Monsanto начинала с производства сахарида в конце 19 века, а через 100 лет зарабатывала миллиарды на ГМО и гербицидах. В 2016 году её купила корпорация Bayer, которой позже пришлось выплатить почти $11 млрд для урегулирования судебных исков против Monsanto.

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Производственный и операционный центр Monsanto в Бельгии. Источник: NBS News

История компания

Основатель Monsanto Джон Фрэнсис Куини родился в 1859 году в Чикаго. После Великого чикагского пожара в 1871 года мальчик бросил школу и начал подрабатывать в фармацевтической фирме, получая $2,5 в неделю. В дальнейшем он работал в разных связанных с химией и производством медикаментов организациях.

В 1891 году Куини переехал в Сент-Луис в качестве торгового представителя фармацевтического предприятия Meyer Brothers Drug Company и там же женился на девушке из богатой семьи Ольге Монсанто.

Работая в Meyer, Куини задумал производить сахарин — искусственный подсластитель, который в то время делала только немецкая компания Fahlberg-List.

В 1901 году он зарегистрировал фирму Monsanto Chemical Work. Куини вложил собственные $1500 и занял ещё $3500 у местного производителя соли Epsom. Производство сахарина запустили в 1902 году, в течение следующих нескольких лет продуктовая линейка пополнилась кофеином и ванилином.

С 1905 года Monsanto начала приносить прибыль, а Coca-Cola стала одним из её основных клиентов. Через десять лет объём продаж компании предпринимателя достиг $1 млн.

США до Первой мировой войны полагались на поставки химикатов из других стран, но с её началом стали закупать их у своих производителей. В 1919 году Monsanto создала своё первое предприятие Graesser-Monsanto в Уэльсе, образовав совместную компанию вместе с Graesser's Chemical Works.

В начале 1920-х годов Monsanto была ведущим производителем серной кислоты и других основных промышленных химикатов в США. В 1928 году Джон Куини передал предприятие своему сыну Эдгару, а через год фирма разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и стала публичной. Её переименовали в Monsanto Chemical Company, в 1929 году прибыль компании составляла почти $1,7 млн.

В 1933 году Monsanto первой в США запустила производство полихлорированных бифенилов, или ПХБ, купив для этого Swann Chemical Company. ПХБ используют в качестве охлаждающей жидкости и лубрикатора в электрическом оборудовании вроде трансформаторов и конденсаторов.

Во время и после Второй мировой войны

К 1940-м пластмассы и синтетические ткани стали центральным элементом бизнеса Monsanto, а её прибыль достигла почти $4,5 млн. В 1941 году, когда США вступили во Вторую Мировую войну, компания делала материалы для производства автомобильных шин.

К концу войны её прибыль увеличилась до $6 млн, тогда же предприятие стало частью Манхэттенского проекта по разработке атомных бомб. Monsanto начала производить и продавать сельскохозяйственные химикаты, в том числе гербицид 2,4-Д — это вещество применяется для уничтожения растительности, инсектицида ДДТ и стирального порошка All.

Компания использовала нефтяные продукты и поэтому на протяжении 1950-х инвестировала в нефтяную промышленность. В 1955 году она приобрела нефтеперерабатывающую компанию Lion Oil Company, которая владела более чем тысячью нефтяных скважин в США и исследовала новые месторождения в Южной Америке и Европе. В 1960 году прибыль Monsanto составила $67 млн.

Когда началась война во Вьетнаме, она производила гербицид Agent Orange — вооруженные силы США использовали его для уничтожения тропических лесов региона, а с ними укрытий и источников продовольствия. Всего с 1962 по 1971 год на вьетнамские леса сбросили около 70 млн литров гербицида.

ВВС США распыляют Agent Orange над джунглями Вьетнама. Источник: DLF

Из-за нефтяных кризисов в 1973 и 1980 годах прибыль компании снизилась с $331 млн в 1979 году до $148 млн в 1981-м.

Работа с ГМО и удобрениями

В 1973 году учёные Герберт Бойер и Стэнли Коэн разработали метод точного вырезания гена из одного организма и вставки его в другой — это дало толчок развитию технологии генно-модифицированных организмов, или ГМО.

В это время Monsanto специализировалась на сельскохозяйственных химикатах и в 1976 году выпустила средство для уничтожения сорняков Roundup, которое впоследствии стало самым прибыльным её продуктом.

