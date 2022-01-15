К 30 годам она разработала машину для производства пакетов, чертежи для которой украл у неё коллега. Маргарет судилась с ним, выиграла дело и стала одной из первых женщин, запатентовавших своё изобретение в США, — причём не под мужским именем, а под своим настоящим.

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Первые бумажные пакеты в форме конвертов создал в 1852 году американский священник Фрэнсис Волле — они были слишком узкими и не вмещали крупные предметы. Спустя 16 лет Маргарет Найт придумала машину, изготавливающую устойчивые сумки с плоским дном, получила за это награду от Королевы Виктории и стала одной из первых женщин-изобретательниц. В 2020 году мировой рынок бумажных пакетов достиг $5 млрд, а к 2026 году он может вырасти до $6,6 млрд.

Детство и первое изобретение

Маргарет Элоиз Найт родилась в 1838 году в Йорке, штат Мэн. В детстве куклам она предпочитала складной нож, буравчик и куски дерева, с помощью которых мастерила игрушки для братьев. По словам Найт, она прославилась самодельными воздушными змеями и санками на весь город.

Я не любила развлечения для девочек, например, куклы. Непонятно, зачем нянчиться с фарфоровыми существами с бессмысленными лицами. Мои друзья были в ужасе и называли меня пацанкой. Маргарет Найт

После смерти отца в 1850 году семья переехала в Манчестер, штат Нью-Гэмпшир. 12-летняя Маргарет, у которой было только начальное образование, устроилась на хлопчатобумажный комбинат, чтобы помогать семье деньгами. Там она заметила, что при малейшей ошибке из ткацкого станка вылетает, травмируя работника, челнок со стальным наконечником.

Найт захотела исправить это и создала механизм, удерживающий челнок на месте. Руководство завода сначала скептически отнеслось к изобретению ребёнка, а потом увидело, что придумка девочки действительно предотвращает травмы и помогает увеличить продуктивность. Тогда механизм приняли и усовершенствовали.

Челнок со стальным наконечником Audriusa

Через год он стал стандартом безопасности для хлопчатобумажных фабрик по всем США. Изобретательница ещё не знала о патентной системе и не получила вознаграждение за свою разработку. Но к своим 13 годам она смогла защитить многих американских рабочих от производственных травм.

Эволюция бумажного пакета

Проведя несколько лет на хлопчатобумажной фабрике, Найт уволилась и стала подрабатывать в разных местах: занималась обивкой мебели, ремонтом домов и гравировкой, а также познакомилась с технологией дагерротипа — ранней фотографией.

В 1867 году она устроилась на работу в Columbia Paper Bag в Спрингфилде, штат Массачусетс. Компания занималась производством бумажных пакетов. В то время они выглядели как конверты с V-образным дном, машину для их производства придумал американский изобретатель Фрэнсис Волле в 1852 году.

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Его изобретение использовали и на предприятии, где работала Найт, хотя сами пакеты были непрактичными — заваливались на один бок, из-за чего приходилось придерживать их одной рукой. Кроме того, в них не помещались крупные вещи.

Маргарет Найт Wikidata.org

Маргарет работала монотонно: каждый день складывала пакеты и связывала их для отгрузки. Однажды она подумала, что весь этот процесс можно автоматизировать. Тогда по вечерам после работы Найт стала придумывать машину, которая могла бы автоматически подавать, резать и складывать бумагу, а самое главное — формировать плоское дно у пакета, которое сделало бы его устойчивым.

Через месяц она завершила эскиз, а ещё через полгода создала рабочую деревянную модель машины, которая вырезала, складывала и склеивала пакеты при повороте ручки. Изобретательница продемонстрировала работу устройства руководителям и коллегам, сделав тысячи пакетов с плоским дном за короткий промежуток времени.

Набросок машины для производства пакетов Маргарет Найт The American Scholar

Наблюдавшим аппарат понравился. Одна такая машина могла заменить 30 работников.

