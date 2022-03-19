До середины 1930-х годов книги выпускали в твёрдом переплёте — купить их могли только состоятельные читатели. Британец Аллен Лейн поверил в будущее недорогих изданий, начал печать произведений в мягких обложках и изменил читательские привычки людей.

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Как Аллен Лейн стал книгоиздателем

Аллен Уильямс-Лейн родился 21 сентября 1902 года в Бристоле, Британия. В 14 лет он бросил школу — уже тогда у мальчика был независимый взгляд на вещи. Аллен поступал так, как сам считал правильным.

Переживая за будущее сына, мать юноши обратилась за помощью к родственнику — Джону Лейну, владельцу издательства Bodley Head. Подросток произвёл впечатление на дядю: у пожилого предпринимателя не было детей, и он увидел в бойком ребёнке потенциального наследника.

Чтобы получить место в компании, Аллен должен был закончить учёбу, а также вместе со всеми остальными членами семьи взять фамилию Лейна. В 1919 году молодой человек переехал в Лондон и начал работать в Bodley Head торговым представителем.

Спустя четыре года он вошёл в совет директоров Bodley Head, а после смерти дяди в 1925-м унаследовал фирму и занял пост главного редактора.



Аллен был надёжной опорой для Джона и помог ему наладить контакты в издательском мире на всех уровнях — от владельцев книжных лавок до известных авторов того времени. Источник: Sky News

В то время издательство переживало трудные времена, а новый глава по неопытности усугубил ситуацию: выпустил неудачную серию детских книг и «дипломатические мемуары», на самом деле написанные безработным актёром. Из-за последних на компанию подали в суд за клевету.

Ошибки подпортили и репутацию Лейна в совете директоров, но ненадолго — потом он не раз спасал Bodley Head от банкротства. Например, изданный в 1936 году по его инициативе нашумевший роман «Улисс» Джеймса Джойса снискал успех и поднял имидж Bodley Head.

В самом начале своей работы Лейн зарабатывал одну гинею в неделю, а первое издание «Улисса» на английском стоило больше пяти гиней.



Предпосылки создания Penguin Books — компании, которая специализировалась на дешёвых книгах

Легенда гласит, что в 1934 году Аллен гостил у Агаты Кристи в Девоне и по пути домой в Лондон не смог ничего выбрать из книг на железнодорожной станции.

Тогда он подумал, что качественная художественная литература должна продаваться везде и по низким ценам — на вокзалах, в табачных киосках и сетевых магазинах.

Историк Стюарт Келлс отмечает, что идея доступных изданий не была новой. К примеру, её активно продвигал друг Лейна писатель Бернард Шоу. Книги в мягкой обложке тоже уже существовали.

В 1930 году британское издательство Benn выпустило в таком формате Benn’s Samplers — сборник отрывков из наиболее популярных книг. Он стоил меньше двух шиллингов и давал небогатым людям возможность познакомиться с известными произведениями.

Двумя годами позднее гамбургское издательство Albatross Press начало издавать бестселлеры англо-американской литературы в мягкой обложке по цене в 1,8 рейхсмарок — почти 2 шиллинга. До 1939 года компания выпустила пятьсот подобных наименований, однако тиражи не превышали 10 тысяч экземпляров.



Первые «мягкие» издания от Albatross Press. Источник: Paperback Revolution

При этом Benn не пошло дальше выпуска Benn’s Samplers, а Albatross Press закрылось в начале Второй мировой войны. Лейн подхватил их идеи — с помощью нового формата он пытался в очередной раз спасти Bodley Head.

Из-за Великой депрессии книги стали роскошью даже для богатых британцев. Одновременно с этим простые люди стали больше интересоваться событиями внутри и вне страны. Мужчина понял, что растущий интерес к чтению можно использовать.

В 1934 году он предложил совету директоров Bodley Head выпускать произведения современных писателей в мягких обложках — и получил отказ. Его не поддержали ни другие издатели, ни продавцы книг.

Первые шаги нового издательства — и сложности, с которыми оно столкнулось

Тогда предприниматель заручился поддержкой братьев — Джона и Ричарда — и решил напечатать пробные 10 изданий в мягкой обложке самостоятельно. Вместе они разработали план.

