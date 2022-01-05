«Куб с побелкой уже не заходит»: сколько приносит строительство печей в Подмосковье Статьи редакции
Основатель компании «Печевед» строит в загородных домах дизайнерские очаги за миллионы рублей и получает до 1,3 млн прибыли в год.
Константин Блинов в нулевых работал в энергетических компаниях, а в 2009 году понял, что это не его призвание, уволился и уехал строить дом в деревню. Он хотел отапливать его печью, но не нашёл опытного мастера, поэтому решил научиться печестроению.
В 2011 году Блинов прошёл мастер-класс и стал делать печи за 60 тысяч рублей для знакомых и друзей, а потом открыл компанию «Печевед» в Подмосковье. В 2021-м он выполнял до восьми заказов в год и брал за свою работу не меньше 150 тысяч рублей.
Предприниматель рассказал, как овладел ремеслом, сколько потратил на инструменты, почему не даёт рекламу и не делает скидок.
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Энергетик уехал в деревню и стал печником
Я учился в Московском энергетическом институте на кафедре электротехнологических установок — «кафедре печей», если говорить на инженерном сленге.
В 2002 году я окончил вуз и устроился в энергетическую компанию РАО «ЕЭС России», а потом перешёл в «Интер РАО», которая поставляет электроэнергию за рубеж.
В обеих компаниях я занимался проектными работами, составлял бизнес-планы и получал зарплату 100-120 тысяч рублей в месяц, часть которой откладывал. В 2009 году решил уволиться и переехать из Москвы в деревню в Псковской области.
В деревне я занялся фермерством, одновременно мы с женой строили дом. Встал вопрос, чем его отапливать: деревня не газифицирована, а электрические конвекторы обходятся дорого. Поэтому начали искать мастера в округе, чтобы заказать ему печь.
Попадались необязательные люди, которые не вызывали доверия. Поэтому я решил, что инженерное образование поможет мне самому построить печь.
Сначала я изучал теорию печестроения: читал литературу, потом полез в интернет — 15 лет назад там было совсем немного информации. Дальше стал знакомиться в онлайне с печниками из России и смотреть, как строят печи в Америке, Канаде и Финляндии.
После того, как я построил печь для своего дома, мне захотелось заниматься этим профессионально. В 2011 году я потратил 15 тысяч рублей на мастер-класс практикующих печников товарищества «Правильные печи» в Суздале.
К тому моменту у меня была уже неплохая теоретическая подготовка, что позволило говорить с профессионалами на одном языке, более осознанно перенимать у них навыки работы с кирпичом и углублять знания.
В конце мы разбирали ошибки и слабые места, которым нужно было уделить больше внимания. Все печи были разными, поэтому участники мастер-класса в свободное время наблюдали, как работают другие команды.
В 2021 году такие мероприятия уже никто не проводит, они мало кого удивили бы, поскольку есть YouTube. А тогда всё это было в новинку: казалось, что ты приобщаешься к великому таинству.
На мастер-класс приехали как начинающие, так и бывалые печники из России, Украины и Беларуси. Мы спали по три часа в день, а всё остальное время работали, общались и обменивались опытом.
После обучения я решил начать своё дело. У меня было около $35 тысяч сбережений: на 600 тысяч рублей я купил автомобиль, камнерезный станок для кирпича, болгарки и другие инструменты для работы, а на остальные деньги мы с женой жили и достраивали дом.
Сперва я делал печи родственникам и друзьям. Мне было важно, что я могу в любой момент подъехать к ним и спокойно, без претензий и потери репутации, исправить неполадки, если что-то пошло не так.
В 2011 году за постройку печи я брал всего 60 тысяч рублей: 40% суммы уходило на материалы, 60% — на мой гонорар. Тогда не было такого разнообразия материалов для печей, как сейчас, они стоили сравнительно недорого, да и заказчик был не так притязателен к дизайну.
Когда я почувствовал уверенность в своих навыках, начал искать заказы в интернете. В 2010-х рынок индивидуального жилищного строительства в Подмосковье стремительно рос и тянул за собой спрос на услуги печников.
