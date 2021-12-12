Всё началось с немца Рейнгольда Бургера — он взял придуманную Джеймсом Дьюаром вакуумную колбу и сделал из неё товар. С тех пор прошло больше ста лет, в которых были и суды, и экcперименты с новыми продуктами, и продажа Thermos.

{"id":331332} 225 просмотров

Изобретение вакуумной бутылки

В 1892 году шотландский химик Джеймс Дьюар изобрёл вакуумную колбу. Он работал со сжиженными газами и хотел сохранить их в жидком состоянии при помощи низких температур.

Для этого учёный использовал разработку немецкого физика Адольфа Фердинанда Вайнхольда — помещенные один в другой стеклянные сосуды без воздуха между ними. Разместив так колбы, он посеребрил их внутреннюю поверхность для теплоизоляции. Дьюар считал своё изобретение инструментом науки и коммерческого потенциала в нём не видел, поэтому не запатентовал его.

Дьюар пользовался своей колбой для поддержания температуры сжиженного газа. Он мог по пальцам одной руки пересчитать людей, которые тоже могли бы использовать её в этих целях, поэтому не видел её коммерческой ценности.

Джон Роулинсон

профессор химии в Оксфордском университете



Колбы для Дьюара изготавливали немец Рейнгольд Бургер и его деловой партнёр Альберт Ашенбреннер. В 1894 году они основали в Берлине фабрику по производству стеклянных приборов для лабораторий Р. Burger & Co.

Вскоре к партнёрам обратился изобретатель и производитель льдогенераторов Карл Линд — ему нужны были ёмкости для хранения и перевозки жидких газов температурой -194 по Цельсию. Бургер стал экспериментировать с колбой Дьюара.

В конце 19 века жидкий газ стоил дорого, поэтому сперва он использовал горячую воду, а затем попробовал наполнить ёмкости напитками. «Я взял несколько сосудов и налил в них горячий кофе и чай. Через 24 часа напитки были тёплыми, как будто их только что приготовили», — говорил исследователь. Он понял, что колбы можно использовать не только в научных целях, но и бытовых.

Бургер хотел сделать вакуумный сосуд более практичным. Его внутренняя ёмкость крепилась к внешней только у горловины: когда наливали жидкость, колба внутри опускалась и отламывалась. Чтобы это исправить, он установил между ними асбестовые опоры.

[{"title":"\u0421\u0445\u0435\u043c\u0430 \u0432\u0430\u043a\u0443\u0443\u043c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043b\u0431\u044b \u0411\u0443\u0440\u0433\u0435\u0440\u0430, 1903 \u0433\u043e\u0434<br \/>","author":"thermosflasche.jimdofree.com","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f7145f2f-14aa-5ee7-966e-a958eccadf4b","width":541,"height":727,"size":137860,"type":"png","color":"ebebeb","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u0430\u0442\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0430\u043a\u0443\u0443\u043c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043b\u0431\u044b, 1903 \u0433\u043e\u0434<br \/>","author":"thermosflasche.jimdofree.com","image":{"type":"image","data":{"uuid":"9edd8247-1d13-5487-a433-08fb0d5c0acc","width":541,"height":727,"size":202759,"type":"png","color":"383838","hash":"","external_service":[]}}}]

Также он разработал формулу более прочного серебряного покрытия, которое не отслаивалось. Бургер добавил к бутылке пробку, а крышкой стала съёмная чашка для питья. Он сделал металлический корпус и удлинил ёмкость.

В 1903 году исследователь представил вакуумную бутылку, которая сохраняла температуру жидкости. Он запатентовал изобретение в Берлине, и чтобы выбрать ему название, провёл конкурс. Один из жителей Мюнхена предложил слово Thermos — слово therme с греческого переводится как «тепло».

В 1906-м Бургер с партнёрами Ашенбреннером и Густавом Пааленом основали компанию Thermos GmbH для производства вакуумных бутылей. Фирма запатентовала их также в США, Англии и Франции. В 1904 году термос получил золотую медаль и почетный диплом на Всемирных выставках в Сент-Луисе, в 1906 году — в Милане.

