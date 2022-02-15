Платформа хотела помочь миру разобраться с проблемами будущего науки, работы и любви. Сама выручала деньги с билетов и расширялась по франшизе, а выступающие зарабатывали там себе имя. Со временем, правда, доклады всё больше походили на сказки, ораторы на профанов, а стиль «тедовских» речей стал мемом.

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Конспект материала The Drift.

Инвестор и создатель системы постановки целей OKR Джон Дорр. Источник: TED

В 2015 году соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил на конференции некоммерческого фонда TED — TED Talks. Свою речь он начал, выкатив на сцену большую бочку и сказав: «Во времена моего детства больше всего на свете мы боялись ядерной войны. Потому точно такая же бочка с запасами воды и консервов стояла у нас в подвале — на случай удара».

Теперь, говорил он, человечеству следовало бы переживать из-за возможной эпидемии, ведь у него нет ни подвала, чтобы затаиться, ни бочки с запасами. По словам Гейтса, единственный способ избежать кризиса — готовиться к пандемии так же, как к войне: формировать медицинские резервы, проводить «бактериологические учения», усиливать противовирусные разработки и сотрудничать странами.

В том же году участница скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном Моника Левински говорила аудитории TED о том, что побороть травлю в интернете поможет сострадание. А инженер Google Крис Урмсон — что с автопилотными машинами дороги станут безопаснее.

Упомянутое выступление Гейтса в 2015 году

На конференциях TED царила своя особая культура, пишет колумнист The Drift Оскар Шварц. Умные, технически подкованные ораторы предлагали миру идеи, которые помогут решить главные проблемы будущего. Ну а чтобы их распространить, нужно превратить доклад в увлекательное выступление — с метафорами и байками вроде той про бочку.

Правда, ход истории все эти идеи, как ни странно, не изменили. Пост президента США занял падкий на оскорбления в онлайне Дональд Трамп, беспилотники не заменили водителей, а эпидемия коронавируса унесла жизни 5,8 млн человек.

«Поклонники TED верили, что истории о будущем помогут построить это самое будущее. Поэтому в начале пандемии все вспоминали речь Гейтса, звали его пророком и жалели, что не прислушались. Но по-моему, именно в таких "тедовских" выступлениях отчасти кроется причина, по которой мы в принципе столкнулись с кризисом», — рассуждает Шварц.

По его словам, архив конференций TED со временем превратился в целое кладбище идей: бесконечный список рассуждений о перспективах науки, окружающей среды, работы и любви, которые так ни к чему и не привели.

В 2003 году Безос выступил на площадке с докладом о том, что интернет — не товар вроде золота, а услуга вроде электричества

Как формировалась платформа и её риторика

В Древней Герции ораторство считали средством убеждения. В Америке 19 века с помощью научных лекций поднимали моральный дух нации, повышали культурные стандарты и утоляли тягу среднего класса к знаниям. TED, в свою очередь, стал площадкой для предсказаний и рупором для технократов.

Первую конференцию в формате TED Talks провели бродкаст-дизайнер Гарри Маркс и один из основоположников информационной архитектуры Ричард Сол Вурман — в Калифорнии в 1984 году. Они полагали, что, объединив технологии, развлечения и дизайн, смогут изменить мир. Так мыслили и инженеры Кремниевой долины, которые хотели разрушить привычные институты и жизненные устои изобретениями.

В том 1984 году теперь уже бывший президент Sony America Майки Шульхоф проигрывал на сцене симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» — на появившемся в 1982 году CD-диске.

А информатик из Массачусетского технологического университета (MIT) Николас Негропонте назвал пять основных технологий будущего: электронные книги, сенсорные экраны, телеконференции, ноутбуки в школах и компьютеры в сфере услуг.

Шульхоф предлагает аудитории послушать Штрауса

Следующая встреча состоялась в 1990 году, и выступили на ней уже не только «технари», но также философы, музыканты, религиозные лидеры и филантропы. «Меньше практики — больше проповедей», — думали основатели.

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Учёный Джарон Ланье тогда говорил о виртуальной реальности — цифровом мире, который можно исследовать в специально оборудованном зале. А футуролог Джон Нейсбитт предположил, что в будущем всё больше людей уедет из мегаполисов и будет работать удалённо на компьютерах.

