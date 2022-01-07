Предпринимателя обвиняли в плохом отношении к сотрудникам, безответственном влиянии на цену акций и криптовалют и проблемах в работе автопилота Tesla.

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В середине декабря издания Time и Financial Times признали Илона Маска человеком года. В 2021 году предприниматель и глава SpaceX, Tesla и Neuralink стал самым богатым человеком в мире — его состояние оценивается в $266 млрд. При этом у него в собственности нет домов, он водит машину своего бренда и не стесняется выражать своё мнение в Twitter.

Что сделал за год

SpaceX

SpaceX Маска составила конкуренцию правительству США в космической индустрии, пишет Financial Times. В апреле NASA выбрало компанию для организации первого с 1973 года полёта человека на Луну и заключило с ней контракт на сумму $2,89 млрд.

Blue Origin Джеффа Безоса, которая тоже участвовала в тендере, пыталась оспорить его итоги — из-за этого контракт два раза приостановили в мае и августе. Но в ноябре Blue Origin проиграла суд, а NASA сообщило, что продолжит работу с компанией Илона.

В феврале инвесторы оценили SpaceX в $74 млрд, в октябре — $100 млрд.



В середине года SpaceX впервые успешно посадила прототип корабля Starship после полёта на 10 км, а чуть позже соединила его с супертяжёлым ускорителем и представила самую высокую ракету в истории — около 120 метров.

Осенью компания запустила в космос первый в своей истории гражданский экипаж без астронавтов на борту: четверо участников миссии Inspiration4 провели вне Земли три дня. Полёт Маска не стал первым: до этого в июле без помощи пилотов в космос слетал Джефф Безос.

Члены экипажа Inspiration4

SpaceX также работала над спутниковым интернетом Starlink: 1 декабря начала тестировать его в самолётах и производить по шесть спутников в неделю, в конце 2021 года на орбите находится более 1890 космических аппаратов этой группировки.

Tesla

Financial Times утверждает, что предприниматель изменил автомобильную индустрию с Tesla и заставил ведущих производителей обратить внимание на электромобили. Издание признаёт, что эти изменения сопровождались «шумом, спекулятивным безумием и очевидным нарушением правил», но считает, что это был исторический сдвиг.

По оценке самого Маска, на электромобили обратили внимание, только когда Tesla заняла значительную долю на рынке — до этого другие производители только насмехались над его планами. В 2021 году рыночная капитализация компании впервые превысила $1 трлн.

За год фирма:

Показала первый с 2012 года редизайн электрокара Model S.

Представила «самый быстрый электромобиль в мире» Model S Plaid. Его максимальная скорость составляет 320 км/ч, а производительность бортовых систем находится на уровне PlayStation 5.



Впервые открыла десять зарядных станций Supercharger для электромобилей других марок в Нидерландах — цена на электричество для таких пользователей оказывалась выше обычной.



Мощность бортового компьютера Model S Plaid сравнивают с консолью PlayStation 5

Финансовые показатели компании росли весь год: стоимость её акций с января по декабрь увеличилась с $729,77 до $1093,94.

Зимой Tesla впервые за всю историю сообщила о годовой прибыли — за 2020 год она получила $721 млн при выручке в $10,7 млрд. А в июле заявила о более чем $1 млрд чистой прибыли только во втором квартале — на 998% больше, чем годом ранее.

За три месяца 2021 года компания выручила больше, чем за весь 2020 год — $11,96 млрд, из которых $10,21 млрд с продажи электромобилей и ещё $801 млн за счёт своего энергетического подразделения.

Neuralink

В феврале Маск рассказал, что исследователи Neuralink внедрили в череп обезьяны чип Neuralink и научили её управлять видеоиграми «силой мысли». В апреле компания впервые показала, как это работает на практике: животное играло в «Понг» без джойстика.

Сам предприниматель в своём Twitter написал, что в будущем Neuralink позволит людям с параличом использовать смартфоны, а также ходить — чип сможет устранить последствия травм головного и спинного мозга. Он также отметил, что подопытная обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире».

Обезьяна с вживлённым чипом Neuralink смогла играть в видеоигры силой мысли

В мае сооснователь компании Макс Ходак рассказал, что ушёл из стартапа, но остался «его ярым поклонником». О причинах такого решения он не сообщил. В июле Neuralink привлёк $205 млн инвестиций от группы инвесторов во главе с дубайской Vy Capital.

В чём обвиняют

Монополия в космосе

В мае конкуренты в сфере спутникового интернета Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Starlink в запуске спутников на скорость в ущерб качеству и заявили, что Маск устанавливает в космосе монополию. По их словам, компания угрожает космической безопасности и окружающей среде.

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Обвинения в августе поддержало Европейское космическое агентство. По словам главы организации Йозефа Ашбахера, основатель SpaceX «владеет половиной активных спутников в мире» и может начать доминировать и устанавливать свои правила в космической экономике.

