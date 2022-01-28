Смерти, миллиардные штрафы и поддельное банкротство: история детской присыпки Johnson & Johnson Статьи редакции
Компания годами скрывала, что в продукте есть асбест, который увеличивает риск развития рака. А для того, чтобы не платить миллиардные компенсации пострадавшим, создала «дочку» и объявила её банкротом.
Как компания придумала и продавала присыпку
Роберт Вуд Джонсон родился в 1845 году в городе Кристал-Лейк, штат Пенсильвания. В 1861 году родители отдали подростка на работу и обучение в аптеку его двоюродного дяди Wood & Tittamer. Там он делал лечебные пластыри — на них наносили на них лекарство и прикладывали к коже. Через три года, обучившись ремеслу фармацевта, юноша переехал в Нью-Йорк, где продолжал работать по профессии.
В 1885 году на одной из медицинских выставок Джонсон услышал речь учёного Джозефа Листера о медицинских методах гигиены. Тот предлагал опрыскивать хирургические инструменты карболовой кислотой для дезинфекции. Джонсону пришла в голову идея выпускать уже пропитанные антисептиком хирургические повязки, готовые для использования.
Для этого он вместе с Джеймсом и Эдвардом, двумя своими братьями, объединил накопления и открыл в 1886 году фирму Johnson & Johnson, став её президентом. Кроме них, в компании на тот момент работало 14 сотрудников, а выпускала она не только повязки, но и стерильный шовный материал, марлю, вату, лечебные пластыри и руководства по обработке ран.
В том же году компания сделала первую в мире аптечку для частного использования. Набор содержал перевязочные материалы и антисептики, а также инструкцию по применению. Первыми покупателями стали строители американской железной дороги: они работали вне населённых пунктов без быстрого доступа к медицинским услугам, при этом часто получали травмы.
В 1892 году директор компании по научным вопросам Фредерик Килмер получил жалобу врача на раздражение кожи пациента от применения лечебных пластырей Johnson & Johnson. Изобретатель выслал для лечения доктору средство из ароматизированного талька, чтобы присыпать раздражение, и это помогло.
Через два года Johnson & Johnson разработала квадратную коробку для талька и включила присыпку в первый набор для рожениц. Продукт позиционировали как средство для интимной гигиены для младенцев и их мам. В аптечку также положили антисептическое мыло, пуповинный жгут и несколько гигиенических прокладок, названных «Полотенца Листера».
С тех пор компания регулярно выпускала такие наборы с присыпкой, дополняя их другими средствами. Например, в 1921 году вышел детский набор с кремом. Компания сохраняла первоначальный рецепт присыпки, используя тальк и ароматизатор, имитирующий запахи фиалки и мускуса. Все средства детской линии имели этот узнаваемый запах.
Впоследствии фирма, кроме медицинских средств для взрослых, выпустила в 1938 году массажное масло Johnson’s Baby, в 1953 году детский шампунь No More Tears, а в 1980 году — влажные салфетки.
Смертельное средство гигиены
Первые жалобы на детские присыпки возникли ещё в 1966 году. В июне «Американский журнал детских болезней» опубликовал сведения о смерти трёх детей, которые вдохнули большое количество талька в результате несчастного случая. На страницах статьи врачи не рекомендовали использовать присыпки для младенцев, поскольку у продукта нет «медицинской ценности».
Спустя почти 20 лет, в 1985 году, педиатры Уильям Коттон и Патрисия Дэвидсон из детской больницы Университета Цинциннати сообщили о смерти четырёхмесячного ребенка с трахеотомической трубкой. По их словам, дома при переодевании младенца «рассыпалась детская присыпка и облако порошка привело к удушению». Ребёнок умер в стационаре на следующий после инцидента день.
Врачи заявили, что употребление талька небезопасно для младенцев, особенно с трахеотомическими трубками. И даже если средство не приводит к летальному исходу, то оно способно спровоцировать пневмонию.