Сначала я работал по договору гражданско-правового характера и поднял цены до 100 тысяч рублей, а потом открыл ИП. Хотел добавить солидности, чтобы договорные отношения выглядели весомо.
Но на самом деле в этом не было нужды: в строительстве многие работают в серой зоне — заказчики нормально к этому относятся.
Первые несколько лет я делал примерно по одной печи в месяц и получал около 500 тысяч рублей прибыли в год при том, что зимой строительство не ведётся. Налоги тогда составляли около 70 тысяч рублей в год.
В 2018 году мы с женой сделали сайт — поняли, что грамотно структурировать свой опыт и транслировать его миру можно только самостоятельно. Для этого научились работать с платформой WordPress, изучили языки разметки HTML и CSS, разобрались в веб-дизайне. Даже не представляю, сколько времени и денег пришлось бы потратить, чтобы заказать подобный сайт на стороне.
Жена также освоила Illustrator и Photoshop. Она редактирует фотографии, помогает мне с оформлением сайта, страниц в Instagram и Facebook. Так что печестроение — это семейный бизнес.
В битву за интернет мы вступили с опозданием. Осторожные шаги в социальных сетях я начал делать только в 2017 году — в то время некоторые печники уже гремели на всю страну.
Требования были минимальными: снимай дрожащими руками видео и тыкай пальцем в кирпичи. Так уж повелось — кто первым освоил какую-то новую тему, тот и получает все лавры.
Как построить печь и какие нужны материалы
Сначала заказчик должен определиться, какой очаг ему нужен: печь для дома или бани, мангал или камин. Поскольку я печник-универсал с инженерным образованием, то умею строить любые очаги.
Дальше с заказчиком определяем расположение печи: в жилом или гостевом доме, в беседке или на веранде. После этого визуализируем абстрактные представления и пожелания — выполняем эскиз или дизайн-проект. Клиент должен заранее знать, что я ему построю и как это будет выглядеть.
Также я прошу прислать мне план помещения или хотя бы фото и видео дома. По этим данным я могу оценить, возможно ли возвести печь, где хочет заказчик, какие будут ограничения, и рассчитать стоимость очага.
Некоторые вообще просят сделать тяжёлый барбекю-комплекс на перекрытиях из пустотных плит, которые не рассчитаны на такие нагрузки. Я прошу их укрепить фундамент либо совсем отказаться от такой затеи. Статья 716 Гражданского кодекса обязывает заранее уведомить заказчика о невозможности выполнить работу.
В 2021 году большинство клиентов очень подкованные: смотрят печи в интернете или у друзей и могут объяснить, что примерно хотели бы видеть у себя. Когда я получаю от них референсы, мы обсуждаем проект от недели до месяца. Но порой и этого мало.
Есть сложные дома, где каждую часть строительных работ выполняют разные подрядчики. В таких случаях я выезжаю на объект и мы вместе с ними обсуждаем, как изолировать систему удаления дымовых газов печи от инженерных коммуникаций дома. Их соседство может грозить пожаром.
К счастью, 90% вопросов можно решить дистанционно, поэтому я редко выезжаю на объекты. Если со мной очень хотят познакомиться, приезжаю на дом либо назначаю встречу в центре печных материалов для обсуждения. Личная консультация стоит от 2000 до 5000 рублей в зависимости от того, нужно ли делать замеры.
Проектные работы и смета
Очень важно перед строительством создать проект печной конструкции: гораздо дешевле ошибиться на бумаге, чем выкручиваться на строительной площадке.
В программах Sketchup или Blender я рисую 3D-модель печи и показываю заказчику. Это занимает от недели до полутора месяцев в зависимости от моей загрузки и сложности идеи.
Порой по трудозатратам проект оказывается сложнее, чем само строительство. Надо увязать пожелания заказчика с техническими параметрами дома и коммуникациями — на это уходит много времени. К тому же клиенты иногда присылают правки.
Если заказчик мне не знаком, я беру с него за проект всю сумму сразу. А если он приходит по рекомендации прежнего клиента, могу предложить ему рассрочку или даже постоплату.
