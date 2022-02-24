«Сейчас время разума и эмпатии»: обращения глав «Сбера» и «Яндекса» к сотрудникам на фоне военной операции на Украине Статьи редакции
Знатно я облажался с акциями сбера и Яндекса… придётся забыть про них лет на 10. Мамкин инвестор блин
Ну так самое время докупить
Не, ещё упадёт
А когда упадет - докупить еще )
А потом всё обменять на пакет гречи?
Греча пакет будет 500 рублей
Будущее ИТ в России, которое я представлял в 2018: Яндекс догоняет Маска и создаёт свою космическую компанию
Будущее 2022го: 5 тысяч акций яндекса за пакетик с гречей
Ну вот, как раз, 500 акций сбера - пакет гречи. Всё честно.
ловить падающие ножи - так себе стратегия
Надо было меня читать, я всегда пишу о том, что российский фондовый рынок это казино, как и китайский и любой другой с такой долей госкомпаний.
я во вторник продал все позиции в ру рынке, понятно куда все шло.
Не надо было и покупать.
хз, я поднял пока он рос
как и любой другой рынок с такой долей госкомпаний
Акции частных компаний при войне не падают?
Когда до половины экономики госкомпании, властям пофиг на фондовую биржу и что там может на ней упасть, т.е. они ведут себя без оглядки на этот фактор, значит риски больше.
Почем брали?
280 средняя сбер
Можно усреднить 🤪
Будет инвестиционным уроком. Россия это пороховая бочка. Всегда так было и скорее всего всегда так будет.
И не только про них
Я тоже хотел месяц назад положить часть денег в российские акции, когда(если) крипта отрастет. Но теперь зарекся их покупать, пока Путин у власти
Потому что наебали на всех красиво. В 6 утра заявление о начале войны, где-то к открытию биржи инфа добралась некоторых до инвесторов - начался обвал. На радостях биржу быстренько закрыли.
Ну а потом что-либо предпринимать было уже поздно)0)))0
Яндекс и так то своим сотрудникам не помогают и не особо платят. Кроме нескольких десятков в главном офисе. А теперь снова показная бдительность и отзывчивость, главное, чтобы работать не прекращали. Этот посыл понятен, сервисы встанут
На самом деле у них опционы всё же есть для некоторых сотрудников. Но при таком обвале сложно сказать, что делать с их фантиками.
Короче хуевертян всем проблемам вашим
"Война войной - в галеру по расписанию. Если у вас возникла экстренная ситуация - срочно обращайтесь, новые весла выдадим"
Греф шарлатан, продает доллар по оверпрайсу
Человека можно понять: ему дивы скоро платить
Можно их и отменить
были норм компаниями . они рот закрыли бы моли
Хорошая речь от Грефа, и мотивация интересная.
Как там с здравомыслием, аргументированностью разумом и эмпатией за пределами Сбера?
Позволю себе вольный перевод с «топмереджерского» на обычный.
У вас есть свой уголок и тропинка в офис, голову не поднимайте, крутите педали, нажимайте клавиши, берегите свой мир.
Кто бы ему рассказал что мир не делиться на свой и чужой.
Впереди грандиозный отрицательный рост!
Впереди глубочайшие взлеты в бесконечную бездну!
Пристраивайте ремни и одевайте VR очки, гос.коннектор, ака бутылка, устанавливает соединение.
Добро пожаловать в дивный новый мир!
Сбербанк, ты не it компания, так что sosatb!
Будем праздновать победу.
Война - праздник победы, я это еще в школе понял.
проработали сценарии для защиты средств, активов
перевод: деньги будет не снять :)
Говорят в Киеве уличные бои. Наверное зачистят к завтрашнему дню.
Типа завтра всё будет нормуль, станет как было вчера? 🤦🏻♂️
Будем праздновать победу. Война - праздник победы, я это еще в школе понял.
врут
Все заказы будут доставлять наземным транспортом.
Это на 3-4 рубля дороже, чем валюты стоят 24 февраля.
Например, «Альфа-банк» перевёл инкассаторов на «усиленный» режим.
Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.
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