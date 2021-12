Заведение открыли музыкальные менеджеры Тони Уилсон и Роберт Греттон вместе с группой New Order, но как им руководить не знал никто. «Одни люди зарабатывают деньги, другие — историю», — считал Уилсон.

Партнёры рассчитали, что на открытие клуба нужно около 70 тысяч фунтов стерлингов. У Factory Records не было столько свободных денег, поэтому Уилсон и Греттон обратились за финансированием к звёздам лейбла — группе New Order. Её основали бывшие участники Joy Division Питер Хук, Берни Самнер и Стивен Моррис после самоубийства вокалиста Иэна Кёртиса.

В результате лейбл и группа договорились, что половину денег вложит Factory Records, а остальную часть оплатят члены New Order. Уилсон и Греттон хотели открыть заведение, где не будет дресс-кода и куда может зайти любой человек, чтобы перекусить, выпить кофе или пиво. Они задумали создать «кооператив музыкантов»‎ — с живыми концертами, дискотеками и бесплатной выпивкой.

New Order не вмешивалась ни в какие процессы — к ним обращались только тогда, когда нужны были деньги: «Нам разрешали держать нос подальше, что нас устраивало», — говорил Питер Хук.

Снаружи установили гранитную табличку с надписью «FAC51 The Haçienda». По словам Хука, когда группа увидела клуб, она была в восторге. Но чуть подумав, участники поняли, что на самом деле посетители концертов не заботятся об архитектурном стиле зала: они просто хотят видеть, как играют музыканты. В Haçienda это было сложно — мешали трубы и металлические балки.

Хотя изначально на открытие Haçienda планировали потратить всего 70 тысяч фунтов стерлингов, в итоге расходы составили примерно 340 тысяч фунтов стерлингов — что соответствует 3 млн фунтов стерлингов в 2020-х. Whitbread оплатила 140 тысяч, New Order отдала около 100 тысяч, а Factory Records остальные 100 тысяч.

В клубе проводились большие концерты пост-панк групп — в начале 1980-х в Haçienda играли сами New Order, тогда никому неизвестная The Smiths и уже популярные Cabaret Voltaire, Nick Cave, Echo & the Bunnymen и Bauhaus. Концерты собирали до 1400 человек, а на вечеринки по выходным ходили не менее 1000 человек.