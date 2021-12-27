Понятие виртуальной собственности могло упростить авторское право во всём мире, но его сначала присвоили спекулянты с однотипными картинками, а теперь пытаются освоить бренды.

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Один из токенов Bored Ape в коллекции Adidas Engadget

В 2012 году глава финансовой платформы eToro Йони Ася предложил создать на инфраструктуре биткоина монеты, которые можно «окрасить» определёнными атрибутами или информацией, не зависящими от номинальной стоимости биткоина.

Криптоэнтузиаст Мени Розенфельд посчитал, что «окрашенные» монеты можно использовать как, например, сертификат на владение вещью или акции. По его мнению, таким способом можно было бы децентрализованно менять предметы, валюты, землю или недвижимость без помощи посредников.

Два года «окрашенные» монеты оставались концептом, пока в 2014 году энтузиасты не запустили платформу Counterparty. Создатели построили проект с открытым исходным кодом на блокчейне биткоина и позволили пользователям создавать на нём собственные валюты.

Игры, мемы и цифровое искусство

3 мая 2014 года первый в мире невзаимозаменяемый токен создал цифровой художник Кевин Маккой вместе с программистом Анилом Дэшем. Монета была уникальной и неделимой, её нельзя было повторить или разделить на части, как биткоин на сатоши.

Маккой привязал к NFT свою анимированную картинку Quantum и продал его в июне 2021 года за $1,4 млн на аукционе Sotheby's.

Первый NFT Quantum создал цифровой художник Кевин Маккой Hyperallergic

В 2015 году разработчики Ethereum представили стандарт ERC-20, он позволял создавать взаимозаменяемые монеты и новые валюты на основе блокчейна эфира.

Первым NFT-проектом в октябре 2015 года стал Etheria, разработчики предлагали купить в виде токена часть виртуальной карты и оформить её под свой вкус. Одна шестиугольная плитка стоила 1 эфир, или меньше доллара.

В марте 2021 года о проекте вспомнили пользователи: цена на некоторые из плиток стала доходить до 70 эфиров, или около $130,7 тысяч.

Так выглядит мир Etheria, где каждая часть земли в форме шестиугольника продаётся как отдельный NFT Twitter

На платформе Counterparty пользователи начали производить игровые валюты и связывать их с виртуальными развлечениями. В августе 2016 года четвёртая по популярности в Северной Америке карточная игра Force of Will выпустила на платформе свои карты.

В сентябре того же года пользователи впервые связали цифровые активы с картинками серии Rare Pepes — на них изобразили персонажа-лягушку из мемов. В 2017 году основатель торговой платформы Portion Джейсон Розенштейн провёл аукцион, на котором токены с рисунками продали в ходе первого фестиваля «редкого цифрового искусства».

Токены Rare Pepes с рейтингом «редкости» OI Canadian

В марте 2021 года «редчайший из всех» NFT Homer Pepe продали за 205 ETH, или около $320 тысяч. В декабре один из редких токенов CryptoPunk #4156 сменил владельца после выплаты в размере 2500 ETH, или около $10,26 млн.

В июне 2017 года Джон Уоткинсон и Мэтт Холл из Larva Labs создали коллекцию изображений CryptoPunks, которую привязали к невзаимозаменямым токенам на блокчейне эфира. В сентябре разработчики Ethereum, вдохновившись проектом Уоткинса и Холда, представили стандарт ERC-721, который по умолчанию работал с уникальными и неделимыми монетами.

В октябре 2017 канадская студия Dapper Labs первой разработала на основе ERC-721 игру Cryptokitties, в ней пользователи покупали, разводили и продавали виртуальных кошек через привязку к токенам.

В том же месяце о запуске проекта сообщили CNBC и Fox News. Телеканалы назвали резкий рост популярности игры началом «криптовалютной мании» и выходом цифровых активов в мэйнстрим.

Cryptokitties стала первым проектом, который разработали на основе стандарта ERC-721 Cryptokitties

С октября по декабрь 2017 года пользователи потратили на покупку виртуальных котов не менее $1 млн, а некоторые из NFT продали за $100 тысяч.

В декабре 2017 года Девин Финцер и Алекс Аталла запустили площадку OpenSea для торговли NFT. В ноябре 2019 года проект привлёк $2,1 млн инвестиций, в том же месяце в 2021 году через площадку проходило 97% от всех продаж NFT.

В 2021 году площадку OpenSea чаще всего используют для торговли NFT DataDrivenInvestor

В 2018 году NFT заинтересовали широкую аудиторию, художники получили способ продавать NFT-версии своих картин, а коллекционеры — соревноваться в цене за право на владение цифровым искусством. Пользователи продали NFT на общую сумму $41 млн, в 2019 году это значение увеличилось до $210 млн и достигло $340 млн в 2020 году.

