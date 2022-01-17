Экс-сотрудники говорили о преследованиях и давлении, совет директоров не разбирался в деталях, а Холмс рассказывала про тяжёлое прошлое и влияние бывшего партнёра на неё.

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Викки Берринджер, Reuters

4 января присяжные признали основательницу Theranos Элизабет Холмс виновной по четырём из 11 пунктов обвинения — сговор с целью обмана инвесторов и мошенничество. Ещё по четырём пунктам, связанным с обманом пациентов, основательницу оправдали. По трём пунктам присяжные не смогли прийти к единогласному решению.

37-летней Холмс грозит наказание в виде штрафа и до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Суд назначит наказание в сентябре. The Wall Street Journal вело текстовую трансляцию с заседаний на протяжении трёх месяцев. Собрали главное из материалов издания.

Коротко

Судебные заседания начались 8 сентября 2021 года. Стороны опросили более 30 свидетелей, включая бывших сотрудников, инвесторов и партнёров Theranos.

Сама Холмс впервые выступила в суде 19 ноября в качестве свидетеля защиты. Она прямо ответила на несколько пунктов обвинения.

Некоторые инвесторы отмечали, что Холмс ограничивала их доступ к необходимой информации. Адвокаты защиты во время перекрёстного допроса пытались опровергнуть эти заявления, предположив, что инвесторы пожертвовали осторожностью и не проводили проверки — лишь бы не упустить свою возможность вложиться в стартап.

Обвинение также опрашивало пациентов, которые получили от аппаратов Theranos недостоверные или сомнительные результаты анализов — заявления некоторых из них легли в основу пунктов обвинения Холмс в мошенничестве.

Согласно показаниям некоторых свидетелей, в Theranos не было прозрачности и практиковалось запугивание — эту культуру якобы создавали Холмс и её главный заместитель и бывший гражданский муж Рамеш «Санни» Балвани.

Холмс пыталась переложить ответственность за ошибки компании на Балвани: заявила, что его абьюзивное поведение влияло на её состояние, и рассказала о физическом насилии.

Позиции сторон

Позиция защиты с самого начала заключалась в том, что Холмс не хотела никого обмануть — она не смогла построить успешную компанию. «Неудача — это не преступление», — говорили адвокаты во вступительном слове. Кроме того, юристы пытались создать впечатление, будто основательница компании не знала о проблемах в Theranos: подчиненные не говорили ей правду, а её заместитель решал всё сам.

Обвинители в свою очередь пообещали показать присяжным электронные письма, в которых Холмс сообщали о проблемах. Прокуроры настаивали на том, что основательница стартапа обманывала инвесторов и других людей. Их задача — убедить присяжных в том, что она делала это намеренно.

После вступительных заявлений начались недели свидетельских показаний. Важную роль на суде играли электронные письма участников процесса. Всего обвинители обнародовали 36 страниц личной переписки Холмс и Балвани с ноября 2013 года по октябрь 2015 года, а также сообщения инвесторов, членов совета директоров и бывших сотрудников.

Истории Лиана Липанова 11.09.2021 позиции Статьи редакции Мошенница или неудачница: стороны по делу основательницы Theranos Элизабет Холмс представили свои В лаборатории действительно были проблемы, но Холмс о них не знала — она по ошибке доверилась президенту Theranos и своему бывшему гражданскому мужу Рамешу Балвани, утверждает защита.

Что рассказали бывшие сотрудники

Финансы

Первым свидетелем обвинения стала Со Хан Спайви (So Han Spivey). Она управляла финансами Theranos с 2006 по 2017 годы. По её словам:

Компания годами не проводила аудит своей финансовой отчётности.

В начале 2009 года у фирмы возникли проблемы с выплатой заработной платы и расчётом с поставщиками: Спайви пришлось выбирать, кому платить.

Чистые убытки стартапа составили $11,5 млн в 2009 году, $16,2 млн в 2010 году и $27,5 млн в 2011 году. Всего с 2003 по 2015 год организация накопила убытки в размере $585 млн.

По прогнозу Спайви, компания должна была получить выручку в размере $50 млн в 2013 году и почти $132 млн в 2016 году. В то же время руководство обещало инвесторам $140 млн выручки в 2014 году и $990 млн в 2015 году.



Зарплата Холмс несколько лет достигала $200 тысяч в год, глава Theranos пользовалась частным самолетом. Она владела контрольным пакетом акций своей компании стоимостью $4,5 млрд, но никогда не продавала свои акции.

Спайви держала Балвани в курсе дел, но отчитывалась она перед Элизабет.

У компании на самом деле не было контрактов с Министерством обороны США и американскими военными, заявила бывший финансовый директор компании.

