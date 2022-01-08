Владелица юридической фирмы построила турбазу, продаёт походы с хаски и поездки в упряжках и сдаёт в аренду домики. Содержание животных обходится в 1-1,5 млн рублей в месяц, а выручка в 2021 году составила 12,3 млн рублей.

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Наталия Басина с собаками Фото героини

Потерянные собаки и объявления на столбах

В 2014 году владелица юридической фирмы Наталия Басина вместе с мужем переехала в загородный дом и завела двух собак породы сибирский хаски. Спустя год животные сбежали с участка, пока хозяева были в отпуске.

Чтобы найти своих питомцев, супруги развесили около 1500 бумажных листовок в радиусе 100 километров от дома, дали объявления в соцсетях, на радио и в местные газеты. Вскоре начали звонить люди, которые замечали на улице похожих собак.

Объявление о поиске собак в Instagram

«Оказалось, что побег — распространённая проблема среди хаски. Это независимые и свободолюбивые собаки. Люди часто не справляются с ними, и те массово оказываются на улице. Мы стали брать найденных бездомных животных на передержку и искать их хозяев. Некоторых питомцев удавалось вернуть домой, других мы оставляли у себя. Своих собак мы так и не нашли», — рассказывает Наталия.

Количество звонков росло — к сентябрю у супругов уже жил десяток хаски. Для них хозяева специально огородили сотку земли на своем загородном участке.

Примерно тогда Басина заинтересовалась спортивной ездой на собачьих упряжках. Зимой она пригласила профессионального тренера, который занимался с её собаками. Животные бегали с большим энтузиазмом, предпринимательница заметила это — и задумалась об открытии собственной тематической туристической базы с собачьими турами.

Фото с одной из первых поездок на упряжках Instagram

Изначально в планах у предпринимательницы была только одна упряжка, баня и гостевой домик.

Первые туры и строительство

В ноябре 2016 года Наталия начала искать место для строительства питомника. Она хотела, чтобы поблизости был водоём и много незастроенных территорий, где можно было бы ездить на упряжке.

Будучи юристом по недвижимости, основательница занялась вопросом самостоятельно. Найти подходящее место — в Рузском районе Подмосковья — удалось быстро, по объявлению на «Циане».

Рузский район Фото героини

«Я сразу поняла: это то, что нам нужно. Участок находится на берегу Москвы-реки, по соседству — особо охраняемая природная территория Красностанское Москворечье с вековыми лесами, а вокруг — разнообразие ландшафтов. Есть всё для живописных маршрутов — и поля, и леса, и горки», — вспоминает Наталия.

В конце осени, ещё до строительства турбазы, предпринимательница начала проводить в окрестностях поездки на собачьей упряжке — индивидуальные и в малых группах до четырёх человек. Тогда же родилось название проекта — «Хаскидеревня "Рузская Аляска"».

Информацию о турах Басина размещала на своей личной странице в Instagram на несколько сотен подписчиков. К тому моменту большинство публикаций на ней уже было посвящено собакам и ездовому спорту.

Одно из первых объявлений о катаниях в Instagram

В марте 2017 года Басина приобрела участок земли в 16 гектаров и начала строительство. Она вложила в проект собственные средства, их количество она не уточняет, и дополнительно взяла в кредит 7 млн рублей.

Ключевые расходы на старте:

Покупка земли — 8 млн рублей.

Строительство подстанции — 1,2 млн рублей. На участке не было электричества.

Возведение питомника — 4 млн рублей. В эту сумму входят ограждения, будки, игровая площадка.

Домик для персонала — 500 тысяч рублей.

Питомник «Рузская Аляска» Фото героини

При строительстве предпринимательница стремилась уйти от привычного образа собачьих питомников с сеткой-рабицей и шифером. Вдохновением стали европейские зимние курорты.

Я очень люблю Австрию, мы с мужем много катались там на лыжах. Меня всегда восхищали высокогорные деревушки с их деревянными домиками. Я хотела сделать похожее пространство, где уютно и пахнет выпечкой. Для меня было важно создать место силы, куда можно приехать на пару-тройку дней и полностью перезагрузиться. Наталия Басина

Инфраструктура, типы туров и сезонность

В ноябре 2017 года предпринимательница перевезла в питомник своих собак. К тому моменту их было около 25. Все животные — найденные на улице или из приютов.

В большинстве подобных проектов собак отбирают по родословной. Наша философия — спасать собак северных ездовых пород и давать им возможность выполнять своё предназначение. По большому счёту мы — приют, который превратился в туристический объект. Наталия Басина

В 2018 году в «Рузской Аляске» появилась баня, а в 2019 году — глэмпинг. На территории расположилось шесть типи, традиционных домиков индейцев, оборудованных двуспальными кроватями и розетками. В них есть чайники, холодильники, обогреватели и вентиляторы. Летом 2020 года на участке открыли для заселения два гостевых домика.

Типи на территории турбазы Фото героини

«Рузская Аляска» специализируется на поездках и походах на длинные дистанции: от 4 до 40 километров. Фокус — на индивидуальных и семейных турах. Сеансы, включающие в себя экскурсию по питомнику и катание, стартуют дважды в день, в каждом принимают участие до 25-30 человек.

