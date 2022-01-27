Работавший в McDonald's основатель Чжао, возможно, богаче Цукерберга, а биржа — самая быстрорастущая финансовая мекка в мире с гипотетической оценкой $300 млрд. Как он пришёл к идее, что получилось за первые 45 дней работы и почему его отношения с регуляторами так противоречивы.

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Binance — самая быстрорастущая финансовая биржа среди лидеров мирового рынка, которая ежедневно обрабатывает по $76 млрд в криптосделках, пишет WSJ. Её пользователи могут купить, продать и обменять цифровые активы и заработать на них, а также торговать фьючерсами и деривативами.

СМИ считают её криптоэквивалентом лондонской, гонконгской и нью-йоркской бирж вместе взятых и говорят, что её оценка могла бы достигнуть $300 млрд. А состояние основателя сервиса Чанпэн Чжао может превышать суммы накоплений Марка Цукерберга, Сергея Брина, Ларри Пейджа и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани.

Но эпоха безудержного роста Binance, возможно, подходит к концу. У компании нет ни штаб-квартиры, ни зачастую лицензий на криптооперации в странах, где живут её пользователи. Поэтому она всё чаще привлекает внимание регуляторов.

Кто основал Binance

Чанпэн Чжао родился в Китае в 1977 году. Его отец — университетский профессор и по совместительству геофизик-программист, а мать — школьная учительница. В конце 80-х вместе с родителями Чжао переехал в Канаду.

Лет в 13 отец купил ему компьютер за $5,5 тысяч, потратив большую часть семейных сбережений. Сперва Чжао только играл, но позже увлёкся кодом и в 16-17 лет прошёл несколько курсов по программированию. А чтобы помогать родителям финансово, устроился на работу: днём трудился в McDonald's, а ночами на заправке.

После школы юноша поступил в макгиллский университет Монреаля на бакалавра информатики. Там он подал заявку на стажировку в канадской компании, где работал с языком разметки HTML, а позже поехал на практику в Японию — в фирму, которая разрабатывала системы для трейдинга и сотрудничала с токийской фондовой биржей.

В 2001 году будущий предприниматель переехал в Нью-Йорк и устроился в брокерское подразделение финансового сервиса Bloomberg, где занимался вопросами фьючерсной торговли. А в 2005 году захотел строить своё собственное ПО для трейдинга и, уехав в Шанхай, основал компанию Fusion Systems.

О криптовалюте Чжао узнал через восемь лет — в 2013 году во время товарищеской игры в покер с учредителем криптобиржи BTC China Бобби Ли и Роном Цао, партнёром инвестиционной фирмы Lightspeed Ventures. Приятели тогда всё твердили о какой-то «битой монете» (Чжао подумал, что биткоин пишется в два слова — bit coin) и советовали ему конвертировать в неё 10% сбережений.

«Есть небольшой риск, что стоимость монеты упадёт до нуля и ты потеряешь свои 10%, но шанс, что она увеличится в десять раз, гораздо выше», — пояснял ему Цао.

Заинтригованный Чжао скачал «белую книгу» биткоина, в которой его создатель Сатоши Накомото рассказал об основных принципах проекта, почитал обсуждения на форуме bitcointalk.org и решил, что у валюты есть потенциал.

«Я часто переезжал и постоянно терял деньги, конвертируя свои сбережения в местные валюты. Благодаря блокчейну же средства можно переводить между любыми странами, не завися при этом от посредников», — думал он.

Сперва Чжао купил немного биткоина на те деньги, что уже были, а позже, чтобы по-настоящему разжиться криптовалютой, продал свою шанхайскую квартиру примерно за $1 млн. Одна монета тогда стоила примерно $600.

Несмотря на то, что цена его неоднократно опускалась до $200, первые биткоины Чжао не продавал. В 2019 году он сказал, что хранит тот «фонд» до сих пор — по оценкам издания Decrypt, тогда он составлял $17 млн.

В том же 2013 году информатик устроился главой отдела развития в сервис Blockchain.info, который помогал пользователям находить транзакции в блокчейне и создавать биткоин-кошельки, а также поработал техническим директором в криптобирже OKCoin.

Со временем он понял, что по-прежнему хорошо разбирается в трейдинге и обменных сделках, и в 2015 году ушёл, чтобы вновь открыть своё дело — на этот раз стартап Bijie Tech по разработке облачного ПО для обменников.

Как Чжао создал Binance

На пике своего развития Bijie Tech поставляла услуги сразу 30 платформам. Однако Чжао всё равно хотелось большего — например, открыть собственную биржу, для чего у него есть своё же ПО.

