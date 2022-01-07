Его признали человеком года, но критикуют за самоуверенное поведение: достижения и провалы Илона Маска в 2021 году Статьи редакции
Предпринимателя обвиняли в плохом отношении к сотрудникам, безответственном влиянии на цену акций и криптовалют и проблемах в работе автопилота Tesla.
В середине декабря издания Time и Financial Times признали Илона Маска человеком года. В 2021 году предприниматель и глава SpaceX, Tesla и Neuralink стал самым богатым человеком в мире — его состояние оценивается в $266 млрд. При этом у него в собственности нет домов, он водит машину своего бренда и не стесняется выражать своё мнение в Twitter.
Что сделал за год
SpaceX
SpaceX Маска составила конкуренцию правительству США в космической индустрии, пишет Financial Times. В апреле NASA выбрало компанию для организации первого с 1973 года полёта человека на Луну и заключило с ней контракт на сумму $2,89 млрд.
Blue Origin Джеффа Безоса, которая тоже участвовала в тендере, пыталась оспорить его итоги — из-за этого контракт два раза приостановили в мае и августе. Но в ноябре Blue Origin проиграла суд, а NASA сообщило, что продолжит работу с компанией Илона.
В середине года SpaceX впервые успешно посадила прототип корабля Starship после полёта на 10 км, а чуть позже соединила его с супертяжёлым ускорителем и представила самую высокую ракету в истории — около 120 метров.
Осенью компания запустила в космос первый в своей истории гражданский экипаж без астронавтов на борту: четверо участников миссии Inspiration4 провели вне Земли три дня. Полёт Маска не стал первым: до этого в июле без помощи пилотов в космос слетал Джефф Безос.
SpaceX также работала над спутниковым интернетом Starlink: 1 декабря начала тестировать его в самолётах и производить по шесть спутников в неделю, в конце 2021 года на орбите находится более 1890 космических аппаратов этой группировки.
Tesla
Financial Times утверждает, что предприниматель изменил автомобильную индустрию с Tesla и заставил ведущих производителей обратить внимание на электромобили. Издание признаёт, что эти изменения сопровождались «шумом, спекулятивным безумием и очевидным нарушением правил», но считает, что это был исторический сдвиг.
По оценке самого Маска, на электромобили обратили внимание, только когда Tesla заняла значительную долю на рынке — до этого другие производители только насмехались над его планами. В 2021 году рыночная капитализация компании впервые превысила $1 трлн.
За год фирма:
- Показала первый с 2012 года редизайн электрокара Model S.
- Представила «самый быстрый электромобиль в мире» Model S Plaid. Его максимальная скорость составляет 320 км/ч, а производительность бортовых систем находится на уровне PlayStation 5.
- Впервые открыла десять зарядных станций Supercharger для электромобилей других марок в Нидерландах — цена на электричество для таких пользователей оказывалась выше обычной.
Финансовые показатели компании росли весь год: стоимость её акций с января по декабрь увеличилась с $729,77 до $1093,94.
Зимой Tesla впервые за всю историю сообщила о годовой прибыли — за 2020 год она получила $721 млн при выручке в $10,7 млрд. А в июле заявила о более чем $1 млрд чистой прибыли только во втором квартале — на 998% больше, чем годом ранее.
За три месяца 2021 года компания выручила больше, чем за весь 2020 год — $11,96 млрд, из которых $10,21 млрд с продажи электромобилей и ещё $801 млн за счёт своего энергетического подразделения.
Neuralink
В феврале Маск рассказал, что исследователи Neuralink внедрили в череп обезьяны чип Neuralink и научили её управлять видеоиграми «силой мысли». В апреле компания впервые показала, как это работает на практике: животное играло в «Понг» без джойстика.
Сам предприниматель в своём Twitter написал, что в будущем Neuralink позволит людям с параличом использовать смартфоны, а также ходить — чип сможет устранить последствия травм головного и спинного мозга. Он также отметил, что подопытная обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире».
В мае сооснователь компании Макс Ходак рассказал, что ушёл из стартапа, но остался «его ярым поклонником». О причинах такого решения он не сообщил. В июле Neuralink привлёк $205 млн инвестиций от группы инвесторов во главе с дубайской Vy Capital.
В чём обвиняют
Монополия в космосе
В мае конкуренты в сфере спутникового интернета Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Starlink в запуске спутников на скорость в ущерб качеству и заявили, что Маск устанавливает в космосе монополию. По их словам, компания угрожает космической безопасности и окружающей среде.
