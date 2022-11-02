Основатель «Тинькофф» рассказал проекту «Русские норм» про отзыв бренда у банка и отношения с топ-менеджерами, свою жизнь в России «в пузыре», инвестирование и то, каким должен быть предприниматель.

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Олег Тиньков / скриншот из ролика

Про отзыв бренда «Тинькофф»

На интервью Тиньков приехал на велосипеде в форме «Тинькофф», и на вопрос Елизаветы Осетинской, может ли он пользоваться этим брендом, ответил: «Это вопрос, могут ли они [«Тинькофф»] им пользоваться. Это мой бренд».

По словам предпринимателя, ранее ему звонил председатель правления банка Станислав Близнюк и якобы рассказал о звонке из администрации президента с требованием переименовать банк и продать долю Тинькова. Весной 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина купила 35%-ю долю TCS Group Тинькова.

Они меня в общем-то развели вместе с Оливером [Станислав Близнюк и бывший предправления «Тинькофф» и экс-соруководитель TCS Group Оливер Хьюз]. Они мне сказки рассказывали, что меня не хочет там никто видеть, моё имя. И когда я продал, я смотрю что-то имя они не меняют. Что имя-то не меняете? Вы же сказали, вас администрация президента просила имя поменять. Олег Тиньков

По словам Тинькова, его задача — «отозвать своё имя» из России, чтобы не иметь со страной «ничего общего»: «Я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет юридически непросто, но я попытаюсь». Сам «Тинькофф» в апреле объявил, что сменит название, потому что «перерос именной бренд», а в мае Близнюк отмечал, что переименование сейчас не стоит на повестке.

Предприниматель добавил, что бренд по «классу финансов» принадлежит банку, а свою долю в банке он продал. Но по всем остальным классам бренд принадлежит ему, отметил Тиньков.

Про отношения с топ-менеджерами

Есть мнение, что Хьюз и Близнюк меня подразвели, воспользовались ситуацией и захотели завладеть банком. Они мне и выкупить его предлагали. […] Я им не продал, а продал Потанину. Ну, не по Сеньке шапка. Как лохи что-то купят, у них нет таких денег, как они могут купить? Они могут что-то собрать, с рынка насобирать, какие-то конструкции. Но и Набиуллина [глава ЦБ Эльвира Набиуллина] была против. Она сказала, нам будет тяжело согласовать такую сделку, с Владимиром Олеговичем [Потаниным] эта сделка нас устроит. Олег Тиньков

По словам Тинькова, банки нужно покупать за капитал, а не за долг. У Потанина деньги есть, а у «Хьюза, Близнюка, Цыганова» были «немаленькие деньги», но «таких не было».

При этом предприниматель отметил, что Хьюз хороший менеджер — «вероятно, лучший менеджер в России»: «Остались ли мы друзьями? Это up to him [ему решать]. Я друзей не предаю».

В интервью 2020 года Хьюз говорил, что никогда не было так, что «Олег всё решает», вспоминает Тиньков: «Иногда актёры верят в свою роль. Но всё, что было в банке “Тинькофф”, было придумано мной, и это продукты Артёма Яманова [экс-вице-президент «Тинькофф» по развитию бизнеса]. Оливер прекрасный управленец, он просто управлял, хорошо управлял».

Финансы Дарья Дейнека 7.08.2020 Хьюза Статьи редакции «Чем я могу помочь Олегу и инвесторам? Управлять бизнесом как умею»: главное из интервью главы «Тинькофф» Оливера Банкир рассказал Елизавете Осетинской и её проекту «Русские норм» о последствиях пандемии, свободе высказываний и влиянии налоговых проблем и болезни Тинькова на бизнес.

Про то, каким должен быть предприниматель

Чем отличается предприниматель? Предприниматель не должен работать с утра до вечера в офисе. Ну, может, особенно в стартапе. Я в «Тинькофф» работал с 2006 по 2010 годы прямо в офисе, уходил в одиннадцать, в субботу приходил. Но вообще это неполезно. Потом, предприниматель должен заниматься созданием нарратива и бренда. Например, как мне видится, это делает Илон Маск сегодня, очень сомневаюсь, что он операционный работник. Поэтому нужны хорошие менеджеры, которые остались сейчас в банке. […] Предприниматель — это композитор, он пишет музыку. Дирижёр — это топ-менеджер, а оркестр — это менеджеры, но музыку пишет композитор. Олег Тиньков

Про отношение с Россией

Тиньков отметил, что никогда не хвалил власть в России, но хвалил экономический блок. При этом признался, что жил в своеобразном пузыре, когда находился в России (последние три года он в стране не был).

