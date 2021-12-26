О причинах падения прибыли от наследия певца c $60 млн в год до $42 млн и попытках продвигающей его творчество команды исправить это — в пересказе Rolling Stone.

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В 2013 году специализирующаяся на бренд-менеджменте компания Authentic Brands Group выкупила права на распространение и лицензирование наследия Элвиса Пресли.

Состояние короля рок-н-ролла оценивают в $400-500 млн — но если в 2010 году оно приносило $60 млн в год, то спустя десятилетие эта сумма снизилась на 30%. Продажи сувениров с его изображением упали с $4 млн в 2017-м до $1,5 млн в 2019-м, отмечает Rolling Stone.

Также в 2017 году в Великобритании провели опрос, который показал, что почти 30% людей в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали ни одной из песен музыканта.

Генеральный директор ABG Джейми Солтер так объясняет сложившуюся ситуацию: «Бренды исчезают, потому что старшее поколение уходит. Если не продвигать музыкантов среди молодёжи, о них забудут — именно это происходило с Элвисом».

История наследия Пресли

В 1973 году менеджер звезды Том Паркер продал авторские права на более чем тысячу песен Элвиса за $5,4 млн из-за непомерных трат певца и собственного игорного долга. Поэтому наследники короля рок-н-ролла не получают отчислений за многие его хиты.

После смерти музыканта в 1977 году налоговая служба выставила семье счёт на $10 млн, а к началу 1980-х доходы от его наследия составляли менее $1 млн в год. Тогда бывшая жена Элвиса Присцилла пошла на отчаянный шаг — сделала капитальный ремонт в семейном поместье Грейсленд, а в 1982 году открыла его для публики.

В первый день особняк посетили 3000 человек, позднее число посетителей составляло 700 тысяч человек в год. В конце 1980-х он приносил $15 млн ежегодно.

Особняк Элвиса Пресли Грейсленд Elvis Presley — The King

В 1993 году дочь музыканта Лиза Мари возглавила созданную для управления семейным бизнесом компанию Elvis Presley Enterprises, контроль над которой впоследствии переходил к разным организациям.

В 2005 году 85% её акций купила владеющая шоу талантов American Idol фирма CKX.

В 2011-м частная инвестиционная организация CORE Media Group приобрела CKX и спустя два года продала права на лицензирование наследия Пресли ABG за $145 млн.



Имуществом Элвиса управляют ABG и бывший музыкальный менеджер Джоэл Вайншанкер: компания отвечает за лицензирование и продажу имени и образа певца, а Вайншанкер организует концерты и руководит особняком и расположенным рядом с ним отелем The Guest House в Грейсланде, который открылся в 2015 году.

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Он превратил поместье в тематический парк с музеями, ресторанами и театром. По утверждению Вайншанкера, Грейсленд— самая прибыльная часть бизнеса музыканта. В нём каждый год празднуют день рождения короля рок-н-ролла — билеты стоят $875 и включают экскурсию, которую проводит Присцилла.

Лиза Мари по-прежнему владеет особняком и личным имуществом своего отца. Ей также принадлежат 15% акций компании Elvis Presley Enterprises.

Попытки привлечь внимание молодого поколения

В 2005 году бродвейский мюзикл с песнями Элвиса Пресли All Shook Up закрылся через шесть месяцев после премьеры. А несколько лет спустя Cirque Du Soleil организовал в Лас-Вегасе шоу Viva Elvis, посвящённое Пресли. Из-за низкой посещаемости его свернули спустя два года.

Чтобы повысить прибыль от продажи сувениров, ABG ограничила выпуск брелоков и другой недорогой продукции. Затем в сотрудничестве с брендом Dolce&Gabbana компания выпустила футболки с певцом за $100. Фанаты негативно отреагировали на изменения, поэтому в продажу вернули менее дорогие товары.

ABG также отказалась от планов по созданию голограммы Пресли, но Солтер не исключает такой возможности в будущем.

Цифровые люди — это очень интересно. Элвис будет учить людей играть на гитаре. Я видел это и до сих пор не могу поверить, что буквально мог разговаривать с ним. Джейми Солтер генеральный директор Authentic Brands Group

В музыкальной рок-индустрии ещё есть деньги: существуют сотни радиостанций классического рока, а совокупный заработок от концертов Rolling Stones, U2, Брюса Спрингстина и Элтона Джона составил $3,4 млрд в период с 2010 по 2020 год, отмечает издание. Однако многих исполнителей забывают, а продажи компакт-дисков замедляются.

По данным ABG, основная часть поклонников Элвиса Пресли старше 35 лет.

Только 11% его фанатов моложе 34 лет, а на долю тех, чей возраст 17 и меньше, приходится всего 1,6%.



Чтобы расположить к Пресли молодую аудиторию, ABG заказала анимационный сериал Agent King, где главный герой Элвис работает под прикрытием и расследует преступления. Также в 2022 году о нём выпустит байопик режиссёр Баз Лурман.

Шансы на возрождение

Алекс Орбисон, сын певца Роя Орбисона, говорит: «Если подросток с разбитым сердцем услышит песню "Crying" на Spotify, она ему понравится. Поэтому когда мне говорят, что музыка отца больше не актуальна, я отвечаю, что сердца разбиваются и сейчас». Семья музыканта организует туры с его голограммой и выпускает, как и в случае с Пресли, сборники хитов с наложенной оркестровой музыкой. «Когда речь идёт о таких исполнителях, как Рой или Элвис, людям просто необходимо напомнить о том, какими великими они были», — рассуждает Алекс.

После того, как песня "Can't Help Falling in Love" прозвучала в фильме «Безумно богатые азиаты», за 2019 год произведения Пресли прослушали 544 млн раз — так он вошёл в топ-200 самых популярных артистов. Король рок-н-ролла был позади Дрейка и Майкла Джексона, но обогнал Creedence Clearwater Revival и Guns N' Roses. ABG также планирует создавать танцевальные ремиксы его хитов, такие как "A Little Less Conversation" от музыканта Junkie XL.

Продвигающая Элвиса команда хочет показать, что он был не просто рок-музыкантом, пишет Rolling Stone. «Пресли был парнем, который в 18 лет окончил не самую лучшую школу и пытался чего-то добиться. Этого же хотели Дрейк и Джастин Бибер. Не надо представлять его как рокера — мы должны показать его как культовую американскую личность», — объясняет вице-президент Sony Music Джон Джексон.

Если в каждом проекте рассказывать о том, кем был Элвис, за что он выступал, о его стиле, музыке, убеждениях, и правдиво и точно передавать всё это, будущие поколения, я уверен, воспримут его творчество. Джефф Джампол кинопродюсер и актёр

