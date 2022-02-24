«Сейчас время разума и эмпатии»: обращения глав «Сбера», «Яндекса» и других к сотрудникам на фоне ситуации на Украине Статьи редакции
Они разослали письма работникам, призвав продолжать работу в штатном режиме.
«Сбер»
«Яндекс»
«Ситимобил»
Гендиректор такси-сервиса Виталий Бедарев кроме слов поддержки указал в письме контакты членов команды, если нужно с кем-то поговорить, и служб психологической поддержки. Также компания предложила помощь тем, кто из-за массовой отмены рейсов не может вернуться на работу или домой.
VK
«Райффайзенбанк»
Если вы работаете в корпорации и вам тоже прислали подобное письмо, пишите в Telegram — @tatibbr.
Знатно я облажался с акциями сбера и Яндекса… придётся забыть про них лет на 10. Мамкин инвестор блин
Ну так самое время докупить
Не, ещё упадёт
А когда упадет - докупить еще )
А потом всё обменять на пакет гречи?
Греча пакет будет 500 рублей
Будущее ИТ в России, которое я представлял в 2018: Яндекс догоняет Маска и создаёт свою космическую компанию
Будущее 2022го: 5 тысяч акций яндекса за пакетик с гречей
Ну вот, как раз, 500 акций сбера - пакет гречи. Всё честно.
ловить падающие ножи - так себе стратегия
Надо было меня читать, я всегда пишу о том, что российский фондовый рынок это казино, как и китайский и любой другой с такой долей госкомпаний.
я во вторник продал все позиции в ру рынке, понятно куда все шло.
Не надо было и покупать.
хз, я поднял пока он рос
как и любой другой рынок с такой долей госкомпаний
Акции частных компаний при войне не падают?
Когда до половины экономики госкомпании, властям пофиг на фондовую биржу и что там может на ней упасть, т.е. они ведут себя без оглядки на этот фактор, значит риски больше.
Почем брали?
280 средняя сбер
Можно усреднить 🤪
Будет инвестиционным уроком. Россия это пороховая бочка. Всегда так было и скорее всего всегда так будет.
Я тоже хотел месяц назад положить часть денег в российские акции, когда(если) крипта отрастет. Но теперь зарекся их покупать, пока Путин у власти
И не только про них
Потому что наебали на всех красиво. В 6 утра заявление о начале войны, где-то к открытию биржи инфа добралась некоторых до инвесторов - начался обвал. На радостях биржу быстренько закрыли.
Ну а потом что-либо предпринимать было уже поздно)0)))0
Яндекс и так то своим сотрудникам не помогают и не особо платят. Кроме нескольких десятков в главном офисе. А теперь снова показная бдительность и отзывчивость, главное, чтобы работать не прекращали. Этот посыл понятен, сервисы встанут
На самом деле у них опционы всё же есть для некоторых сотрудников. Но при таком обвале сложно сказать, что делать с их фантиками.
"Война войной - в галеру по расписанию. Если у вас возникла экстренная ситуация - срочно обращайтесь, новые весла выдадим"
🤣 поможите кричат, а как поднимать зп так давай досвидания
Короче хуевертян всем проблемам вашим
Греф шарлатан, продает доллар по оверпрайсу
Человека можно понять: ему дивы скоро платить
Можно их и отменить
Не подсказывайте им)
были норм компаниями . они рот закрыли бы моли
Хорошая речь от Грефа, и мотивация интересная.
Как там с здравомыслием, аргументированностью разумом и эмпатией за пределами Сбера?
Позволю себе вольный перевод с «топмереджерского» на обычный.
У вас есть свой уголок и тропинка в офис, голову не поднимайте, крутите педали, нажимайте клавиши, берегите свой мир.
Кто бы ему рассказал что мир не делиться на свой и чужой.
Впереди грандиозный отрицательный рост!
Впереди глубочайшие взлеты в бесконечную бездну!
Пристраивайте ремни и одевайте VR очки, гос.коннектор, ака бутылка, устанавливает соединение.
Добро пожаловать в дивный новый мир!
Твоюжемать!
Твоюжемать!
Твоя страна бомбит другую страну, твоя страна победившая фашизм, уже сама у всех ассоциируется фашизмом, а ты тут про свой карман думаешь.
Лидер России в прямом угрожает миру устроить нечто похлеще, чем сделал Гитлер, а народ говорит о акциях.
проработали сценарии для защиты средств, активов
перевод: деньги будет не снять :)
чего там говорить, когда некоторые из нас уже несколько спектаклей по этим сценариям видели лично. Только декорации меняются.
шаблонные формулировки, никакой оценки ситуации, никаких призывов к российскому руководству. жаль
У вас очень странные представления об управлении компаниями с тысячами сотрудников
Основной посыл посланий:
"Работай, а не новости втыкай!"
Твоюжемать!
Твоюжемать!
Твоя страна бомбит другую страну, твоя страна победившая фашизм, уже сама у всех ассоциируется фашизмом, а ты тут про свой карман думаешь.
Лидер России в прямом угрожает миру устроить нечто похлеще, чем сделал Гитлер, а народ говорит о акциях.
Сбербанк, ты не it компания, так что sosatb!
Ну от таких крупных игроков ожидания другое было, почему боятся сказать реальное мнение? Или не хватает им кое чего, что бы высказать свое мнение?
Ситуация цирк, так как явно будут сокращения как минимум у сбера сотрудников.
И зачем эта дипломатическая блевотина нам тут всралась?
Ощущение, что кто-то первый написал, а там понеслись рерайтить все... Эмпатия, мы команда, надо сплотиться...
Будем праздновать победу.
Война - праздник победы, я это еще в школе понял.
Говорят в Киеве уличные бои. Наверное зачистят к завтрашнему дню.
Типа завтра всё будет нормуль, станет как было вчера? 🤦🏻♂️
Будем праздновать победу. Война - праздник победы, я это еще в школе понял.
врут
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