Готовый проект представляет собой 3D-модель и смету, в которой указаны составы и стоимость всех материалов. Проект — это не красивая картинка, а цифровой двойник будущей печи с прорисовкой всех каналов и слоёв технологических контуров.
После подготовки проекта я уже могу оценить фронт работ, подобрать нужные инструменты и посчитать расходы на топливо и амортизацию машины. На основе этих параметров я устанавливаю своё вознаграждение и прописываю его в смете.
Если расчёт устраивает клиента, я приступаю к работе. Если нет, то могу порекомендовать знакомых печников, которые готовы сделать дешевле.
Подбор и доставка материалов
Для строительства печей используются кирпич, строительные смеси, чугунное печное литьё, теплоизоляционные материалы, металлопрокат, модульные или керамические дымоходы, фурнитура, облицовочные материалы — изразец, штукатурка или камень, дверцы, столешницы, расходные материалы для инструмента и другие мелочи.
Всё это я вношу в смету, которую отправляю в печной центр, где есть примерно 80% нужных для работы материалов. Печные центры сами комплектуют заказ, и клиент оплачивает материалы напрямую вместе с доставкой.
Я этих денег даже не касаюсь — так прозрачнее, а у заказчика больше контроля над процессом. Если он сам решил заняться закупками — всячески ему в этом помогаю.
Стройматериалы доставляют на грузовике. Если зона разгрузки удалена от места строительства печи больше чем на 50 м и заказчик не нанял грузчиков, беру с него дополнительные 5000 рублей за перемещение материалов по стройплощадке.
Подготовительные работы
Я работаю в основном в строящихся домах, где обычно уже есть строительные леса, временные лестницы, подмости, надкровельные площадки. Либо есть доски и гвозди, из которых можно быстро собрать эти конструкции.
Если ничего из этого нет, я включаю в смету нужные материалы и потом строю леса и подмости сам или беру их в аренду у знакомых строителей и устанавливаю.
Иногда для работы зимой необходимы временные теплоизолирующие конструкции — тепляки. Тогда их делают строители за счёт заказчика или я.
Возведение очага
Это основной этап работы, в ходе которого я:
- Строю либо укрепляю фундамент. В строящихся домах обычно уже есть плита или другое основание под печь, которое делают строители по моему проекту.
- Подвожу каналы приточного воздуха.
- Выкладываю огнеупорный контур из кирпича или плит.
- Делаю швы, которые защищают печь от температурных деформаций.
- Выкладываю внешний контур из керамического кирпича.
- Устанавливаю систему удаления дымовых газов.
- Выполняю противопожарную защиту и фартук для примыкания кровли к дымовой трубе
Стоимость материалов для строительства — без учёта работы — зависит от назначения и размера печи и варьируется от 80 до 300 тысяч рублей. Самые сложные и дорогие проекты — банные печи, комбинированные кухонные комплексы и русские печи.
Очаги с изразцовой облицовкой и точёным кирпичом тоже дорогие и изготавливаются несколько месяцев.
Во время проведения работ заказчик обеспечивает моё проживание на объекте: прямо в доме, бытовке или съёмном жильё поблизости. У печников такие же требования к жилью, как и у строителей: отапливаемое помещение, питьевая вода, место для сна и санузел.
Главное, чтобы условия проживания не доставляли явный дискомфорт и не мешали работе. Жить приходилось в разных местах: от гаражей до виллы с бассейном.
Я стараюсь даже выходные не брать, чтобы побыстрее всё сделать и уехать, но иногда проекты затягиваются на месяцы. В некоторых коттеджных посёлках запрещено шуметь по выходным, а у меня шумная работа — например, резка кирпича. Эти обстоятельства затягивают сроки.
Монтаж дымохода
Этот этап обозначен в смете отдельным пунктом, потому что дымоходы могут соорудить строители, а может и сам печник. Они бывают модульными, продающимися в готовом виде, либо их с нуля строят из кирпича и подключают к дымовой трубе.
Иногда дымовую трубу приходится монтировать только после завершения в доме кровельных или отделочных работ. В таких случаях приходится приезжать ещё раз после того, как уедут строители.