В 2017 году, чтобы привлечь инвестиции, он решил провести популярное тогда первичное размещение криптомонет, или ICO, и подготовил «белую книгу» на английском и китайском языках, в которой изложил идею будущего проекта. Назвал он его Binance, соединив слова «бинарный» и «финансы», чтобы подчеркнуть, что в мире существует два вида денег — традиционные и криптовалюта.

В ходе ICO и продажи 200 млн монет Binance Coin (BNB) Чжао привлёк $15 млн и 24 июня официально запустился, зарегистрировав материнскую компанию на Каймановых островах.

Штат из 30 человек продолжал работать из офиса Bijie Tech и радоваться не спешил, поскольку стоимость нативной валюты сервиса, в десятикратный рост которой верили инвесторы, быстро упала. Чтобы привлечь внимание к бирже, основатель добавлял на платформу больше активов, сам скупал BNB и проводил прямые эфиры в соцсетях, но безуспешно.

Тогда в августе он пригласил в проект бывшую коллегу из OKCoin Йи Хе — в качестве соучредительницы и директора по маркетингу. До этого она также работала вице-президентом платформы видеообмена Yixia Technology с оценкой почти $3 млрд и создала сервис для прямых трансляций Yi Zhi Bo — его позже выкупила компания Weibo.

В первый же день после прихода Йи Хе в Binance стоимость BNB взлетела на 1800%, поднявшись с $0,13 до $2,45, пишет издание Decrypt.

Глава маркетинга Binance Йи Хе. Источник: Reddit

Чтобы выделяться на рынке, компания перевела сайт биржи сразу на девять языков и поддерживала простой в использовании интерфейс. Большинство её конкурентов тем временем работали только на английском, а дизайн у них был «крайне корявый», вспоминает сам Чжао.

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По его словам, в 2017 году рынок в принципе «жил» по-другому. Криптосервисы работали медленно, каждый раз выходили из строя, если цена на биткоин поднималась, и не предлагали техподдержку.

«Число обменников росло как на дрожжах, но все они копировали друг друга. Binance хотела переломить привычные подходы. Мы поняли, что нужно ставить на скорость транзакций, простоту интерфейса, хорошее клиентское обслуживание и низкие комиссии. А ещё запустить мобильное приложение», — рассказывает основатель.

За пилотные 45 дней работы Чжао вместе с командой Bijie Tech и новыми специалистами удалось:

Привлечь свыше 122 тысяч пользователей, более 60 тысяч из которых ежедневно совершали на сайте какие-то действия: заходили в аккаунт, вносили депозиты, проводили сделки, покупали BNB. Клиенты приходили со всего в мира — в том числе из стран и регионов с менее развитыми финансовыми системами вроде Южной Африки, Индии и России.

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Поднять нативную валюту на 15 место среди монет-лидеров по рыночной стоимости. 27 августа 2017 года она почти достигла $190 млн.

За три месяца прибыль с комиссий за сделки составила около $7,5 млн. Стандартная ставка равнялась 0,1%, но сокращалась до 0,005%, если пользователь платил за транзакцию в BNB.

А за полгода криптобиржа стала крупнейшей в мире: зарегистрировала 4,3 млн клиентов, получила порядка $208 млн прибыли, ежедневно обрабатывала по $10 млрд к началу января 2018 года.

Пользователи из каких стран посещали сайт в первые дни больше всего. В первую пятёрку вошли США, Китай, Япония, Великобритания и Германия. Россия заняла 19-е место

С какими проблемами сталкивалась Binance и как они влияли на её путь

Запреты от китайских властей и побег в Японию

В конце августа 2017 года правительство КНР заинтересовалось криптовалютными биржами. «Иногда чиновники зовут руководителей неугодных им сервисов к себе "на чай", чтобы донести свою позицию. К нам никто не обращался, но слухи были — и, увы, их всё больше», — говорит основатель.

Вместо того чтобы дожидаться нововведений от властей, предприниматель перестраховался. К 29 августа команда Binance из порядка 70 человек перенесла все облачные операции c китайских серверов Alibaba на хостинги Amazon Web Services в США, а затем уехала в Японию. Страна тогда признала биткоин «разновидностью денег».

«Ситуация стала для нас сущим испытанием. Части сотрудников пришлось срочно делать визы, а некоторые из них ни разу в жизни в принципе не выезжали из страны», — вспоминает Чжао. Но всё, вероятно, было не зря: через неделю, в сентябре, КНР запретила ICO и приказала закрыть местные криптообменники, полагая, что через них жители будут выводить деньги из страны.