[{"title":"\u041e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u0435\u0439 Thermos, \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0451\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 1905 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0435\u0439 R. Burger & Co \u0434\u043b\u044f \u0410\u043d\u0433\u043b\u0438\u0438<br \/>","author":"thermosflasche.jimdofree.com","image":{"type":"image","data":{"uuid":"19a80ddb-140d-51a9-8751-810a1a17691f","width":549,"height":711,"size":273848,"type":"png","color":"412920","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043d\u0435 \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u0438 \u0438 \u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u0435<br \/>","author":"thermosflasche.jimdofree.com","image":{"type":"image","data":{"uuid":"23be9480-ea21-503e-9c5e-5e65c60bf573","width":948,"height":711,"size":400030,"type":"png","color":"ced0cd","hash":"","external_service":[]}}}]

Раннее производство и реклама Thermos

В рекламе компания утверждала: «В бутылках Thermos напитки остаются горячими в течение 24 часов, а холод сохраняется в течение нескольких дней. Они незаменимы для путешественников, автомобилистов, военных, чиновников, охотников, работников офисов и заводов».

В 1906-1907 годах один из дилеров Thermos в Англии фирма AE Gutmann & Co продавала бутылки и много их рекламировала. Через рекламу о бутылях узнал Дьюар, подал в суд на руководителя английской компании, но проиграл. Его действительно признали изобретателем вакуумной колбы, но права остались у Бургера, поскольку создатель не запатентовал технологию.

[{"title":"\u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0441 \u0414\u044c\u044e\u0430\u0440<br \/>","author":"<span><em>Royal Institution of Great Britain<\/em><\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"13a2ca72-1539-56ea-8a91-e700ff5ce665","width":600,"height":359,"size":31108,"type":"jpg","color":"555f56","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0420\u0435\u0439\u043d\u0433\u043e\u043b\u044c\u0434 \u0411\u0443\u0440\u0433\u0435\u0440<br \/>","author":"M<a href=\"https:\/\/brandenburg.museum-digital.de\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">useum-digital:brandenburg<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"bf8a07e8-4cdc-53ed-8000-0abfe3f8cf11","width":1942,"height":1952,"size":628708,"type":"jpg","color":"7f7a71","hash":"","external_service":[]}}}]

Бургер называл себя больше исследователем, чем предпринимателем, поэтому в 1907 году продал долю в компании своему партнёру Паалену за 65 тысяч марок. В том же году права на товарный знак Thermos приобрели фирмы в США, Англии и Канаде.

В начале 20 века Thermos GmbH поставляла бутыли в дочерние предприятия в США, Канаде, Англии и других странах, однако постоянные суды из-за патентов и затраты на рекламу истощали компанию — в 1908-м последние увеличились почти в семь раз по сравнению с предыдущим годом.



Thermos GmbH продолжила производить бутылки, но популяризацией бренда занялась американская Thermos Bottle Company.



В США патентные права на термобутылку получил бизнесмен Уильям Уокер. Сначала он импортировал бутыли в свою страну из Германии, но в 1907 году создал фирму American Thermos Bottle Company и с помощью Бургера начал производить их в Бруклине.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Сперва детали для бутылок импортировали, а сами их собирали вручную сотрудники — большая их часть была из Германии. Поначалу предприятие изготавливало всего 150 бутылок в день из-за небольших поставок — в среднем около шести бутылок за один заказ.

Уокер развернул рекламную кампанию Thermos в США: она строилась на том, что бутыль подойдёт любому человеку в любой ситуации, объединяет семью, хороша как рождественский подарок. По итогам 1907 года продажи компании достигли $115 тысяч.