К тому же она разрезала бумагу точнее — это помогало сократить отходы и предотвратить заклинивание, которое было серьёзной проблемой для подобных устройств того времени.

Украденный патент и суд

После успешной презентации деревянной машины Найт захотела собрать железный прототип. Для этого она сначала сотрудничала с местным специалистом, а затем переехала в Бостон, где продолжила совершенствовать изобретение.

Пока Найт работала над ним, в цех, чтобы изучить процесс, заглядывали механики. Также её часто посещал изобретатель Чарльз Аннан.

В 1868 году Маргарет завершила машину для производства пакетов с плоским дном. Теперь она знала, что изобретение нужно запатентовать. Несколько месяцев спустя женщина подала заявку, однако её отклонили — патент на такой аппарат уже выдали Аннану, который создал собственное устройство на основе разработок Маргарет.

Патентная модель машины для производства пакетов Маргарет Найт National Museum of American History

Она подала на него в суд, потратив практически все свои деньги: более двух недель, пока длилось разбирательство, Найт платила по $100 в день патентному поверенному, чтобы он защищал её интересы. Аннан и его адвокат утверждали, что женщины не обладают достаточными инженерными знаниями, чтобы создать такую сложную машину. Но изобретательница сохранила свои чертежи и показала их в суде, а коллеги с фабрики и знакомые механики вступились за неё.

Суд вынес решение в пользу Найт: 11 июля 1871 года она получила патент на «усовершенствованную машину для производства бумажных пакетов».

В нём Маргарет подробно описала механизм работы, используя сложные технические формулировки, чтобы, как считает историк Генри Петроски, подчеркнуть юридическую победу над Аннаном. Согласно другому источнику, ей также присудили $50 тысяч, но она отказалась от денег.

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Найт — одна из первых женщин, получивших патент в США. При этом женщины в конце 19 века обычно подавали заявки под мужскими именами, а Маргарет указала настоящее.

Затем она нашла партнёра и открыла с ним компанию Eastern Paper Bag в Хартфорде, штат Коннектикут. Согласно Петроски, в качестве соучредителя она получила прямую выплату в $2500, роялти от продаж до $25 тысяч и акции компании, от которых и зависел её основной доход.

За год новые пакеты с плоским дном появились в крупных универмагах, и в том же 1871 году королева Великобритании Виктория наградила Найт знаком отличия за изобретение.

Бумажные пакеты, придуманные Найт, отличались от современных одной деталью — у них не было складок по бокам. Их добавил изобретатель Лютер Кроуэлл в 1872 году. Тогда пакеты стали складными и, следовательно, более удобными для хранения.

Один из первых пакетов с плоским дном, 1870-1880-ые MoMA

Другие изобретения

Бизнес мало интересовал Найт, ей больше нравились изобретения. Вскоре она обратила внимание на другие производственные проблемы и для их решения создала станок для обрезки подошвы обуви, катушку для швейной машины, автоматический сверлильный инструмент, несколько устройств, подключённых к двигателям внутреннего сгорания для автомобилей.

Маргарет никогда не вступала в брак, также у неё не было детей. За свою карьеру она придумала около 100 изобретений и получила 26 патентов. В 1913 году журнал New York Times сделал её основной героиней статьи «Женщины-изобретательницы».

Мужчинам настало время угомониться, поскольку появилось много женщин-изобретательниц. Самая известная — мисс Маргарет Найт, которая в возрасте 70 лет работает по 20 часов в день над своим 89 изобретением. New York Times

Найт умерла 12 октября 1914 года в своём доме во Фремингхеме, штат Массачусетс. После смерти у неё осталась только недвижимость, которую оценили в $275 — около $7000 в 2020-х. Права на многие свои изобретения она продавала компаниям. Право на патент на усовершенствованную машину для производства бумажных пакетов с плоским дном осталось у Eastern Paper Bag.