Отделка и аксессуары
В последние годы у заказчиков выросли требования к внешнему виду печей и каминов: клиенты хотят, чтобы они вписывались в интерьер. Печи по типовым советским проектам или русские печи, как в домах наших бабушек, уже не заходят.
Люди не хотят просто куб с побелкой, им нужен современный дизайн. Я предлагаю варианты отделки от лаконичной и недорогой штукатурки или камня до премиальных облицовок изразцами.
В некоторых проектах я выполняю все технические работы, а заказчик приглашает декораторов отделывать печь мрамором, вешать дубовые полки и кованые украшения. Частенько дизайнеры предлагают интересные идеи по облицовке печей, а я должен оценить, получится ли их воплотить.
Приёмка и обслуживание
Когда печь готова, мы вместе с заказчиком делаем контрольную протопку: зажигаем в ней дрова и проверяем, нет ли посторонних выделений дыма и запахов. Если дымовые газы свободно покидают печь через трубу, то всё в порядке.
Объект сдан, и на этом этапе мы окончательно рассчитываемся с заказчиком, если не сделали этого раньше. Но пользоваться печью на ежедневной основе ещё нельзя — она должна просохнуть.
Если дом достраивается, я рекомендую не топить полгода-год, чтобы печь высохла естественным путём. Если клиент торопится, можно топить её раз в день небольшим количеством дров — и таким образом полностью просушить за месяц.
Я показываю, как сушить и эксплуатировать печь, и при необходимости консультирую потом дистанционно. Также я предупреждаю, что не стоит топить печь или жечь камин весь день: это может привести к сокращению срока их службы.
На свою работу я даю, как правило, год гарантии. Если заключаем договор на обслуживание, она действует бессрочно. Я буду приезжать, прочищать и чинить печь за 20-25 тысяч рублей в год — как по подписке на журналы или программные продукты. Если детали приходят в негодность, меняю их за свой счёт.
Сколько приносит строительство и ремонт печей
Я работаю в дорогом сегменте и называю себя печником-гастролёром, поскольку строю вдали от дома. Стоимость моего выезда к заказчику для строительства печи по индивидуальному проекту начинается от 150 тысяч рублей без учёта стоимости материала и его доставки.
Долгие и сложные проекты абсолютно невыгодны. Многие мастера специально не берут такие заказы, потому что они изматывают. Гораздо проще сделать несколько типовых печей — заработаешь больше за тот же срок.
Но мне интересно браться за проекты с ожидаемым вау-эффектом. Это вызов профессионализму, да и портфолио украшает. Например, в 2018 году я разработал сложную печь в посёлке Николина гора.
Я возводил большую русскую печь с сенсорным контроллером процессов. Другие специалисты подключили её к системе «умного» дома и написали для неё мобильное приложение.
С его помощью можно менять температуру в разных зонах, управлять подсветкой, включать вентиляторы конвекционного нагрева и контролировать концентрацию угарного газа в помещении.
Заказ с миллионным бюджетом у меня был в 2020 году в республике Кипр, где меня и настиг локдаун. Эмигрант из России купил на острове несколько гектаров земли и постепенно её застраивает. Он захотел в своём доме русскую печь от мастера из России.
Проект получился дорогим, потому что на острове не было подходящих материалов. Их пришлось искать в материковой Европе и организовывать доставку на участок. Станки и весь свой набор инструментов я не мог взять в самолёт, поэтому пришлось всё искать на месте. Даже глину для кладочного раствора.
Пока это единственный мой проект за пределами нашей страны, хотя мне уже поступали запросы из Украины, Литвы, Румынии, Италии и США. Но пока границы закрыты и никто не хочет нести дополнительные риски. Поэтому 90% моих заказчиков из Подмосковья, остальные — из центральной полосы России.
Заказы есть круглый год, но сами работы ведутся с конца марта по декабрь. Зимой я в основном готовлю проекты и сметы. Ещё иногда выезжаю чинить печи: осматриваю их и назначаю цену.
