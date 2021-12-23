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Истории
Таня Боброва

«В молодости надо зарабатывать, а когда построишь бизнес — отдавать. Бизнес провалится без доброго взгляда на мир» Статьи редакции

22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.

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О «Вымпелкоме»

С начала 1960-х Дмитрий Зимин работал в Радиотехническом институте АН СССР, где занимался научно-исследовательской работой. В 1992 году он создал «Вымпелком» вместе с совладельцем американского производителя телекомоборудования Plexsys Оги Фабелой, на следующий год заработала сеть «Билайн».

В 1996 году «Вымпелком» вышла на Нью-Йоркскую биржу, став на ней первой российской компанией. В мае 2001-го Зимин ушёл с поста гендиректора и продал большую часть компании «Альфа-групп».

Десять лет в «Вымпелкоме» — счастливейшие в моей жизни. Сладостная каторга с утра до ночи, ответственность за компанию, её сотрудников, тысячи, а затем и миллионы клиентов, акционеры. Но это ответственность свободного человека.

Её особенно ценишь после работы в оборонке, где каждый шаг надо согласовывать с заказчиком, службой режима и массой контролёров. В лицензируемом бизнесе — сотовой связи — их тоже со временем стало хватать. На старте же своего дела ты вольная птица, всё в твоих руках, всё невероятно увлекательно.

о том, больше ли свободы в бизнесе, чем в советских КБ и НИИ
в интервью «Harvard Business Review — Россия» в 2019 году

«Вымпелком» — мой любимый ребёнок. Но дети растут и вырастают. И если ты их любишь, ты отпускаешь их от себя, а не давишь, заставляя следовать выбранной когда-то тобой, взрослым человеком, модели поведения. Ты любишь сына и когда он небрит, а порой и с похмелья — если ты разумный родитель, конечно.

Так и с компанией. В какой-то момент я почувствовал, что её перспективы больше, чем я могу переварить. Что мой стиль — это всё-таки как бы партизанские действия, когда командование умещается в одной комнате и всех сотрудников ты знаешь в лицо.

об уходе из компании
в беседе с Forbes в 2010 году

О фонде «Династия» и филантропии

После ухода из «Вымпелкома» Зимин основал фонд некоммерческих программ «Династия», который поддерживал российскую фундаментальную науку и образование. В 2015 году организацию признали иноагентом и ликвидировали.

Сам Зимин вместе с сыном создал некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. В 2017 году Forbes включил Дмитрия Зимина в список 100 самых влиятельных россиян последнего столетия.

Какое самое важное решение в жизни? Когда я решил создать «Династию» и отдать состояние на благотворительность. Фонд работает самостоятельно, я отдал деньги и больше не имею к ним отношения. […]

Я уверен, в 60−70 лет только так и можно делать. В молодости надо зарабатывать, а когда построишь бизнес — отдавать. Бизнес провалится без доброго взгляда на мир.

о самом важном решении в жизни
в интервью Олегу Тинькову в 2016 году
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И бизнес, и просветительство — это творчество. Бизнес — своего рода увлечение работой над созданием, производством и продажей продуктов и услуг, на которые есть платежеспособный спрос. […]

Просветительство ­­— частный случай филантропии. А филантропия — это тоже увлечение, но не зарабатыванием, а тратой заработанных денег. Филантроп создает интересные ему и социально значимые товары и услуги, только ему никто за это не платит. […]

Бизнес ­— дело молодых. Филантропия — дело, на мой взгляд, не слишком молодых. И то и другое доставляло мне удовольствие в разные периоды жизни. Есть что-то общее в удовольствии от зарабатывания и от траты денег.

о том, что общего между бизнесом и филантропией
в интервью «Harvard Business Review — Россия»

О молодых предпринимателях

Безусловно, в России появляются молодые, талантливые люди — я это вижу. Как и в любой стране, но в России в том числе. Конечно, это всегда очень узкий слой. Основная задача — создать в стране надлежащую атмосферу для творчества. Творчество неотделимо от свободы, от конкуренции — от всех таких условий.

о талантах в России
в беседе с «Эхо Москвы» в 2008 году

Сначала расстраивался. Даже очень. Потом понял, что останавливать мозги — и не в моих силах, и не в моих принципах. Человек свободен. А я что должен думать? Если уезжают — значит, я работаю для улучшения не только российского, но и всемирного ландшафта.

о том, какие чувства испытывает, когда узнаёт, что талантливые стипендиаты «Династии» остаются на Западе
в беседе с Forbes

Изучайте себя. Не упустите дело, которое вас вдохновляет, которое вы будете копать сутками. Не занимайтесь не своим делом, каким бы оно ни было денежным. В своё дело надо влюбиться, а деньги придут.

о советах молодым предпринимателям
в интервью Олегу Тинькову

#дмитрийзимин #билайн

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3 комментария
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Anton Chigaev

"В своё дело надо влюбиться, а деньги придут" - золотые слова

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Константин Колясников

Именно поэтому все депутаты - это люди, которые любят своё дело

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Илья Шишкунов

Скажу некрасивые слова - ничего он не отдал по итогу.

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