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В 1982 году исследователи компании впервые ввели чужеродный ген в растения с помощью бактерий. В дальнейшем Monsanto потратила $150 млн на научные разработки и уже в 1987 году провела первые полевые испытания ГМ-семян и гербицидов.

Monsanto вышла из нефтехимического бизнеса к 1988 году. Она сократила часть своих предприятий — химических и по добыче ископаемого топлива. Инвестиции компании в массовое химическое производство сократились с 30% до 2%.

В 1990-х лаборатории Monsanto обнаружили штамм бактерий, который мог выживать в некоторых веществах для уничтожения сорняков. Компания клонировала соответствующую последовательность гена, который отвечает за такую выживаемость, в соевые бобы.

Благодаря этому открытию в 1996 году она выпустила генетически изменённую сою, устойчивую к гербициду Roundup, а также устойчивый к насекомым хлопок. Таким образом фермеры могли использовать ГМ-семена и гербицид фирмы, не боясь отравить им посевы, и так увеличить урожайность.

ГМ-семена — это самое успешное внедрение технологий в истории сельского хозяйства после плуга. Роберт Шапиро Президент Monsanto с 1993 по 2000 годы

Monsanto также создала ГМ-семена кукурузы, рапса, люцерны и сахарной свёклы, а в 1995 году купила за $30 млн 49,9% акций Calgene, которая модифицировала томат. Позднее Calgene вошла в состав компании полностью — для этого доплатили ещё $240 млн.

В 1997 году продажи Monsanto составили рекордные $9 млрд и она выделила весь свой химический бизнес стоимостью $3 млрд в новую независимую компанию Solutia. Новому предприятию достались производство товаров для дома, химических веществ и строительных материалов.

К 2005 году генетически модифицированными семенами Monsanto засеяли почти 200 млн акров земли в США и Аргентине. Также они получили признание в Канаде и Китае, но стали предметом споров в Европе.

К 2005 году Monsanto инвестировала около $430 млн в исследования в геномике и биотехнологиях и получила 647 биотехнологических патентов. На долю предприятия приходилось почти 30% всех исследований и разработок в отрасли.

К 2007 году средство для уничтожения сорняков Roundup было самым используемым в США. В 2009-м капитализация компании составляла $44 млрд. Она продала семян на $7,3 млрд по сравнению с $4 млрд второго игрока рынка DuPont, её общая выручка достигла $11,7 млрд, а чистая прибыль — $2,1 млрд.

Проблемы Monsanto

В 1979 году ветераны США подали коллективный иск против всех производителей Agent Orange, включая Monsanto. Солдаты пострадали во время транспортировки токсичного реагента и взаимодействий с ним, и армия переложила ответственность на компании.

Военные хотели получить $4 млрд в качестве компенсации за ущерб здоровью. В 1984 году Monsanto и другие производители создали фонд в размере $180 млн для ветеранов и их семей.

Но на этом претензии к компании не закончились:

В 1979 году в США запретили производство химиката ПХБ — он вредил здоровью людей и окружающей среде. Monsanto знала о его негативном влиянии, но продолжала производить. К 2021 году она выплатила $650 млн сотням городов США из-за вызванных этим веществом загрязнений.



В 1984 году семь сотрудников Monsanto подали иски против компании — они требовали $32 млн в качестве компенсации проблем со здоровьем, вызванных взрывом на заводе в 1949 году. Все 170 бывших работников оценили сумму ущерба своему здоровью более чем в $2 млрд.



В 2004 году вьетнамские граждане подали коллективный иск против более чем 30 химических компаний, включая Monsanto, требуя компенсации за воздействие Agent Orange во время войны. Соединение вызвало рак и другие мутации у 2 млн жителей.



Круги на полях против Monsanto, сделанные фермерами и волонтерами на Филиппинах. Источник: Vanity Fair

Monsanto использовала патенты на создаваемые ей ГМ-семена и фермеры подчинялись строгим правилам обращения с ними. Например, их нельзя пересаживать, продавать или делиться ими с кем-то. За нарушения фермерам запрещали покупать и продавать продукцию Monsanto. Их даже могли привлечь к ответственности, если принесённые ветром с соседского участка семена прорастут.

Однако подобное дело завели лишь однажды, в 1998 году. Компания подала иск к фермеру Перси Шмайсеру, когда узнала, что он выращивает её семена без лицензии. Шмайсер заявил, что их принёс ветер.

Суд вынес решение в пользу Monsanto. В 2020 году вышел фильм «Перси», основанный на истории судебного дела.

