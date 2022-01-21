«Неправильно выбрали инвесторов»: сооснователь Viber Игорь Магазинник о продаже Juno и «стартап-чуде» в Израиле Статьи редакции
Главное из интервью сооснователя Viber и Juno проекту «Русские норм».
Служба в израильской армии способствует предпринимательству
Игорь Магазинник уехал из Нижнего Новгорода в Израиль в 1991 году, когда ему было 16 лет. В СССР он учился в обычной школе, а в Израиле пошёл в класс с углублённым изучением компьютеров.
Затем Магазинник отслужил в армии, где и познакомился со своим бизнес-партнёром Тальмоном Марко, сооснователем iMesh, Viber, Juno.
«Когда появился Viber, слова "мессенджер" ещё не было»
С 1994 по 1999 год Магазинник работал программистом Design Labs в Тель-Авиве, после чего создал несколько компаний. По его словам, он не принимал решения стать предпринимателем, а не наёмным сотрудником: «Это получилось само».
Бизнес iMesh измерялся в «сотнях миллионов». Заработки от него позволили предпринимателям вкладывать и в другие продукты. Так iMesh развивалась «вширь»: основатели начали выпускать другие продукты и покупать компании, а затем Магазинник с партнёром запустили Viber.
Самой большой статьей расходов в Viber были не программисты и не сервера, а отправка SMS-сообщений для верификации номера, рассказал Магазинник. Первое время продукт был частью iMesh, но когда через несколько месяцев количество пользователей превысило миллион, основатели решили разделить компании.
Хотя во время запуска Viber звонки по значимости были наравне с сообщения, а иногда и опережали их. «Сейчас, конечно, об этом даже нечего говорить — мы почти не звоним», — добавил предприниматель.
Безопасность в мессенджерах
Осетинская заметила, что в Viber с самого начала появилось несколько прогрессивных функций: возможность делать стикеры и платежи через Western Union.
Магазинник ответил, что возможность делать стикеры Viber запустил не первый — стикеры пришли из Азии. А переводы денег внутри приложений «нормально» не работали.
Другой прогрессивной особенностью мессенджера Осетинская назвала безопасность. По её словам, в другом интервью Магазинник рассказывал, что даже если к компании придут спецслужбы, то Viber не сможет дать им содержание — только список контактов. Сообщения компания не хранит.
Осетинская предположила, что безопасность в современных мессенджерах — это в значительной степени маркетинг.
Viber продали за $900 млн, WhatsApp через месяц — за $19 млрд
В Viber основатели вложили $50 млн собственных средств — без сторонних инвестиций.
Путь от нахождения стратегического инвестора для Viber до продажи компании занял буквально пять дней, рассказал Магазинник. Сначала на переговорах речь шла об инвестициях, но основатели решили, что предложение о продаже — хорошая возможность заняться чем-то новым.
Сумма сделки составила $900 млн. Через месяц Facebook купила WhatsApp за $19 млрд. Осетинская подсчитала, что один пользователь для Rakuten обошёлся в $3, а для Facebook — в $33.
На момент продажи у Viber было 300 млн пользователей. Израильской семье Шабтай, как инвестору, принадлежало около 55%, Тальмону Марко — около 11%. В разговоре с Осетинской Магазинник назвал диапазон своей доли — от 5% до 10%.
Предприниматель не стал бы, как Rakuten, пытаться интегрировать в Viber платёжную систему по примеру WeChat. По его словам, такую модель можно сделать локально в одной стране, а Viber не моногеографическое приложение. «Когда начинаются переводы между пользователями разных стран, это всё очень неудобно, и не всегда хорошо работает», — пояснил он.
Монетизация мессенджеров
Осетинская отметила, что сейчас мессенджер и сам может быть экосистемой, например, как WeChat.
Тогда Viber зарабатывал на платных стикерах, исходящих звонках, иногда входящих. Сервис приносил недостаточно, чтобы окупать себя, но к моменту продажи уже приближался к этой сумме, рассказал сооснователь мессенджера.
Осетинская спросила, как Магазинник относится к рекламе в Telegram, WhatsApp и в Viber как способу монетизации.
Juno: попытка зайти на переполненный рынок
После выхода из Viber партнёры решили запустить такси-сервис Juno. Осетинская отметила, что в 2014 году это была не оригинальная идея, тем более в Нью-Йорке, где начал работать сервис. Она спросила, планировали ли предприниматели изначально делать продукт на продажу.
Магазинник подтвердил, что к тому моменту в Нью-Йорке была борьба между Uber и Lyft, однако основатели Juno всё равно рассчитывали на «более долговременную историю, чем в итоге получилось».
Осетинская отметила, что водителю важнее зарплату домой принести, и спросила, зачем им акции.
Вынужденная продажа Juno и полученные уроки
По словам Магазинника, российские инвесторы Juno тоже отказались поддерживать компанию дальше. Он не стал называть их, но в 2018 году в интервью «Ведомостям» об инвестициях в Juno рассказывал основатель Target Global Александр Фролов-младший.
Сумма сделки составила $200 млн. Покупателем стал Gett. Сделка была прибыльной, «но не сильно», заявил предприниматель.
Экономика такси-сервисов
Акселератор с принципами
Сейчас в акселераторе Магазинника и его партнёров три компании:
- Стартап H2Pro делает установки для производства «зелёного» водорода, который получается из «зелёной» электроэнергии от солнечных панелей, ветра, воды. Сейчас основная часть водорода производится с помощью сжигания водородного газа.
- Компания Altis разрабатывает персонального «тренера» с искусственным интеллектом. Он состоит из консоли с камерами, которая подключается по HDMI к экрану, рекомендует упражнения и следит за прогрессом их выполнения в реальном времени.
- Третья компания, название которой Магазинник не упомянул, работает в области ухода за телом. Первый продукт этого стартапа делает из маленькой капсулы, которая полностью растворяется, горячий и приятный бритвенный крем. «Это серьёзно меняет качество утреннего бритья. А наш рынок — половина земного шара», — заявил Магазинник.
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