Но это не значит, что нужно быть послушными: если будешь всех слушать, то проиграешь. Генри Форд правильно говорил: «Если бы я спрашивал, что нужно моим клиентам, они бы попросили быструю лошадь».

Ни в коем случае. Ты никогда не создашь ничего большого и визионерского, если ты не сумасшедший и не идёшь напролом.