При этом они не упоминали конкретные марки, но представители Johnson & Johnson отреагировали на письмо медиков — заявили, что «продукт безопасен при использовании по назначению».
Присыпка с асбестом
В 1997 году на компанию подала в суд американка Дарлин Кокер. Она страдала от мезотелиомы — это редкая форма рака, вызываемая асбестом. Заболеванию чаще всего подвержены шахтёры или строители, которые по долгу службы вдыхали асбестовую пыль. Кокер же всю жизнь была массажисткой в Техасе.
Она решила, что факт заболевания такой формой рака вне профессиональной деятельности подозрителен и наняла юриста по медицинским делам. Тот предположил, что дело в детской присыпке: в природе сырьё для производства присыпки — тальк — часто залегает в почве рядом с асбестом и смешивается с ним.
Кокер использовала продукт от Johnson & Johnson на протяжении нескольких десятилетий для интимного ухода как за собой, так и за детьми, регулярно вдыхая тальк. Однако компания опровергла обвинения и избежала передачи внутренних документов с результатами анализов на содержание асбеста в своих продуктах. И в 1999 году дело закрыли за неимением доказательств.
В 2003 году благотворительная организация по борьбе с раком яичников Ovacome опубликовала результаты 16 исследований с участием 12 тысяч женщин. Их данные показали, что использование присыпок в интимной гигиене увеличивает риск рака яичников примерно на треть.
Через три года Всемирная организация здравоохранения опубликовала сообщение, что косметический тальк, такой как детская присыпка, «возможно канцерогенен» при его использовании в интимной гигиене. В том же году поставщик талька Luzenac America предупредил Johnson & Johnson о наличии асбеста в поставляемом материале. Однако в компании не отреагировали на эти сообщения, а Luzenac America не счёл нужным передать их куда-то ещё.
Не только присыпка, но и другие продукты компании периодически вызывали вопросы. В 2009 году независимое тестирование показало, что детский шампунь Johnson & Johnson содержит вещество, вызывающее рак — канцероген формальдегид. Но только спустя четыре года компания объявила об исключении ряда вредных ингредиентов из состава своих продуктов.
В других товарах для детей и взрослых также нашли потенциально канцерогенные парабены, триклозан, способный вызвать аллергии и гормональные сбои, и фталаты, в частности, диэтилфталат. Это вещество, негативно влияет на репродуктивную систему человека.
В продуктах для взрослых фирма исключила триклозан и фталаты, но при этом оставила парабены и допустила оговорку, что имеет право использовать формальдегид в исключительных случаях, когда нельзя использовать другие консерванты. Она не ответила на вопросы о том, почему эти вещества оставили в производстве.
Компания сознательно скрывала результаты исследований
На протяжении 35 лет американка Джеки Фокс регулярно использовала присыпку Johnson & Johnson для интимной гигиены. В 2013 году у неё нашли рак яичников, а за несколько месяцев до смерти, в октябре 2015 года, она подала иск к компании с требованием компенсации морального и физического вреда. Фокс и её семья считали, что фирма знала о вреде товара, но скрыла этот факт от покупателей.
В ходе слушаний суд затребовал документы об анализе качестве талька и самой присыпки. Такие исследования периодически проводили Johnson & Johnson и её поставщики. Из них стало ясно, что самые ранние упоминания, что присыпка содержала канцероген, были в отчётах 1957 и 1958 года:
- По этим данным, тальк от итальянского поставщика Johnson & Johnson содержал игольчатый тремолит — минерал с асбестом.
- По крайней мере три теста из разных лабораторий с 1972 по 1975 год также показали наличие асбеста в детской присыпке — в одном из них показатели оценили как «довольно высокие».
- При этом, по исследованию Всемирной Организации Здравоохранения, безопасного уровня воздействия асбеста не существует.