Обвинения в августе поддержало Европейское космическое агентство. По словам главы организации Йозефа Ашбахера, основатель SpaceX «владеет половиной активных спутников в мире» и может начать доминировать и устанавливать свои правила в космической экономике.
В декабре власти Китая подали жалобу в ООН на Starlink — из-за большого количества спутников на орбите их космической станции пришлось два раза за год уклоняться от столкновения с ними. Маск в ответ заявил, что спутники Starlink маленькие и никому не мешают, а космос «просто невероятно огромен».
Проблемы с автопилотом Tesla
В августе Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование 11 аварий с участием автопилота Tesla с 2018 по 2021 год: электромобили врезались в автомобили служб экстренного реагирования, помеченные предупреждающими знаками.
По данным госоргана, происшествия привели к 17 травмам у водителей и пассажиров и одной смерти. Власти заявили, что Tesla делает недостаточно для того, чтобы удерживать внимание водителя на дороге, а систему автономного вождения компании посчитали несовершенной, так как она не всегда может корректно распознать препятствия на дороге.
Автопилот Tesla критикуют не только в США. В апреле на выставке Auto Shanghai 2021 женщина забралась на крышу одного из автомобилей и заявила, что её отец погиб из-за неисправности в тормозной системе.
Компания впервые отступила от своих правил и раскрыла данные с датчиков электромобиля: они показали, что за полчаса до аварии водитель несколько раз разгонялся до 100 км/ч и 40 раз затормозил. Перед столкновением он ехал со скоростью 118 км/ч, тормоза успели снизить её до 48,5 км/ч — они не были неисправными.
Для клиентов из Китая Tesla пообещала разработать специальную платформу, чтобы те могли узнать подробности и поездках на электромобиле и показаниях датчиков. При этом в США, Европе и других странах владельцы машин всё также не имеют доступа к этой информации.
И несмотря на неисправности, Маск заявлял, что Tesla представит полностью автономный автомобиль до конца 2021 года. Даже инженеры фирмы усомнились в его планах: по их словам, автопилот в электромобиле находится только на втором уровне развития, в то как время как полностью без водителя машина может поехать только на пятом.
Бывшие работники Tesla считают, что компания в погоне за прогрессом недостаточно думает о безопасности водителей. Например, производитель убирает в некоторых электромобилях радары и оставляет только камеры, хотя их может быть недостаточно для автономного вождения.
Соцсети и публичные высказывания
Ещё в 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые обвинила Маска в мошенничестве и манипуляциях через публичные высказывания. Тогда он подписал соглашение, по которому должен был согласовывать свою активность в соцсетях с PR-отделом.
Но в 2021 году инвесторы Tesla подали два иска против компании из-за «беспорядочных» твитов главы компании и обвинили его в нарушении договорённости с Комиссией. По оценке одного из истцов, действия предпринимателя в Twitter привели к убыткам на «миллиарды долларов».
Tesla никак не прокомментировала требования, оба разбирательства продолжаются.
Предпринимателя также обвиняли в критике профсоюзов и скептическом отношении к вакцинам от Covid-19: в декабре он выступил с заявлением, что вся его семья привилась, но он всё ещё считает медицинские ограничения и возможное принудительное применение вакцины «разрушением свободы».
Богатство и бездействие
Предпринимателя критикуют за концентрацию сверхбогатства. От него требуют больше спонсировать благотворительность, но он обещает крупно инвестировать в филантропию примерно через 20 лет, «когда Tesla будет в стабильном состоянии».
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в октябре заявил, что 2% состояния Маска — около $6 млрд — хватило бы, чтобы спасти от голода 42 млн человек.
В ответ предприниматель пообещал продать акции Tesla и предоставить деньги, если ему представят подробный план расходов. Бизли опубликовал его в ответном твите, но Илон не ответил.
Ещё одной проблемой представители Демократической партии посчитали неуплату налогов: состояние Маска, как и у других предпринимателей, растёт в первую очередь за счёт их акций или других активов. Такие доходы не измеряются в реальных деньгах и не облагаются подоходным налогом.
Чтобы заставить миллиардеров платить налоги, политики предложили облагать ими в том числе нереализованный прирост капитала: например, выросшие в цене бумаги.
