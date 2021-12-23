Десять лет в «Вымпелкоме» — счастливейшие в моей жизни. Сладостная каторга с утра до ночи, ответственность за компанию, её сотрудников, тысячи, а затем и миллионы клиентов, акционеры. Но это ответственность свободного человека.

Её особенно ценишь после работы в оборонке, где каждый шаг надо согласовывать с заказчиком, службой режима и массой контролёров. В лицензируемом бизнесе — сотовой связи — их тоже со временем стало хватать. На старте же своего дела ты вольная птица, всё в твоих руках, всё невероятно увлекательно.