Перси Шмайсер в исполнении Кристофера Уокена в фильме «Перси». Источник: The Guardian

В документальном фильме о Monsanto «Посеять страх» компанию обвиняли в слежке и угрозах фермерам, с которыми она судится, а также создании специальных генов, которые приводили к стерильности семян. Позже фирма утверждала, что такую технологию в коммерческих целях не использовала и никаких слежек за людьми не проводила.

В 2013 году новостной портал Al Jazeera писал, что около 300 тысяч индийских фермеров совершили суицид, выпив химикаты Monsanto, — её ГМ-семена хлопка не помогли им добиться хорошего урожая.

Однако издание Issues отметило, что семена помогли сократить затраты фермеров, а Индия стала собирать с ними на 3 млн тонн культуры больше, став вторым по величине производителем хлопка в мире. Причинами самоубийств могли стать внутриполитические и системные проблемы в сельском хозяйстве.

В марте 2013 года правительство США одобрило закон, который запретил федеральным судам останавливать продажу или посадку ГМ-культур. Противники ГМО считают, что такое решение негативно скажется на здоровье людей.

В мае и октябре 2013 года Greenpeace призывала выступать против Monsanto. Она заявляла, что руководство компании влияет на правительство США и агентства, отвечающие за регулирование продуктов питания. По мнению экологической организации, компания отравляет природу, а средство Roundup вызывает различные болезни.

В 2015 году ВОЗ опубликовала отчёт — в нём пестицид, входящий в состав Roundup, назван «вероятно канцерогенным для человека». Во втором отчёте ВОЗ и Организации Объединенных Наций разъяснялось, что глифосат «вряд ли представляет канцерогенный риск для людей при воздействии через пищу».

Акции «Марш против Monsanto» прошли в 436 городах 52 стран. В этих маршах приняли участие сотни тысяч человек в США и около 1 млн людей по всему миру.

В 2015 году Monsanto купила за $930 млн занимающуюся большими данными компанию The Climate Corporation. Корпорация применяет анализ данных к погоде, чтобы помочь фермерам адаптироваться к изменению климата и понять, как изменение погодных условий может повлиять на урожай.

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Слияние с Bayer

На начало 2016 года Monsanto лидировала в области создания ГМ-семян с долей рынка в 26%. В мае того же года немецкий химико-фармацевтический конгломерат Bayer сделал ей предложение о покупке. На фоне этой новости акции Bayer упали почти на 9%, а акции Monsanto выросли почти на 8%. В сентябре компании заключили соглашение.

Как пишет Fortune, Bayer купила Monsanto в рамках своего преобразования в фирму, занимающуюся науками о жизни с упором на здравоохранение и сельское хозяйство. В год сделки конкурентная среда в сфере сельскохозяйственных наук резко поменялась — слились компании Dow и DuPont, а также ChemChina и Syngenta.

Bayer также планировала стать благодаря Monsanto крупным игроком на рынке семян и генетически модифицированных культур. В июне 2018 года компании завершили сделку на сумму $66 млрд.

Сегодняшнее закрытие — важная веха на пути к созданию ведущей сельскохозяйственной компании. Хью Грант председатель и главный исполнительный директор Monsanto

В августе 2018 года акции Bayer упали на 12% из-за того, что суд приказал Monsanto выплатить $289 млн садовнику Деуэйну Ли Джонсону. Джонсон утверждал, что у него развился рак после постоянного использования химикатов компании на работе.

Суд показал, что продукты Monsanto Roundup и Ranger Pro представляют «существенную опасность» для потребителей и что компания знала о потенциальных рисках. Bayer заявила, что вердикт противоречит научным данным и выводам мировых регулирующих органов.

Демонстрации против слияния Bayer и Monsanto в Германии. Источник: The Guardian

В мае 2019 года цена её акций достигла почти семилетнего минимума после третьего вердикта присяжных в США — они признали гербицид Roundup канцерогенным. В итоге Bayer потеряла более 44% своей стоимости после слияния с Monsanto.

В 2020 году корпорация после более чем годичных переговоров согласилась выплатить почти $11 млрд для урегулирования около 100 тысяч судебных исков в США, связанных с Roundup. Эта сумма покрыла 75% поданых претензий.

4 января 2022 года инвесторы потребовали около $2,5 млрд от Bayer в рамках возможного группового иска по поводу поглощения Monsanto, сообщила юридическая фирма Tilp. Она заявила, что по состоянию на 30 декабря 2021 года эта сумма покрывала иски примерно 320 инвесторов — как институциональных, так и розничных.