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В 2018 году художник и фотограф Кевин Абош продал изображение розы за $1 млн в виде 10 токенов. В октябре 2020 года 87-летний автор комиксов Хосе Дель Бохекс передал криптоартисту Тревору Джонсу карандашный набросок с изображением Бэтмена. Джонс записал анимацию, на которой превратил его в картину маслом, и продал её в виде токена за $552 603.

Художники получили полмиллиона долларов за анимированное превращение наброса в картину Artnet News

В октябре 2018 года разработчики из компании Sky Mavis запустили онлайн-игру Axie Infinity, где игроки сражаются с помощью NFT-существ и зарабатывают криптовалюту. Её, в зависимости от вида, можно использовать для создания новых персонажей или управлять игровой вселенной.

В октябре 2020 года ежемесячно в Axie Infinity в среднем играло 200 тысяч игроков, в декабре 2021 года это значение выросло до 2,5 млн.

Что произошло в 2021 году

В марте 2021 года Марк Beeple Винклеманн продал цифровой коллаж из 5000 рисунков, которые он публиковал ежедневно с 2007 года, за $69 млн. Эта сделка с NFT стала самой крупной в истории.

Художник Beeple продал работу «Первые пять тысяч дней» за $69 млн

Помимо цифрового искусства, в качестве NFT начали продавать сообщения в Twitter: свой первый твит в соцсети сооснователь компании Джек Дорси в марте 2021 года продал за $2,9 млн.

В сентябре Эрмитаж продал пять токенов со своими картинами на общую сумму свыше 32 млн рублей. Самой дорогой из работ оказалась «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, за неё музей получил более $150 тысяч. В коллекцию также вошли картины Джордоне, Винсента Ван Гога, Кандинского и Моне.

В коллекцию вошли «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

В ноябре 14-летняя художница получила за коллекцию токенов с изображением мультяшных белух $1 млн. В том же месяце киностудия Miramax подала в суд на Тарантино: тот пообещал выставить на аукцион семь NFT с частями сценария «Криминального чтива» со своими комментариями, а студия посчитала это нарушением своих прав на фильм.

Тарантино обещал продать в формате токена часть своих рукописных заметок и эксклюзивный аудиокомментарий о фильме Tarantino NFT Collection

Vice сообщило, что некоторые пользователи зарабатывают на работах художников без их согласия — берут изображения, представляются их владельцами, выпускают с ними токены и продают. При создании NFT у пользователей не проверяют права на контент, этим могут заняться только торговые площадки.

Чтобы защитить свои работы, некоторые художники предупреждают в соцсетях, что не работают с NFT. В августе Reuters выпустило статью, в которой связало резкий рост рынка с попытками заработать на спекуляциях. Пользователи покупали NFT, чтобы позже выставить их на продажу с более высокой ценой.

Журналисты Reuters обнаружили, что один из аккаунтов продал изображение обезьяны за 39 ETH на торговой площадке OpenSea, при том что купил его неделю назад за 22,5 ETH — и это был лишь один из многих примеров.

В январе 2021 года общий объём продаж на крупнейшей платформе для торговли токенами OpenSea составил чуть более $8 млн, в марте это значение увеличилось до $148 млн, а в августе — до $1,9 млрд. В декабре общая сумма продаж невзаимозаменяемых токенов выросла до $12 млрд.

Как отмечает The Business Times, невозможность использовать традиционные методы оценки затрудняет выбор подходящей цены для NFT-активов, как это уже было с криптовалютами. Даже если инвестор купит токен за высокую цену, далеко не факт, что позже он сможет продать его дороже.

Ценность NFT легко меняется, так как пользователи «чрезмерно спекулируют», чтобы быстро получить прибыль. С ростом рынка NFT заинтересовались мошенники: в некоторых случаях они крали аккаунты пользователей с их токенами через поддельные сайты или представляясь службой поддержки торговых платформ.

Иногда для обмана используют целые проекты: в октябре инвесторы вложили $2,7 млн в коллекцию карточек Evolved Apes: создатели пообещали запустить на их основе игру с «борьбой обезьян за выживание» и скрылись с деньгами.

Авторы карточек Evolved Apes заработали $2,7 млн и сбежали с деньгами Vice

21 декабря мошенники похитили у NFT-площадки Monkey Kingdom криптовалюту на $1,3 млн: они взломали аккаунт администратора в Discord и опубликовали для пользователей фишинговую ссылку.