Неожиданный приток клиентов и нехватка ресурсов

Сперва биржа просила у клиентов создавать учётные записи с помощью электронной почты, а в конце июля 2017 года ввела процедуру KYC, чтобы верифицировать личность и ограничить вывод средства тем, кто её не пройдёт.

Сама практика — привычное дело для финансовых институтов, которые хотят защищать добросовестных клиентов и бороться с отмыванием денег. Вот только Binance не хватало ресурсов, чтобы быстро рассматривать заявки. Однажды их число достигло 45 тысяч — в период с сентября по декабрь 2017-го, когда цена на биткоин взлетела с $4000 до $20 тысяч и интерес к торговле возрос.

«Приходилось даже на звонки клиентов отвечать самостоятельно», — говорит глава отдела роста Binance Тед Лин. — «А если работникам, которые не владели английским, попадались англоязычные запросы, к процессу срочно подключался тот, у кого свободны руки».

Команда Binance в 2017 году. Источник: Twitter

Недовольство японских регуляторов и поездка на Мальту

7 марта 2018 года пользователи Binance стали публиковать в своих соцсетях скриншоты транзакций, которых не совершали. Злоумышленники получали доступ к счетам, меняли мелкие криптовалюты на биткоины, а последние потом продавали за монету Viacoin, раздув её стоимость в сто раз.

Биржа сообщила, что заблокировала подозрительные сделки и обещала наградить $250 тысячами того, кто поможет арестовать хакеров. Однако взлома системы не обнаружила. По её словам, трейдеры, скорее всего, сами передали данные от аккаунтов мошенникам, случайно введя их на поддельном сайте Binance.

«Пользователи приписывали затею разработчикам Viacoin — мол, мы хотели набить активу цену, но это неправда. Надеемся, теперь люди поймут, что хранить деньги на криптобирже без нужды не стоит. Да, можно упустить выгодную сделку, но лучше перестраховаться, чем жалеть», — сказал один из сотрудников Viacoin.

Средства, пишет Decrypt, бирже сохранить удалось, но репутация её пострадала. Через две недели после инцидента японский регулятор потребовал, чтобы Binance получила лицензию на криптобиржевую деятельность.

В 2019 году Binance снова подверглась атаке: хакеры похитили 7000 биткоинов — $40 млн на тот день, получив доступ к пользовательским API-ключам и кодам двухфакторной аутентификации. Сервис на неделю приостановил ввод и вывод валют, чтобы устранить уязвимость, а BNB упала более чем на 4% — до $21,2.

По словам Reuters, дело было не только во взломах. В марте 2018 года сервисом пользовалось уже 8 млн клиентов, а сам он стал крупнейшим в мире по объёмам торговли и хотел предлагать не только криптообмены, но также покупку «цифры» за фиатные валюты — например, доллар, чтобы привлечь пользователей, у которых никаких биткоинов ещё не было.

Работа с фиатом и регуляторами вынудила бы биржу дотошнее проверять пользователей и соблюдать ограничения по количеству криптовалют на сайте. Но Чжао того не хотел, поэтому задумал переехать на Мальту.

Тогдашний премьер-министр Мальты Джозеф Мускат как раз хотел построить «блокчейн-королевство» и назвал биржу «новатором отрасли», а его советник Сильвио Шембри предсказал, что огромная прибыль сервиса встряхнёт местную экономику.

Впечатлённый их взглядами Чжао зарегистрировал компанию на Мальте, но перевозить сотрудников вновь не стал. Они и сами хотели работать удалённо как истинный децентрализованный бизнесу в эпоху Web 3.0, так что Binance постепенно перевела все процессы в онлайн. А Чжао стал колесить по миру, чтобы обзавестись нужными связями.

К июлю 2019 года компания располагала подразделениями на островах Джерси и Мальта, а также в Сингапуре и Уганде. Но официально нигде не базировалась, как говорил сам основатель.

Бывший премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Источник: Reuters

Борьба с отмыванием денег и своей же политикой

В сентябре 2018 года хакеры украли у японского криптообменника Zaif $63 млн в «цифре» и решили отмыть $10 млн через Binance — с помощью тысячи мелких транзакций, для которых не нужно проходить ужесточённую проверку KYC. Пострадавший обвинил биржу в бездействии, а она сказала, что тот сам не отследил атаку.

