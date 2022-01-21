Тогда никто не называл это «мессенджер». Такого слова ещё не было, но в то время уже были ICQ, Skype, только появился WhatsApp.

Кроме того, первое время в Viber не было сообщений — только звонки. Мы хотели сделать что-то, что будет работать на телефоне. iPhone уже был, можно было ставить туда приложения. Дальше сработало несколько идей: мой партнёр тогда активно перемещался по миру, и у нас всегда сильно стояла проблема с созвонами.

При этом мы видели, что на мобильном телефоне эту проблему можно решить довольно просто: можно было использовать телефонный номер в качестве идентификатора и не изобретать другие варианты как, например, в Skype. Мы первые, кто попробовал обьединить VoIP, то есть звонки, с идентификацией по номеру и по контакт-листу.

Мы не делали никакую рекламу — это всё сарафанное радио. Мы сделали много первых звонков между нами и сначала ограничили запуск на Израиль. В первый день присоединились сотни человек, во второй — тысяча. Через несколько дней мы поняли, что если мы хотим контролировать этот процесс, то надо открываться на весь мир.

Мы не ожидали такого эффекта, но это получилось не случайно. Мы просто сделали правильный продукт, который людям на тот момент был нужен. И это самый основной секрет.