[{"title":"\u00ab\u0411\u0443\u0442\u044b\u043b\u044c Thermos \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0435 \u0432\u044b\u043b\u0430\u0437\u043a\u0438 \u0432\u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438\u00bb","author":"The Bowery Boys","image":{"type":"image","data":{"uuid":"51ad9c79-c18f-5648-b8ef-e56c0e3999e5","width":800,"height":588,"size":152563,"type":"jpg","color":"e8d4ae","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u00abThermos: \u0432\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0439 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u043e\u043a\u00bb","author":"Old Appliances Ads<br \/>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"8a140807-a5e7-50cc-8188-05ca658807b2","width":640,"height":1749,"size":299284,"type":"jpg","color":"262626","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u00abC\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0439\u0442\u0435 \u0442\u0435\u043f\u043b\u043e \u043f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u043a\u0430\u00bb","author":"Old Appliances Ads","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4ae57ae6-f5f1-5ae7-a84f-d270620e4eb7","width":679,"height":919,"size":150256,"type":"jpg","color":"1f1f1f","hash":"","external_service":[]}}}]

Для рекламы использовали автомобиль в форме бутылки Thermos. Он участвовал в демонстрациях — например, в автомобильном параде на Бродвее в 1909 году.

[{"title":"<span>\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c-\u0442\u0435\u0440\u043c\u043e\u0441, 1909 \u0433\u043e\u0434<\/span>","author":"boweryboyshistory.com","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2e95633f-fea8-58eb-a616-2b89a857f88d","width":1024,"height":694,"size":262905,"type":"jpg","color":"3e3e3e","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u00ab\u0421\u043f\u0435\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c! \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c-\u0442\u0435\u0440\u043c\u043e\u0441 \u2014 \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430!\u00bb","author":"oldapplianceads.com","image":{"type":"image","data":{"uuid":"31d2e9a7-473f-52c5-b6d9-814ba8da71bb","width":1024,"height":1107,"size":624031,"type":"jpg","color":"3f3f3f","hash":"","external_service":[]}}}]

Вакуумный сосуд брали с собой лейтенант Роберт Пири в 1900-х во время экспедиции к Северном полюсу и исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон во время путешествия на Южный полюс в 1910-х. Термосы использовали разработчики первых самолетов братья Райт и воздухоплаватель граф фон Цеппелин.

[{"title":"\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043a\u0430 American Thermos Bottle Company","author":"<a href=\"https:\/\/museumofcthistory.org\/connecticut-postcards\/connecticut-postcards-new-london-county\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Museum of Connecticut History<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2aaae522-0514-5492-8f03-df611342af07","width":1143,"height":672,"size":236095,"type":"jpg","color":"d6cabd","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043a\u0430 American Thermos Bottle Company<br \/>","author":"<a href=\"https:\/\/museumofcthistory.org\/connecticut-postcards\/connecticut-postcards-new-london-county\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Museum of Connecticut History<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"47344967-caec-5175-9667-89b131d61e7e","width":1140,"height":669,"size":145608,"type":"jpg","color":"d7cbbe","hash":"","external_service":[]}}}]

Компания Уокера решила сделать слово Thermos синонимом вакуумной бутылки. Она не использовала в рекламе общие описания вроде «бутылка с вакуумной изоляцией» или «вакуумная бутылка» рядом с маркой. Уже в 1910 году в каталоге своей продукции фирма заявила, что слово «термос» стало общеупотребительным. Продажи American Thermos достигли $381 тысячи в год.

В 1911 году английская компания Thermos Limited разработала первый машинный стеклодув — раньше стекло выдувалось вручную. Благодаря автоматизированному производству она стала производить больше товара по более низкой цене. Этот способ внедрили все предприятия Thermos.

В 1912 году Уокер начал обустраивать новый завод в Норвиче — он хотел расширить производство, а жителям нужна была работа. Предприниматель попросил горожан предоставить под фабрику здание в 75 тысяч квадратных футов, которое принадлежало одному из местных жителей.

Они собрали $78 тысяч, чтобы выкупить его и землю в собственность города. Взамен компания пообещала размещать название города в рекламе. В том же году завод стал выпускать продукцию: 50 рабочих производили от 1200 до 1500 бутылок в день.

Здание завода Thermos в Норвиче на открытке компании Museum of Connecticut History

Борьба за товарный знак

В первой четверти 20 века слово «термос» стали использовать другие компании: в 1922 году American Thermos подала иск против W. T. Grant Co — она применила его в описании собственных вакуумных бутылей. Компания Уокера выиграла и, чтобы защитить торговую марку, зарегистрировала логотип, добавила слова «вакуумные бутылки» и «вакуумные кувшины» в рекламу.