В декабре 2021 года на орбите находятся более 1890 спутников Starlink iXBT.com

В декабре власти Китая подали жалобу в ООН на Starlink — из-за большого количества спутников на орбите их космической станции пришлось два раза за год уклоняться от столкновения с ними. Маск в ответ заявил, что спутники Starlink маленькие и никому не мешают, а космос «просто невероятно огромен».

Проблемы с автопилотом Tesla

В августе Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование 11 аварий с участием автопилота Tesla с 2018 по 2021 год: электромобили врезались в автомобили служб экстренного реагирования, помеченные предупреждающими знаками.

По данным госоргана, происшествия привели к 17 травмам у водителей и пассажиров и одной смерти. Власти заявили, что Tesla делает недостаточно для того, чтобы удерживать внимание водителя на дороге, а систему автономного вождения компании посчитали несовершенной, так как она не всегда может корректно распознать препятствия на дороге.

Регуляторы США заподозрили, что автопилот Tesla работает некорректно в некоторых случаях NBC News

Автопилот Tesla критикуют не только в США. В апреле на выставке Auto Shanghai 2021 женщина забралась на крышу одного из автомобилей и заявила, что её отец погиб из-за неисправности в тормозной системе.

Компания впервые отступила от своих правил и раскрыла данные с датчиков электромобиля: они показали, что за полчаса до аварии водитель несколько раз разгонялся до 100 км/ч и 40 раз затормозил. Перед столкновением он ехал со скоростью 118 км/ч, тормоза успели снизить её до 48,5 км/ч — они не были неисправными.

Для клиентов из Китая Tesla пообещала разработать специальную платформу, чтобы те могли узнать подробности и поездках на электромобиле и показаниях датчиков. При этом в США, Европе и других странах владельцы машин всё также не имеют доступа к этой информации.

Протест на выставке Auto Shanghai 2021 заставил Tesla поменять свою политику по отношению к данным с датчиков CGTN

И несмотря на неисправности, Маск заявлял, что Tesla представит полностью автономный автомобиль до конца 2021 года. Даже инженеры фирмы усомнились в его планах: по их словам, автопилот в электромобиле находится только на втором уровне развития, в то как время как полностью без водителя машина может поехать только на пятом.

Бывшие работники Tesla считают, что компания в погоне за прогрессом недостаточно думает о безопасности водителей. Например, производитель убирает в некоторых электромобилях радары и оставляет только камеры, хотя их может быть недостаточно для автономного вождения.

Соцсети и публичные высказывания

Ещё в 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые обвинила Маска в мошенничестве и манипуляциях через публичные высказывания. Тогда он подписал соглашение, по которому должен был согласовывать свою активность в соцсетях с PR-отделом.

Но в 2021 году инвесторы Tesla подали два иска против компании из-за «беспорядочных» твитов главы компании и обвинили его в нарушении договорённости с Комиссией. По оценке одного из истцов, действия предпринимателя в Twitter привели к убыткам на «миллиарды долларов».

Elon Musk @elonmusk Tesla stock price is too high imo В качестве примера он привёл твит, в котором глава компании написал, что стоимость акций Tesla, по его мнению, «слишком высока».

Tesla никак не прокомментировала требования, оба разбирательства продолжаются.

Предпринимателя также обвиняли в критике профсоюзов и скептическом отношении к вакцинам от Covid-19: в декабре он выступил с заявлением, что вся его семья привилась, но он всё ещё считает медицинские ограничения и возможное принудительное применение вакцины «разрушением свободы».

Богатство и бездействие

Предпринимателя критикуют за концентрацию сверхбогатства. От него требуют больше спонсировать благотворительность, но он обещает крупно инвестировать в филантропию примерно через 20 лет, «когда Tesla будет в стабильном состоянии».

Примерно половина моих денег предназначена для решения проблем на Земле, ещё половина — для создания города на Марсе, чтобы обеспечить продолжение жизни в случае, если в нас попадет метеорит или произойдет Третья мировая война. Илон Маск

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в октябре заявил, что 2% состояния Маска — около $6 млрд — хватило бы, чтобы спасти от голода 42 млн человек.

В ответ предприниматель пообещал продать акции Tesla и предоставить деньги, если ему представят подробный план расходов. Бизли опубликовал его в ответном твите, но Илон не ответил.

Дэвид Бизли WFP

Ещё одной проблемой представители Демократической партии посчитали неуплату налогов: состояние Маска, как и у других предпринимателей, растёт в первую очередь за счёт их акций или других активов. Такие доходы не измеряются в реальных деньгах и не облагаются подоходным налогом.

Чтобы заставить миллиардеров платить налоги, политики предложили облагать ими в том числе нереализованный прирост капитала: например, выросшие в цене бумаги.

В ответ в ноябре Маск опубликовал опрос, в котором предложил пользователям выбрать, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Цена на акции Tesla после этого упала на 12% за день, а сам Маск с ноября по декабрь продал их на сумму более $16 млрд.

