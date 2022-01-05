Основатель компании «Печевед» строит в загородных домах дизайнерские очаги за миллионы рублей и получает до 1,3 млн прибыли в год.

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Возведение русской печи на Кипре

Константин Блинов в нулевых работал в энергетических компаниях, а в 2009 году понял, что это не его призвание, уволился и уехал строить дом в деревню. Он хотел отапливать его печью, но не нашёл опытного мастера, поэтому решил научиться печестроению.

В 2011 году Блинов прошёл мастер-класс и стал делать печи за 60 тысяч рублей для знакомых и друзей, а потом открыл компанию «Печевед» в Подмосковье. В 2021-м он выполнял до восьми заказов в год и брал за свою работу не меньше 150 тысяч рублей.

Предприниматель рассказал, как овладел ремеслом, сколько потратил на инструменты, почему не даёт рекламу и не делает скидок.

Оглавление

Энергетик уехал в деревню и стал печником

Я учился в Московском энергетическом институте на кафедре электротехнологических установок — «кафедре печей», если говорить на инженерном сленге.

Константин Блинов в МЭИ



В 2002 году я окончил вуз и устроился в энергетическую компанию РАО «ЕЭС России», а потом перешёл в «Интер РАО», которая поставляет электроэнергию за рубеж.

В обеих компаниях я занимался проектными работами, составлял бизнес-планы и получал зарплату 100-120 тысяч рублей в месяц , часть которой откладывал. В 2009 году решил уволиться и переехать из Москвы в деревню в Псковской области.

Сейчас это называют выгоранием, но у меня было, наоборот, недогорание. Я перестал чувствовать удовольствие от своей работы и ощущал себя винтом в большой системе. Плодил бумагу, не понимая, какой в итоге получается продукт, как он меняет мир и чем полезен людям. А тарифы на электроэнергию продолжали расти с завидным постоянством.

В деревне я занялся фермерством, одновременно мы с женой строили дом. Встал вопрос, чем его отапливать: деревня не газифицирована, а электрические конвекторы обходятся дорого. Поэтому начали искать мастера в округе, чтобы заказать ему печь.

Попадались необязательные люди, которые не вызывали доверия. Поэтому я решил, что инженерное образование поможет мне самому построить печь.

Сначала я изучал теорию печестроения: читал литературу, потом полез в интернет — 15 лет назад там было совсем немного информации. Дальше стал знакомиться в онлайне с печниками из России и смотреть, как строят печи в Америке, Канаде и Финляндии.

После того, как я построил печь для своего дома, мне захотелось заниматься этим профессионально. В 2011 году я потратил 15 тысяч рублей на мастер-класс практикующих печников товарищества «Правильные печи» в Суздале.

К тому моменту у меня была уже неплохая теоретическая подготовка, что позволило говорить с профессионалами на одном языке, более осознанно перенимать у них навыки работы с кирпичом и углублять знания.

Двухнедельное обучение проходило в коттеджном посёлке: его владелец оплатил все материалы, чтобы новички под руководством опытных мастеров сделали для домов полноценные работающие печи.



Нас разделили на четыре команды по пять-шесть человек — каждая самостоятельно строила свою печь. Мастера-наставники только поправляли и советовали, а строили именно ученики.

В конце мы разбирали ошибки и слабые места, которым нужно было уделить больше внимания. Все печи были разными, поэтому участники мастер-класса в свободное время наблюдали, как работают другие команды.

В 2021 году такие мероприятия уже никто не проводит, они мало кого удивили бы, поскольку есть YouTube. А тогда всё это было в новинку: казалось, что ты приобщаешься к великому таинству.

На мастер-класс приехали как начинающие, так и бывалые печники из России, Украины и Беларуси. Мы спали по три часа в день, а всё остальное время работали, общались и обменивались опытом.

Без этой практики я бы не стал мастером. Кому-то достаточно глянуть видео, прочесть пару книг, и он может творить шедевры. А мне нужно было посмотреть, как действует мастер, скопировать механику, освоить технологию работы, подходы, приёмы.

После обучения я решил начать своё дело. У меня было около $35 тысяч сбережений: на 600 тысяч рублей я купил автомобиль, камнерезный станок для кирпича, болгарки и другие инструменты для работы , а на остальные деньги мы с женой жили и достраивали дом.