По данным Reuters, Binance на самом деле знала, что базовая KYC-процедура недостаточно строгая. Но в «слитых» переписках сотрудники вообще думали ещё больше её упростить, чтобы трейдеры могли совершать сделки сразу же после регистрации.

Из-за «слабых проверок» она пропускала ввод подозрительных средств и закрывала глаза на активность трейдеров из тех стран и регионов, которых сама же определила в группу повышенного риска. Среди 33 таких числились Пакистан, Уганда, Монголия, Россия и Украина.

При этом публично компания неоднократно заявляла, что поддерживает строжайшую политику против отмывания и соблюдает все требования регуляторов.

Лицензии и разногласия с регуляторами по всему миру

В октябре 2019 года Binance сообщила мальтийскому правительству, что передумала получать местную лицензию: та требовала предоставить бухгалтерские отчёты и данные по всем транзакциям. По словам Джозефа Муската, биржа «неожиданно удивилась строгости процедуры».

«Руководство, похоже, не до конца понимало, что значит комплаенс. Они ведь не финансисты, а технари», — говорил Шембри, советник премьер-министра Муската.

Чжао также не смог удовлетворить требования регуляторов Лихтенштейна, где Binance заподозрили в финансировании терроризма, и привлёк внимание властей Италии, которая запрещает предоставлять финансовые услуги без лицензии. Так, чтобы быстрее выходить на новые рынки, биржа стала заключать сделки с местными компаниями, которые уже сотрудничали с регуляторами:

Одну такую выкупила в Великобритании.

В Сингапуре объединилась с инвестиционным фондом Vertex.



В Германии — с финансовой компанией CM-Equity.



Американское подразделение Binance даже получило лицензии в более чем 40 штатах. Правда, всё это не помогло сервису избежать конфликтов. В Германии она обязалась тщательно проверять пользователей, которые вносили более $11 тысяч за раз, но в итоге самовольно повысила планку до $100 тысяч, из-за чего получала десятки предупреждений от регуляторов ЕС.

В 2021 году — по требованию властей — биржа перестала торговать активами в Британии и криптодеривативами в странах ЕС, приостановила работу с сингапурскими пользователями, а в Канаде получила предупреждение.

Правительственные комиссии США, несмотря на выданные лицензии, тоже продолжают подозревать Binance и полагают, что она позволяет отмывать деньги и манипулировать рынками, уклоняется от уплаты налогов и допускает инсайдерскую торговлю, а также передаёт данные о пользователях Китаю.

«Индустрию нужно регулировать», — говорит в интервью Чанпэн Чжао

Каким будет будущее проекта

В 2021 году в Binance трудилось около 3000 сотрудников, но штаб-квартиры у неё по-прежнему нет. По словам WSJ, возможно, именно отсутствие единой для подразделений «базы» сбивает с толку регуляторов: они просто не знают, кто и за что отвечает.

СМИ полагают, что Binance захочет «осесть» во Франции, поскольку теперь спонсирует местный финтех. Чжао же прогнозов не даёт. «Штаб-квартира — это условность. Вместо этого мы открываем регулируемые фирмы в разных юрисдикциях. Пока что они и будут нашими офисами», — рассуждает он.

И несмотря на проблемы с регуляторами биржа продолжает расти:

По объёмам спотовых сделок в месяц она по-прежнему обходит всех конкурентов в отрасли. В ноябре 2021 года он составил $914 млрд.

В 2021 году сервис получил по меньшей мере $20 млрд выручки — это почти в три раза больше, чем прогнозируемый показатель публично торгуемого криптосервиса Coinbase.



За год BNB выросла более чем на 1200%, а её капитализация к концу декабря составила $86 млрд.



В апреле 2021 года Чжао сказал, что на биржу выходить платформа не планирует, поскольку располагает достаточными ресурсами для роста. В конце года предположил, что американское подразделение всё-таки выпустит акции, — правда, к 2024 году.

Так что пока основатель хочет сосредоточиться на другом. Добавить новые каналы для покупки «крипты» за фиат, выкупить около 30 сервисов и развить платёжные инструменты: доработать Binance Pay для продавцов и усовершенствовать Binance Card — карты с кешбеком, которые пока что не приносят сервису прибыли.

В 2022 году аналитики Bloomberg впервые подсчитали состояние Чжао и оценили его в $96 млрд. На начало января цифра превышала сбережения Марка Цукерберга, Сергея Брина, Ларри Пейджа и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани. При этом у Чжао нет ни машины, ни частного дома.