В 1976 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ввело запрет на содержание асбеста в косметических продуктах. Тогда фирма заверила регулирующий орган, что его нет ни в одном образце талька, использованного для производства присыпки в период с декабря 1972 года по октябрь 1973 года.
Как пишет Reuters, при исследованиях компания использовала не все эффективные методы для поиска асбеста: например, изучала только небольшую партию сырья.
20 февраля 2016 года суд признал компанию Johnson & Johnson виновной в мошенничестве и халатности, а также обязал её выплатить $72 млн. Из них $10 млн составила компенсация семье погибшей Джеки Фокс, а ещё $62 млн — штраф.
К 2018 году ещё 20 женщин, больных раком яичников и использовавших присыпку, подали в суд на Johnson & Johnson, а сумма присужденных судом компенсаций составила в общей сложности $4,7 млрд. В результате апелляции суды низших инстанций сократили эти суммы до $2,1 млрд.
К 2021 году на Johnson & Johnson завели уже 38 тысяч дел. В результате падения спроса компания прекратила выпуск присыпки для рынков США и Канады в 2020 году. Однако продажи продукта в других странах продолжили, а для Северной Америки заменили в формуле тальк на кукурузный крахмал.
«Техасская уловка»
Чтобы избежать колоссальных убытков, Johnson & Johnson в 2020 году прибегла к «техасской уловке». Законы этого штата позволили компании зарегистрировать дочернюю фирму LTL Management в Техасе и переложить на неё выполнение всех финансовых обязательств, связанных с детской присыпкой.
При этом исковые требования также ограничены бюджетом дочерней фирмы, то есть сумма штрафа меньше. Johnson & Johnson обещала, что выделит $2 млрд для того, чтобы LTL Management выплатила компенсации по 38 тысячам исков — это меньше, чем суммы компенсаций компании только за 20 исков 2018 года.
Новая фирма заявила, что «детская присыпка безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак». А в октябре 2021 года она подала заявление о банкротстве и потребовала заморозки рассмотрения судебных исков до решения длительного дела по разорению. При этом на Johnson & Johnson процедура никак не влияет — в январе 2022 года она продолжает торговать акциями на бирже.
В ноябре 2021 года судебный комитет Сената США направил ответ, письмо с призывом отказаться от процедуры банкротства, чтобы решить дело по тальку. Судья по делам о банкротстве, который курирует дело LTL Management, издал временное постановление, защищающее J&J от судебных разбирательств. Срок постановления истекает 28 января 2022 года.
Некоторые юридические компании в это время призвали пострадавших от действий компании продолжить обращения в суд, чтобы получить компенсации, поэтому количество исков может вырасти.
А напомните, пожалуйста, есть ли хоть какие-то продукты\вещества, которые потенциально не являются канцерогенами или при помощи которых, с дури, нельзя помереть или нанести вред здоровью?
PS солнецный свет не предлагать! Это меланома и ожоги
Масс-маркет рулит. Есть товар, но не всем по карману.
Даешь статью про Фарбен и как они из людей мыло варили
Кто владеет английским рекомендую Americas most admired lawbreaker на Huffington. История с присыпкой это закономерный результат существующих практик в компании.
Отвратительная история, капитализм в чистом и гнилом виде..
Кейв джонсон говорил, что симптомы отравления асбестом проявляются только через 40-50 лет, так что максимум, что они пропустят - одну партию в гольф!
Дискуссионный это все момент.
Установлена ли реально прямая связь рака и присыпки? И можно ли ее вообще установить.
Всем привет! Удивительная История о том как микрофинансовая организация выдала заем 22 тысячи рублей, взыскала с заемщика почти 100 т.р., затем пыталась взыскать еще 237 т.р., а в итоге осталась ни с чем. История о любви, предательстве, жадности и судах.
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Компания годами скрывала, что в продукте есть асбест, который увеличивает риск развития рака. А для того, чтобы не платить миллиардные компенсации пострадавшим, создала «дочку» и объявила её банкротом.