четверти 20 века слово «термос» стали использовать другие компании: в 1922 году American Thermos подала иск против W. T. Grant Co — она применила его в описании собственных вакуумных бутылей. Компания Уокера выиграла и, чтобы защитить торговую марку, зарегистрировала логотип, добавила слова «вакуумные бутылки» и «вакуумные кувшины» в рекламу.
В 1922 году Уокер умер от болезни сердца. В 1923 году генеральным директором компании стал Аурин Пейсон — в то время объем её продаж приблизился к $1,5 млн в год. Спустя два года фирма производила более 25 тысяч бутылок в неделю.
Слово «термос» стало появляться в словарях, поэтому American Thermos пришлось ещё активнее защищать свою торговую марку: с 1935 года она использовала службу, которая искала слово в СМИ и в рекламе.
Во время Второй мировой войны компания шла на уступки, чтобы избежать негативной реакции общества. Но уже в 1950-х продолжила борьбу. В 1957 году American Thermos подавала судебные иски против коммерческого использования слова «термос» около 200 раз, а в 1961-м — около 1200.
В 1958 году компания Aladdin объявила о выпуске вакуумных бутылок под названием «термосы». В том же году фирма Уокера подала в суд на Aladdin в защиту собственного товарного знака.
Дело рассмотрели в 1964 году: судья решил, что термос — общеупотребительное слово, а American Thermos сама поддерживала использование этого слова как синонима вакуумных бутылок, поэтому оно не может быть эксклюзивным. Компании Aladdin разрешили добавлять слово «термос» в описание продукции, но только строчными буквами.
Послевоенное производство
В пятидесятых и шестидесятых годах компания пыталась девирсифицировать производство и закрепиться на рынке как торговая марка нескольких продуктов:
- Купила заводы по производству металла и пластиковых изделий — стала делать ланчбоксы.
- Получила контроль над производителем термокувшинов, термосундуков и грилей Little Brown.
- Сменила название на American Thermos Products Company.
В 1960 году фирму купила корпорация по производству оборудования для дерево- и металлообработки King-Seeley. Название поменяли на King-Seeley Thermos: она начала выпускать палатки, фонари и походные печи, а затем приобрела производителей игрушек, грилей, охладителей воды и питьевых фонтанов.
В 1968 году финансовая компания Household Finance Company of Chicago выкупила подразделение у King-Seeley. Фирме вернули название Thermos Company. Она расширяла производство в США — приобретала дополнительные участки земли, строила здания под заводы.
Thermos включили в товарное подразделение Household Finance. К началу 1980-х оно выпускало продукцию на сумму $125 млн в год.
- Чистая прибыль отдела достигла $5,4 млн в 1982 году.
- В 1983 году — $7,4 млн.
- Объем продаж в 1988 году достиг $188 млн. Из них 60% приходилось на грили.
Под контролем Nippon
В 1989 году Household International за $134 млн продала Thermos японской корпорации Nippon Sanso, которая производила дорогие термосы из нержавеющей стали.
Она начала экспансию: открыла Thermos France S. A. во Франции, приобрела Thermos Gmb в Германии и запустила заводы в Малайзии и Китае. В 1992-м основала международный офис в США, откуда товары компании продавались в Австралию, страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока.
Компания сфокусировалась на производстве грилей: создала, например, гриль с вакуумной крышкой, которая помогала поддерживать высокую температуру. Продажи компании в 1995 году составили $200 млн, при этом рынок барбекю в CША оценивался в $1 млрд.
Но конкуренция со стороны других производителей грилей — Weber, Sunbeam и других — вынудила Thermos вернуться к разработке новых термосов и других продуктов с теплоизоляцией:
- В 1997 году она продала активы по производству грилей.
- В 2002-м выпустила сумки-холодильники для ресторанов.
- С 2006 по 2020 выпускала множество версий кувшинов, термосов, кружек и другой продукции с вакуумной изоляцией.
В 2020 продажи Thermos упали из-за пандемии — выручка составила $1,7 млрд, что на примерно $312 млн меньше, чем в 2019 году.
Схожий путь прошли компании, представившие под своей маркой рынку то, что мы сейчас назывем унитаз, ксерокс, фен, кеды, фломастер, акваланг, джакузи, джип и памперсы. Сейчас их бренды стали именем нарицательным и применяются к товарам совсем других компаний )
9 декабря 21г оформила покупку на сайте Детского Мира, выбрала способ получения - доставку курьером. Указала свой адрес правильно, оплатила.
Ничто не предвещало беды для обычной официантки в штате Арканзас. Она с напарницей получила гигантские чаевые и в течение дня была уволена. Что произошло?
За историей, которую я хочу Вам поведать, стоит реальный человек, с личным, пусть и негативным, опытом. Если данный опыт поможет Вам избежать подобных ситуаций в будущем — для меня это будет уже победа. Любое высказывание в данной публикации является моим личным субъективным мнением и оценочным суждением о людях, ситуациях, фактах.
Компаниям, занимающимся финансовыми технологиями, необходимо обрабатывать и хранить различные сложные базы данных своих клиентов. Наличие человеческого фактора вызывает риски, связанные с конфиденциальностью этих данных. Вместо того, чтобы затрачивать время на обучение сотрудников, направьте чат-бота с искусственным интеллектом решать эти задачи.
Релиз проекта запланирован на 2022 год.
Он рассказал «Идеономике», почему нанимает неуверенных в себе людей, не работает с госзаказом и переключился с американского рынка на Латинскую Америку.
В программе панели по 15-ти направлениям.