В ответ в ноябре Маск опубликовал опрос, в котором предложил пользователям выбрать, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Цена на акции Tesla после этого упала на 12% за день, а сам Маск с ноября по декабрь продал их на сумму более $16 млрд.
Влияние на криптовалюты
Маска неоднократно обвиняли в безответственном влиянии на крипторынок из-за его действий и публичных заявлений. В феврале Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин и указала в документах, что в будущем планирует принимать его качестве средства оплаты: курс криптовалюты обновил исторический максимум и превысил $50 тысяч.
В марте Tesla разрешила клиентам из США покупать электромобили за биткоин, но отказалась от этого решения уже в мае. Через месяц предприниматель пообещал начать принимать биткоин снова, если он станет более экологичным — и котировки опять выросли в цене.
Своими твитами Маск повлиял на стоимость «мемной» криптовалюты Dogecoin: заявлял, что в 2022 году отправит спутник Doge-1 к Луне, спрашивал в Twitter, хотели бы пользователи покупать Tesla за эту криптовалюту и увеличил цену её монет на 17%.
А потом сам же «уронил» на 25% после того, как в шоу Saturday Night Live назвал криптовалюту «суетой». Но в декабре заявил, что Tesla начнёт продавать товары за Dogecoin, и стоимость криптовалюты опять выросла на 30%.
Влияние предпринимателя на рынок не понравилось хакерам из группы Anonymous: в публичном видеообращении в июне один из её возможных представителей назвал Маска «самовлюблённым богачом, который отчаянно нуждается во внимании».
Неизвестный заявил, что игры с крипторынком разрушают жизни и обесценивают инвестиции многих людей, а самому главе Tesla и SpaceX нет дела до «среднего работающего человека». Предприниматель посчитал обвинения несостоятельными.
Маск признаёт, что иногда его твиты не идут ему на пользу. Но бывший руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Tesla Саймон Спроул отмечает, что как раз его личность, контркультурность и борьба с шаблонами о генеральных директорах превратили компанию в известный бренд без трат на рекламу.
Кто он и чего хочет
Time объяснил выбор Маска человеком года двумя причинами: он стал самым богатым предпринимателем в мире и, возможно, «самым ярким примером изменений в обществе». Издание также подчеркнуло его разносторонние интересы и открытость в социальных сетях.
Мысли его направлены в будущее, он готовится отправить людей на Марс и вернуть астронавтов на Луну, считает Time. Его успех пришёлся на эпоху упадка традиционных институтов и слабости правительства. Для Маска прогресс подразумевает распределение капитала от государства к тем, кто будет им хорошо управлять.
Financial Time пишет, что предприниматель не стесняется делать громкие заявления о будущем, и как технологии изменят его. Благодаря этому для поклонников Маск становится пророком, а для критиков он воплощает «зашоренное технократическое высокомерие».
По оценке The Wall Street Journal, Маск развернул настоящую войну против регуляторов в США. Он утверждает, что они мешают прогрессу, и высмеивает их в Twitter, а некоторые из акционеров его компаний видят в нём борца за свободу бизнеса. Но несмотря на конфликты, он пока ни разу не столкнулся с серьёзными санкциями за свои действия.
На вопрос о том, почему он публично спорит с регуляторами США, предприниматель заявил, что они на самом деле не обеспечивают безопасность инвесторов, а гоняются за «заголовками в прессе».
Предприниматель говорит, что он проводит семь дней и 80-90 часов в неделю, переключаясь между наиболее важными проектами в Tesla и SpaceX. У него нет дома или корабля, он не ездит в отпуск, и единственное, что он хочет — начать работать меньше обычного.
За личным брендом эксцентричного гения скрываются реальные проблемы в управлении и общении с сотрудниками. Бывшие сотрудники компаний Маска описывают его стиль управления как хаотичный. Он часто принимает поспешные решения и перебрасывает команды на работу с новыми задачами.
Bloomberg пишет, что игнорирование правил позволяет Маску вести бизнес, когда успехи его компаний перекрывают нарушения и проблемы, которые они создают. Такой подход позволяет ему договариваться с регулирующими органами с более сильных позиций и не ограничивать себя устоявшимися нормами.
А The Washington Post отмечает двойственность его положения: он может стать находчивым вдохновителем, как Дедал, либо оказаться Икаром, обречённым на трагическое падение. Но даже если ему не придётся беспокоиться о своём выживании, на его совести останется безопасность пользователей его электромобилей и другой техники.
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