Сперва я делал печи родственникам и друзьям. Мне было важно, что я могу в любой момент подъехать к ним и спокойно, без претензий и потери репутации, исправить неполадки, если что-то пошло не так.

Работа с камнерезным станком

В 2011 году за постройку печи я брал всего 60 тысяч рублей: 40% суммы уходило на материалы, 60% — на мой гонорар . Тогда не было такого разнообразия материалов для печей, как сейчас, они стоили сравнительно недорого, да и заказчик был не так притязателен к дизайну.

Когда я почувствовал уверенность в своих навыках, начал искать заказы в интернете. В 2010-х рынок индивидуального жилищного строительства в Подмосковье стремительно рос и тянул за собой спрос на услуги печников.

Достаточно было написать на «Авито», что ты печник, и у тебя уже была очередь заказов на целый год. Я даже не прикладывал к объявлению фотографии своих работ.

Сначала я работал по договору гражданско-правового характера и поднял цены до 100 тысяч рублей , а потом открыл ИП. Хотел добавить солидности, чтобы договорные отношения выглядели весомо.

Но на самом деле в этом не было нужды: в строительстве многие работают в серой зоне — заказчики нормально к этому относятся.

Самое ценное у ремесленника — это его репутация. Чтобы её заработать и не потерять, надо максимально качественно выполнять работу, погружаться в задачу с головой, быть на связи, отвечать на вопросы и выезжать на объект, если что-то потребуется переделать или отремонтировать. Иногда это даже важнее, чем изначально сделать безупречно. Такое отношение мастера к заказчику намного крепче и важнее любого договора.

Первые несколько лет я делал примерно по одной печи в месяц и получал около 500 тысяч рублей прибыли в год при том, что зимой строительство не ведётся. Налоги тогда составляли около 70 тысяч рублей в год .

В 2018 году мы с женой сделали сайт — поняли, что грамотно структурировать свой опыт и транслировать его миру можно только самостоятельно. Для этого научились работать с платформой WordPress, изучили языки разметки HTML и CSS, разобрались в веб-дизайне. Даже не представляю, сколько времени и денег пришлось бы потратить, чтобы заказать подобный сайт на стороне. Жена также освоила Illustrator и Photoshop. Она редактирует фотографии, помогает мне с оформлением сайта, страниц в Instagram и Facebook. Так что печестроение — это семейный бизнес.

Главная страница сайта «Печевед»

В битву за интернет мы вступили с опозданием. Осторожные шаги в социальных сетях я начал делать только в 2017 году — в то время некоторые печники уже гремели на всю страну.

Требования были минимальными: снимай дрожащими руками видео и тыкай пальцем в кирпичи. Так уж повелось — кто первым освоил какую-то новую тему, тот и получает все лавры.

Чем важен интернет: один заказчик может порекомендовать тебя друзьям и знакомым, но их круг ограничен. Услуги печника требуются редко, а жизненный цикл печей и каминов неприлично долгий. Они строятся один раз на всю жизнь, остаются в рабочем состоянии 30 лет и больше. Чуть починишь, освежишь, и печь как новая. Заказчик и его друзья построят дома и всё — этот куст уже оборван. Про тебя надолго забывают или контакт вообще теряется. Поэтому мастеру обязательно нужен сайт и соцсети, чтобы привлекать новых клиентов.

Как построить печь и какие нужны материалы

Сначала заказчик должен определиться, какой очаг ему нужен: печь для дома или бани, мангал или камин. Поскольку я печник-универсал с инженерным образованием, то умею строить любые очаги.

Дальше с заказчиком определяем расположение печи: в жилом или гостевом доме, в беседке или на веранде. После этого визуализируем абстрактные представления и пожелания — выполняем эскиз или дизайн-проект. Клиент должен заранее знать, что я ему построю и как это будет выглядеть.

Также я прошу прислать мне план помещения или хотя бы фото и видео дома. По этим данным я могу оценить, возможно ли возвести печь, где хочет заказчик, какие будут ограничения, и рассчитать стоимость очага.

Бывает, что клиент даже не планирует пользоваться готовым изделием, воспринимает его как шкаф или элемент интерьера и говорит: «Хочу, чтобы печь стояла в том углу». Но моя задача создать рабочий продукт, а не бутафорию. Поэтому приходится объяснять, что построить её в этом месте нельзя и нужно выбрать другое.

