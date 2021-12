На платформе Counterparty пользователи начали производить игровые валюты и связывать их с виртуальными развлечениями. В августе 2016 года четвёртая по популярности в Северной Америке карточная игра Force of Will выпустила на платформе свои карты.

Как отмечает The Business Times, невозможность использовать традиционные методы оценки затрудняет выбор подходящей цены для NFT-активов, как это уже было с криптовалютами. Даже если инвестор купит токен за высокую цену, далеко не факт, что позже он сможет продать его дороже.

29 ноября компания Animoca Brands запустила альфа-версию игры The Sandbox, в которой пользователям предложили создавать игры, общаться и приобретать территорию и зарабатывать NFT на блокчейн-платформе.

The Sandbox называют метавселенной, хотя для подключения к игре не требуются гарнитуры виртуальной или дополненной реальности

В развитие проекта инвестировали Square Enix, B Cryptos и True Global Ventures. Токены удостоверяли право на владение территорией, часть из которой как партнёры получили рэпер Снуп Догг, продюсер и диджей Ричи Хоутин, Deadmau5 и The Smurfs.

Как отмечает издание Cointelegraph, в первую неделю декабря спрос на покупку виртуальной земли в метавселенной платформы The Sandbox оказался больше, чем у всех предметов искусства: на неё потратили около четверти из $300 млн общей суммы покупок NFT за 7 дней.

19 декабря Nike приобрела стартап Rtfkt — он создавал виртуальные модели обуви с токенами, по которым их можно было обменять на настоящие. В этом же месяце Adidas в сотрудничестве с Bored Ape и другими создателями токенов представила коллекцию NFT-одежды Into the Metaverse, которую можно надеть на свой аватар в игре The Sandbox.