Ремонт обычно занимает пару дней — за него я могу получить 10-15 тысяч рублей. Однажды делал практически полную реконструкцию огнеупорного ядра, и заказчик заплатил 70 тысяч рублей только за мою работу.
Провести диагностику печи и понять причину поломки удалённо невозможно. Как в автосервис тебе её не пригонят, поэтому надо выезжать самому с полным комплектом оборудования.
Может быть банальный засор: прочистил, убрал сажу, и печь заработала. А могут быть завалы кирпича или трещины — надо разбирать кладку, покупать другие материалы, доставлять на объект. В итоге такой ремонт может обойтись дороже строительства.
Есть печники, которые занимаются только ремонтами и очень неплохо себя чувствуют. Но для такой специфики нужно быть привязанным к одному региону, чтобы не угорать в пробках и не тащиться к клиенту больше чем за 50 км.
Я делаю несколько публикаций в месяц и стараюсь общаться с людьми в комментариях, отвечаю на вопросы в переписке или просто беседую на разные темы.
Считаю, что нужно поддерживать общение не только по профессиональной тематике. Cамая большая аудитория у меня на Facebook — около 5000 реальных людей в друзьях, а в Instagram 900 подписчиков.
Новые заказчики обычно понимают, чего от меня ждать и какие у меня расценки — всё подробно изложено на сайте. Он хорошо индексируется поисковиками, мне достаточно регулярно его обновлять, чтобы получать органический трафик.
На «Авито» я больше не размещаю объявления: если искать печника в Москве и области, там легко можно нарваться на мошенников и шарлатанов, с которыми я не хочу ассоциироваться. В регионах всё наоборот: кроме «Авито» и «ВКонтакте» мастера особо нигде больше не размещаются, а сайты мало кто делает.
Ещё мне приносят заказы отраслевые мероприятия, поэтому я участвую в выставке Open Village — это обходится мне примерно в 100 тысяч рублей за год. С 2020 года я выступаю там как консультант по печным конструкциям в сегменте малоэтажного жилищного строительства.
На выставке я завёл дружеские отношения со строительными компаниями «Бор Строй», «Баухаус», «Руслесгрупп», «ГлавДачТрест», «ДДМ» и HighBuild. Они привлекают меня консультантом или подрядчиком в свои проекты. Также с архитекторами обсуждаем там вопросы установки печей в доме.
В идеале в проекте дома сразу должны быть предусмотрены:
- Фундамент под печь.
- Отверстия для дымоходов, по которым они проходят через межэтажное и чердачное перекрытия и кровлю.
- Безопасное расстояние между балками и печью.
Проект лучше прорабатывать с архитектором и дизайнерами, которые будут создавать интерьер уже с учётом печи. Такая коллаборация — самый современный и рациональный метод проектирования и строительства.
В 2021 году строительный рынок на подъёме: пандемия подхлестнула спрос на загородную недвижимость и сопутствующие расходы — в том числе печное отопление. Думаю, через год-другой это закончится.
Конкуренция в нашем деле тоже выросла, порой приходится соревноваться с теми, кто лучше освоил камеру и продажи, чем печное дело. Но крупных печных компаний на рынке нет.
Есть и социальные печники, работающие только в бюджетном сегменте и зарабатывают на потоке заказов. Они работают бригадами, делают пять печей в месяц и обычно привязаны к одному региону, чтобы чётко планировать свой график.
Инструменты и расходы печника
Главные инструменты печника — голова, автомобиль и ноутбук: нужно всё время ездить, отвозить инструменты, расходные материалы, встречаться с заказчиками, рисовать, чертить, писать и считать. Сам я работаю на Lada Largus. Иногда присоединяю к ней прицеп.
Я привожу на объект целую гору инструментов и приспособлений: камнерезный станок для резки кирпичей с гидросмывом, чтобы не пылить, и комплект электроинструментов.
Кто-то обходится одной болгаркой и меняет на ней оснастку. Я покупаю шесть-семь штук с разными насадками под каждую операцию и не задумываясь беру нужную, как хирург номерной скальпель
Ещё использую шуруповёрты, дрель, сварочный аппарат, измерительное оборудование — лазерные нивелиры, уровни и рулетки. Купил промышленный пылесос для уборки мелкого мусора, глины, песка и пыли. Но кому-то привычнее веником.