Моё заблуждение было в том, что я жил в некой аберрации. Прилетая в Россию и эти 180 дней находясь там, я жил в прекрасном коттеджном посёлке в Москве, выезжал на своём роллс-ройсе в офис, где была супер либеральная атмосфера […] Потом шёл в клуб, велик крутил, бассейн, потом домой — дети, семья […]. И я вот с этой Россией не столкнулся, которую сейчас вижу — Z, рубаху рвут, мы за Путина. И я только сейчас понял, смотря многочисленные ролики, что я эту Россию не знаю, я с ней не знаком. Хотя я сам из Ленинск-Кузнецкого, но мне казалось, что с 1988 года, когда я оттуда уехал, это всё поменялось. А на поверку, нет, поменялась Москва. Олег Тиньков

Отвечая на вопрос, почему «глубинная Россия» отстала от условной Москвы, Тиньков отметил, что дело в экономическом факторе: «Даже Ленинск-Кузнецкий поменялся, развитие какое-то шло. И это развитие подтянуло бы развитие ментальное […]. Например, у меня есть новосибирские родственники и родственники в Ленинск-Кузнецком, и вот первые — они такие “анти-Z”, а ленинск-кузнецкие — это “Z”. Я это связываю с экономическим положением».

Про фонд семьи Тиньковых

В 2020 году Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн, из которых до $200 млн пошли на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства. Предприниматель объявил о планах создать фонд в июле того же года после трансплантации костного мозга.

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Тиньков рассказал, что несмотря на санкции в Россию до сих пор есть поставки лекарств: «До сих пор делают пересадки от иностранных доноров, там почти 80% пересадок от иностранных, потому что нашей базы [доноров] нет». По словам предпринимателя, он сам хотел направить «несколько миллионов» на его создание.

Я позвонил Пескову и попросил его поговорить с Путиным или с кем-то, что я готов потратить 100 миллионов своих денег и создать как во всех странах. […] Я потрачу все деньги, сделаю тестовую лабораторию, дистрибуцию по России. Он сказал, «да, попробую помочь, туда-сюда». Потом Путин выпустил указ и отдал это ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство], военная организация по сути. Олег Тиньков

Почему не строил бизнес в США

Мне не хватало сначала языка, потом не хватало смелости. Я боялся этого рынка, у меня был комплекс определённый. Я не говорю, что это неправильно, может и правильно, что я боялся. И потом я попробовал там чуть-чуть — лес экспортировал из России и потом пивом своим торговал. И всё это было настолько неудачно. Окончательно я сломался, когда продавал контейнер пива в месяц в Калифорнии и 10 контейнеров в день отгружалось по России. В России было намного легче зарабатывать деньги, понятнее потребитель. Но Америка мне дала многое, я многому научился. […] Вообще всем предпринимателям рекомендую пожить. Олег Тиньков

Про предпринимателей за рубежом

Говоря про русскоязычных предпринимателей, которые построили бизнес за границей, Осетинская отметила основателя Xsolla Александра Агапитова. Тиньков заметил, что есть разница между ними: у него уже был успешный бизнес в России.

Ребята, про которых ты говоришь, как Коля Сторонский [сооснователь Revolut] — у него прекрасный английский, потому что он уехал в 22 года, работал в английской компании, был в контексте. А если бы у Коли был бизнес в России в этот момент, который приносит $1 млн, он бы не состоялся в Англии, он бы начал думать «тут риски такие»… […] А в основном, кто успешен там, они «прямо там». С другой стороны, кто успешен? Олег Тиньков

Отвечая на свой же вопрос Тиньков отметил основателя DST Global Юрия Мильнера, Леонарда Блаватника и основателей Playrix братьев Бухманов. А вот у основателя Telegram Павла Дурова («Есть прекрасный продукт, но где у него деньги? Он гений пиара, маркетинга») и основателя Joom Ильи Широкова («Он конкурирует с Alibaba, куча скачиваний, но я не понимаю, почему это успешно»), успеха пока нет, считает Тиньков.

Успех — это как минимум market cap на публичном рынке и, как следствие, так сказать на твоём банковском счету. Какой-то зафиксированный результат, чтобы когда тебе счёт выставляет налоговая США, ты мог чек на $530 млн выписать. Кроме двух, кого мы назвали, я очень сомневаюсь, что остальные (ты можешь сейчас хоть десять, я с ними интервью на «Русские норм!» видел) смогут выписать чек на $530 млн. Олег Тиньков

Про то, как продвигается иск Дерипаски

Я знаю об иске, Генри Резник адвокат у меня. Он перенёс это с краснодарского суда в Москву — это единственное, что знаю. Ему [Дерипаске] хочется разбираться, я разбираться не хочу. Мне не до этого сейчас, я болею, я вообще про Россию думать не хочу […]. Если он хочет разбираться, олигарх он и вор или нет, он будет ловить «эффект Барбары Стрейзанд». […] Я не хочу с ним судиться, мне вообще это не надо. Олег Тиньков

Про российские стартапы за границей

Сейчас «русско-фобия» [в мире] в квадрате, и она была раньше. Vivid [финтех-стартап выходцев из «Тинькофф» Vivid Money] до сих пор ничего [лицензии] не получил, им три года. Один из моих аргументов, почему у них не получится, это то, что у них до сих пор нет никаких лицензий. У Revolut до сих пор нет лицензий [компания ждёт решения по поводу получения банковской лицензии в Великобритании]. Олег Тиньков

Про инвестирование и новые проекты

По словам Тинькова, Сторонский дважды предлагал ему инвестировать в Revolut, но тот отказался.

