«Если будешь всех слушать, то проиграешь»: главное из интервью Михаила Токовинина, основателя amoCRM Статьи редакции
Он рассказал «Идеономике», почему нанимает неуверенных в себе людей, не работает с госзаказом и переключился с американского рынка на Латинскую Америку.
Первый управленческий провал
Токовинина после школы работал в фотолаборатории и подрабатывал сисадмином, а в 21 год случайно стал гендиректором сети видеопрокатов.Тогда их популярность уже шла на спад, и через два года компания обанкротилась.
Опыт кризисного менеджмента сыграл ключевую роль в последующем успехе его собственного бизнеса, утверждает предприниматель. Из провала он вынес три вывода:
- Бизнес растёт не благодаря усилиям предпринимателя, а вопреки его косякам. Нужно всегда выбирать нишу, которая постоянно развивается: там можно позволить себе «косячить» и не потерять деньги.
- Новому менеджеру не нужно ничего менять в компании первые полгода. Сперва надо разобраться, как она устроена.
- Людей невозможно мотивировать, надо нанимать мотивированных. Бизнес похож на спортивную команду: руководитель должен набрать в неё подходящих кандидатов и развивать их.
«Пригасить гордыню» и избежать управленческих ошибок помогает необходимость отчитываться перед акционерами. Поэтому все свои бизнесы Токовинин начинал вместе с партнёрами.
О найме и удалёнке
В свою команду Токовинин набирает неуверенных в себе кандидатов: они считают, что недостаточно хороши, продолжают учиться и всегда к чему-то стремятся. Благодаря этому такие люди оказываются успешнее в бизнесе и создают новые продукты, отмечает предприниматель.
Токовинин предпочитает офисную работу удалёнке — в том числе из-за своего негативного опыта. Раньше предприниматель часто уезжал к родителям в США и замечал, что в эти периоды его команда становится менее продуктивной.
В очном режиме его сотрудники быстрее и креативнее решают задачи. Если компания не замечает разницы между офисом и удалёнкой, то значит, что она и не была эффективной, считает предприниматель.
Почему amoCRM не работает с госзаказом и корпорациями
В 2007 году Токовинин решил полностью отказаться от госзаказов, а затем и от крупных корпоративных клиентов. Он сделал ставку на малый бизнес, который готов заплатить только за полезный для него софт.
С точки зрения прибыли компании решение было не самым выгодным, но эта ниша оказалась для предпринимателя комфортнее. В 2010 году компания отказалась от коробочных продуктов и запустила облачную CRM.
Тогда 80% клиентов просили вернуть «коробку», но Токовинин с партнёрами не поддались. Компания выбрала верный путь: в 2021 году 90% заказчиков хотят «облако», рассказывает предприниматель.
При это amoCRM пользуется привилегиями резидента «Сколково» и получает налоговые льготы. В 2022 году компания может их потерять — они распространяются на бизнес, годовая выручка которого не превышает 1 млрд рублей.
Почему ради глобального рынка надо отказаться от российского
В 2011 году Токовинин запустил на американском рынке amoCRM, нанял там несколько сотрудников, заказал сайт и логотип. В 2012 предприниматель понял, что в США бизнес не идёт, и начал развивать проект в России.
Но офис в США остался, и в 2018 году компания попыталась перезапустить там бизнес: увеличила штат, арендовала офис, провела конференцию в Сан-Франциско для 1500 человек.
Компания продолжает развивать бизнес в США, но сместила фокус на Латинскую Америку — Мексику, Бразилию, Аргентину и другие страны. Основная команда, которая работает с зарубежным рынком, трудится из России.
Хм, интересный взгляд на бизнес. Я бы сказал здравый. Тоже стараюсь не обращать внимания на всю эту мишуру. Типа рекламы, хорошей презентации. Однако, опыт показывает что хорошая реклама продаст что угодно. Тут надо найти баланс. В идеале нужна и хорошая презентация и отличный продукт
Очевидное невероятное
Для этого всего еще деньги бы найти))
В наше время занять денег вообще не проблема. Проблема как раз в остальном.
Человек берёт кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблёван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит – в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта».
Хорошая реклама приведёт клиента, хороший продукт его удержит. С уважением, кэп
Они ни кого не слушают, поэтому Амо за год почти не изменилась, как была куча багов и полурабочего функционала, так и осталась. Нового вообще ничего :(
О работе маркетплейса и говорить не стоит, это худшая реализация из возможных - половина не работает, личные данные сливают только в путь, а о ценах зачастую можно узнать только написав разработчикам в whatsapp.
В программе панели по 15-ти направлениям.
Когда делаешь лендос и нужно подобрать реф для блока, который ну никак не получается - приходит на помощь подобная штука
Он рассказал «Идеономике», почему нанимает неуверенных в себе людей, не работает с госзаказом и переключился с американского рынка на Латинскую Америку.
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