Некоторые вообще просят сделать тяжёлый барбекю-комплекс на перекрытиях из пустотных плит, которые не рассчитаны на такие нагрузки. Я прошу их укрепить фундамент либо совсем отказаться от такой затеи. Статья 716 Гражданского кодекса обязывает заранее уведомить заказчика о невозможности выполнить работу.

В 2021 году большинство клиентов очень подкованные: смотрят печи в интернете или у друзей и могут объяснить, что примерно хотели бы видеть у себя. Когда я получаю от них референсы, мы обсуждаем проект от недели до месяца. Но порой и этого мало.

Есть сложные дома, где каждую часть строительных работ выполняют разные подрядчики. В таких случаях я выезжаю на объект и мы вместе с ними обсуждаем, как изолировать систему удаления дымовых газов печи от инженерных коммуникаций дома. Их соседство может грозить пожаром.

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К счастью, 90% вопросов можно решить дистанционно, поэтому я редко выезжаю на объекты. Если со мной очень хотят познакомиться, приезжаю на дом либо назначаю встречу в центре печных материалов для обсуждения. Личная консультация стоит от 2000 до 5000 рублей в зависимости от того, нужно ли делать замеры.

Проектные работы и смета

Очень важно перед строительством создать проект печной конструкции: гораздо дешевле ошибиться на бумаге, чем выкручиваться на строительной площадке.

В программах Sketchup или Blender я рисую 3D-модель печи и показываю заказчику. Это занимает от недели до полутора месяцев в зависимости от моей загрузки и сложности идеи.

Порой по трудозатратам проект оказывается сложнее, чем само строительство. Надо увязать пожелания заказчика с техническими параметрами дома и коммуникациями — на это уходит много времени. К тому же клиенты иногда присылают правки.

Всегда есть риск, что заказчик передаст мой проект другому исполнителю, который пообещает сделать печь дешевле. Поэтому я стал брать деньги за эту работу: проект стоит 15-60 тысяч рублей в зависимости от сложности. Если выберут другого печника, мне хотя бы будет не так обидно за потраченное время. Раньше я включал проектирование в стоимость работ, а теперь это отдельная статья сметы.

Если заказчик мне не знаком, я беру с него за проект всю сумму сразу. А если он приходит по рекомендации прежнего клиента, могу предложить ему рассрочку или даже постоплату.

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Готовый проект представляет собой 3D-модель и смету, в которой указаны составы и стоимость всех материалов. Проект — это не красивая картинка, а цифровой двойник будущей печи с прорисовкой всех каналов и слоёв технологических контуров.

3D-модель банной печи

После подготовки проекта я уже могу оценить фронт работ, подобрать нужные инструменты и посчитать расходы на топливо и амортизацию машины. На основе этих параметров я устанавливаю своё вознаграждение и прописываю его в смете.

Если расчёт устраивает клиента, я приступаю к работе. Если нет, то могу порекомендовать знакомых печников, которые готовы сделать дешевле.

Подбор и доставка материалов

Для строительства печей используются кирпич, строительные смеси, чугунное печное литьё, теплоизоляционные материалы, металлопрокат, модульные или керамические дымоходы, фурнитура, облицовочные материалы — изразец, штукатурка или камень, дверцы, столешницы, расходные материалы для инструмента и другие мелочи.

Заводские печные дверцы

Всё это я вношу в смету, которую отправляю в печной центр, где есть примерно 80% нужных для работы материалов. Печные центры сами комплектуют заказ, и клиент оплачивает материалы напрямую вместе с доставкой.

Я этих денег даже не касаюсь — так прозрачнее, а у заказчика больше контроля над процессом. Если он сам решил заняться закупками — всячески ему в этом помогаю.

Стройматериалы доставляют на грузовике. Если зона разгрузки удалена от места строительства печи больше чем на 50 м и заказчик не нанял грузчиков, беру с него дополнительные 5000 рублей за перемещение материалов по стройплощадке .

Подготовительные работы

Я работаю в основном в строящихся домах, где обычно уже есть строительные леса, временные лестницы, подмости, надкровельные площадки. Либо есть доски и гвозди, из которых можно быстро собрать эти конструкции.

Если ничего из этого нет, я включаю в смету нужные материалы и потом строю леса и подмости сам или беру их в аренду у знакомых строителей и устанавливаю.