30 ноября журналисты Artnet News рассказали, как посетили посвящённую токенам конференцию NFT.NYC и попытались понять, чем людей привлекают NFT. Криптоэнтузиасты называли их «самым значительным художественным достижением со времен Возрождения» и способом «создать богатство» для своих семей.

Некоторые из участников конференции отличались необычным видом News Artnet

Идею о пользе токенов поддержала цифровая художница Марьян Могаддам: по её словам, только с NFT её сфера деятельности получила финансовую оценку, соответствующую культурному вкладу. Она заявила, что с NFT нашла открытое и оптимистично настроенное «сообщество», которое искала всю жизнь.

На конференции также выступил фотограф и один из авторов стандарта ERC-721 Уильям Энтрикен. Он заявил, что в 2021 году художники перестанут умирать бедными благодаря NFT.

Более критическую оценку для Artnet News дал генеральный партнёр аналитической фирмы 1Confirmation Ричард Чен. По его оценке, на рынке токенов действует степенной закон — 32 лучших художника уже получили более половины крипторынка, а остальные авторы тянутся за ними с меньшими суммами в длинном «хвосте».

Новые применения

Мемы, цифровое искусство и спекуляция на вторичных продажах сформировали рынок NFT, который стали всё чаще называть «большим пузырём». Как отмечает глава инвестиционного фонда Pressman Capital Дмитрий Мачихин, вся суть таких рынков хайпа заключается в непредсказуемости взлётов и падений.

Ценность NFT, когда их авторы не известные художники, определяет только спрос NFT's Street

Оригинальная идея предлагала в первую очередь использовать токены для децентрализованного обмена ценностями без помощи третьих лиц. Таким образом авторы концепта хотели избавиться от посредников и подтверждать права на владение через блокчейн.

По данным компании Statista, пик продаж NFT в 2021 году пришёлся на сентябрь, когда на рынке потратили $625,6 млн на покупку токенов у пользователей и $148,5 млн на новые коллекции. В декабре эти значения снизились до $82,1 млн и $54,8 млн соответственно. Одновременно с этим NFT стали чаще применять для покупок собственности в виртуальных мирах.

29 ноября компания Animoca Brands запустила альфа-версию игры The Sandbox, в которой пользователям предложили создавать игры, общаться и приобретать территорию и зарабатывать NFT на блокчейн-платформе.

The Sandbox называют метавселенной, хотя для подключения к игре не требуются гарнитуры виртуальной или дополненной реальности The VR Soldier

В развитие проекта инвестировали Square Enix, B Cryptos и True Global Ventures. Токены удостоверяли право на владение территорией, часть из которой как партнёры получили рэпер Снуп Догг, продюсер и диджей Ричи Хоутин, Deadmau5 и The Smurfs.

Как отмечает издание Cointelegraph, в первую неделю декабря спрос на покупку виртуальной земли в метавселенной платформы The Sandbox оказался больше, чем у всех предметов искусства: на неё потратили около четверти из $300 млн общей суммы покупок NFT за 7 дней.

19 декабря Nike приобрела стартап Rtfkt — он создавал виртуальные модели обуви с токенами, по которым их можно было обменять на настоящие. В этом же месяце Adidas в сотрудничестве с Bored Ape и другими создателями токенов представила коллекцию NFT-одежды Into the Metaverse, которую можно надеть на свой аватар в игре The Sandbox.

Так выглядит одна из моделей в коллекции Into the Metaverse от Adidas Dezeen

22 декабря баскетболист Стефен Карри продал 2974 NFT с цифровой копией своих кроссовок, в которых он установил в этом месяце рекорд по трёхочковым. Покупатели смогут надеть их на свои аватары в играх Gala Games, The Sandbox и Decentraland.

Как отметил в мае директор по стратегии компании TON Labs Павел Приголовко, в 2021 году главная проблема рынка цифрового искусства заключается в отсутствии юридической базы. Покупка токенов не означает, что пользователь приобретает привязанный к нему объект — он получает только монету без каких-либо гарантий.

По мнению Приголовко, будущим NFT станут одежда, аксессуары и персонажи для виртуальных миров, такие токены можно будет перемещать между разными играми.

Покупка токенов с одеждой позволит в некоторых случаях не только получить её виртуальную, но и реальную копию Dezeen

По словам специалиста по развитию бизнеса и коммуникациям 1inch Network Валерии Минаевой, метавселенные могут стать одним из будущих трендов криптовалютного мира. Направить их в этом направлении помогут многопользовательские игры: от CryptoKitties интерес к NFT перейдёт на Fortnite, PUBG и Overwatch.