Автор термина «гипертекст» Тед Нельсон такие высокопарные прогнозы презирал, а саму конференцию считал парадом самодовольства. Однако формат вскоре возымел коммерческий успех и полюбился игрокам Кремниевой долины.

В 2001 году основатели продали права на проект медиапредпринимателю Крису Андерсону — редактору первых журналов об информатике, основателю издательского дома Future и автору идеи геймерского сайта IGN.

Новому владельцу TED в то время нравилась философия, которую продвигал соучредитель издания Wired Кевин Келли. Тот утверждал, что ценность в цифровую эпоху будет приносить обмен не материальными ресурсами, а идеями. Именно они, по его словам, могли стать капиталом.

Так, в 2002 году Андерсон набросал план, которого будет держаться платформа. Никаких жёстких границ и снобизма — только открытая экосистема, которая демократизирует знания и будет делать всё, чтобы распространить идеи среди народа. Основатель Amazon Джефф Безос аплодировал оратору стоя.

В 1996-м Андерсон основал НКО Sapling Foundation, чтобы привлечь «самых выдающихся мыслителей, величайших провидцев и вдохновляющих просветителей и помочь миллионам людей понять самые острые проблемы». На неё же зарегистрировал Ted Talksю

Следующие несколько лет аудитория TED продолжала расти, и в 2005 году Андерсон впервые провёл мероприятия TEDGlobal за пределами США — в родной для него Великобритании. А ещё через год стал загружать все выступления в интернет.

Самым популярным в 2022 году, по словам Оскара Шварца, по-прежнему остаётся речь английского учёного и педагога Кена Робинсона — о том, что модель государственного образования устарела, а учёные степени потеряли былое значение. Построить стабильное будущее могли только дети, но школы, по мнению Робинсона, убивали в них креативность.

Тогда же выступления на TED Talks стали отличаться своим особым риторическим стилем: тема должна была заинтересовывать, а сама подача — вдохновлять. Например, роботы пожирают мусор на улицах Найроби и помогают вырабатывать кислород. Или — учёная пережила инсульт, но благодаря ему лучше исследовала работу собственного мозга.

Выступление Кена Робинсона о том, как школы убивают в детях творческую жилку

В 2010 году докладами cо сцены TED всё чаще делились по электронной почте, в Facebook и личных блогах, НКО зарабатывала на билетах — они стоили от $7500 до $15 тысяч. А ораторы тем временем приходили на конференции, чтобы прорекламировать себя.

Автор мотивационных книг Саймон Синек смог после выступления в 2009 году увеличить продажи, поэтесса Сара Кей — аудиторию. А работы исследовательницы понятий стыда и уязвимости Брене Браун с 2011 года стабильно попадают в список бестселлеров по версии The New York Times.

«Тогда, если ты умел строить выступления так, как делают это участники TED, то смог бы продать что угодно — в том числе и стихи. Сейчас все эти стратегии вовсю используют в лайф-коучинге», — замечает Шварц.

Саймон Синек о том, как выдающиеся лидеры вдохновляют других

Почему «идеи, достойные распространения» стали вызывать недоумение и даже смех

У TED не было обстоятельной системы рецензирования, в рамках которой доклады оценивали бы специалисты в той же области. Зато было кураторство — чтобы исключить очевидно недостоверные истории. Правда, Андерсон сам подорвал его эффективность, создав в 2009 году франшизу TEDx и позволив лицензиатам проводить независимые мероприятия по всему миру.

В 2010 году на одной такой конференции выступил учёный Рэнди Пауэлл — с докладом о вихревой математике. Он заявлял, что, постигнув эту науку, человек сможет покончить с болезнями, производить какую угодно пищу, отправиться в любую точку во вселенной, создать совершенный суперкомпьютер и искусственный интеллект и построить абсолютно новое поколение технологий.

Тогда Пауэллу аплодировали стоя, но в 2012 году его смелые суждения опровергли другие учёные. По их словам, теоретик Пауэлл либо обезумел, либо гнался за славой и деньгами, либо намеревался всех обмануть.

Выступление Пауэлла

Такие «позорные речи» со временем стали вредить бренду TED. Издание NYT прозвало площадку «Starbucks в мире конгломератной интеллигенции», а колумнист New Republic Евгений Морозов сказал, что TED больше не несёт ответственности за идеи, которые распространяет.

