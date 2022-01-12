Основатель компании выпускал обувь в послевоенной Японии: открыл офис у себя в гостиной и нарезал там подошвы для первых моделей. Идеи дизайнов кроссовок пришли ему, когда он ел салат или купался в ванной.

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Модель Gel Lyte III Sole Collector

Как появилась компания Onitsuka Tiger — будущая Asics

Кихачиро Сакагути родился в горной деревне в префектуре Тоттори, Япония в 1918 году. Там он окончил школу, а в январе 1939 года ушёл на фронт — его страна участвовала во Второй мировой войне.

В 1945 году японец закончил службу и поехал сначала к своей семье, а потом в разрушенный город Кобе к пожилым родителям погибшего друга. Изначально он обещал только присматривать за ними, но в итоге остался жить там и даже взял себе их фамилию — Оницука.

Четыре года он продавал контрабандное пиво американским солдатам в одном из подпольных баров: Япония всё ещё была под оккупацией США. И именно поэтому западные виды спорта, особенно баскетбол, стали популярны среди молодежи.

Кихачиро Оницука Grailed

В бедной послевоенной стране дети и подростки часто играли без кроссовок. В то время продавали только американские модели — дорогие и дефицитные. Оницука решил исправить это и самостоятельно производить спортивную обувь.

29 мая 1949 года, в день своего рождения, он основал компанию Onitsuka Tiger. В её штат входил только основатель, который открыл офис в гостиной своего дома и взял кредит на бизнес в 300 тысяч йен — примерно $833.

Предприниматель также платил приёмному отцу за аренду, номинально сделав его генеральным директором с зарплатой в 40 тысяч йен в месяц, в то время как его собственная зарплата была в четыре раза меньше.

Как салат с осьминогом и ванная помогли создать кроссовки

Первые попытки разработать качественную обувь были неудачными. Оницука выяснил, что баскетболистам нужно моментально останавливаться, так же быстро начинать движение и менять направление. Ни одна баскетбольная обувь, доступная в то время, не была достаточно удобной для этого, пишет SCMP.

В 1951 году бизнесмена осенило: когда он ел салат из осьминогов, одно щупальце прилипло к краю тарелки. Тогда Оницука понял, что у существа сильная хватка благодаря присоскам, и решил сделать такую же подошву для кроссовок.

Основатель Onitsuka Tiger заключил договор с японским производителем резины Yoshikawa Rubber Industry о поставках, а дальше сам нарезал подошвы для обуви и моделировал верх. Так появилась модель Ok Basketball.

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Предприниматель путешествовал по ближайшим к Кобе городам, бесплатно раздавал первые пары баскетбольных кроссовок тренерам школьных команд, рассказывал и показывал, как они сделаны. Спал он на скамейках у вокзалов, чтобы свести расходы от поездок к минимуму.

Дальше тренеры или спортсмены звонили ему в офис, рассказывали об опыте использования и могли сделать заказ ещё на несколько пар уже за деньги по договорной цене. За 1949 год Оницука продал обуви всего на $500.

Команда старшей школы в Кобе, первой использовавшая обувь Onitsuka Tiger, выиграла местный чемпионат.

В 1952 году у него появился первый ребенок, а вскоре жена забеременела повторно. Денег семье не хватало, а компания развивалась медленно: владельцы обувных магазинов не возвращали предпринимателю часть вырученных с продаж средств. И если бы не местный бизнесмен, который предложил финансовую помощь, Onitsuka Tiger бы обанкротилась.

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В том же году Оницука нанял первого сотрудника, а спустя год ещё двоих. Это были менеджеры, которые ездили по стране и продавали обувь. Их рабочий день начинался раньше восьми утра и заканчивался за полночь.

Чтобы оптимизировать расходы, основатель попросил свою жену бесплатно вести бухгалтерию и запретил приёмным родителям брать деньги из активов фирмы. В 1953 году он купил первую фабрику, через год ещё одну, а также открыл магазины. За первые пять лет своей деятельности Onitsuka Tiger продала обуви на $222 тысячи.

К 1954 году у Кихачиро обострился застарелый туберкулез, полученный на войне. Тогда он привлёк к управлению фронтового товарища Минора Ишибаши.

В середине 1950-х компания делала обувь также для бегунов и борцов. Её носили члены Олимпийской сборной Японии по баскетболу и первый в истории двукратный олимпийский чемпион в марафоне Абебе Бикила. До 1957 года спортсмен бегал босиком.

В 1960 году Оницуко снова осенило. Он знал, что бегуны на длинные дистанции страдают от волдырей, возникающих из-за трения и потения ног в кроссовках. Однажды предприниматель увидел, как пальцы его ног постепенно отекают из-за пара от горячей воды, и подумал, что со спортсменами происходит то же самое.

В том же году он представил Magic Runner — лёгкие кроссовки с отверстиями для воздуха.

Обувь Magic Runner Rakuten

Благодаря Onitsuka Tiger появилась Nike

В 1964 году бегун на средние дистанции Фил Найт и его бывший тренер Билл Бауэрман основали компанию Blue Ribbon Sports, чтобы торговать спортивной обувью.