Я стараюсь покупать оборудование постепенно, но сразу дорогое и качественное. На первое время печнику нужны:
- Камнерезный станок с подачей воды — 100-150 тысяч рублей.
- Пилы по дереву и по металлу — 60 тысяч.
- Отрезная машина — 40 тысяч.
- Набор шлифовальных машинок — 40 тысяч.
- Бензиновый электрогенератор — 35 тысяч.
- Измерительные инструменты — 32 тысячи.
- Перфораторы и дрели — 30 тысяч.
- Сварочный аппарат — 20 тысяч.
- Миксер строительный — 10 тысяч.
- Шлифовальная машина для металла и дерева — 10 тысяч.
- Компрессор с подачей воздуха — 20 тысяч.
Каждый год всё равно докупаю что-то новое. Если вижу, что инструмент облегчает работу, то не скуплюсь на него. В этом году купил европейское оборудование для кровельщиков за 150 тысяч рублей: ножницы для металла, устройства для загиба.
Специфика нашей работы в том, что за городом обычно нет специализированных печных магазинов. Да и строительные не всегда есть — ты не можешь в любой момент быстро докупить оборудование или материалы.
Перед выездом на объект я тщательно анализирую, какой из инструментов лучше продублировать, какой расходник или оснастку захватить. Всегда может пригодиться что-то неожиданное.
Самый главный расход — зарплата помощников. В команде есть подмастерья, которые выполняют простейшие задачи — например, смешивают растворы — и мастера второй руки с таким же опытом, как у меня. В 90% случаев я работаю с напарником — это позволяет обмениваться опытом и перенимать друг у друга навыки.
На разных проектах со мной трудятся от одного до трёх человек, с которыми я познакомился на выставках, семинарах или мастер-классах и нашёл общий язык. Каждый чистыми получает 120-150 тысяч рублей за несколько недель или месяц работы. Наши гонорары — это примерно 30-45% от всей суммы проекта.
Расходы на амортизацию автомобиля, спецодежду, новые материалы и проживание у заказчика примерно 5-10% от выручки, ещё 4% — налог на профессиональную деятельность. Я сразу перешёл на режим для самозанятых, как только он появился.
Как научиться ремеслу
Если нужен быстрый старт и вход в профессию — надо искать мастера, который согласится взять в помощники. В свободное время можно подтягивать теорию и прорабатывать слабые места.
Работа с мастером наполнит портфолио качественными работами, но первые год-два с деньгами будет очень грустно. Если есть время на обучение и хочется самостоятельности — можно пойти на любые курсы печников, которые могут дать какой-то сертификат с подтверждением квалификации.
Успех в печном деле очень сильно зависит от бэкграунда мастера. Если человек что-либо строил, умеет пользоваться шуруповёртом и болгаркой, то и навык кладки кирпича быстро освоит.
Пространственное мышление или инженерное образование помогут разобраться, как работают печи и почему они ломаются. Умение рисовать и чертить поможет делать проекты и презентовать их заказчику. И хорошо разбавит портфолио на старте.
Грамотная речь и умение внятно доносить мысли сильно облегчат переговоры с клиентом и вызовут у него доверие. Если начинающий печник хорошо пишет, снимает видео и умеет креативить — это поможет ему найти заказы в социальных сетях.
Печник — очень ответственная профессия, в которой нет лёгких и быстрых денег. Каждая ошибка мастера может причинить вред здоровью или нанести материальный ущерб заказчику.
- Вместо печи или камина может получиться памятник, который не будет работать и невольно станет элементом интерьера. Клиент потеряет большие деньги и сможет подать на исполнителя в суд.
- Печь может привести к отравлению угарным газом, если дым проходит не в трубу, а через другие отверстия.
- Неправильно построенная печь может стать источником пожара и спалить имущество на десятки миллионов рублей. Судебная экспертиза легко установит, что причиной возгорания стали недочёты при проектировании или строительстве очага.
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