Критиковали платформу даже сами участники. Например, медиатеоретик Бенджамин Брэттон в 2013 году. Он рассказал, что его друг-астрофизик лишился инвестора просто потому, что не смог его вдохновить. «Вам стоит поучиться у Малкольма Гладуэлла», — сказал тот. Упомянутый канадский журналист совместил на сцене TED рассказ о производстве соусов для пасты с рассуждениями о выборе и счастье.

Если исследование не задевало за живое, то автоматически теряло ценность в глазах других, отмечает Оскар Шварц.

По словам Брэттона, риторика, которую платформа популяризовала, походила на «сжатые информационно-развлекательные проповеди для обывателей» и подрывала адекватное восприятие интеллектуальных трудов. «Чтобы знания можно было проглотить, не разжёвывая, их лишали самой сердцевины. Так что TED — не решение самых пугающих нас проблем. Наоборот, это и есть одна из проблем», — говорил учёный.

Речь Бенджамина Брэттона «Что не так с TED Talks». «Больше Коперника, меньше Тони Робинса», — говорил он

Выступления, впрочем, продолжали состоять из технологических и не всегда обоснованных прогнозов — несмотря на всю критику. В 2014 году с докладом о том, как повысить эффективность анализов крови, выступила Элизабет Холмс — основательница лаборатории Theranos.

По словам Шварца, некоторые специалисты к тому времени уже знали, что технологии Холмс не исполнят данных обещаний. Но это не помешало предпринимательнице «продать» историю на TED и в результате добиться оценки для Theranos в $10 млрд.

«Безусловно, TED не виноват в том, что Холмс зашла слишком далеко. Однако его вдохновляющая риторика пробудила в людях вроде неё слепую веру в то, что можно создать мир из ничего одним только ораторством», — пишет колумнист. Всё потому, что TED поощрял не только смелость взглядов, но также отрицание реальности, и потому притягивала жаждущих признания нарциссов.

Проекты, которые там представляли, часто проваливались. Учёный Пранав Мистри, например, видел будущее, в котором все цифровые устройства потеряют ценность, так как компьютеры будут интегрированы в тело человека. А предприниматель Шай Агасси полагал, что к 2020 году страны откажутся от нефти.

«Я как-то слышал рассуждения одного бизнес-журналиста. Если у него не хватало идей для материалов, он искал вдохновение на TED Talks. Тамошние ораторы наверняка в чём-то ошиблись или о чём-то соврали», — говорит Шварц.

Речь Холмс. В комментариях шутят: «Она сыграла Стива Джобса лучше, чем Эштон Кутчер», «Прикиньте, какая это стыдоба для организаторов — дать ей слово», «Она только рот открыла, а я уже смех сдержать не могу».

Вскоре с таким же негодованием общественность стала относиться к технократическим элитам в целом. Люди осознали, что соцсети были бесплатными только потому, что так им было проще массово собирать персональные данные. Что банки вышли из кризиса 2008 года, а их клиенты по-прежнему страдали от последствий. И что обещания о лучшей жизни и социальном равенстве оказались утопическими фантазиями.

Любовь к прогнозам у предпринимателей при этом никуда не делась. Джефф Безос, например, верит, что Земля станет парком для прогулок, а жить люди будут в космосе. Другие учёные и предприниматели твердят о потенциале криптографии, ИИ, метавселенных и геоинженерии.

«Мирские проблемы, видно, кажутся обществу неразрешимыми, поэтому сказки о будущем становятся своеобразным спасательным круглом. Особенно если звучат из уст честолюбивых технократов», — говорит Шварц.

Несмотря на то, что лучшие времена для TED закончились в середине 2010-х, НКО продолжает активно работать. Она выпускает подкасты, делает рассылки, заведует блогом и издательским домом и регулярно публикует выступления. В 2022 году конференции TEDx пройдут в Барселоне, Тегеране, Кабуле, Ханое, Ухане, Анкоридже, Джакарте, Алжире, Лагосе и сибирском Томске. А билеты на флагманское мероприятие стоят от $5000 до $50 тысяч.

Правда, вдохновляющие речи теперь всё чаще вызывают чувство неловкости, обещания нередко кажутся пустыми, а ораторы — некомпетентными. Да и саму риторику TED давно высмеивают в Tumblr, Twitter и TikTok: пользователи публикуют банальные выводы и абсурдные наблюдения, а затем благодарят аудиторию за то, что та пришла на их выступление.