Партнёры искали поставщика: на тот момент в США продавали, по словам Найта, натирающие ноги в кровь американские кроссовки за $5 или же немецкие за $30. Поэтому бегун поехал в Японию и убедил Оницуко предоставить ему 12 бесплатных пар беговой обуви для реализации в Штатах.

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Бауэрману так понравилась обувь, что он забрал все 12 пар-образцов для команды Университета Орегона. Найт заказал у Onitsuka Tiger дополнительные 300 пар кроссовок, а потом ещё 1000. Сначала он пытался продать их в магазины, но получил отказы, и поэтому стал торговать прямо на стадионах: приезжал на соревнования, предлагал бегунам попробовать обувь и только потом купить.

Найт продавал пару за $6,95, покупая примерно за $4,45. Чтобы распродать 1300 пар, ему понадобилась менее года. Его компания получила $3240 прибыли и продолжила сотрудничество с Onitsuka Tiger.

Уже в 1969 году Blue Ribbon продала обуви на $1 млн. А Бауэрман даже создал свой дизайн для японской фирмы: модель под названием Tiger Corsair.

Тем временем Onitsuka Tiger вышла на биржы Кобе и Осаки. Её выручка в 1973 году достигла $20 млн, однако через год упала до $10,2 млн. Оницуко поднял зарплаты сотрудникам и стал выплачивать премии за превышение плана продаж: в 1975 году выручка достигла $39 млн.

Благополучные отношения Blue Ribbon с японцами продолжались до 1971 года. Onitsuka Tiger хотела активнее торговать в США, поэтому, по словам Найта, она стала тайно искать других дистрибьюторов. А японская фирма утверждала, что Blue Ribbon нелегально выпускала их модели под своим брендом.

Американская компания попросила партнёра пересмотреть решение. Вместо этого Onitsuka Tiger просто предложила купить контрольный пакет акций Blue Ribbon. У Найта и Бауэрмана был выбор: либо согласиться, либо делать собственную обувь. В конце 1971 года они переименовали Blue Ribbon в Nike, придумали собственный логотип и стали выпускать кроссовки.

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Onitsuka стала Asics

В 1977 году Оницуко переименовал Onitsuka в Asics, взяв за основу аббревиатуру фразы Anima Sana In Corpore Sano — «В здоровом теле здоровый дух». Обувь Asics носили олимпийские чемпионы по бегу Ирена Шевиньска, Лассе Вирен, Роса Мота и Наоко Такахаши.

К началу 1980-х фирма импортировала товары более чем в 80 стран, а также открыла производства в США, Греции, Австралии и Израиле. К 1989 году объём мировых продаж компании составил $1 млрд.

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Но в январе 1991 года Asics объявила о первом с момента основания неприбыльном годе — убыток компании составил 1,13 млрд йен: «экономический пузырь» в Японии лопнул, а на рынок пришли Nike, New Balance, Converse и другие крупные западные бренды.

Компания не получала прибыль до 2000-х. Чтобы догнать конкурентов, она выпускала новые модели, вернула снятые с производства кроссовки под брендом Onitsuka Tiger, а также производила одежду и детскую обувь.

В начале нулевых тонкие подошвы и олдскульный дизайн стали хитом, а когда-то безвкусная спортивная одежда вошла в моду, пишет Forbes. Новую волну популярности Asics получила в 2003 году, когда Ума Турман появилась в фильме «Убить Билла» в жёлтых Onitsuka Taichi с черными полосками.

Ума Турман в обуви Asics в фильме «Убить Билла» scmp

В 2001 году Asics получила 1 млрд йен чистой прибыли, в 2006 году — 13 млрд йен. Через год, по данным Forbes, стала пятым по величине производителем спортивных товаров с оборотом в 194 млрд йен — $1,69 млрд, уступив своему бывшему партнёру Nike.

Основатель компании Кихачиро Оницука умер в 2007 году в возрасте 89 лет в Кобе от сердечной недостаточности. С 2008 года президентом, а с 2011 года генеральным директором компании стал японский бизнесмен и бегун Мотои Ояма.

В кабинете Кихачиро Оницуко теперь музей его памяти unnersworld

Asics в 2020-х

Борьба с Nike за выпуск новых и более совершенных кроссовок не прекращалась и при новом руководстве. В 2019 году американская фирма выпустила модель AlphaFly для бегунов.

За счёт утолщённой подошвы из углеродного волокна эти кроссовки прибавляли скорость бегуну. Их носили Бриджид Косгей, которая побила рекорд женского марафона, и Элиуд Кипчоге, кто первым в истории пробежал марафонскую дистанцию за два часа.

Акции Asics выросли на 8% в январе 2020 года после сообщения федерации бега World Athletics о возможном запрете AlphaFly на профессиональных соревнованиях. В апреле 2020 года их действительно запретили.

В 2021 году в Asics работали 8900 сотрудников. По данным за 12 января 2022 года, акции торгуются по 2498 йен — примерно $21,6 за штуку, капитализация составляет 474,30 млрд йен — около $4,4 млрд. А у её бывшего партнёра, компании Nike, этот показатель оценивается в $237,6 млрд.