Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надёжности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наши клиентов.

Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения. […]

Я знаю, что наша команда способна на многое. Сегодня то самое время, чтобы убедиться, что мы сильны духом, мы — команда, несущая надёжность и уверенность.