Иногда для работы зимой необходимы временные теплоизолирующие конструкции — тепляки. Тогда их делают строители за счёт заказчика или я.

Возведение очага

Это основной этап работы, в ходе которого я:

Строю либо укрепляю фундамент. В строящихся домах обычно уже есть плита или другое основание под печь, которое делают строители по моему проекту.

Подвожу каналы приточного воздуха.

Выкладываю огнеупорный контур из кирпича или плит.

Делаю швы, которые защищают печь от температурных деформаций.

Выкладываю внешний контур из керамического кирпича.

Устанавливаю систему удаления дымовых газов.

Выполняю противопожарную защиту и фартук для примыкания кровли к дымовой трубе



Стоимость материалов для строительства — без учёта работы — зависит от назначения и размера печи и варьируется от 80 до 300 тысяч рублей. Самые сложные и дорогие проекты — банные печи, комбинированные кухонные комплексы и русские печи.

Очаги с изразцовой облицовкой и точёным кирпичом тоже дорогие и изготавливаются несколько месяцев.

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Во время проведения работ заказчик обеспечивает моё проживание на объекте: прямо в доме, бытовке или съёмном жильё поблизости. У печников такие же требования к жилью, как и у строителей: отапливаемое помещение, питьевая вода, место для сна и санузел.

Главное, чтобы условия проживания не доставляли явный дискомфорт и не мешали работе. Жить приходилось в разных местах: от гаражей до виллы с бассейном.

Работа на вилле

Я стараюсь даже выходные не брать, чтобы побыстрее всё сделать и уехать, но иногда проекты затягиваются на месяцы. В некоторых коттеджных посёлках запрещено шуметь по выходным, а у меня шумная работа — например, резка кирпича. Эти обстоятельства затягивают сроки.

Монтаж дымохода

Этот этап обозначен в смете отдельным пунктом, потому что дымоходы могут соорудить строители, а может и сам печник. Они бывают модульными, продающимися в готовом виде, либо их с нуля строят из кирпича и подключают к дымовой трубе.

Работы на кровле во время установки дымохода самые сложные: чтобы туда забраться, надо весь день строить леса, а самой работы может быть всего на полдня. Обычно один мастер лезет по лесам на крышу, а второй передаёт ему наверх кирпичи и другие материалы.

Иногда дымовую трубу приходится монтировать только после завершения в доме кровельных или отделочных работ. В таких случаях приходится приезжать ещё раз после того, как уедут строители.

Подготовка к монтажу дымохода

Отделка и аксессуары

В последние годы у заказчиков выросли требования к внешнему виду печей и каминов: клиенты хотят, чтобы они вписывались в интерьер. Печи по типовым советским проектам или русские печи, как в домах наших бабушек, уже не заходят.

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Люди не хотят просто куб с побелкой, им нужен современный дизайн. Я предлагаю варианты отделки от лаконичной и недорогой штукатурки или камня до премиальных облицовок изразцами.

В некоторых проектах я выполняю все технические работы, а заказчик приглашает декораторов отделывать печь мрамором, вешать дубовые полки и кованые украшения. Частенько дизайнеры предлагают интересные идеи по облицовке печей, а я должен оценить, получится ли их воплотить.

Камин «Железный трон» по мотивам «Игры престолов». Концепт и техническое наполнение — Константин Блинов, визуализация — Андрей Журавлёв

Приёмка и обслуживание

Когда печь готова, мы вместе с заказчиком делаем контрольную протопку: зажигаем в ней дрова и проверяем, нет ли посторонних выделений дыма и запахов. Если дымовые газы свободно покидают печь через трубу, то всё в порядке.

Объект сдан, и на этом этапе мы окончательно рассчитываемся с заказчиком, если не сделали этого раньше. Но пользоваться печью на ежедневной основе ещё нельзя — она должна просохнуть.

Если дом достраивается, я рекомендую не топить полгода-год, чтобы печь высохла естественным путём. Если клиент торопится, можно топить её раз в день небольшим количеством дров — и таким образом полностью просушить за месяц.

Я показываю, как сушить и эксплуатировать печь, и при необходимости консультирую потом дистанционно. Также я предупреждаю, что не стоит топить печь или жечь камин весь день: это может привести к сокращению срока их службы.