Влияние на криптовалюты

Маска неоднократно обвиняли в безответственном влиянии на крипторынок из-за его действий и публичных заявлений. В феврале Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин и указала в документах, что в будущем планирует принимать его качестве средства оплаты: курс криптовалюты обновил исторический максимум и превысил $50 тысяч.

В марте Tesla разрешила клиентам из США покупать электромобили за биткоин, но отказалась от этого решения уже в мае. Через месяц предприниматель пообещал начать принимать биткоин снова, если он станет более экологичным — и котировки опять выросли в цене.

Своими твитами Маск повлиял на стоимость «мемной» криптовалюты Dogecoin: заявлял, что в 2022 году отправит спутник Doge-1 к Луне, спрашивал в Twitter, хотели бы пользователи покупать Tesla за эту криптовалюту и увеличил цену её монет на 17%.

А потом сам же «уронил» на 25% после того, как в шоу Saturday Night Live назвал криптовалюту «суетой». Но в декабре заявил, что Tesla начнёт продавать товары за Dogecoin, и стоимость криптовалюты опять выросла на 30%.

Криптовалюта на основе мема благодаря твитам Маска несколько раз резко вырастала и падала в цене Криптовалюта.Tech

Влияние предпринимателя на рынок не понравилось хакерам из группы Anonymous: в публичном видеообращении в июне один из её возможных представителей назвал Маска «самовлюблённым богачом, который отчаянно нуждается во внимании».

Неизвестный заявил, что игры с крипторынком разрушают жизни и обесценивают инвестиции многих людей, а самому главе Tesla и SpaceX нет дела до «среднего работающего человека». Предприниматель посчитал обвинения несостоятельными.

Маск признаёт, что иногда его твиты не идут ему на пользу. Но бывший руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Tesla Саймон Спроул отмечает, что как раз его личность, контркультурность и борьба с шаблонами о генеральных директорах превратили компанию в известный бренд без трат на рекламу.

Кто он и чего хочет

Time объяснил выбор Маска человеком года двумя причинами: он стал самым богатым предпринимателем в мире и, возможно, «самым ярким примером изменений в обществе». Издание также подчеркнуло его разносторонние интересы и открытость в социальных сетях.

По оценке журнала, свою миссию предприниматель видит в решении самых сложных проблем в мире, даже ценой разрушения множества старых отраслей промышленности: например, производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Мысли его направлены в будущее, он готовится отправить людей на Марс и вернуть астронавтов на Луну, считает Time. Его успех пришёлся на эпоху упадка традиционных институтов и слабости правительства. Для Маска прогресс подразумевает распределение капитала от государства к тем, кто будет им хорошо управлять.

Financial Time пишет, что предприниматель не стесняется делать громкие заявления о будущем, и как технологии изменят его. Благодаря этому для поклонников Маск становится пророком, а для критиков он воплощает «зашоренное технократическое высокомерие».

По оценке The Wall Street Journal, Маск развернул настоящую войну против регуляторов в США. Он утверждает, что они мешают прогрессу, и высмеивает их в Twitter, а некоторые из акционеров его компаний видят в нём борца за свободу бизнеса. Но несмотря на конфликты, он пока ни разу не столкнулся с серьёзными санкциями за свои действия.

На вопрос о том, почему он публично спорит с регуляторами США, предприниматель заявил, что они на самом деле не обеспечивают безопасность инвесторов, а гоняются за «заголовками в прессе».

Конечно, кто-нибудь может собрать несколько случаев, когда я не соглашался с правилами, написать историю и подать её так, будто я какой-то сумасшедший, стреляющий от бедра. Я ни в коем случае не предлагаю расформировать регуляторов. Я не какой-то безумный либертарианец. Илон Маск

Предприниматель говорит, что он проводит семь дней и 80-90 часов в неделю, переключаясь между наиболее важными проектами в Tesla и SpaceX. У него нет дома или корабля, он не ездит в отпуск, и единственное, что он хочет — начать работать меньше обычного.

За личным брендом эксцентричного гения скрываются реальные проблемы в управлении и общении с сотрудниками. Бывшие сотрудники компаний Маска описывают его стиль управления как хаотичный. Он часто принимает поспешные решения и перебрасывает команды на работу с новыми задачами.

Впрочем, по оценке аналитика New Street Research Пьера Феррагу, предприниматель «знает, где находятся узкие места, где он должен выжать из людей максимум». Так он добирается до важных прорывов раньше других, даже если балансирует на грани катастрофы.

Bloomberg пишет, что игнорирование правил позволяет Маску вести бизнес, когда успехи его компаний перекрывают нарушения и проблемы, которые они создают. Такой подход позволяет ему договариваться с регулирующими органами с более сильных позиций и не ограничивать себя устоявшимися нормами.