Проблемы с качеством тестов

Вторым свидетелем выступила бывшая сотрудница лаборатории Эрика Чун: именно она предупредила регуляторов о том, что в лаборатории Theranos постоянно нарушаются стандарты безопасности и качества.

Эрика Чун

Эрика Чун присоединилась к фирме в октябре 2013 года, но уволилась полгода спустя. По её словам:

Theranos говорила инвесторам, что её запатентованные устройства могут проводить более 200 тестов с небольшим количеством крови из пальца. На самом деле собственный аппарат компании под названием Edison мог делать не больше 12 видов анализов.

Вместо этого большинство анализов проводилось на аппаратах сторонних производителей, некоторые из них стартап модифицировал так, чтобы можно было использовать небольшие образцы крови из пальца.

Theranos давала пациентам и врачам анкету, в которой можно было выбрать способ забора крови: традиционный из вены или фирменная проба из пальца. Но, по словам Чун, на Edison с помощью пробы из пальца можно было провести только четыре-девять тестов.

Защита ответила, что анализы крови Theranos с использованием венозного забора не были секретом.



В обязанности Чун входила проверка качества тестов, которая регулярно проваливалась. Она обнаружила у себя дефицит витамина D в собственной крови с помощью теста Theranos. Однако на традиционных аппаратах для анализа крови дефицита не было. В ноябре 2013 года она сообщила об этом руководству, которое заявило, что «это неприемлемо» и «нужно решить проблему».

Несмотря на проблемы с качеством теста, на приборе Theranos всё равно начали анализировать образцы реальных пациентов. Для этого другой сотрудник «опустил некоторые данные», чтобы тест прошел контроль качества. В Theranos игнорировали результаты тестов для контроля качества, чтобы техника могла работать дальше, заключила бывшая сотрудница.

Но адвокат Холмс со ссылкой на электронные письме рассказал, что в компании были собственные методы для проверки устройств. В защиту стартапа он рассказал, что Theranos создала инструкцию для исправления и профилактики таких случаев: в ней был указан ответственный сотрудник и список необходимых действий.

Кроме того, компания собрала группу для срочного реагирования на проблемы в лаборатории: ей можно было написать на электронную почту под названием 911. Именно на этот адрес писала Чун по поводу проблем с тестами.

Викки Берринджер, Reuters

Свидетельница добавила, что постоянные проблемы с контролем качества в компании привели к задержкам в выдаче результатов анализов пациентам и чрезмерной рабочей нагрузке на сотрудников.

Обещанные компанией двухчасовые сроки получения результатов часто превращались в два-три дня.



«Это постоянно мешало рабочему процессу. Некоторые сотрудники спали в своих машинах, потому что тратили на работу слишком много времени», — сказала Чун.



Среди судебных документов есть переписка Холмс и Балвани, где они рассуждают, не была ли Чун одним из первоисточников WSJ. В итоге Theranos заплатила более $150 тысяч фирме Interfor и следователю Дэвиду Феххаймеру, чтобы заставить молчать Чун и другого бывшего сотрудника, рассказало обвинение. В бухгалтерских записях стартапа эти траты указаны как «проект Э. Чун и Т. Шульца».

Однажды Чун поздно вечером возвращалась уже с другой работы, и на парковке к ней подошёл мужчина. Он передал ей письмо от юрфирмы Boies Schiller с угрозой судебного иска, если она нарушит соглашение о неразглашении, подписанное при увольнении из Theranos. В письме был указан временный адрес, по которому она жила с другом, рассказала Чун во время допроса ФБР.

Отсутствие прозрачности и давление на сотрудников

Викки Берринджер, Reuters

Прокуроры вызвали Сурекху Гангахедкар — химика, проработавшего в Theranos восемь лет. На заседании она рассказала, что узнала о размещении аппаратов Theranos в магазинах Walgreens Boots Alliance в августе 2013 года только после возвращения из отпуска.

При этом проблемы с надёжностью всё ещё были, и руководство о них знало, отмечает химик. В том же году она покинула компанию.

Проблемы с лабораторными тестами Theranos заключались в том, что её фирменный нанотейнер, миниатюрный сосуд для взятия образца крови из пальца, не захватывал достаточно крови. Некоторые продукты, включая тест на тиреоид-стимулирующие гормоны, которые могут быть важным показателем беременности и некоторых болезней, не давали никаких результатов при считывании таких образцов.

Свидетельница подчинялась напрямую Элизабет Холмс и заявила, что глава компании знала о проблемах с аппаратами, но всё равно настаивала на использовании на реальных пациентах. Холмс оказывала давление на сотрудников, заставляя спешно выпускать ненадежные устройства.

