Чем занимаются предполагаемые организаторы 1xBet на Кипре — из их интервью Forbes Статьи редакции
Кто владеет 1xBet и что Роман Семиохин и Сергей Каршков думают о расследовании против себя.
Имена возможных создателей онлайн-букмекера 1xBet впервые назвал СК по Брянской области в 2020 году: это Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин. Следственный комитет объявил их в международный розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Все трое из Брянска, сейчас живут на Кипре.
В сентябре 2020-го «Коммерсантъ» писал, что следователи приостановили дело против них, поскольку Семиохин, Казорин и Каршков находятся за пределами России. Проект «Forbes Глубже» поговорил с Романом Семиохиным и Сергеем Каршковым.
Как устроен кипрский офис Семиохина
- Штат составляет около 400 человек, из которых 75-80% компания перевезла из Брянска. Большая часть сотрудников — программисты, их зарплата составляет в среднем €3500 в месяц.
- Для сотрудников есть бонусы: например, Семиохин сам строит для них жильё, для покупки квартиры можно получить у компании беспроцентный кредит. Сейчас в кипрском Лимасоле построено восемь домов на 15-20 квартир каждый. В планах Семиохина — обеспечить жильём весь свой штат.
Строительные проекты Семиохина и Каршкова на Кипре
- В городе Семиохин также строит два офиса на 11 и 22 этажа. Тот, что крупнее, обойдётся компании в около €35 млн — это будущая штаб-квартира предпринимателя. Другой его местный проект — торговый центр площадью 50 тысяч м².
- Каршков в Лимасоле создаёт арт-кластер на месте бывшей индустриальной зоны: кампус на 100 мест, концертная площадка и «лаборатории» — для артистов театра, музыкантов, тонцоров, робототехников, диджитал- и стрит-арта.
- Курировать каждое из направлений будут несколько международных ИТ-компаний, но партнёров Каршков не раскрывает. Стартовые инвестиции оцениваются в €5-6 млн. В кластере будут проводить и ежегодный фестиваль искусства: в него партнёры инвестируют ещё около €10 млн. Первый запланирован на 2022 год.
Кто владеет 1xBet и что предполагаемые организаторы думают о расследовании
- У 1xBet, мировой оборот которого оценивается в $2-3 млрд, нет одного владельца: в разных странах это разные люди. По словам Семиохина, придуманная им «платформа» распространялась по модели, похожей на франшизу. Сейчас в мире насчитывается более 200 «франчайзи».
- Семиохин и Каршков отмечают, что ведут бизнес раздельно и не владеют брендом 1xBet. К российскому бизнесу — «легальный клон» «1хСтавка» получила лицензию ФНС в 2010 году — предприниматели отношения не имеют, утверждают они. Но пока к нему претензий у властей нет.
- Предприниматели считают, что позиция обвинения по делу о создании 1xBet не выдерживает критики: «Если не было бы вложений в недвижимость, дело вряд ли бы было». В 2020 году Forbes оценивал, что Семиохин и Казорин владеют недвижимостью и землёй на 1,6 млрд рублей. Сам Семиохин участвует в проектах, связанных со строительством, гостиничным и другим бизнесом в Брянске.
- «Если государство закрыло, значит игрокам там играть не надо», — говорит Семиохин о блокировке 1xBet. Рекламу компания также тергетирует только на территории, где работа разрешена, а там «что куда долетает», рассказал Каршков.
- Forbes спросил у Семиохина об онлайн-казино — на сайте есть такой раздел. «Мы занимаемся только букмекерством. Сейчас сайты — как большие b2b-магазины», — пояснил предприниматель. Компания получает с партнёров только комиссию.
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