Я бы заработал больше, чем на «Тинькофф». […] Но я не инвестор, я не умею инвестировать. Я этого понять не могу: даже сыну говорю «плюнуть некуда, одни инвесторы, а кто работать будет, создавать, творить». Я не умею так. […] Я кладу деньги туда, где я сам что-то делаю. Не умею давать деньги кому-то на вырост. Буду вмешиваться всё время, управлять, как в «Тинькофф». […] Не хочу в это лезть, вообще не хочу заниматься бизнесом, это ключевое. До января точно не хочу, дальше подумаю. Сейчас у меня жизнь: таблетки, покушать, спортом позаниматься, поспать. Такая рутина, я про бизнес пока не думаю. В этой жизни я больше ментор. Я в реабилитации ещё, основная задача — дотянуть до января, с января я задумаюсь, потому что этот год весь на восстановление. […] Даст Бог с января может быть начну смотреть по сторонам, но бизнесом заниматься не буду. Олег Тиньков

Про «Тинькофф-мафию»

Буду что-то советовать. Знаешь, появляется сейчас такая «Тинькофф-мафия». Я уже сказал, что Хьюз с Близнюком что-то делают на Филиппинах, но это пустое. Другая там компания — Георгий Чесаков с Павлом Фёдоровым открывают тоже на Филиппинах свою компанию. По-моему будет называться Salmon Bank. Я думаю, шансов у них 50 на 50, потому что меня там нет активно. Я им помогаю, но не инвестирую. Вторая — это Vivid Money в Германии. Компания огромная с точки зрения инвестиций, но с точки зрения бизнес-успехов там всё очень скромно. Я бы тоже оценил 50 на 50. […] И третий проект — он в Мексике, бывшие сотрудники «Тинькофф». Я им помогаю больше всего, помог с инвесторами. Проектом занимается Нери Толлардо [бывший вице-президент банка по стратегии]. Там самые сильные ребята. По-моему, будет называться Plata, не уверен, что они бренд утвердили. Им я даю 80% успеха: правильные люди, правильная модель (кредитки) и рынок хороший. Олег Тиньков

Про предпринимателей

«Предприниматели, которые находятся в России» — уже смешно, это уже плохие предприниматели. Им там находиться не нужно. В России никакого предпринимательства не будет. Мы все попали в западню. Очевидно, будет мобилизационная экономика. […] Но только если у тебя не горизонт планирования 50 лет, тогда ну можно попробовать. […] Ну это сегодня ложные императивы: сегодня ты должен думать, что ты сделаешь хорошее для общества и для своей семьи. Поэтому ты должен вывезти свою семью и попытаться сделать бизнес там. Я всегда топил за то, чтобы делать бизнес в России, теперь топлю ровно в обратную сторону. Олег Тиньков

Три совета начинающим русскоязычным предпринимателям за границей:

«Представьте, что вместо России — море. Это не моя фраза […] Нет России — море, Северный ледовитый океан».

«Учите языки и ментально интегрируйтесь».

«Верь в себя, всё будет хорошо. В общем и целом в России хорошее образование — и это конкурентное преимущество в Европе и мире. Но только не надо говорить, что русские айтишники самые умные — это неправда, это фашизм, а потом начинаются войны из-за таких высказываний».

Про компромиссы и деньги

Я видел смерть: вокруг люди умирали, я сам чуть не умер. Не понимаю, почему, когда творится абсолютное зло, я должен молчать, базируясь на том, что у меня так будет больше денег. Зачем мне больше денег, если мы всё равно все умрём? […] Все эти русские олигархи идут на компромиссы, чтобы у них осталось 10 млрд. Ну, всё равно в гробу будут лежать, эти 10 млрд останутся любовницам, партнёрам, которые всё растащат. Это ложные приоритеты. Почему? Они не поговорили, в отличие от меня, со смертью на «ты». А когда это проходишь, ты понимаешь, что всё это вторично, иллюзорно. Меня Алла Борисовна [Пугачёва] удивила: как она, не пройдя подобных испытаний, взяла и сказала. Это очень круто. Олег Тиньков