Прокуроры показали письмо, в котором Балвани упрекает команду Гангахедкар в том, что они недостаточно усердно работают. Он приводил в пример другую команду, которая осталась на работе до трёх часов ночи и вернулась к десяти утра того же дня.

Адвокат защиты показал электронное письмо, в котором Холмс поздравила Гангахедкар с достижениями и попытался донести, что исследования и разработки — это процесс, требующий времени, и трудности бывают часто.

Проблемы в лаборатории

Бывший директор лаборатории Theranos Адам Розендорф пришёл в компанию в 2013 году, рассказал он на суде. Он думал, что у стартапа есть передовые технологии, которые могут принести пользу пациентам. Однако покинул фирму спустя чуть больше года — когда решил, что она больше заботилась о пиаре и привлечении средств, чем о лечении пациентов.

К моменту своего ухода из Theranos он не был уверен в результатах анализов, которые компания предоставляла пациентам. А руководство не желало проводить квалификационные испытания, необходимые для обеспечения точности и надежности тестов.

Розендорф пытался отсрочить запуск неисправных устройств для реальных пациентов. 29 августа 2013 года он отправил Элизабет Холмс письмо с подробным описанием того, как даже простые тесты, включая тест на глюкозу, дают неточные результаты. Он попросил у неё дать больше времени для решения проблем, а также нанять больше персонала и улучшить качество обучение.

Для разговора он пришел в кабинет Холмс: на окне висела бумажка с указанием количества дней до коммерческого запуска. «Она очень нервничала и не была похожа на себя», — рассказал доктор Розендорф. По его словам, Холмс дрожала, а её голос срывался.



В электронном письме от 31 августа 2013 года Холмс уточнила у своих сотрудников, сколько тестов прошли валидацию — процесс, требуемый федеральными правилами, прежде чем тест может быть использован для лечения пациентов. Ни один, ответил один из научных сотрудников. До начала использования устройств на реальных пациентах оставалось девять дней.



Холмс не стала отменять коммерческий запуск, несмотря на отсутствие валидации. Она заявила, что компания будет использовать обычные анализаторы других производителей, рассказал доктор.

Чужие анализаторы также использовались для тестов на посетителях лаборатории Theranos, включая инвесторов, заявили прокуроры со ссылкой на электронные письма компании.



Во время инспекции регулятора в 2013 году Холмс и другие люди запрещали входить или выходить кому-то из лаборатории с устройствами компании и других производителей, рассказал Розендорф.

Доктор объявил, что получил предложение о работе и ушёл, но если бы он не сделал это сам, то его сократили бы в течение нескольких дней. После напряженной рабочей переписки между Балвани и Розендорфом заместитель Холмс писал ей, что доктора нужно уволить.

В свой последний день в Theranos Балвани протянул ему руку — Розендорф отказался её пожать.

Номинальный руководитель

После ухода Розендорфа в ноябре 2014 года лабораторию возглавил Сунил Дхаван — дерматолог Балвани. Последний заверил Дхавана, что эта роль не будет отвлекать его от дерматологической практики или семьи.

Так и вышло: с ноября 2014 года по лето 2015 года Дхаван посетил лабораторию Theranos всего несколько раз и не разговаривал ни с сотрудниками лаборатории, ни с врачами, ни с пациентами в течение большей части контракта. По его словам, всего на эту работу он потратил 5-10 часов.

Дхавану должны были платить $5 тысяч в месяц, но, по его словам, он так и не обналичил ни одного чека, а в какой-то момент попросил, чтобы ему заплатили опционами на акции.



В его обязанности входила только подпись документов. Он никогда не видел запатентованные устройства стартапа и не знал, как они работают.

Его обязанности немного расширились, когда Theranos готовилась к аудиту: доктор пришел на встречу с регуляторами, но в основном сидел в другом конце комнаты, пока они делали свою работу. На второй день проверки его не позвали. О результатах проверки ему тоже не сообщали.



Когда появились негативные новости о компании, никто с ним не связался. Дхаван переслал Балвани запрос от Financial Times, на что руководитель стартапа ответил: «Не отвечайте ни на какие вопросы: они заманят вас в ловушку или неправильно процитируют вас. Мы пытаемся разобраться в ситуации и опубликовать наше заявление, чтобы опровергнуть ложные сведения».

Он ещё находился в компании во время аудита в сентябре 2015 года, но когда именно закончилась его роль директора, ему не сообщали.

Содиректор, который ни разу не был в лаборатории

Во время судебного процесса оказалось, что Сунил Дхаван был не единственным директором лаборатории Theranos в 2014-2015 годах, но сам доктор об этом не знал.

Имя Линетт Сойер, у которой была докторская степень в области общественного здравоохранения, было добавлено в лицензию лаборатории 19 ноября 2014 года, рассказали адвокаты Холмс.