На свою работу я даю, как правило, год гарантии. Если заключаем договор на обслуживание, она действует бессрочно. Я буду приезжать, прочищать и чинить печь за 20-25 тысяч рублей в год — как по подписке на журналы или программные продукты. Если детали приходят в негодность, меняю их за свой счёт.

Ремонт дымохода

Сколько приносит строительство и ремонт печей

Я работаю в дорогом сегменте и называю себя печником-гастролёром, поскольку строю вдали от дома. Стоимость моего выезда к заказчику для строительства печи по индивидуальному проекту начинается от 150 тысяч рублей без учёта стоимости материала и его доставки.

Примерно половину суммы получаю в качестве задатка до начала строительства, а остаток — после приёмки работ. Считаю, что за меньшее вознаграждение работать нет смысла. И я не делаю скидок. У хорошего мастера всегда есть заказы, демпинговать ему незачем.



Долгие и сложные проекты абсолютно невыгодны. Многие мастера специально не берут такие заказы, потому что они изматывают. Гораздо проще сделать несколько типовых печей — заработаешь больше за тот же срок.

Но мне интересно браться за проекты с ожидаемым вау-эффектом. Это вызов профессионализму, да и портфолио украшает. Например, в 2018 году я разработал сложную печь в посёлке Николина гора.

Я возводил большую русскую печь с сенсорным контроллером процессов. Другие специалисты подключили её к системе «умного» дома и написали для неё мобильное приложение.

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С его помощью можно менять температуру в разных зонах, управлять подсветкой, включать вентиляторы конвекционного нагрева и контролировать концентрацию угарного газа в помещении.

В 2021 году средний чек за один проект с работой и материалами у меня составил примерно 500-700 тысяч рублей, а средний срок изготовления печи — 15-18 дней.

Самая бюджетная печь обойдётся дороже 200 тысяч рублей, а самая дорогая в моей практике стоила несколько миллионов.

Заказ с миллионным бюджетом у меня был в 2020 году в республике Кипр, где меня и настиг локдаун. Эмигрант из России купил на острове несколько гектаров земли и постепенно её застраивает. Он захотел в своём доме русскую печь от мастера из России.

Проект получился дорогим, потому что на острове не было подходящих материалов. Их пришлось искать в материковой Европе и организовывать доставку на участок. Станки и весь свой набор инструментов я не мог взять в самолёт, поэтому пришлось всё искать на месте. Даже глину для кладочного раствора.

В марте власти Кипра объявили локдаун и разрешили находиться вне дома не больше трёх часов по одной из восьми причин: посещение врача или поход в аптеку, выход в магазин, визит в банк, занятие спортом или прогулка, посещение церкви, поездка из аэропорта и обратно.



Для нарушителей ввели штраф 300 евро. Я работал и старался без нужды не выходить надолго за пределы участка — строительство завершилось успешно. Но границы были закрыты, поэтому я на месяц застрял на Кипре и потерял два заказа в России. Сам проект занял у меня 40 дней.

Пока это единственный мой проект за пределами нашей страны, хотя мне уже поступали запросы из Украины, Литвы, Румынии, Италии и США. Но пока границы закрыты и никто не хочет нести дополнительные риски. Поэтому 90% моих заказчиков из Подмосковья, остальные — из центральной полосы России.

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Заказы есть круглый год, но сами работы ведутся с конца марта по декабрь. Зимой я в основном готовлю проекты и сметы. Ещё иногда выезжаю чинить печи: осматриваю их и назначаю цену.

Ремонт обычно занимает пару дней — за него я могу получить 10-15 тысяч рублей . Однажды делал практически полную реконструкцию огнеупорного ядра, и заказчик заплатил 70 тысяч рублей только за мою работу.

Провести диагностику печи и понять причину поломки удалённо невозможно. Как в автосервис тебе её не пригонят, поэтому надо выезжать самому с полным комплектом оборудования.

Ремонт дымохода

Может быть банальный засор: прочистил, убрал сажу, и печь заработала. А могут быть завалы кирпича или трещины — надо разбирать кладку, покупать другие материалы, доставлять на объект. В итоге такой ремонт может обойтись дороже строительства.

Есть печники, которые занимаются только ремонтами и очень неплохо себя чувствуют. Но для такой специфики нужно быть привязанным к одному региону, чтобы не угорать в пробках и не тащиться к клиенту больше чем за 50 км.