В 1922 году Уокер умер от болезни сердца. В 1923 году генеральным директором компании стал Аурин Пейсон — в то время объем её продаж приблизился к $1,5 млн в год. Спустя два года фирма производила более 25 тысяч бутылок в неделю.

Слово «термос» стало появляться в словарях, поэтому American Thermos пришлось ещё активнее защищать свою торговую марку: с 1935 года она использовала службу, которая искала слово в СМИ и в рекламе.

Во время Второй мировой войны компания шла на уступки, чтобы избежать негативной реакции общества. Но уже в 1950-х продолжила борьбу. В 1957 году American Thermos подавала судебные иски против коммерческого использования слова «термос» около 200 раз, а в 1961-м — около 1200.

В 1958 году компания Aladdin объявила о выпуске вакуумных бутылок под названием «термосы». В том же году фирма Уокера подала в суд на Aladdin в защиту собственного товарного знака.

Дело рассмотрели в 1964 году: судья решил, что термос — общеупотребительное слово, а American Thermos сама поддерживала использование этого слова как синонима вакуумных бутылок, поэтому оно не может быть эксклюзивным. Компании Aladdin разрешили добавлять слово «термос» в описание продукции, но только строчными буквами.

[{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/clickamericana.com\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Click Americana<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1a453e69-6599-566e-aa58-421b9fee41c3","width":750,"height":992,"size":501474,"type":"jpg","color":"f2eee4","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/clickamericana.com\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Click Americana<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2964863a-d4bd-5de7-a656-7fb2e00ade19","width":590,"height":1600,"size":878475,"type":"jpg","color":"443b34","hash":"","external_service":[]}}}]

Послевоенное производство

В пятидесятых и шестидесятых годах компания пыталась девирсифицировать производство и закрепиться на рынке как торговая марка нескольких продуктов:

Купила заводы по производству металла и пластиковых изделий — стала делать ланчбоксы.

Получила контроль над производителем термокувшинов, термосундуков и грилей Little Brown.

Сменила название на American Thermos Products Company.



Фрагмент рекламы Thermos конца 50-х Hatfeathers Vintage

В 1960 году фирму купила корпорация по производству оборудования для дерево- и металлообработки King-Seeley. Название поменяли на King-Seeley Thermos: она начала выпускать палатки, фонари и походные печи, а затем приобрела производителей игрушек, грилей, охладителей воды и питьевых фонтанов.

В 1968 году финансовая компания Household Finance Company of Chicago выкупила подразделение у King-Seeley. Фирме вернули название Thermos Company. Она расширяла производство в США — приобретала дополнительные участки земли, строила здания под заводы.

Thermos включили в товарное подразделение Household Finance. К началу 1980-х оно выпускало продукцию на сумму $125 млн в год.

Чистая прибыль отдела достигла $5,4 млн в 1982 году.

В 1983 году — $7,4 млн.

Объем продаж в 1988 году достиг $188 млн. Из них 60% приходилось на грили.



Под контролем Nippon

В 1989 году Household International за $134 млн продала Thermos японской корпорации Nippon Sanso, которая производила дорогие термосы из нержавеющей стали.

Она начала экспансию: открыла Thermos France S. A. во Франции, приобрела Thermos Gmb в Германии и запустила заводы в Малайзии и Китае. В 1992-м основала международный офис в США, откуда товары компании продавались в Австралию, страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока.

Компания сфокусировалась на производстве грилей: создала, например, гриль с вакуумной крышкой, которая помогала поддерживать высокую температуру. Продажи компании в 1995 году составили $200 млн, при этом рынок барбекю в CША оценивался в $1 млрд.

Но конкуренция со стороны других производителей грилей — Weber, Sunbeam и других — вынудила Thermos вернуться к разработке новых термосов и других продуктов с теплоизоляцией:

В 1997 году она продала активы по производству грилей.

В 2002-м выпустила сумки-холодильники для ресторанов.



С 2006 по 2020 выпускала множество версий кувшинов, термосов, кружек и другой продукции с вакуумной изоляцией.