Она уволилась в июне 2015 года, проработав около шести месяцев — примерно в то же время Дхавана начали просить подписать десятки разрешений лаборатории перед аудитом федерального регулятора.

Сойер говорили, что это работа на 2-3 месяца, рассказала она на суде. Она нашла эту работу через Laboratory Consulting Services — консалтинговую фирму, которая нанимает специалистов на субподряд для помощи в организации и управлении лабораториями.

Она никогда не заходила в лабораторию — её туда и не звали. Сойер не знала, кто в ней работал. Она ни разу не видела прибор для анализа крови Theranos, не просматривала данные с прибора Theranos, не разговаривала со своим содиректором и не общалась с руководителями лаборатории.



До суда она никогда не была в одной комнате с Элизабет Холмс. Она встречалась с Балвани, но он ничего не рассказывал ей о технологии. Однажды она попросила у него список сотрудников лаборатории, но он не предоставил его.



Сойер подписывала бумаги, которые присылали ей в электронном виде. По ее словам, она отвечала за проверку и утверждение стандартных операций лаборатории и валидацию тестов. Но они касались только тестов, проводимых на стандартных коммерческих анализаторах, которые также использовала Theranos.

Последний директор: «Эти приборы не работали с самого начала»

Доктор Кингшук Дас (Kingshuk Das) занял должность директора лаборатории в конце 2015 года после Дхавана и оставался на своём посту до последних дней Theranos в июне 2018 года.

К его приходу компания уже получила претензии от регуляторов, и задачей Даса было на них отреагировать и исправить. По словам адвоката, компания создала команду для работы над этим еще до прихода Даса.

Дас имел более традиционные полномочия для директора лаборатории, чем его предшественник: он был сертифицированным патологоанатомом, который пришел в Theranos из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Он говорил Холмс, что технология Theranos недостаточно точна для использования, но она не соглашалась. Он показал ей результаты тестов женщин, у которых устройства Theranos нашли простат-специфический антиген, используемый для выявления рака простаты у мужчин. У женщин этот антиген не должен обнаруживаться, но Холмс заявила, что у некоторых пациенток мог быть редкий вид рака молочной железы, который мог выдавать такой результат. Дас пришел к выводу, что «эти приборы не работали с самого начала».

Холмс опровергала его выводы и винила контроль качества, а не сами приборы, но в итоге поддержала его в решении прекратить использование Edison. Также по его инициативе Theranos аннулировала все результаты тестов 2014 и 2015 годов.

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Перед приходом «важных» гостей офис перестраивали

Один из свидетелей, бывший менеджер по продукту Theranos Дэниел Эдлин, подчинялся непосредственно Холмс и поддерживал с ней ежедневный контакт.

Он рассказал, как компания меняла офис перед приходом «важных» гостей на экскурсию:

Например, в 2013 году его попросили вместе с другим сотрудником Theranos установить 10-15 приборов Theranos Minilab в комнате, прилегающей к клинической лаборатории, чтобы посетители могли их увидеть. Через несколько дней он убрал их из комнаты. Позже он узнал, что Minilab никогда не использовался для анализа крови реальных пациентов.

Некоторые помещения лабораторий скрывали перегородками до начала экскурсии. Вместе с Холмс Эдлин составлял маршрут для гостей, чтобы избежать определённых мест.

У стартапа было ПО, которое можно установить на аппараты Theranos, чтобы казалось, что прибор работает, даже если произошла ошибка. Это «демонстрационное приложение скрывает от клиента сбои протокола», писал разработчик программы в обнародованной обвинителями переписке.



«Скорее всего, мы соберем несколько образцов и будем хранить их в транспортном контейнере, как на последней встрече, а затем обработаем их отдельно в лаборатории», — написал Эдлин в переписке перед очередным приходом гостей в офис.

Было ли сотрудничество с Минобороны

По словам Эдлина, военные никогда не пользовались устройствами Theranos, но компания отправляла их им на тестирование. Военные были обеспокоены тем, как приборы работают при высоких температурах — у них не было охлаждения, и они отключались, рассказал бывший сотрудник стартапа, который помогал во взаимодействии с Министерством обороны США.

Переговоры шли много лет, но так и не привели к использованию устройств компании для солдат. Холмс объяснила это Эдлину тем, что стартап сосредоточился на запуске в аптеках Walgreens Boots Alliance.

Что рассказали партнёры

Клиники с тестами Theranos внутри супермаркетов

Одним из свидетелей был Стивен Бурд, бывший гендиректор сети супермаркетов Safeway, которая вложила более $350 млн в строительство клиник Theranos внутри своих магазинов.