В среднем за год я делаю шесть-восемь заказов и вместе с ремонтами получаю чистыми 1-1,3 млн рублей. Мне этого достаточно, я не стремлюсь покрыть своими печами всю матушку-землю. Я не вкладываюсь в рекламу в привычном понимании — все заказчики приходят ко мне либо по рекомендации, либо находят мой сайт или профиль в соцсетях.

Я делаю несколько публикаций в месяц и стараюсь общаться с людьми в комментариях, отвечаю на вопросы в переписке или просто беседую на разные темы.

Считаю, что нужно поддерживать общение не только по профессиональной тематике. Cамая большая аудитория у меня на Facebook — около 5000 реальных людей в друзьях, а в Instagram 900 подписчиков.

Новые заказчики обычно понимают, чего от меня ждать и какие у меня расценки — всё подробно изложено на сайте. Он хорошо индексируется поисковиками, мне достаточно регулярно его обновлять, чтобы получать органический трафик.

На «Авито» я больше не размещаю объявления: если искать печника в Москве и области, там легко можно нарваться на мошенников и шарлатанов, с которыми я не хочу ассоциироваться. В регионах всё наоборот: кроме «Авито» и «ВКонтакте» мастера особо нигде больше не размещаются, а сайты мало кто делает.

Ещё мне приносят заказы отраслевые мероприятия, поэтому я участвую в выставке Open Village — это обходится мне примерно в 100 тысяч рублей за год. С 2020 года я выступаю там как консультант по печным конструкциям в сегменте малоэтажного жилищного строительства.

Константин Блинов на Open Village

На выставке я завёл дружеские отношения со строительными компаниями «Бор Строй», «Баухаус», «Руслесгрупп», «ГлавДачТрест», «ДДМ» и HighBuild. Они привлекают меня консультантом или подрядчиком в свои проекты. Также с архитекторами обсуждаем там вопросы установки печей в доме.

В идеале в проекте дома сразу должны быть предусмотрены:

Фундамент под печь.

Отверстия для дымоходов, по которым они проходят через межэтажное и чердачное перекрытия и кровлю.

Безопасное расстояние между балками и печью.

Проект лучше прорабатывать с архитектором и дизайнерами, которые будут создавать интерьер уже с учётом печи. Такая коллаборация — самый современный и рациональный метод проектирования и строительства.

Проект двухъярусной печи, созданный совместно с архитектором

В 2021 году строительный рынок на подъёме: пандемия подхлестнула спрос на загородную недвижимость и сопутствующие расходы — в том числе печное отопление. Думаю, через год-другой это закончится.

Конкуренция в нашем деле тоже выросла, порой приходится соревноваться с теми, кто лучше освоил камеру и продажи, чем печное дело. Но крупных печных компаний на рынке нет.

Есть, как я их называю, «печные сутенёры»: более инициативные люди продают за процент менее инициативных. Торговля людьми, грубо говоря. В соцсетях они могут писать: «Нам 900 лет, мы строили печь Ивану Грозному». На самом деле приезжают мужички с потухшими глазами и перегаром, что-то делают за небольшие деньги для непритязательного заказчика и получают свою долю. У таких людей нет мотивации работать, качество их услуг вызывает сомнения.



Есть и социальные печники, работающие только в бюджетном сегменте и зарабатывают на потоке заказов. Они работают бригадами, делают пять печей в месяц и обычно привязаны к одному региону, чтобы чётко планировать свой график.

Инструменты и расходы печника

Главные инструменты печника — голова, автомобиль и ноутбук: нужно всё время ездить, отвозить инструменты, расходные материалы, встречаться с заказчиками, рисовать, чертить, писать и считать. Сам я работаю на Lada Largus. Иногда присоединяю к ней прицеп.

Я привожу на объект целую гору инструментов и приспособлений: камнерезный станок для резки кирпичей с гидросмывом, чтобы не пылить, и комплект электроинструментов.

Кто-то обходится одной болгаркой и меняет на ней оснастку. Я покупаю шесть-семь штук с разными насадками под каждую операцию и не задумываясь беру нужную, как хирург номерной скальпель

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Ещё использую шуруповёрты, дрель, сварочный аппарат, измерительное оборудование — лазерные нивелиры, уровни и рулетки. Купил промышленный пылесос для уборки мелкого мусора, глины, песка и пыли. Но кому-то привычнее веником.

