«В молодости надо зарабатывать, а когда построишь бизнес — отдавать. Бизнес провалится без доброго взгляда на мир» Статьи редакции
22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.
О «Вымпелкоме»
С начала 1960-х Дмитрий Зимин работал в Радиотехническом институте АН СССР, где занимался научно-исследовательской работой. В 1992 году он создал «Вымпелком» вместе с совладельцем американского производителя телекомоборудования Plexsys Оги Фабелой, на следующий год заработала сеть «Билайн».
В 1996 году «Вымпелком» вышла на Нью-Йоркскую биржу, став на ней первой российской компанией. В мае 2001-го Зимин ушёл с поста гендиректора и продал большую часть компании «Альфа-групп».
О фонде «Династия» и филантропии
После ухода из «Вымпелкома» Зимин основал фонд некоммерческих программ «Династия», который поддерживал российскую фундаментальную науку и образование. В 2015 году организацию признали иноагентом и ликвидировали.
Сам Зимин вместе с сыном создал некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. В 2017 году Forbes включил Дмитрия Зимина в список 100 самых влиятельных россиян последнего столетия.
О молодых предпринимателях
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