Назначили гонорар правообладателям рукописей в размере одного фартинга — 1/4 пенни — за проданный экземпляр.

Стоимость самих книг определили в 6 пенсов, а на производство выделили только 2,5 пенса. Ещё 2 пенса составляла комиссия продавцов.

Прибыль от первых тиражей — пенни от каждой продажи — должна была покрыть основную часть затрат на производство.

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Оформление частично скопировали у Albatross Press: «карманный» размер, цветные полосы на обложках для навигации. Например, для детективов выбрали зелёный цвет, а для беллетристики — оранжевый.

В 1935 году семья, заложив дом и распродав антиквариат, основала издательство Penguin Books. Всего за первый год оно выпустило 200 тысяч книг.

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Однако их распространение стало сложной задачей. Джон, продвигавший компанию за рубежом, отчасти преуспел — европейский рынок подготовило Albatross Press. Но в Великобритании бизнесмены пристроили только 70 тысяч экземпляров.

Тогда Аллен обратился к своему другу Клиффорду Прескотту, который отвечал за закупки сети супермаркетов Woolworths. Сперва тот согласился взять всего по несколько десятков книжек для каждого из лондонских магазинов, а вскоре сделал заказ более чем на 63 тысяч единиц.

Так Penguin Books достался новый рынок и развитая система дистрибуции. Фирма продала 1 млн книг за первые 4 месяца. Всего в первый год британцы купили 3 млн «карманных» томиков в мягкой обложке.

Также Лейны издавали каталог Penguins Progress с краткими обзорами выпущенных произведений и рекламой готовящихся. За ежеквартальную плату в 5 шиллингов подписчики получали новинки литературы через партнёрскую сеть магазинов.

Penguin Books UK

Первые каталоги и новация Аллена Лейна — автомат для продажи книг Penguincubator. Источники: Penguin First Edition

В 1936 году Bodley Head ликвидировали, и его бывший глава сосредоточился на Penguin Books. В 1937-м он запустил научно-популярную серию Pelicans для читателей, которые интересуются социологией, историей, археологией и другими наукам.

Тогда же выходили книги о политике Penguin Specials, авторы которых анализировали ситуацию в предвоенной Европе. В 1937 году Лейны купили участок земли недалеко от Хармондсворта, и вскоре у издательства помимо офиса появился и склад.

Ещё до войны Penguin Books вышло на рынки Австралии и США. Там компания в том числе продавала в том числе учебную литературу.

Золотой век «пингвинов»

Война началась в сентябре 1939 года. Многие сотрудники Penguin Books отправились на фронт. Бумага стала дефицитом — размеры её поставок зависели от тиражей предыдущих лет. В этом компания опережала конкурентов, и поэтому сохранила не только объёмы, но и низкие цены.

Вдохновившись издаваемыми в СССР с 1918 по 1931 год детскими литографированными книжками с неплотной бумагой, но яркими иллюстрациями, Аллен Лейн воспроизвёл эту технологию в серии Puffin Picture Books в 1940-м, а год спустя — в Puffin Story Books.

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По его замыслу, обе линейки должны были развлечь и занять детей в возрасте от 7 до 14 лет, познакомить их с разными темами, помочь им приспособиться к новой жизни и справиться с одиночеством.

Красочные издания стоили всего по 6 пенсов благодаря тому, что иллюстрации и тексты создавали сразу на литографических пластинах — это позволяло сократить производственные затраты.

С 1940 по 1965 год для Puffin напечатали 269 произведений. C ней Penguin Books получило новую аудиторию читателей. Для взрослых же продолжали выходить все довоенные линейки, появлялись и новые, например, Penguin New Writing и Penguin Poets.

В 1944 году в Великобритании приняли Закон об образовании — среднее образование стало бесплатным для всех. Люди потянулись к знаниям. Уловив этот запрос, Лейн в 1945 году запустил серию Penguin Classics.

Первой в ней вышла «Одиссея» Гомера в переводе Виктора Рью. При этом на рынке уже было восемь переводов и ни один из них не продавался хорошо. Но предприниматель провёл параллель — солдаты возвращались с войны домой, как и странствующий герой поэмы.

Её миллионный тираж разошёлся быстро, второе издание тиражом 2 млн тоже раскупили. «Одиссея» многократно переиздавалась и была бестселлером до 1960 года. Всего за время войны «пингвины» выпустили более 500 новых книг.