Холмс покорила его своим обаянием и умом, уверенно отвечала на вопросы сама и не советовалась с Балвани, была решительной, умела слушать и «никогда не была диктатором», рассказал Бурд.

Она не говорила инвестору о романтических отношениях с Балвани. Когда позже Бурд узнал об этом, он задумался, что ещё она могла скрыть, рассказал бывший гендиректор на суде.



Красный флаг в переговорах Safeway и Theranos появился рано: предпринимательница принесла аппарат Theranos на заседание совета директоров Safeway в марте 2011 года, чтобы продемонстрировать технологию. Директор совета директоров Майкл Шеннон добровольно попросил уколоть свой палец с помощью фирменного метода забора крови Theranos.



Шеннон сдал кровь, её поместили в картридж и вставили в прибор Theranos. Это был скрининг на простат-специфический антиген, или ПСА, — обычный тест для выявления рака простаты.

Аппарат «издал кучу звуков», но так и не выдал результата, рассказал Бурд. Холмс сказала, что результат будет позже. Но инвесторы так и не получили его.

По плану Бурда, пациенты должны были сдавать анализы в клинике, а затем совершать покупки в супермаркете, пока анализы обрабатываются. Это должно было занимать 20-30 минут. Однако партнёрство так и не состоялось, а результаты тестовых анализов пациенты получали в течение трёх-пяти дней.

Образцы крови терялись или хранились при неправильной температуре, а результаты анализов «не имели никакого смысла», сказал Бурд.

В начале 2013 года он обнаружил, что Theranos изменила свой логотип, не посоветовавшись с ним — однако логотип должен был появиться в магазинах Safeway, которые были перепланированы под клиники в рамках партнёрства. Так, отношения между компаниями портились из-за постоянных ошибок и пропущенных сроков.

«Я верю в вас. Я верю в вашу компанию. И я разделяю ваше видение. Но я еще никогда не был так разочарован. Я хочу помочь, но вы все усложняете», — написал Бурд в электронном письме, которое прокуроры продемонстрировали в суде.



Theranos обещала запустить персонального помощника по здоровью на смартфонах

Theranos сообщила другому партнёру, сети аптек Walgreens, что в дополнение к своим химическим тестам компания может проводить общие оздоровительные тесты для определения начала, регресса и прогрессирования ожирения и диабета.

Такие оздоровительные тесты, согласно презентации Theranos от марта 2010 года, которая была внесена в протокол суда, учитывали бы генетические особенности пациента, а также факторы окружающей среды, такие как диета, физические упражнения и сон.

По словам представителей Theranos, тесты будут объединены с персонализированным помощником по здоровью, доступным с мобильного телефона. Согласно презентации, помощник будет давать пользователю рекомендации, такие как изменение поведения и выбор продуктов питания на основе профиля крови пользователя.

На одном из изображений в презентации показаны автоматические сообщения на мобильный телефон, напоминающие пользователю о необходимости упаковать одежду для тренировок в следующую поездку и предлагающие купон на салат на обед.

Кровь брали из вены вместо обещанного забора нескольких капель крови из пальца

После запуска в 2013 году центров в магазинах Walgreens Джавери говорил с Балвани о том, что Walgreens недовольна количеством пациентов, у которых брали кровь из вены на руке, а не из пальца, как давно рекламировала Theranos, свидетельствуют судебные документы.

Согласно материалам дела, Балвани сказал Джавери, что причинами большого количества взятий крови из вены были проблемы с картриджами, используемыми в анализах крови — конкуренты Theranos якобы отправляли людей в магазины Walgreens для заказа анализов, требующих взятия крови из вены и что врачи заказывали специальные анализы, которые нельзя было сделать с помощью укола пальца.

Что рассказал совет директоров

Викки Берринджер, Reuters

Член правления без медобразования

Генерал в отставке и бывший министр обороны США Джим Мэттис не только вошёл в совет директоров Theranos, но и вложил $85 тысяч собственных денег, а также пытался убедить Министерство обороны использовать устройства компании, рассказал он на допросе.

У Мэттиса нет медицинского образования, поэтому когда Холмс пригласила его в совет директоров, он решился не сразу. Однако предпринимательница заверила его, что ей нужны члены совета с широким кругозором. Кроме него в состав совета входили бывшие госсекретари Джордж Шульц и Генри Киссинджер, а также бывший руководитель Wells Fargo & Co. Ричард Ковачевич.

Утверждение о том, что совет «знаком с технологией», является натяжкой

Когда в 2015 году WSJ начало поднимать вопросы о точности технологии Theranos, совет директоров выступил в поддержку компании с заявлением. Однако на суде оказалось, что некоторые из них были встревожены и потребовали от Холмс ответов. Как минимум Мэттис и Ковачевич не знали, что стартап использует анализаторы других фирм.

