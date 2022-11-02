«В России предпринимательства не будет. Мы все попали в западню»: главное из интервью Олега Тинькова Статьи редакции
Основатель «Тинькофф» рассказал проекту «Русские норм» про отзыв бренда у банка и отношения с топ-менеджерами, свою жизнь в России «в пузыре», инвестирование и то, каким должен быть предприниматель.
Про отзыв бренда «Тинькофф»
На интервью Тиньков приехал на велосипеде в форме «Тинькофф», и на вопрос Елизаветы Осетинской, может ли он пользоваться этим брендом, ответил: «Это вопрос, могут ли они [«Тинькофф»] им пользоваться. Это мой бренд».
По словам предпринимателя, ранее ему звонил председатель правления банка Станислав Близнюк и якобы рассказал о звонке из администрации президента с требованием переименовать банк и продать долю Тинькова. Весной 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина купила 35%-ю долю TCS Group Тинькова.
По словам Тинькова, его задача — «отозвать своё имя» из России, чтобы не иметь со страной «ничего общего»: «Я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет юридически непросто, но я попытаюсь». Сам «Тинькофф» в апреле объявил, что сменит название, потому что «перерос именной бренд», а в мае Близнюк отмечал, что переименование сейчас не стоит на повестке.
Предприниматель добавил, что бренд по «классу финансов» принадлежит банку, а свою долю в банке он продал. Но по всем остальным классам бренд принадлежит ему, отметил Тиньков.
Про отношения с топ-менеджерами
По словам Тинькова, банки нужно покупать за капитал, а не за долг. У Потанина деньги есть, а у «Хьюза, Близнюка, Цыганова» были «немаленькие деньги», но «таких не было».
При этом предприниматель отметил, что Хьюз хороший менеджер — «вероятно, лучший менеджер в России»: «Остались ли мы друзьями? Это up to him [ему решать]. Я друзей не предаю».
В интервью 2020 года Хьюз говорил, что никогда не было так, что «Олег всё решает», вспоминает Тиньков: «Иногда актёры верят в свою роль. Но всё, что было в банке “Тинькофф”, было придумано мной, и это продукты Артёма Яманова [экс-вице-президент «Тинькофф» по развитию бизнеса]. Оливер прекрасный управленец, он просто управлял, хорошо управлял».
Про то, каким должен быть предприниматель
Про отношение с Россией
Тиньков отметил, что никогда не хвалил власть в России, но хвалил экономический блок. При этом признался, что жил в своеобразном пузыре, когда находился в России (последние три года он в стране не был).
Отвечая на вопрос, почему «глубинная Россия» отстала от условной Москвы, Тиньков отметил, что дело в экономическом факторе: «Даже Ленинск-Кузнецкий поменялся, развитие какое-то шло. И это развитие подтянуло бы развитие ментальное […]. Например, у меня есть новосибирские родственники и родственники в Ленинск-Кузнецком, и вот первые — они такие “анти-Z”, а ленинск-кузнецкие — это “Z”. Я это связываю с экономическим положением».
Про фонд семьи Тиньковых
В 2020 году Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн, из которых до $200 млн пошли на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства. Предприниматель объявил о планах создать фонд в июле того же года после трансплантации костного мозга.
Тиньков рассказал, что несмотря на санкции в Россию до сих пор есть поставки лекарств: «До сих пор делают пересадки от иностранных доноров, там почти 80% пересадок от иностранных, потому что нашей базы [доноров] нет». По словам предпринимателя, он сам хотел направить «несколько миллионов» на его создание.
Почему не строил бизнес в США
Про предпринимателей за рубежом
Говоря про русскоязычных предпринимателей, которые построили бизнес за границей, Осетинская отметила основателя Xsolla Александра Агапитова. Тиньков заметил, что есть разница между ними: у него уже был успешный бизнес в России.
Отвечая на свой же вопрос Тиньков отметил основателя DST Global Юрия Мильнера, Леонарда Блаватника и основателей Playrix братьев Бухманов. А вот у основателя Telegram Павла Дурова («Есть прекрасный продукт, но где у него деньги? Он гений пиара, маркетинга») и основателя Joom Ильи Широкова («Он конкурирует с Alibaba, куча скачиваний, но я не понимаю, почему это успешно»), успеха пока нет, считает Тиньков.
Про то, как продвигается иск Дерипаски
Про российские стартапы за границей
Про инвестирование и новые проекты
По словам Тинькова, Сторонский дважды предлагал ему инвестировать в Revolut, но тот отказался.
Про «Тинькофф-мафию»
Про предпринимателей
Три совета начинающим русскоязычным предпринимателям за границей:
- «Представьте, что вместо России — море. Это не моя фраза […] Нет России — море, Северный ледовитый океан».
- «Учите языки и ментально интегрируйтесь».
- «Верь в себя, всё будет хорошо. В общем и целом в России хорошее образование — и это конкурентное преимущество в Европе и мире. Но только не надо говорить, что русские айтишники самые умные — это неправда, это фашизм, а потом начинаются войны из-за таких высказываний».
Переобулся и начал говорить все как есть,красавчик просто 🤦🤣
Стоит отметить Олега как личность сделавшего себя. В России миллионы других мужчин. У них тоже голова на плечах. Допускаю, есть те кто реально умнее. Но. Тинькофф Банк построил он.
Хорош ли Олег как человек? Не мне судить.
Хорош ли Олег как работодатель, тем более не мне судить.
Но. Машина построенная им, лучшая.
Не призываю кидаться в Олега ссаными тряпками или петь ему аллилуйя.
Но внимательно прочитать то, что он пишет - стоит.
Наяривал на императора, говорил, что надо делать бизнес, а не качать права. Как коснулась его лично, начал возмущаться.
Сказочный п з л
Олег делает пост-бомбу и сразу идёт давать интервью, так было и в апреле у Дудя. Предпринимательство в России будет всегда, оно было даже в СССР, когда сроки за это давали, возможно доступа на западные рынки просто не будет
Раньше хьюза превозносил, теперь помоями поливает. Неспроста жеж
Все он не уймется, надо ему что то сказать.
Противостояние которые не закончатся:
Тинькофф против Галицкого
Дуров против Apple