Я стараюсь покупать оборудование постепенно, но сразу дорогое и качественное. На первое время печнику нужны:

Камнерезный станок с подачей воды — 100-150 тысяч рублей.

Пилы по дереву и по металлу — 60 тысяч.

Отрезная машина — 40 тысяч.

Набор шлифовальных машинок — 40 тысяч.

Бензиновый электрогенератор — 35 тысяч.

Измерительные инструменты — 32 тысячи.

Перфораторы и дрели — 30 тысяч.

Сварочный аппарат — 20 тысяч.



Миксер строительный — 10 тысяч.

Шлифовальная машина для металла и дерева — 10 тысяч.

Компрессор с подачей воздуха — 20 тысяч.



Каждый год всё равно докупаю что-то новое. Если вижу, что инструмент облегчает работу, то не скуплюсь на него. В этом году купил европейское оборудование для кровельщиков за 150 тысяч рублей : ножницы для металла, устройства для загиба.

Инструменты для кровельных работ нужны для работы с листовой сталью, изготовления кожухов и фартуков для дымохода

Специфика нашей работы в том, что за городом обычно нет специализированных печных магазинов. Да и строительные не всегда есть — ты не можешь в любой момент быстро докупить оборудование или материалы.

Перед выездом на объект я тщательно анализирую, какой из инструментов лучше продублировать, какой расходник или оснастку захватить. Всегда может пригодиться что-то неожиданное.

Это как штурм горы: нельзя дойти до 5000 метров, а потом спуститься за недостающим снаряжением. По пробкам ехать в город — это потерять день. Я должен выехать на объект, сразу начать работу и закончить её максимально быстро.

Самый главный расход — зарплата помощников. В команде есть подмастерья, которые выполняют простейшие задачи — например, смешивают растворы — и мастера второй руки с таким же опытом, как у меня. В 90% случаев я работаю с напарником — это позволяет обмениваться опытом и перенимать друг у друга навыки.

На разных проектах со мной трудятся от одного до трёх человек, с которыми я познакомился на выставках, семинарах или мастер-классах и нашёл общий язык. Каждый чистыми получает 120-150 тысяч рублей за несколько недель или месяц работы. Наши гонорары — это примерно 30-45% от всей суммы проекта.

Расходы на амортизацию автомобиля, спецодежду, новые материалы и проживание у заказчика примерно 5-10% от выручки, ещё 4% — налог на профессиональную деятельность. Я сразу перешёл на режим для самозанятых, как только он появился.

Как научиться ремеслу

Если нужен быстрый старт и вход в профессию — надо искать мастера, который согласится взять в помощники. В свободное время можно подтягивать теорию и прорабатывать слабые места.

На мастер-классе по облицовке изразцами

Работа с мастером наполнит портфолио качественными работами, но первые год-два с деньгами будет очень грустно. Если есть время на обучение и хочется самостоятельности — можно пойти на любые курсы печников, которые могут дать какой-то сертификат с подтверждением квалификации.

После обучения можно покупать проекты у опытных мастеров и строить печи по ним. Также нужно браться за любые ремонты — они помогут разобраться в устройстве изделий и понять их уязвимые места.



Дальше можно собрать команду равных по опыту мастеров и развиваться вместе с ними, обмениваться друг с другом опытом. Чтобы найти единомышленников, надо посещать профильные выставки и мастер-классы.

Успех в печном деле очень сильно зависит от бэкграунда мастера. Если человек что-либо строил, умеет пользоваться шуруповёртом и болгаркой, то и навык кладки кирпича быстро освоит.

Пространственное мышление или инженерное образование помогут разобраться, как работают печи и почему они ломаются. Умение рисовать и чертить поможет делать проекты и презентовать их заказчику. И хорошо разбавит портфолио на старте.

Грамотная речь и умение внятно доносить мысли сильно облегчат переговоры с клиентом и вызовут у него доверие. Если начинающий печник хорошо пишет, снимает видео и умеет креативить — это поможет ему найти заказы в социальных сетях.

Хорошая физическая форма тоже очень важна — постоянно приходится перемещать тяжёлые предметы, работать на высоте. Любой навык из прошлой жизни можно обернуть в плюс. Пожалуй, 90% профессиональных печников пришли в ремесло из других областей.

Печник — очень ответственная профессия, в которой нет лёгких и быстрых денег. Каждая ошибка мастера может причинить вред здоровью или нанести материальный ущерб заказчику.