На следующий день она отправила правлению письмо и заявила в нём, что сейчас Theranos находится в середине процесса смены режимов регулирования, чтобы получить полное одобрение FDA, поэтому сейчас устройства стартапа нельзя использовать.

На самом деле тогда Управление по контролю за продуктами и лекарствами провело инспекцию лабораторий компании и обнаружило, что стартап неправомерно использует свой нанотейнер без разрешения регулятора.

Несколько недель спустя адвокат Theranos разослал членам совета заявление в поддержку компании, которое планировалось опубликовать от их имени, следует из судебных документов.

«Это очень хорошее заявление, но оно не затрагивает наиболее важный вопрос, а именно утверждения, что аппарат Edison может давать ошибочные показания», — написал в ответ член совета Уильям Перри, еще один бывший министр обороны США.

Ковачевич ответил, что утверждение, что совет «знаком с технологией», является натяжкой. Члены совета директоров требовали провести исследования, сравнить результаты устройства с другими аппаратами и обнародовать их.

В тот же день Theranos опубликовала совместное заявление совета директоров, в котором говорилось, что «технология Theranos является одновременно преобразующей и прозрачной: наши анализы крови быстрее, дешевле и требуют меньше крови, чем обычно». Далее в нем говорится «Как группа, мы принимаем это обещание и поддерживаем Theranos».

Что рассказали инвесторы

IPO в 2008 году

Во время привлечения инвестиций в 2006 году Theranos анонсировала, что через год выйдет на прибыль, а через два — на биржу c оценкой $1 млрд. Тогда компания теряла по $5 млн в квартал.

Ни один из этих этапов не реализовался, но это обещание было важно для инвесторов. Тогда компания привлекла $30 млн и достигла оценки в $125 млн.

Theranos сама выбирала себе инвесторов

Одним из инвесторов стартапа была семья ДеВос, чьё состояние связано с компанией Amway. Ричард ДеВос был сооснователем Amway в конце 1950-х.

Когда семья ДеВос посетила офис Theranos в 2014 году перед тем, как инвестировать в стартап, один из гостей сдал кровь, но так и не получил результаты.

Несмотря на это, семья была так впечатлена проведёнными с Холмс и Балвани 4-5 часами, что стоя на парковке перед уходом решила удвоить запланированные инвестиции до $100 млн — они узнали, что другой инвестор предлагает такую же сумму.

Семья решила не проводить «слишком много» независимых исследований: они боялись, что если будут слишком часто действовать в обход Theranos, то «расстроят Элизабет» и рискуют получить отказ в инвестировании.



Другой инвестор на допросе заявил, что был «рад и польщен» тем, что Холмс приняла его $6 млн. Он решил инвестировать на основе статьи в журнале Fortune и отчёта с логотипом Pfizer.

Руководство Theranos не приветствует любопытство

Когда в 2006 году другой частный инвестор Алан Айзенман инвестировал в Theranos, у него был прямой контакт с Элизабет Холмс — она лично присылала ему ежеквартальные отчёты о компании.

Все изменилось к 2010 году. Холмс сообщила, что не может предоставить ему информацию, которую он запрашивает, и предложила продать его инвестиции обратно по цене в пять раз больше, чем он вложил.

По словам Айзенмана, у него сложилось впечатление, что руководству Theranos не нравится, что он проявляет такую инициативу, но он считает, что не получает достаточно информации о своих инвестициях.

Когда Айзенман не смог получить нужную ему информацию от Элизабет Холмс, он обратился к председателю совета директоров компании — Дональду Лукасу, венчурному капиталисту из Кремниевой долины.

В мае 2012 года помощница Лукаса, Нэнси Минниг, ответила на запрос Айзенмана, что у Лукаса нет нужной ему информации и предложила ему почитать новости.

Несмотря на разочарование, Айзенман решил снова инвестировать в 2013 году, потому что, по его словам, Холмс и Балвани заверили его, что технология Theranos работает и это растущий рынок. Тогда его некогда враждебные отношения с Балвани улучшились, но ненадолго.



В апреле 2015 года Айзенман запросил дополнительную информацию, чтобы решить, стоит ли продавать свою долю. На что Балвани ответил: «Ваши письма оскорбительны. В будущем вам будет отвечать наш юрист».



Показания Элизабет Холмс

Сотрудничала ли Theranos с военными и Pfizer

19 ноября защита вызвала в качестве свидетеля Элизабет Холмс. Она начала свои показания с рассказа истории компании. По её словам, часть начального финансирования состояла из денег, которые её родители отложили ей на обучение в колледже.