Закат издательства вместе с уходом основателя

К 1946 году Лейны открыли офисы в Балтиморе, Мельбурне и Нью-Йорке. Тогда же к 90-летию Бернарда Шоу они выпустили пьесы драматурга в 10 томах.

Тираж составил 100 тысяч экземпляров — каждый стоил по шиллингу. Всех их распродали за 6 недель. Проект стал одним из самых успешных в истории Penguin Books.

К концу года компания продала в общей сложности 100 млн книг. Однако мир вокруг издательства менялся. Лейн это понимал и в 1947 году пригласил известного швейцарского дизайнера Яна Чихольда «освежить» стиль Penguin.

Обновлённый Чихольдом логотип



В июле 1954 года Penguin Books выпустило тысячное издание. Однако к 1956-му производственные затраты выросли до 10 пенсов за экземпляр, а розничная цена превысила 2 шиллинга. У фирмы появились конкуренты, в том числе телевидение и радио. Старые сотрудники уходили на пенсию, молодые разделяли либеральные ценности, от которых Лейну было не по себе.

Он чувствовал, что уже не может реагировать на настроения также бегло, как делал это в предыдущие десятилетия. На братьев опереться не получилось бы: Джон погиб на войне, а Ричард обосновался в Австралии. Аллен стал искать себе преемника среди редакторов ведущих британских издательств.

Его выбор пал на Тони Годвина — предпринимателя без школьного аттестата, который после демобилизации открыл экспериментальный книжный магазин Better Books.

Его сотрудники ловко продавали книги, а вечерами в лавке проходили литературные встречи. Она стала популярным местом в Лондоне, а Годвин получил статус одного из самых влиятельных продавцов книг.

Лейн назначил Тони главным редактором в 1960 году, сохранив за собой пост управляющего директора. В конце того же года издательство впервые выпустило полную версию скандального романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». В первые шесть недель удалось продать 2 млн экземпляров, а в 1961 году — ещё 1,3 млн.

Против Penguin Books даже подали иск за нарушение Закона о непристойных публикациях, однако суд вынес оправдательный вердикт. Процесс сработал как рекламная кампания, а роман стал самым продаваемым изданием компании — читатели купили более 3,5 млн экземпляров.



Аллен с томом «Любовника леди Чаттерлей». Источник: The Guardian

К 1961 году фирма продала уже 250 млн книг. В том же году она разместила акции на Лондонской фондовой бирже. IPO прошло успешно — заявок на акции издательства было в 150 раз больше, чем выпущенных ценных бумаг, в первый же день торгов их цена выросла на 50%. Аллен Лейн стал миллионером.

Затем для издательства настали сложные времена. Лейн уволил Годвина в середине 60-х из-за расхождения взглядов. Основатель привлекал новых редакторов, но в результате в Penguin Books возникли неразбериха и напряжённость, а за ними последовали финансовые сложности.

Лейн ушел с поста управляющего директора Penguins в 1969 году после выхода трёхтысячного издания Penguin Books — репринта романа «Улисс». 7 июля 1970 года Аллен Лейн умер от рака.

В августе 1970 года одно из старейших британских издательств S. Pearson and Son купило Penguin Books. После этого последнее и само приобрело ряд фирм.

Издательство из США Viking Press в 1975 году за $12 млн.

Издательства Frederick Warne, New American Library и Dutton Books в период с 1983 по 1986 год.



Слияния укрепили позиции «пингвинов» на британском и американском рынках и позволили удержать лидерство в выпуске современной, классической, научно-популярной и детской литературы.

В 1996 году Penguin Books за $336 млн выкупила издателя Putnam Berkley Group у медиахолдинга MCA. В результате сделки появилась Penguin Group — новая дочерняя компания Pearson.

В 2013 году она слилась со специализирующимся на книгах в мягких обложках Random House, которым владеет немецкий медиахолдинг Bertelsmann. А в конце 2019 года холдинг выкупил у Pearson «пингвинов». В тот момент Penguin Random House объединяла 275 издательств, а её стоимость оценили в $3,7 млрд. Компания продолжила экспансию на международные рынки, расширив своё присутствие в Южной Америке через покупку региональных издательств.