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Подготовка собак к заездам начинается осенью, как только температура воздуха опускается до нуля градусов. Катания на упряжках длятся всю зиму. В марте, когда уже нет снега, деятельность в деревне на некоторое время останавливается. Примерно до середины мая длится «мёртвый» сезон.

Катание на упряжке Фото героини

Пик спроса приходится на июнь-август. В это время особенно популярен дог-трекинг — походы на 5, 12, 17 или 30 километров, в которых хаски выступают для людей проводниками и компаньонами. Каждому участнику выдают одну собаку из питомника, которая за поводок крепится к поясу туриста при помощи специального снаряжения.

У «Рузской Аляски» есть полностью пешие и комбинированные маршруты. В последних гости идут вверх по течению реки и сплавляются обратно на байдарках.

Дог-трекинг Фото героини

«Рузская Аляска» также бесплатно принимает воспитанников близлежащих детдомов. Проект — часть программы по реабилитации людей с инвалидностью «Эмоциональный код», в рамках которой деревню посещают слабовидящие люди.

О деньгах и кризисах

На конец 2021 года на проект суммарно потрачено почти 55 млн рублей.

У нас были высокие первоначальные вложения — в строительство домиков и инфраструктуру. Я по натуре перфекционист, и мне хотелось сразу сделать всё как для себя. Я не умею экономить — если мне что-то нравится, то мне всё равно, сколько это стоит. Наталия Басина

Всего в конце 2021 года «Рузской Аляске» живут около 155 собак, территория питомника занимает почти 4000 м². Новых животных в деревню пока не берут — слишком дорого обходится содержание.

Ежемесячные расходы на проект составляют 1-1,5 млн рублей :

Уход за собаками, питание и ветеринар — от 270-540 тысяч рублей.

Оборудование: сани для катания, тросы, верёвки — 100-150 тысяч рублей.

Зарплатный фонд — 500 тысяч рублей.

Счета за электричество — до 150 тысяч рублей.

Собаки на игровой площадке Фото героини

Выручка проекта за 2021 год составила 12,3 млн рублей. Но на прибыль он к концу 2021 года не вышел. Команда работает над тем, чтобы сбалансировать спрос и меньше зависеть от времени года.

Делать это планируют за счёт дог-трекинга. В 2021 году он составляет 50% выручки летом и 10% — зимой. За год примерно половина заработка приходится на туры на упряжках, 30% — на экскурсии, 10% — на аренду домиков и глэмпинг.

Целевая аудитория проекта — люди с доходом выше среднего: стоимость тура может доходить до 25 тысяч рублей с человека.

Наталия вкладывает в проект собственные средства — доход от ведения бизнеса в сфере юриспруденции. Привлекать внешние инвестиции она не планирует. Было два случая, когда приходилось искать дополнительные средства через Instagram на внеплановое лечение собак. Оба раза удавалось собрать нужную сумму за несколько дней.

Весной 2020 года «Рузская Аляска» находилась на грани закрытия.

Сперва подвели погодные условия, а потом начался карантин — в итоге мы выпали из рабочего режима на несколько месяцев. На тот момент в питомнике жили 120 собак — в таком количестве их бы не принял ни один приют. Наталия Басина

Тогда основательница нашла человека, готового оказать благотворительную помощь проекту, среди своих клиентов по юридической практике. Сумма пожертвования не уточняется.

Команда и продвижение

К запуску и развитию проекта на начальном этапе Басина привлекла партнёров — профессиональных спортсменов по ездовому спорту. Они тренировали собак и помогали продумать набор услуг и получали половину денег от продаж туров. Спустя примерно год основательница рассталась с первой командой и стала искать наемных сотрудников.

Для меня собаки — приоритет. Наши животные — это не спортивные собаки, они не будут бегать в таких же количествах и с той же скоростью. Этого и не нужно. К сожалению, тут наши взгляды с партнёрами разошлись. Но я благодарна этим людям за то, что были рядом и многому меня научили. Наталия Басина

В конце 2021 года в команде помимо предпринимательницы и её супруга работает 12 человек. В основном это каюры — погонщики ездовых собак. Искать их приходится по всей России, часть сотрудников обучают на месте.

Также в команду входят помощники каюров, которые помогают собирать упряжки, и технический персонал. Есть и люди, которые следят за физическим состоянием собак, своевременным проведением ветеринарных осмотров и вакцинацией.

Экскурсия в питомник Фото героини

В продвижении «Рузской Аляски» помогают социальные сети. Ключевым каналом стал личный профиль Наталии в Instagram, который постепенно превратился в официальный аккаунт деревни. К концу 2021 года на него подписано 14,5 тысяч пользователей.

У проекта также есть страницы в Facebook и ВКонтакте, в каждой — по 3000 подписчиков, а в декабре 2021 года появился канал в TikTok. Все аккаунты основательница ведет самостоятельно.

Они растут преимущественно органически. В низкий сезон Басина запускает таргетированную рекламу — на неё в среднем уходит 200-250 тысяч рублей в год.

Поездка на упряжке Фото героини

Работает и сарафанное радио. В первый год гостей привлекали также с помощью сервисов с купонами. Практически сразу на «Рузскую Аляску» обратил внимание Комитет по туризму Московской области — деревню стали включать в путеводители.

В ближайшее время Наталия планирует вывести проект на самоокупаемость, а в более отдалённом будущем — организовать на территории каток, построить ещё несколько бань, домиков для проживания туристов и открыть музей северных ездовых собак.