Во время допроса Холмс часто смотрела на своего адвоката, улыбалась и говорила уверенно. В какой-то момент она повернулась к присяжным, чтобы дать пояснения по поводу лабораторного жаргона, вызвав у присяжных небольшую улыбку.

Элизабет Холмс рассказала о трёх областях, в которых Theranos работала в 2008-2009 годах: Министерство обороны, фармацевтические компании и академические исследования.

По её словам, Theranos работала с Министерством обороны над прогнозированием посттравматического расстройства, предотвращением инфекций у пациентов с травмами и лечением диабета.

Ещё один проект 2010 года касался жертв ожогов. Theranos сотрудничала с врачом Института хирургических исследований армии США, который проводил в Техасе исследования по улучшению лечения жертв ожогов. Роль Theranos заключалась в разработке метода измерения маркеров крови для определения работы почек пациента, что позволило бы врачам лучше реагировать на инфекцию.

Другой проект при участии Африканского командования вооруженных сил касался проверки того, насколько хорошо приборы Theranos выдерживают воздействие жары и стихии в сельских районах Африки. Полковник Мелисса Гивенс хотела протестировать устройства Theranos в сельских районах Африки, где не хватает медицинских учреждений, но военные не тестировали человеческую кровь на приборах.

Защита показала контракт, который Theranos заключила с Центральным командованием США в конце 2012 года и который предусматривал проведение исследования в Афганистане с использованием приборов Theranos.

По словам Холмс, перед началом исследования Theranos должна была адаптировать свои приборы для использования в военных целях. К концу 2014 года Theranos ещё этого не сделала, и исследование так и не состоялось.

При этом Холмс подтвердила, что стартап никогда не «оформлял» партнёрство с Министерством обороны.

Она также рассказала об исследовании, которое Theranos провела совместно со Стэнфордским университетом, результаты которого были опубликованы в рецензируемой статье. «Результаты показали, что наша система работала хорошо», — заявила Холмс в суде.



Адвокаты Холмс показали список фармацевтических компаний, включая Merck & Co, Bristol Myers Squibb Co и Celgene Corp, с которыми Theranos проводила исследования с использованием своей запатентованной технологии.

По словам Холмс, к 2010 году, компания сосредоточилась на внедрении своей технологии в розничные магазины, а не на сотрудничестве с фармацевтическими компаниями. Одной из главных претензий к компании было то, что она добавила логотип Pfizer в документы, которые рассылала инвесторам.

Так стартап пытался доказать, что Pfizer его поддерживает, но на самом деле фармацевтическая компания отказалась от сотрудничества с Theranos. Один из учёных Pfizer также выступал в суде и подтвердил, что корпорация не доверяла технологии стартапа.

Однако Theranos продолжала поддерживать контакты с компанией даже спустя много лет после этого, рассказала защита. Адвокаты показали письма от сотрудников Pfizer в 2013 и в 2015 годах, в которых обсуждалась возможность использования оздоровительных центров Theranos в магазинах Walgreens Boots Alliance. Холмс рассказала, что сама добавила логотипы Pfizer и другой фармацевтической компании в отчёты Theranos.

Прокуроры неоднократно показывали присяжным два документа, которые из-за логотипов Pfizer и Schering-Plough выглядели как одобрение от них. Холмс заявила, что добавила логотипы на отчёты Theranos в рамках ранних переговоров с Walgreens Boots Alliance.

«Эта работа была выполнена в партнёрстве с этими компаниями, и я пыталась показать это», — рассказала она. По её словам, она не пыталась создать ложное впечатление, но после того, как она послушала показания в суде, решила, что «сделала бы по-другому».

Почему компания пользовалась чужими устройствами

Theranos начала использовать сторонние устройства для анализа крови пациентов потому, что объём образцов был слишком большой для её собственных устройств, рассказала Холмс.

Эта версия противоречит показаниям свидетелей и утверждениям обвинителей о том, что коммерческие анализаторы использовались в качестве обходного пути, когда технология Theranos давала сбой.

Холмс объяснила, что приборы Theranos предназначались для использования на месте, где находились пациенты, и результаты выдавались сразу после забора крови. Но когда компания перешла на модель центральной лаборатории по инициативе Walgreens, стало непрактично проводить сотни анализов в лаборатории на собственных устройствах, поскольку каждая машина могла проводить только один анализ за раз.

Поэтому они купили коммерческие анализаторы и придумали, по словам Холмс, «изобретение», которое позволило им использовать небольшие образцы крови на сторонних устройствах.

По ее словам, они никому не говорили об этом, включая Walgreens, потому что это была интеллектуальная собственность Theranos. «Это было изобретение, которое, как мы поняли из слов нашего адвоката, мы должны были защищать как коммерческую тайну», — сказала она.

