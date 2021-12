В 2005 году бродвейский мюзикл с песнями Элвиса Пресли All Shook Up закрылся через шесть месяцев после премьеры. А несколько лет спустя Cirque Du Soleil организовал в Лас-Вегасе шоу Viva Elvis, посвящённое Пресли. Из-за низкой посещаемости его свернули спустя два года.

После того, как песня "Can't Help Falling in Love" прозвучала в фильме «Безумно богатые азиаты», за 2019 год произведения Пресли прослушали 544 млн раз — так он вошёл в топ-200 самых популярных артистов. Король рок-н-ролла был позади Дрейка и Майкла Джексона, но обогнал Creedence Clearwater Revival и Guns N' Roses. ABG также планирует создавать танцевальные ремиксы его хитов, такие как "A Little Less Conversation" от музыканта Junkie XL.