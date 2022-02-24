Истории
Таня Боброва

«Сейчас время разума и эмпатии»: обращения глав «Сбера» и «Яндекса» к сотрудникам на фоне военной операции на Украине Статьи редакции

Они разослали письма работникам, призвав продолжать работу в штатном режиме.

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«Сбер»

Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надёжности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наши клиентов.

Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения. […]

Я знаю, что наша команда способна на многое. Сегодня то самое время, чтобы убедиться, что мы сильны духом, мы — команда, несущая надёжность и уверенность.

Герман Греф
цитата по ТАСС

«Яндекс»

Друзья, ситуация беспрецедентная.

Приоритеты на сейчас:

— Помогать всем сотрудникам, которые по разным причинам оказались в сложной ситуации.

— Продолжать обеспечивать работу всех наших сервисов.

Если у вас возникла экстренная ситуация или нужна помощь, то срочно пишите сюда.

Тигран Худавердян
копия письма есть у vc.ru

Если вы работаете в корпорации и вам тоже прислали подобное письмо, пишите в Telegram — @tatibbr.

#новость #днрилнр

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Khamitov Ilshat

Знатно я облажался с акциями сбера и Яндекса… придётся забыть про них лет на 10. Мамкин инвестор блин

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41
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Sergey Luzgin

Ну так самое время докупить

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18
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Khamitov Ilshat

Не, ещё упадёт

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9
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Sergey Luzgin

А когда упадет - докупить еще )

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15
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ЯжПрограммист

А потом всё обменять на пакет гречи?

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23
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Полуслепой Пью

Греча пакет будет 500 рублей

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1
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Артём Календжян

Будущее ИТ в России, которое я представлял в 2018: Яндекс догоняет Маска и создаёт свою космическую компанию
Будущее 2022го: 5 тысяч акций яндекса за пакетик с гречей

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7
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ЯжПрограммист

Ну вот, как раз, 500 акций сбера - пакет гречи. Всё честно.

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0
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Исходный крюк

Во, пойду-ка я сейчас в магазин, закуплюсь мелким оптом.

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0
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Pavel Osadchuk

ловить падающие ножи - так себе стратегия

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5
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Денис Демидов

Надо было меня читать, я всегда пишу о том, что российский фондовый рынок это казино, как и китайский и любой другой с такой долей госкомпаний.

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–4
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Михаил Желтухин

я во вторник продал все позиции в ру рынке, понятно куда все шло.

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3
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Денис Демидов

Не надо было и покупать.

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0
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Николай Владимирович Грудинин

хз, я поднял пока он рос

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1
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Поджог Сараев

как и любой другой рынок с такой долей госкомпаний
 Акции частных компаний при войне не падают?

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0
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Денис Демидов

Когда до половины экономики госкомпании, властям пофиг на фондовую биржу и что там может на ней упасть, т.е. они ведут себя без оглядки на этот фактор, значит риски больше.

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1
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Евгений Торанов

Почем брали?

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1
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Khamitov Ilshat

280 средняя сбер

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Анон Плиз

Можно усреднить 🤪

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Stanislav

Будет инвестиционным уроком. Россия это пороховая бочка. Всегда так было и скорее всего всегда так будет.

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0
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Анна Т

И не только про них

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Виктор

Я тоже хотел месяц назад положить часть денег в российские акции, когда(если) крипта отрастет. Но теперь зарекся их покупать, пока Путин у власти

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0
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Hambala Fully

Потому что наебали на всех красиво. В 6 утра заявление о начале войны, где-то к открытию биржи инфа добралась некоторых до инвесторов - начался обвал. На радостях биржу быстренько закрыли.

Ну а потом что-либо предпринимать было уже поздно)0)))0

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0
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Анна Т

Яндекс и так то своим сотрудникам не помогают и не особо платят. Кроме нескольких десятков в главном офисе. А теперь снова показная бдительность и отзывчивость, главное, чтобы работать не прекращали. Этот посыл понятен, сервисы встанут

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15
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qwerty

На самом деле у них опционы всё же есть для некоторых сотрудников. Но при таком обвале сложно сказать, что делать с их фантиками.

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0
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Sergey Vasilev

Короче хуевертян всем проблемам вашим

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12
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Абырвалг Абырвалг

"Война войной - в галеру по расписанию. Если у вас возникла экстренная ситуация - срочно обращайтесь, новые весла выдадим"

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9
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madkliq

Греф шарлатан, продает доллар по оверпрайсу

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6
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Анон Плиз

Человека можно понять: ему дивы скоро платить

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3
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Игорь Протасов

Можно их и отменить

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0
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Исходный крюк

проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наши клиентов.
 И тут я напрягся и вспомнил вклады своих родителей на свои и на мой счёт для безбедной молодости.


А, хотя я ж из сбера все активы уже давно вывел и не пользуюсь ими.

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5
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leha2014 leha2014

были норм компаниями . они рот закрыли бы моли

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3
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Vlad p

Хорошая речь от Грефа, и мотивация интересная.
Как там с здравомыслием, аргументированностью разумом и эмпатией за пределами Сбера?
Позволю себе вольный перевод с «топмереджерского» на обычный.
У вас есть свой уголок и тропинка в офис, голову не поднимайте, крутите педали, нажимайте клавиши, берегите свой мир.
Кто бы ему рассказал что мир не делиться на свой и чужой.
Впереди грандиозный отрицательный рост!
Впереди глубочайшие взлеты в бесконечную бездну!
Пристраивайте ремни и одевайте VR очки, гос.коннектор, ака бутылка, устанавливает соединение.
Добро пожаловать в дивный новый мир!

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2
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hakhagmon

Сбербанк, ты не it компания, так что sosatb!

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0
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Vlad p

Будем праздновать победу.
Война - праздник победы, я это еще в школе понял.

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Todd

проработали сценарии для защиты средств, активов
перевод: деньги будет не снять :)

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Дарья Смолякова

Говорят в Киеве уличные бои. Наверное зачистят к завтрашнему дню.

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–2
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Егор Орлов

Типа завтра всё будет нормуль, станет как было вчера? 🤦🏻‍♂️

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0
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Vlad p

Будем праздновать победу. Война - праздник победы, я это еще в школе понял.

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AL Fresher

врут

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