Вся интеллектуальная собственность в 2010 году была оценена юридической фирмой Wilson Sonsini Goodrich & Rosati в $1 млрд, заявила Холмс.

Она также заявила, что не руководила лабораторией, за оперативное управление и «все деловые аспекты» отвечал Балвани.

Принятие научных решений, по ее словам, было обязанностью директора лаборатории и руководства лаборатории.



Изнасилование и уход из университета

По словам адвокатов, Балвани и Холмс познакомились в 2002 году во время поездки в Китай для изучения языка. Ей было 18 лет, ему — 37. Они начали встречаться вскоре после того, как в 2003 году Холмс по совету Балвани бросила Стэнфордский университет, чтобы полностью посвятить себя Theranos. Позже она переехала к нему и жила с ним с 2005 по 2016 год.

Но это не единственная причина, по которой она бросила университет. На суде Холмс рассказала, что её изнасиловали во время учебы в Стэнфорде. «Я не ходила на занятия, я задавалась вопросом, что, как я смогу переработать этот опыт и что я хочу сделать со своей жизнью. И я решила, что буду строить свою жизнь, создавая эту компанию», — заявила она.

«Он сказал, что теперь, когда я встретила его, я в безопасности», — рассказала Холмс о реакции Балвани на её историю. Но, по её словам, когда партнёр сердился на неё, он заставлял её заниматься с ним сексом, хотя она этого не хотела.

Влияние Балвани

Балвани рассказывал ей, какие продукты нужно есть и как вести дисциплинированный образ жизни. Он рассказал ей о своих принципах лидерства, в том числе о том, что большинство лидеров сосредотачиваются «на важных, но не срочных вещах».

Присяжным показали рукописные записки Холмс и Балвани с «правилами жизни». В одном из списков говорилось: «Я спокойна. Я всегда проактивна. Я знаю исход каждой встречи. Я не колеблюсь». По ее словам, Балвани критиковал её характер, сердился на неё за посредственность и говорил, что она никогда не добьется успеха.

Кроме того, он якобы пытался приписать себе успех Theranos и её лидерские качества. По словам Холмс, Балвани говорил, что сделал её такой, какая она есть: «Я вылепил тебя».

На вопрос адвоката о том, какое влияние личные отношения с Балвани оказали на её работу в Theranos, она ответила: «Я не знаю. Он повлиял на все, кем я была, и я не до конца понимаю это».

Однако в начале 2021 года The Wall Street Journal со ссылкой на близких к Холмс людей в годы её руководства Theranos рассказало, что Балвани в целом подчинялся Холмс, по крайней мере, публично, и что Холмс полностью контролировала решения, принимаемые в компании.

Кроме того, её показания противоречат тем, которые она дала Комиссии по ценным бумагам и биржам во время допросов летом 2017 года в связи с обвинениями в мошенничестве. В показаниях под присягой Холмс заявила: «Я — генеральный директор. Я принимаю окончательные решения в компании».

Всего обвинители обнародовали 36 страниц личной переписки Холмс и Балвани с ноября 2013 года по октябрь 2015 года. В сообщения Балвани иногда критиковал Theranos и требовал решить некоторые проблемы.

«Нам нужно разрешение FDA», — написал он Холмс в апреле 2015 года, имея в виду Управление по контролю за продуктами и лекарствами, которое должно было следить за одобрением фирменных «нанотейнеров» компании для забора крови из пальца. «Лаборатория компании — это "зона бедствия"», — сказал он в другом сообщении.

Балвани также советовал заменить заявления на сайте о том, что компания изменит облик здравоохранения на «что-то более скромное и точное». Он также критиковал и личные качества Холмс. «Мы ленивы, неорганизованны и не сосредоточены не только в работе, но и в контексте "я и ты"», — сказал он ей в июне 2015 года.

Её ответы были сдержанными, она часто отвечала на сообщения о проблемах компании словами «Согласна» или «Точно». Иногда её сообщения выражали беспокойство о проблемах Theranos. «Молюсь буквально без остановки», — написала она Балвани в сентябре 2015 года.

Пара часто регулярно обвиняла своих подчиненных в проблемах Theranos. «Самое разочаровывающее, насколько плохи эти люди», — написал Балвани о сотрудниках.

В 2016 году, когда компания столкнулась с претензиями регуляторов и федеральным уголовным преследованием, Балвани покинул Theranos. Сотрудники Холмс в то время говорили, что она уволила его после того, как лаборатории, которыми он руководил, не прошли критически важную проверку. Она обвинила его в том, что он был источником лжи о технологии компании.

Она считала, что говорит правду о Theranos, потому что полагалась на Балвани и доверяла тому, что он ей говорил, утверждает защита.